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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/165305/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Быстрые маринованные огурцы с мятой" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jun/04/58/2721605_76907-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/165305/">Быстрые маринованные огурцы с мятой</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Ровно год назад, в этот день, я готовила на Асянди своего внука у сватов. Ну, из этого уже понятно, что они корейцы, правда, бабушка (мама папы) немка. И вот утром выясняется, что не приготовили малосольные огурцы. На что сватья, а она кулинар лучше меня в десятки раз, заявляет, что самое время их готовить. Предлагаю вам рецепт обалденных, быстро маринованных огурцов с мятой. Даже, если вы против мяты, её там, как таковой, вообще не слышно, просто сбалансированный освежающий вкус. Это 1200-ый мой рецепт на сайте.</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/15">Закуски</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/83">Закуски из овощей</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1259">Огурец</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681">Соль</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601">Сахар</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1178">Мята</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2363">Кинза</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1843">Уксус</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2036">Чеснок</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2362">Перец чили</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3058">Смесь специй</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/20/">закуска</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/165305/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>