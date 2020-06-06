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  • 6 июня 2020, 7:01
  • 4611

Сахарное печенье с курагой

Рецепт: Сахарное печенье с курагой

Хочу предложить простой рецепт песочного печенья на растительном масле. Очень вкусное и нежное печенье, которое всегда выручит, когда гости на пороге. Для его приготовления не обязательно быть опытным кулинаром и иметь много свободного времени. Ингредиенты этого печенья настолько просты и доступны, думаю, они есть у вас, и печенье можно приготовить прямо сейчас. Времени потребуется 20-25 мин. Я приготовила печенье с курагой, но можно сделать и без начинки. Идея взята в инете, авторам огромное спасибо.

Категория: Десерты Печенье Печенье с начинкой

Ингредиенты для «Сахарное печенье с курагой»:

Тесто

Дополнительно

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2596.7 ккал 		белки
33 г 		жиры
109.8 г 		углеводы
371.8 г
100 г блюда
ккал
412.2 ккал		 белки
5.2 г		 жиры
17.4 г		 углеводы
59 г


Рецепт «Сахарное печенье с курагой»:

Курагу нарезать небольшими кусочками, залить кипятком на 5 мин.
Воду слить.

В миску для замешивания теста вбить яйцо, добавить соль, сахар, ванильный сахар,
влить растительное масло.
Взбить венчиком, чтобы масса стала светлой и пышной.
Можно использовать миксер.


Добавить кукурузный крахмал, перемешать до однородного состояния.
Муку смешать с разрыхлителем теста, просеивая, добавить в массу.
Тесто замешивается ложкой до однородности, оно мягкое, не тугое.
Руками собрать в шар.


Разделить тесто на несколько равных частей.
У меня по 24 г - 19 шт.
Тесто слегка размять на ладони, выложить несколько кусочков кураги, скрепить плотно, скатать шарик.
Заготовки выложить на противень, застеленный пекарской бумагой или силиконовым ковриком, на расстоянии.

Каждый шарик окунуть в сахар, СЛЕГКА примять пальцами,
вернуть на противень.
Металлической выемкой для печенья сделать небольшие надрезы, но не глубоко.

Выпекать в разогретой до 180°С духовке 15 минут (следите за своей духовкой).
Остужать на решетке.
Тёплое печенье хрустящее снаружи и мягкое внутри.
При полном остывании становится равномерно хрустящим.

Приятного чаепития!!!










разлом еще теплого печенья
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На полдник На завтрак На обед : На десерт На полдник На природу На ужин : На десерт

Теги: десерт детям духовка чаепитие печенье выпечка

Вкусы: нежный ванильный хрустящий

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Сахарное печенье с курагой
Описание: Хочу предложить простой рецепт песочного печенья на растительном масле. Очень вкусное и нежное печенье, которое всегда выручит, когда гости на пороге. Для его приготовления не обязательно быть опытным кулинаром и иметь много свободного времени. Ингредиенты этого печенья настолько просты и доступны, думаю, они есть у вас, и печенье можно приготовить прямо сейчас. Времени потребуется 20-25 мин. Я приготовила печенье с курагой, но можно сделать и без начинки. Идея взята в инете, авторам огромное спасибо.


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Фотографии «Сахарное печенье с курагой» от приготовивших (6)

