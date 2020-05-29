Перебирая в шкафу книги, мне неожиданно на глаза попалась небольшая книжка - брошюра за 2001г "Салаты. Лучшие рецепты" и даже с ценником, 7 руб. С любопытством стала её листать и заинтересовалась рецептом Салат "Праздничный". Доступные ингредиенты, готовится без всяких заморочек, замечательный получился салат.
- 29 мая 2020, 23:14
- 5967
Салат "Праздничный"
Ингредиенты для «Салат "Праздничный"»:
- Яйцо куриное (вареное) — 4 шт
- Крабовые палочки — 250 г
- Сыр твердый — 300 г
- Хлеб (белый) — 200 г
- Чеснок — 2 зуб.
- Лимон (сок) — 1/2 шт
- Майонез (домашний) — по вкусу
- Оливки черные — 12 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1523.8 ккал
|
белки
121.8 г
|
жиры
43.9 г
|
углеводы
156.3 г
|100 г блюда
|ккал
127 ккал
|белки
10.2 г
|жиры
3.7 г
|углеводы
13 г
Рецепт «Салат "Праздничный"»:
Как обычно, для любого салата, следует измельчить ингредиенты. Нарезаем мелко крабовые палочки, у меня было крабовое мясо ( и я по своей инициативе ещё добавила в салат 1/2 небольшой луковицы)
Все ингредиенты выложить в чашку, заправить майонезом смешанным с лимонным соком и убрать в холодильник минимум на 30 мин. (Майонез я готовлю сама, делов то на 5 минут и никаких проблем.)
Салат получился просто сказка, как хорош!
Готовьте смело, вам непременно понравится. Приятного!
Готовьте смело, вам непременно понравится. Приятного!
Комментарии и отзывы
9 часов назад Himbeeren #
Людмила, спасибо за рецепт.
4 часа назад Людмила НК # (автор рецепта)
вчера в 19:10 акчуч #
вчера в 21:12 Людмила НК # (автор рецепта)
3 июня ogrypych #
2 июня шеф-любитель #
2 июня Людмила НК # (автор рецепта)
1 июня brechko irina #
1 июня Людмила НК # (автор рецепта)
2 июня kinoshkabu #
1 июня Silverina1 #
1 июня Людмила НК # (автор рецепта)
31 мая AneleRu #
1 июня Людмила НК # (автор рецепта)
31 мая alenanat #
31 мая Людмила НК # (автор рецепта)
31 мая Robika #
31 мая Людмила НК # (автор рецепта)
30 мая Анастасия АГ #
30 мая Людмила НК # (автор рецепта)
30 мая Valushka2003 #
30 мая Людмила НК # (автор рецепта)
30 мая Алиева2012 #
30 мая Людмила НК # (автор рецепта)
30 мая Марина Мармеладинка #
30 мая Людмила НК # (автор рецепта)
30 мая natapit #
30 мая Людмила НК # (автор рецепта)
30 мая МурКатеринка #
30 мая Людмила НК # (автор рецепта)
30 мая Лиса Петровна #
30 мая Демурия #
30 мая Людмила НК # (автор рецепта)
30 мая Himbeeren #
30 мая Людмила НК # (автор рецепта)
30 мая Okoolina #
30 мая Людмила НК # (автор рецепта)
30 мая galina27 1967 #
30 мая Людмила НК # (автор рецепта)
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