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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/165137/]Салат "Праздничный"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/165137/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020may/29/06/2717859_25203-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Салаты -> Салаты из рыбы и морепродуктов -> Салаты из морепродуктов Перебирая в шкафу книги, мне неожиданно на глаза попалась небольшая книжка - брошюра за 2001г "Салаты. Лучшие рецепты" и даже с ценником, 7 руб. С любопытством стала её листать и заинтересовалась рецептом Салат "Праздничный". Доступные ингредиенты, готовится без всяких заморочек, замечательный получился салат. Ингредиенты: Яйцо куриное, Крабовые палочки, Сыр твердый, Хлеб, Чеснок, Лимон, Майонез, Оливки черные. Тэги: закуска, салат, гости.