Июнь на дворе, и одной из первых летних закусок считаются малосольные огурцы. Их готовит каждая хозяйка по своему любимому рецепту. У меня их тоже немало, один из них предлагаю Вашему вниманию. Огурчики и лук пряные, остренькие, с лёгким уксусным оттенком. Готовить легко, сложнее ждать несколько часов... P.S.: я не готовлю из большого количества, т. к. на второй - третий день огурцы уже не малосол, напоминают консервированные.
- 3 июня 2020, 10:00
- 5707
Пряные малосольные огурцы
Ингредиенты для «Пряные малосольные огурцы»:
- Огурец — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 3 зуб.
- Зелень (укроп, мята, лист хрена, зелень чеснока, лавровый лист) — 1 пуч.
- Кориандр — 1 ч. л.
- Бадьян — 1 шт
- Перец черный (горошек и душистый) — 1 ч. л.
- Перец чили — по вкусу
- Сахар (с горкой) — 1 ч. л.
- Соль ("под нож") — 1 ст. л.
- Уксус (9 %, столовый) — 30 мл
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
269.3 ккал
|
белки
11 г
|
жиры
1.1 г
|
углеводы
56.7 г
|100 г блюда
|ккал
35 ккал
|белки
1.4 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
7.4 г
Рецепт «Пряные малосольные огурцы»:
Огурцы вымыть, надрезать противоположно с обеих сторон.
Так они быстрее просолятся, оставаясь как бы целыми.
Похрустим?!
А уж как хороши они с картошечкой...
А уж как хороши они с картошечкой...
Комментарии и отзывы
вчера в 12:38 v sorg #
позавчера jannasimf #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
позавчера Демурия #
Спасибо
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июня inna_2107 #
6 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
5 июня Евгения 1976 #
Необыкновенно вкусные и душистые! Шикарный посол!
Люда, как и всегда, низкий поклон за чудесный рецепт!
Несомненно буду готовить ещё, не один раз. Забираю в любимые рецепты.
СПАСИБО!
5 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
5 июня Евгения 1976 #
Так что всё чистая правда
И искренняя благодарность за твой труд!
5 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
5 июня Евгения 1976 #
4 июня ирпенчанка #
4 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
4 июня Демурия #
4 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
4 июня ИРепка #
4 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
3 июня Марина Мармеладинка #
3 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
3 июня топиарий #
3 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
3 июня топиарий #
3 июня Ирушенька #
3 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
3 июня a-medveda #
3 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
3 июня natapit #
3 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
3 июня verachud #
3 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
3 июня TANCHITTA #
3 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
3 июня Людмила НК #
3 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
3 июня Okoolina #
3 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Спасибо .
3 июня Silverina1 #
3 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Лена, спасибочки.
3 июня МурКатеринка #
3 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
3 июня verachud #
3 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
3 июня Okoolina #
3 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
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