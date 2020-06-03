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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/165278/]Пряные малосольные огурцы[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/165278/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jun/03/16/2720970_25800-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Закуски -> Закуски из овощей Июнь на дворе, и одной из первых летних закусок считаются малосольные огурцы. Их готовит каждая хозяйка по своему любимому рецепту. У меня их тоже немало, один из них предлагаю Вашему вниманию. Огурчики и лук пряные, остренькие, с лёгким уксусным оттенком. Готовить легко, сложнее ждать несколько часов... P.S.: я не готовлю из большого количества, т. к. на второй - третий день огурцы уже не малосол, напоминают консервированные. Ингредиенты: Огурец, Лук репчатый, Чеснок, Зелень, Кориандр, Бадьян, Перец черный, Перец чили, Сахар, Соль, Уксус. Тэги: закуска, обед, ужин, гости.