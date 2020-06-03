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  • 3 июня 2020, 10:00
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Пряные малосольные огурцы

Рецепт: Пряные малосольные огурцы

Июнь на дворе, и одной из первых летних закусок считаются малосольные огурцы. Их готовит каждая хозяйка по своему любимому рецепту. У меня их тоже немало, один из них предлагаю Вашему вниманию. Огурчики и лук пряные, остренькие, с лёгким уксусным оттенком. Готовить легко, сложнее ждать несколько часов... P.S.: я не готовлю из большого количества, т. к. на второй - третий день огурцы уже не малосол, напоминают консервированные.

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Пряные малосольные огурцы»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
269.3 ккал 		белки
11 г 		жиры
1.1 г 		углеводы
56.7 г
100 г блюда
ккал
35 ккал		 белки
1.4 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
7.4 г

Рецепт «Пряные малосольные огурцы»:

Огурцы вымыть, надрезать противоположно с обеих сторон.
Так они быстрее просолятся, оставаясь как бы целыми.

Вскипятить 300 мл. воды, проварить все специи, добавить соль и сахар, размешать, убрать с огня.

На дно банки сложить резаную зелень.

На зелень огурцы, чередуя дольками лука и слайсами чеснока.

Залить тёплым рассолом. Остудить, влить уксус.

Убрать в холодильник, на 12 часов.

Похрустим?!





А уж как хороши они с картошечкой...





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Перед употреблением охладить" На обед : На закуску На ужин : На закуску Специальное питание : Постное питание

Теги: закуска обед ужин гости

Вкусы: огуречный малосольный чесночный острый пряный

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Пряные малосольные огурцы
Описание: Июнь на дворе, и одной из первых летних закусок считаются малосольные огурцы. Их готовит каждая хозяйка по своему любимому рецепту. У меня их тоже немало, один из них предлагаю Вашему вниманию. Огурчики и лук пряные, остренькие, с лёгким уксусным оттенком. Готовить легко, сложнее ждать несколько часов... P.S.: я не готовлю из большого количества, т. к. на второй - третий день огурцы уже не малосол, напоминают консервированные.


Комментарии и отзывы

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Люда , а почему сразу не порезать на 4 части ?
Люда, аппетитные огурчики!
Спасибо, Жанна.
Вопросы есть? Я балдююю
Спасибо
Олечка, вопросов нет, сплошные благодарики. Очень приятно что огурчики понравились. Спасибо, дорогая.
Людмила , какие аппетитные огурцы! Фото красивые!!!
Инна, спасибо большое.
Огурчики получились - просто блеск! Пряные, ароматные, хрустящие, с восхитительной остринкой!
Необыкновенно вкусные и душистые! Шикарный посол!
Люда, как и всегда, низкий поклон за чудесный рецепт!
Несомненно буду готовить ещё, не один раз. Забираю в любимые рецепты.
СПАСИБО!
Женя, дорогая моя. Вот так радость для меня, твоё фото, как всегда, безупречно аппетитное и красивое. Спасибо большое, родная. Рада что огурчики понравились...
Несомненно буду готовить ещё, не один раз. Забираю в любимые рецепты.
СПАСИБО!
, как же приятно читать твои слова.
У меня уже столько рецептов твоих в постоянном пользовании , ты моя Кулинарная книга, на все случаи жизни
Так что всё чистая правда
И искренняя благодарность за твой труд!
Спасибо тебе. Мне очень приятно.
Люда! Ох и хороши огурчики, да с картошечкой! М-мм!
Ага, хороши , не то слово, очень хороши. Спасибо, Наташа.
Спасибо, Оля.
Людочка! Ароматные огурцы! А с листом хрена, наверное и очень хрустящие. Очень вкусные фото!
Ириш, спасибо. Да , очень хрустящие, .
Люда, как же аппетитно!
Марина, спасибо, да огурчики всегда разгоняют аппетит...
Людочка шикарные огурчики!!!
Анечка, спасибо большое. Закусон что надо!
Это точно!!!
Людочка, ох, и хороши огурчики! Шикарные фотографии!
Иришка, спасибо, дорогая.
Ну очень аппетитно!!!
Спасибо большое за внимание и добрые слова.
Попробуем!
На доброе здоровье, Наташа. Спасибо что заглянула.
Проблема.. Не найти нигде бадьян, и зелень чеснока. (нет своего огорода). мяту могу сушёную добавить.. Позже отпишусь как получилось
Спасибо, буду ждать...
Замечательные огурчики !!! Ароматные и вкусные !
Таня, спасибо. Ароматные...
Наступает сезон огурцов, рецепт в самую тему
Да, самое времечко, соскучились... Люда, спасибочки.
Вкусные!
Да,да, Наташа, схрумкали за милу душу.
Спасибо .
Прекрасная закуска!
А куда мы без них , малосольных огурчиков то ...
Лена, спасибочки.
Ммм...я даже аромат почувствовала Огурчики супер
катюш, спасибочки, да, аромат зашкаливает...
Проблема.. Не найти нигде бадьян, и зелень чеснока. (нет своего огорода). мяту могу сушёную добавить..
Да, если без зелени чеснока ещё можно обойтись, то бадьян и мята желательны. Мяту сушёную можно, гвоздику тогда добавьте, нужна какая то восточная нотка пряностей. Спасибо за внимание к рецепту.
Ответ для verachud
Я купила бадьян у торговцев специями на рынке вразвес. Нужно просто спросить. Конечно, если у вас есть такие точки.
Мне кажется даже в расфасовке в специях уже появились, где то кажется видела.
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