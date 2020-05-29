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  • 29 мая 2020, 23:14
  • 5967

Салат "Праздничный"

Рецепт: Салат Праздничный

Перебирая в шкафу книги, мне неожиданно на глаза попалась небольшая книжка - брошюра за 2001г "Салаты. Лучшие рецепты" и даже с ценником, 7 руб. С любопытством стала её листать и заинтересовалась рецептом Салат "Праздничный". Доступные ингредиенты, готовится без всяких заморочек, замечательный получился салат.

Категория: Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Салаты из морепродуктов

Ингредиенты для «Салат "Праздничный"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1523.8 ккал 		белки
121.8 г 		жиры
43.9 г 		углеводы
156.3 г
100 г блюда
ккал
127 ккал		 белки
10.2 г		 жиры
3.7 г		 углеводы
13 г

Рецепт «Салат "Праздничный"»:

Перед началом готовки приготовить все продукты, я делала салат из половины нормы

Как обычно, для любого салата, следует измельчить ингредиенты. Нарезаем мелко крабовые палочки, у меня было крабовое мясо ( и я по своей инициативе ещё добавила в салат 1/2 небольшой луковицы)

Яйца заранее отварить, остудить и измельчить. Оливки или маслины нарезать колечками

Белый хлеб поджарить на сухой сковороде с 2х сторон до легкой румяности

Нарезать на кусочки

Натереть на мелкой терке сыр и чеснок

Все ингредиенты выложить в чашку, заправить майонезом смешанным с лимонным соком и убрать в холодильник минимум на 30 мин. (Майонез я готовлю сама, делов то на 5 минут и никаких проблем.)

Перед употреблением салат достать из холодильника и выложить в салатник или порционные салатники.

Салат получился просто сказка, как хорош!



Готовьте смело, вам непременно понравится. Приятного!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Перед употреблением охладить" На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска салат гости

Вкусы: сырный крабовый яичный

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Салат Праздничный
Описание: Перебирая в шкафу книги, мне неожиданно на глаза попалась небольшая книжка - брошюра за 2001г "Салаты. Лучшие рецепты" и даже с ценником, 7 руб. С любопытством стала её листать и заинтересовалась рецептом Салат "Праздничный". Доступные ингредиенты, готовится без всяких заморочек, замечательный получился салат.


Комментарии и отзывы

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Вкусный салатик! Сытный и лёгкий. Чесноку добавила ещё две дольки. Сухарики не размокли, наверное потому, что из домашнего хлеба, чуть разбухли, впитав соус и став нежным, и возможно главным ингредиентом салата. Но это на мой вкус....
Людмила, спасибо за рецепт.
Милая Жанна, большое спасибо за твой вкусный фотоотчёт! Очень приятно!
Залежалась пачка крабовых палочек, а тут и рецептик быстро нашелся. Получилось вкусно, в меру остренько, сытно! С удовольствием поужинали. Из изменений: количество сыра уменьшила.
Оля, какой приятный сюрприз! Спасибо большое прибольшое за такой чудесный фотоотчёт!
не в восторге. Превалирует вкус сыра. Т.е. вкус зависит только от сыра. но это мое мнение
Лет 20 назад появились в магазинах сухарики Кириешки, и тогда на упаковках печатали разные рецепты с ними. Так вот на пачке Кириешек со вкусом копченого лосося был этот салатик и назывался он Новогодний. С тех пор в нашей семье он любимый и не только по праздникам, а свои сухарики, не из пачки завсегда вкуснее, всем рекомендую!!!
Спасибо за комментарии к рецепту! Да, бесспорно, свои сухарики вне конкуренции к кириешкам.
Прекрасный низкокалорийный салат!! Забрала! Если кто вдруг не любит крабовые палочки, я думаю, их можно заменить на отварную рыбу?
Я тоже думаю, вполне возможно. Спасибо!
Ответ для brechko irina
или на куриное филе, можно его обжарить слегка с приправами для более яркого вкуса, или отварить - для нежного
Прлестный салатик, Людочка! Удачи!
Спасибо, дорогая!
а сухарики не отмокнут в салате, 30 минут еще в холодильнике стоять
Я приготовила, как было написано в книге, сухарики пропитались соусом, но в салат очень гармонично вписались. Попробуйте посыпать перед подачей
Людочка-рецепт супер!
Чудесный вкусный салатик!!
Настенька, очень рада тебя видеть! Спасибо большое за поддержку!
Людмила, салатик отличный! Прекрасная подача!
Валя, очень приятно читать такое одобрение рецепта!
Людочка, интересный салатик! Что-то новенькое из крабовых палочек!!
Милая Марьям, спасибо большое!
Людмила, нежнейший и вкусный салатик!
Марина, от души спасибо за внимание к рецепту!
вкусно! подача - шик!
Ната, спасибо огромное!
Людмила, салатик чудо, как хорош
Катя, спасибо, дорогая!
Людмила,какой красивый салат получился .Прибрала для пробы. Из перечня маслины -оливки "сбежали" .
Чудный салатик! Фото
Жанна, спасибо большое!
хороший салатик!
Большущее спасибо!
Очень аппетитно и вкусно
Галина, спасибо огромное!
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