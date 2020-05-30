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  • 30 мая 2020, 15:38
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Творожники

Рецепт: Творожники Рецепт: Творожники

Рецепт простого, бытрого, сытного и очень вкусного завтрака, приготовлен по мотивам греческого рецепта -Тиропитакя без теста, но с моими изменениями. Тиропитакя - маленькие греческие пирожки из сыра.

Категория: Закуски Горячие закуски

Ингредиенты для «Творожники»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
730.9 ккал 		белки
67.4 г 		жиры
38.8 г 		углеводы
50.1 г
Порции
ккал
91.4 ккал		 белки
8.4 г		 жиры
4.9 г		 углеводы
6.3 г
100 г блюда
ккал
155.5 ккал		 белки
14.3 г		 жиры
8.3 г		 углеводы
10.7 г

Рецепт «Творожники»:

Творог и сыр фета хорошо размять вилкой и перемешать. Попробовать и по необходимости посолить.

Добавить укроп, манку, желток и перец. Хорошо перемешать.

Скатать колбаской и слегка обкатать в муке. Нарезать на шайбы толщиной 2,5 см. Обвалять шайбы с обеих сторон, формуя при этом круглые творожники.

Жарить в хорошо нагретом масле, с обеих сторон, до золотистого цвета.

Откинуть на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Сервировать с йогуртом и овощами.

Творожники получаются очень нежные, воздушные, с хрустящей корочкой.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - плита На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак

Теги: завтрак

Вкусы: сырный творожный

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Творожники
Описание: Рецепт простого, бытрого, сытного и очень вкусного завтрака, приготовлен по мотивам греческого рецепта -Тиропитакя без теста, но с моими изменениями. Тиропитакя - маленькие греческие пирожки из сыра.
Тэги: завтрак.


Комментарии и отзывы

Замечательный рецепт. Беру на вооружение . С удовольствием приготовлю. Понравились творожники...и очень понравились))
спасибо, готовьте на здоровье!
Интересный вариант. Но, полагаю, мой муж больше оценит, если фету добавить крупными кусочками, а не просто размять. Попробую и так, и этак, потом поделюсь впечатлениями.
спасибо, жду!
какие высокие и румяные, прямо красавчики, но, мои творожники едят только сладкие.
А мои любые, спасибо!
и еще вопросик, как у Вас выходит такое тесто? Творог пробовала разный, все равно жидкое тесто выходит, приходится ляпать сырыми руками, очень мне ваша формовка понравилась
сахар и белок делают тесто жиже, а манка впитывает в себя влагу
спасибо за разъяснения
Ответ для natapit
Извините что вмешиваюсь но сама сколько раз обжигалась пока кто то не посоветовал после замеса на пару часов в холодильник тесто совсем другое получается
спасибо за совет!
Ответ для Nadina1958
Манка разбухает вбирая в себя влагу,но на ето нужно время хотя бы час,тесту нужно отдохнуть,тогда всё получиться?
Какие хорошенькие
благодарю!
Наташа, творожники супер хороши!
спасибо, солнце!
Изумительные творожники
благодарю от души!
Наташенька, красивые какие, румяные творожники! Очень интересный рецепт!
спасибо, дорогая!
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