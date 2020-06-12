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  • 12 июня 2020, 15:49
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Мясные колобки в духовке

Рецепт: Мясные колобки в духовке Рецепт: Мясные колобки в духовке

Колобки - котлеты в духовке, из домашнего фарша, сочные и ароматные. Готовим с вдохновением.

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша

Ингредиенты для «Мясные колобки в духовке»:

Время приготовления:

Количество порций: 7

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2950.1 ккал 		белки
160.5 г 		жиры
210.9 г 		углеводы
106.5 г
Порции
ккал
421.4 ккал		 белки
22.9 г		 жиры
30.1 г		 углеводы
15.2 г
100 г блюда
ккал
202.1 ккал		 белки
11 г		 жиры
14.4 г		 углеводы
7.3 г

Рецепт «Мясные колобки в духовке»:

Почистить лук и картофель, зелень вымыть.
Мясо вымыть и нарезать.

Измельчить на мясорубке мясо, лук и зелень, картофель натереть на мелкой тёрке.

Влить холодное молоко, посолить, поперчить.

Фарш смешать и тщательно отбить. Если Вы располагаете временем, дать фаршу выстояться 1-3 часа в холодильнике.

Духовку включить на разогрев.
При фасовке фарша для формовки колобков вместо весов, удобно пользоваться розеткой, как мерной ёмкостью. Примерно 85-90 г. фарша.

Сформовать 15-16 заготовок.

Форму застелить фольгой, смазать её маслом и выложить заготовки.
Присыпать панировочными сухарями.

Запекать 15 минут при 200 градусах, затем до готовности при 180 градусах, это примерно ещё 12-15 минут.
При прокалывании колобка идёт прозрачный сок, готово!



ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - духовка На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: духовка обед ужин горячее второе детям гости

Вкусы: мясной чесночный жареный

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Комментарии и отзывы

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...а чем колобки отличаются от котлет , сформировать , как котлеты , и вперёд , ума много не надо !?
Добрый день! А можно посыпать не сухарями, а мукой, или вообще не посыпать, это важно?
Добрый день, не обязательно посыпать, но если нет сухарей, мукой думаю не надо. Можно потереть на мелкой тёрке кусочек батона.
Спасибо за ответ, обязательно попробую
Вам спасибо за интерес к рецепту, готовьте на доброе здоровье.
Красивые колобочки!!!
Марьям, благодарю сердечно.
Людмила, очень аппетитные, вкусные колобки!!!
Эльза, спасибо большое.
Шикарные колобки!
Спасибо, Марианна.
Людочка, очень соблазнительные колобки!
Олечка, спасибо огромное.
Чудо-колобочки,Люда!
Мое любимое сочетание,класссс!
Спасибо, Инна.
Люда! Безумно аппетитные колобочки!
Наташа, спасибо.
Шикарные колобки!
Спасибо, Жанна.
Спасибо большое.
Людочка! Замечательные, румяные, сочные, аппетитные колобки! Шикарные фото!
Юленька, спасибо большое.
Люда, очень вкусно. Аппетитные фото!
Спасибо, Жанна.
Людочка, чудесные, румяные колобки! Шикарные фотографии!
Иришка, благодарю, дорогая.
С пюре самый смак
Да, пюре самый вкусный гарнир, с огромным удовольствием отведали.
Лена, спасибо.
Люда, хороши колобки
Нелли, спасибо , рада что нравятся колобочки...
Как же аппетитно! С удовольствием парочку съела!
Валюш, спасибо, покатились колобочки в вашу сторону...
я такое люблю!
Ох, Наташа, и мы любим... Так бы и ела до бесконечности...
Красота и думаю, что вкуснота)
Так и есть , очень вкусно, а уж красиво ли - Вам судить, я стараюсь...
Спасибо Вам большое.
ох и аппетитные!
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