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Комментарии и отзывы

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Спасибо за рецепт. Печенье пока в духовке, результата не знаю. Но как у вас получилось такое тесто без жидкости? У меня получилось рассыпчатое, песочное тесто. Еле-еле слепила его с начинкой.
Вернулась с отчетом.
Печенье супер-вкусное получилось!
Такое рассыпчатое и нежное просто тает во рту
В начинке у меня изюм+курага
Танюша, спасибо большое за такой замечательный, вкусный, простой рецепт печенек
ой,Танюшечка,какая нежность,красотища твои печеньки
спасибо огромное за доверие и роскошное исполнение рецепта
восхитительная двойная начинка ,мне приятно,что рецепт не разочаровал
какое красивое и аппетитное печенье!
Наташенька спасибо большое за комментарий
Какое симпатичное печенье Вроде бы просто, но со вкусом поздравляю с Поваренком и Рецептом дня!
благодарю от души за комментарий и поздравление
Танечка, чудесное печенье! С Рецептом дня!
Жанночка спасибо большое за внимание и поздравление
Печенье удалось на славу, хрустящая корочка, нежный мякиш! Уже половина улетела. Так хорошо дополняют вкус сухофрукты. Танечка, спасибо за рецепт, делается очень быстро. Буду частенько готовить!
Влада спасибо огромное за доверие и роскошное исполнение рецепта,очень красивая и аппетитнейшая формовка
Танечка,спасибо за высокую оценку!Украшал внук ножечком для пиццы.Так рисовал червячков.Утром с папулей был на рыбалке,а потом мне помогал с печеньками.Пекли маленького размера и очень много,ведь надо было угостить другую бабушку и друзей- соседей,отличных детишек ( очень разумные и добрые ребятишки,родившиеся в Бельгии,но говорят на чеченском (родном языке),фламанском,французском и РУССКОМ ).
Так,что мне было очень приятно заниматься с внуком ,да ещё и для таких замечательных людей! Супер- рецептик!
Влада мы тоже вчера с внуком булками занимались
у нас все соседи немцы,их не принято угощать ,да и самим хватает на разок,снять пробу ,семья большая.
Мне очень приятно,что рецепт вас не разочаровал .
Очень вкусное печенье! Делается просто и быстро! Очень понравилось идея украшения печенья надрезами формочкой! Никакого запаха и вкуса растительного масла нет.
Всё взвешивала на весах. Но печенье почему-то норовило рассыпаться. Возможно, из-за того что нарушила технологию. Вместо того, чтобы крахмал ввести в яичную смесь. Я его смешала с мукой. В следующий раз сделаю всё по технологии. Печенье уже порекомендовала подругам. Танечка, спасибо за чудесный рецепт!
Иришечка,солнышко,какое восхитительное печенье,прекраснейшая красивая формовка
я в восторге
спасибо огромное за доверие и великолепное фото к рецепту
Но печенье почему-то норовило рассыпаться. Возможно, из-за того что нарушила технологию. Вместо того, чтобы крахмал ввести в яичную смесь.
Иришечка не думаю,что это повлияло на тесто,скорее всего муки нужно меньше,вводи ее частями и следи за плотностью.
Спасибо, Танюшечка, так и поступлю. Делать-то буду не один раз ещё.
все у тебя будет ОТЛИЧНО
Танечка, шикарное печенье! Смак!
Оленька спасибо огромное за поддержку и высокую оценку
Танечка, замечательное печенье, очень красивое и вкусное!
Ларисочка спасибо огромное за комментарий и поддержку
очень красивое печенье!
Светочка благодарю за комментарий
WOW ! Какая красотень! Отличная идея простого украшения,а смотрится уже по праздничному.Разлом-то какой нежный!Классная выпечка!!Спасибо!
спасибо огромное за визит,комментарий и высокую оценку
Очаровательное печенье!
Жанночка благодарю за высокую оценку
Таня, очень и конечно вкусное печенье!!!
Инна спасибо огромное за визит и поддержку
Танюша ,спасибо за рецепт готовила две порции ,очень Вкусно и быстро как всегда все получается по твоим рецептам Поздравляю с Рецептом дня !!!
Танюшечка,милая,благодарю за поздравление
спасибо за доверие и роскошное исполнение рецепта ,какие красивые,нежные,похожи на мячики ,рука сама тянется прихватить,да побольше
Танечка, очень интересное печенье!
Любаша благодарю за комментарий ,угощайся дорогая,печенья МНОГО,нам хватит
Вкусные печеньки, с радостью угощусь у тебя! А уж как будет времечко обязательно испеку! Танюш, с Рецептом дня!
Любашечка благодарю от души
Танюша, изумительное, очень красивое печенье! Интересный какой рецепт!
Иришечка спасибо огромное за внимание и добрые слова поддержки
Танюша, шикарное печенье! Необыкновенно вкусное! Хрустящее! Тает по рту! Признаюсь честно - я делала сразу двойную норму! В результате отличном не сомневалась!!! Именно так и получилось! Отлично чайку попили!!! Спасибо большое за рецепт!!!
Людочка,дорогая,вот вы потрудились с внученькой,восхитительное печенье,роскошная формовка,прекрасно подрумянилось
я тоже через час после ФС,готовила новую порцию,но с черносливом,а сегодня муж заказал с клюквой,очень нам понравилось
спасибо дорогая за доверие и роскошное исполнение рецепта
Да, с начинкой можно экспериментировать! Я думаю будет всегда вкусно! Танюша, ещё раз огромное спасибо за твои великолепные рецепты!!!
спасибо милая
Спешу, спешу с отчетом! Ох какое вкусное получилось печенье. Все так и есть: «Тёплое печенье хрустящее снаружи и мягкое внутри.При полном остывании становится равномерно хрустящим». А еще оно такое красивое! Прям праздничное!!! Я пекла без кураги, так-как дочка не любит.
Оленька дорогая,какая прелесть твои печеньки,красивые,нежные,румяные
прекрасный узор получился
спасибо огромное за доверие и роскошное исполнение рецепта
,мне очень приятно,что рецепт тебя не разочаровал
Обожаю выпечку на растительном масле
Танечка, классное печенье! Обязательно попробую испечь
Скажи пожалуйста, как думаешь, можно ли курагу заменить изюмом?
Танюшечка я думаю что здесь все сгодится ,можно и без начинки делать,очень вкусное печенье
спасибо огромное за комментарий и поддержку
Антонина писала комент ниже,что готовила подобное с изюмом
Честно говоря, комменты еще не читала. Времени в обрез на интернет
Спасибо большое за ответ! Попробую с изюмом
удачи дорогая
Ну ооочень аппетитное печенье!
Людочка благодарю за комментарий и поддержку
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