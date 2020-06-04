Ровно год назад, в этот день, я готовила на Асянди своего внука у сватов. Ну, из этого уже понятно, что они корейцы, правда, бабушка (мама папы) немка. И вот утром выясняется, что не приготовили малосольные огурцы. На что сватья, а она кулинар лучше меня в десятки раз, заявляет, что самое время их готовить. Предлагаю вам рецепт обалденных, быстро маринованных огурцов с мятой. Даже, если вы против мяты, её там, как таковой, вообще не слышно, просто сбалансированный освежающий вкус. Это 1200-ый мой рецепт на сайте.
- 4 июня 2020, 8:32
- 2645
Быстрые маринованные огурцы с мятой
Ингредиенты для «Быстрые маринованные огурцы с мятой»:
- Огурец — 1000 г
- Соль (с горкой) — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Мята — 1 пуч.
- Кинза — 1 пуч.
- Уксус (9%) — 50 мл
- Чеснок — 4 зуб.
- Перец чили (хлопья) — по вкусу
- Смесь специй (сухие травы: базилик, семена укропа, сельдерей, петрушка) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
390.5 ккал
|
белки
16.1 г
|
жиры
1.9 г
|
углеводы
79.7 г
|Порции
|ккал
65.1 ккал
|белки
2.7 г
|жиры
0.3 г
|углеводы
13.3 г
|100 г блюда
|ккал
30.5 ккал
|белки
1.3 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
6.2 г
Рецепт «Быстрые маринованные огурцы с мятой»:
Берём удобную тару (кастрюлю) с закрывающейся крышкой, кладём в неё огурцы. Так как мы делали 5 кг, то просто брали таз.
Зелень моем, мелко рубим мяту и кинзу (можете заменить на укроп или петрушку). Чищенный чеснок режем пластинами.
Кладём зелень и чеснок сверху огурцов, добавляем соль, сахар, хлопья перца чили, смесь сушёных трав по желанию и вкусу. Заливаем уксусом. Можете по желанию (мы клали) положить помидорки черри, наколотые зубочистками.
Комментарии и отзывы
позавчера Демурия #
позавчера мисс # (автор рецепта)
позавчера ирпенчанка #
позавчера мисс # (автор рецепта)
4 июня solnce 0606 #
позавчера мисс # (автор рецепта)
4 июня Ирушенька #
позавчера мисс # (автор рецепта)
4 июня Matros7 #
позавчера мисс # (автор рецепта)
4 июня s1ren ivanova #
позавчера мисс # (автор рецепта)
4 июня МурКатеринка #
позавчера мисс # (автор рецепта)
4 июня Okoolina #
позавчера мисс # (автор рецепта)
4 июня natapit #
позавчера мисс # (автор рецепта)
4 июня Людмила НК #
4 июня мисс # (автор рецепта)
4 июня lamer #
4 июня мисс # (автор рецепта)
4 июня lamer #
4 июня yugai ludmila65 #
А огурчики классные, обожаю с мятой.
4 июня мисс # (автор рецепта)
4 июня yugai ludmila65 #
позавчера мисс # (автор рецепта)
4 июня balgyr #
Пойду, подточу коготки.
4 июня мисс # (автор рецепта)
4 июня balgyr #
4 июня мисс # (автор рецепта)
4 июня Silverina1 #
4 июня мисс # (автор рецепта)
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