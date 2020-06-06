Хочу предложить простой рецепт песочного печенья на растительном масле. Очень вкусное и нежное печенье, которое всегда выручит, когда гости на пороге. Для его приготовления не обязательно быть опытным кулинаром и иметь много свободного времени. Ингредиенты этого печенья настолько просты и доступны, думаю, они есть у вас, и печенье можно приготовить прямо сейчас. Времени потребуется 20-25 мин. Я приготовила печенье с курагой, но можно сделать и без начинки. Идея взята в инете, авторам огромное спасибо.
- 6 июня 2020, 7:01
- 4611
Сахарное печенье с курагой
Ингредиенты для «Сахарное печенье с курагой»:
Тесто
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар — 70 г
- Ванильный сахар (8 г) — 1 пакет.
- Масло растительное (рафинированное без запаха) — 125 мл
- Крахмал кукурузный — 20 г
- Разрыхлитель теста — 8 г
- Мука пшеничная / Мука — 240 г
- Соль — 1 щепот.
Дополнительно
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2596.7 ккал
|
белки
33 г
|
жиры
109.8 г
|
углеводы
371.8 г
|100 г блюда
|ккал
412.2 ккал
|белки
5.2 г
|жиры
17.4 г
|углеводы
59 г
Рецепт «Сахарное печенье с курагой»:
В миску для замешивания теста вбить яйцо, добавить соль, сахар, ванильный сахар,
влить растительное масло.
Взбить венчиком, чтобы масса стала светлой и пышной.
Можно использовать миксер.
Добавить кукурузный крахмал, перемешать до однородного состояния.
Муку смешать с разрыхлителем теста, просеивая, добавить в массу.
Тесто замешивается ложкой до однородности, оно мягкое, не тугое.
Руками собрать в шар.
Разделить тесто на несколько равных частей.
У меня по 24 г - 19 шт.
Тесто слегка размять на ладони, выложить несколько кусочков кураги, скрепить плотно, скатать шарик.
Заготовки выложить на противень, застеленный пекарской бумагой или силиконовым ковриком, на расстоянии.
Каждый шарик окунуть в сахар, СЛЕГКА примять пальцами,
вернуть на противень.
Металлической выемкой для печенья сделать небольшие надрезы, но не глубоко.
Выпекать в разогретой до 180°С духовке 15 минут (следите за своей духовкой).
Остужать на решетке.
Тёплое печенье хрустящее снаружи и мягкое внутри.
При полном остывании становится равномерно хрустящим.
разлом еще теплого печенья
Комментарии и отзывы
3 часа назад akocetkova #
вчера в 23:37 Tanushechka-2017 #
Печенье супер-вкусное получилось!
Такое рассыпчатое и нежное просто тает во рту
В начинке у меня изюм+курага
Танюша, спасибо большое за такой замечательный, вкусный, простой рецепт печенек
13 часов назад mtata # (автор рецепта)
спасибо огромное за доверие и роскошное исполнение рецепта
восхитительная двойная начинка ,мне приятно,что рецепт не разочаровал
вчера в 21:11 natapit #
13 часов назад mtata # (автор рецепта)
вчера в 19:18 Sladkoejca #
13 часов назад mtata # (автор рецепта)
вчера в 17:35 Vicentina #
13 часов назад mtata # (автор рецепта)
вчера в 17:33 vlada ta #
13 часов назад mtata # (автор рецепта)
9 часов назад vlada ta #
Так,что мне было очень приятно заниматься с внуком ,да ещё и для таких замечательных людей! Супер- рецептик!
8 часов назад mtata # (автор рецепта)
у нас все соседи немцы,их не принято угощать ,да и самим хватает на разок,снять пробу ,семья большая.
Мне очень приятно,что рецепт вас не разочаровал .
вчера в 14:59 ИРепка #
Всё взвешивала на весах. Но печенье почему-то норовило рассыпаться. Возможно, из-за того что нарушила технологию. Вместо того, чтобы крахмал ввести в яичную смесь. Я его смешала с мукой. В следующий раз сделаю всё по технологии. Печенье уже порекомендовала подругам. Танечка, спасибо за чудесный рецепт!
вчера в 15:20 mtata # (автор рецепта)
я в восторге
спасибо огромное за доверие и великолепное фото к рецепту
Иришечка не думаю,что это повлияло на тесто,скорее всего муки нужно меньше,вводи ее частями и следи за плотностью.
вчера в 15:44 ИРепка #
вчера в 16:26 mtata # (автор рецепта)
вчера в 14:37 Покусаева Ольга #
вчера в 15:31 mtata # (автор рецепта)
вчера в 11:24 Dama-Lorik #
вчера в 13:56 mtata # (автор рецепта)
вчера в 10:02 мисс #
вчера в 10:11 mtata # (автор рецепта)
вчера в 8:59 vlada ta #
вчера в 9:11 mtata # (автор рецепта)
вчера в 6:49 Himbeeren #
вчера в 8:59 mtata # (автор рецепта)
20 часов назад Himbeeren #
вчера в 6:26 inna_2107 #
вчера в 8:59 mtata # (автор рецепта)
вчера в 4:02 tatabilga-2015 #
вчера в 9:07 mtata # (автор рецепта)
спасибо за доверие и роскошное исполнение рецепта ,какие красивые,нежные,похожи на мячики ,рука сама тянется прихватить,да побольше
позавчера Vishnja #
вчера в 9:05 mtata # (автор рецепта)
вчера в 15:39 Vishnja #
вчера в 16:26 mtata # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
вчера в 9:04 mtata # (автор рецепта)
позавчера Сурик #
вчера в 9:03 mtata # (автор рецепта)
я тоже через час после ФС,готовила новую порцию,но с черносливом,а сегодня муж заказал с клюквой,очень нам понравилось
спасибо дорогая за доверие и роскошное исполнение рецепта
вчера в 9:22 Сурик #
вчера в 9:42 mtata # (автор рецепта)
позавчера акчуч #
позавчера mtata # (автор рецепта)
прекрасный узор получился
спасибо огромное за доверие и роскошное исполнение рецепта
,мне очень приятно,что рецепт тебя не разочаровал
позавчера Tanushechka-2017 #
Танечка, классное печенье! Обязательно попробую испечь
Скажи пожалуйста, как думаешь, можно ли курагу заменить изюмом?
позавчера mtata # (автор рецепта)
спасибо огромное за комментарий и поддержку
Антонина писала комент ниже,что готовила подобное с изюмом
позавчера Tanushechka-2017 #
Спасибо большое за ответ! Попробую с изюмом
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера Людмила НК #
позавчера mtata # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: