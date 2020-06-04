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  • 4 июня 2020, 8:32
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Быстрые маринованные огурцы с мятой

Рецепт: Быстрые маринованные огурцы с мятой

Ровно год назад, в этот день, я готовила на Асянди своего внука у сватов. Ну, из этого уже понятно, что они корейцы, правда, бабушка (мама папы) немка. И вот утром выясняется, что не приготовили малосольные огурцы. На что сватья, а она кулинар лучше меня в десятки раз, заявляет, что самое время их готовить. Предлагаю вам рецепт обалденных, быстро маринованных огурцов с мятой. Даже, если вы против мяты, её там, как таковой, вообще не слышно, просто сбалансированный освежающий вкус. Это 1200-ый мой рецепт на сайте.

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Быстрые маринованные огурцы с мятой»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
390.5 ккал 		белки
16.1 г 		жиры
1.9 г 		углеводы
79.7 г
Порции
ккал
65.1 ккал		 белки
2.7 г		 жиры
0.3 г		 углеводы
13.3 г
100 г блюда
ккал
30.5 ккал		 белки
1.3 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
6.2 г

Рецепт «Быстрые маринованные огурцы с мятой»:

Огурцы моем, отрезаем кончики, перерезаем на 4 части вдоль и потом ещё режем пополам.

Берём удобную тару (кастрюлю) с закрывающейся крышкой, кладём в неё огурцы. Так как мы делали 5 кг, то просто брали таз.

Зелень моем, мелко рубим мяту и кинзу (можете заменить на укроп или петрушку). Чищенный чеснок режем пластинами.

Кладём зелень и чеснок сверху огурцов, добавляем соль, сахар, хлопья перца чили, смесь сушёных трав по желанию и вкусу. Заливаем уксусом. Можете по желанию (мы клали) положить помидорки черри, наколотые зубочистками.

Всё встряхиваем и ставим в холодильник на 2 часа. За это время ещё 2-3 раза встряхиваем содержимое.

Подаём закуску прямо из холодильника. Приятного аппетита!!!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Перед употреблением охладить" На обед : На закуску На праздничный стол : День рождения На ужин : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: обед закуска ужин

Вкусы: огуречный кисло-сладкий острый пикантный свежий насыщенный

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Быстрые маринованные огурцы с мятой
Описание: Ровно год назад, в этот день, я готовила на Асянди своего внука у сватов. Ну, из этого уже понятно, что они корейцы, правда, бабушка (мама папы) немка. И вот утром выясняется, что не приготовили малосольные огурцы. На что сватья, а она кулинар лучше меня в десятки раз, заявляет, что самое время их готовить. Предлагаю вам рецепт обалденных, быстро маринованных огурцов с мятой. Даже, если вы против мяты, её там, как таковой, вообще не слышно, просто сбалансированный освежающий вкус. Это 1200-ый мой рецепт на сайте.


Комментарии и отзывы

Аппетитные огурчики! Света! С днём рождения внука и юбилейным рецептом!
Светлана, огурчики отличные!
Светочка, ох, и хороши огурчики! Интересный какой рецепт! Фотографии - просто классные!
Огурчики супер! с картошкой и мясом - очень вкусно!
Замечательный рецепт! Света, а можно еще рецепты Вашей свахи? Вы давали рецепт с куриными желудочками, хочу сказать Вам спасибо за него. Я не знала кое-каких секретиков.
У неё их десятки, что-то тут уже есть, конечно, не хочу повторяться.
Какие ароматные огурчики
какое разнообразие бывает в приготовлении малосольных огурцов! прелесть!!!
Я совсем не против мяты!
Огурчики суперские!
Супер рецепт. А по вкусу они напоминают малосольные огурчики или маринованные?
больше на малосольные похожи с лёгкой кислинкой
Спасибо.
О, Асянди - так всегда красиво проходит этот праздник для малыша в корейской семье. Света, а что взял твой внук первым в руки... ? Мы , будучи уже на русской фамилии, всё равно проводили это и для внуков.
А огурчики классные, обожаю с мятой.
Да, это обязательный ритуал. Он взял кинжал)) Ну, всё же сын потомственного военного (отец, дед, бабушка).
Молодец! Защитник!
https://www.povarenok.ru/recipes/show/165278/
Пойду, подточу коготки.
Не имею ничего против рецептов Люды, но проанализируйте, вообще не тот вкус.
Не вопрос.
Хороший вариант, надо будет опробовать!
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