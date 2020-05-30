Рецепт простого, бытрого, сытного и очень вкусного завтрака, приготовлен по мотивам греческого рецепта -Тиропитакя без теста, но с моими изменениями. Тиропитакя - маленькие греческие пирожки из сыра.
- 30 мая 2020, 15:38
- 12624
Творожники
Ингредиенты для «Творожники»:
- Творог (мелкозернистый влажный) — 250 г
- Фета — 100 г
- Желток яичный — 1 шт
- Перец черный (свежесмолотый) — 1 щепот.
- Крупа манная — 20 г
- Мука пшеничная / Мука — 1,5 ст. л.
- Масло растительное (для жарки)
- Укроп — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
730.9 ккал
|
белки
67.4 г
|
жиры
38.8 г
|
углеводы
50.1 г
|Порции
|ккал
91.4 ккал
|белки
8.4 г
|жиры
4.9 г
|углеводы
6.3 г
|100 г блюда
|ккал
155.5 ккал
|белки
14.3 г
|жиры
8.3 г
|углеводы
10.7 г
Рецепт «Творожники»:
Скатать колбаской и слегка обкатать в муке. Нарезать на шайбы толщиной 2,5 см. Обвалять шайбы с обеих сторон, формуя при этом круглые творожники.
Комментарии и отзывы
3 июня Oiula #
3 июня natapit # (автор рецепта)
1 июня Тигренок на подсолнухе #
1 июня natapit # (автор рецепта)
31 мая alenanat #
31 мая natapit # (автор рецепта)
1 июня alenanat #
1 июня natapit # (автор рецепта)
1 июня alenanat #
3 июня Nadina1958 #
3 июня natapit # (автор рецепта)
вчера в 14:36 shapkina a576 #
31 мая krolya13 #
31 мая natapit # (автор рецепта)
30 мая Людмила НК #
30 мая natapit # (автор рецепта)
30 мая МурКатеринка #
30 мая natapit # (автор рецепта)
30 мая Ирушенька #
30 мая natapit # (автор рецепта)
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