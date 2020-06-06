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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/165363/]Сахарное печенье с курагой[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/165363/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jun/05/30/2722539_45413-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Десерты -> Печенье -> Печенье с начинкой Хочу предложить простой рецепт песочного печенья на растительном масле. Очень вкусное и нежное печенье, которое всегда выручит, когда гости на пороге. Для его приготовления не обязательно быть опытным кулинаром и иметь много свободного времени. Ингредиенты этого печенья настолько просты и доступны, думаю, они есть у вас, и печенье можно приготовить прямо сейчас. Времени потребуется 20-25 мин. Я приготовила печенье с курагой, но можно сделать и без начинки. Идея взята в инете, авторам огромное спасибо. Ингредиенты: Яйцо куриное, Сахар, Ванильный сахар, Масло растительное, Крахмал кукурузный, Разрыхлитель теста, Мука пшеничная, Соль, Курага. Тэги: десерт, детям, духовка, чаепитие, печенье, выпечка.