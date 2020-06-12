Колобки - котлеты в духовке, из домашнего фарша, сочные и ароматные. Готовим с вдохновением.
- 12 июня 2020, 15:49
- 7395
Мясные колобки в духовке
Ингредиенты для «Мясные колобки в духовке»:
- Говядина (мякоть) — 450 г
- Шейка свиная (лопатка, вырезка, окорок) — 450 г
- Картофель — 220 г
- Лук репчатый — 200 г
- Молоко (холодное) — 60 мл
- Зелень (молодой чеснок) — 2 веточ.
- Перец черный (1/3 ч.л.) — по вкусу
- Соль — 1 ч. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Сухари панировочные / Панировка — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 7
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2950.1 ккал
|
белки
160.5 г
|
жиры
210.9 г
|
углеводы
106.5 г
|Порции
|ккал
421.4 ккал
|белки
22.9 г
|жиры
30.1 г
|углеводы
15.2 г
|100 г блюда
|ккал
202.1 ккал
|белки
11 г
|жиры
14.4 г
|углеводы
7.3 г
Рецепт «Мясные колобки в духовке»:
Фарш смешать и тщательно отбить. Если Вы располагаете временем, дать фаршу выстояться 1-3 часа в холодильнике.
Духовку включить на разогрев.
При фасовке фарша для формовки колобков вместо весов, удобно пользоваться розеткой, как мерной ёмкостью. Примерно 85-90 г. фарша.
Запекать 15 минут при 200 градусах, затем до готовности при 180 градусах, это примерно ещё 12-15 минут.
При прокалывании колобка идёт прозрачный сок, готово!
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
Комментарии и отзывы
вчера в 14:26 v sorg #
вчера в 11:08 ekaterinam-k #
вчера в 12:22 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
вчера в 14:03 ekaterinam-k #
вчера в 14:04 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
позавчера Алиева2012 #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
позавчера AneleRu #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
13 июня solnce 0606 #
13 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
13 июня mariana82 #
13 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
13 июня Покусаева Ольга #
13 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
13 июня inulia68 #
Мое любимое сочетание,класссс!
13 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
13 июня ирпенчанка #
13 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
13 июня Himbeeren #
13 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
13 июня Bad Robot #
13 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
12 июня virgola71 #
12 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
12 июня jannasimf #
12 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
12 июня Ирушенька #
12 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
12 июня Silverina1 #
12 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Лена, спасибо.
12 июня nelliundco #
12 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
12 июня Valushka2003 #
12 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
12 июня Okoolina #
12 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
12 июня tfurman8888 #
12 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Спасибо Вам большое.
12 июня natapit #
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