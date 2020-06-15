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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Лепешки
  • 15 июня 2020, 8:41
  • 8376

Просто завтрак

Рецепт: Просто завтрак

Друзья, хочу поделиться с вами очередным быстрым, вкусным завтраком. Это скорее даже не рецепт, а способ избавиться от залежалых остатков роскоши в вашем холодильнике и получить от этого море удовольствия! У кого таковые остатки имеются, то заходите в гости - всё расскажу...

Категория: Выпечка Изделия из теста Лепешки

Ингредиенты для «Просто завтрак»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1639.3 ккал 		белки
96.5 г 		жиры
16.2 г 		углеводы
277.6 г
100 г блюда
ккал
145.1 ккал		 белки
8.5 г		 жиры
1.4 г		 углеводы
24.6 г


Рецепт «Просто завтрак»:

Этот рецепт я подсмотрел пару лет назад в сети (уж не помню у кого), он понравился и периодически под заказ жены готовлю на завтрак. После очередного заказа решил поделиться с вами, может кому и понравится... Несмотря на длинный список ингредиентов, рецепт очень простой и готовится довольно-таки быстро, все продукты (кроме муки и яйца) чисто условны, вы можете смело заменять без потери качества - главное принцип. Итак, приступим...

В кефир добавляем яйцо, соль, сахар - перемешиваем.

Потом добавляем остатки творога, натёртый на мелкой тёрке кусочек сыра - перемешиваем.
Если у вас нет сыра, то добавьте больше творога, а если нет и творога, то вообще пропустите этот шаг...

Затем добавляем муку и разрыхлитель,
всё хорошо перемешиваем.
Тесто должно получиться чуть жиже чем на оладьи, но немного гуще чем на блины.
Если используете вместо разрыхлителя соду, то гасить не нужно, кисломолочный продукт прекрасно с этим справится сам.

В тесто добавляем большой пучок мелко нарезанной петрушки и опять тщательно перемешиваем.
Зелень добавляйте по своему усмотрению, можно сделать микс, главное, чтобы она вам нравилась и её было много.

Затем прогреваем небольшую сковороду, желательно с антипригарным покрытием, на среднем огне, добавляем масло,
половником наливаем тесто, накрываем крышкой и жарим примерно три-пять минут, всё зависит от плиты и сковородки.
Сковорода желательно должна быть диаметром примерно пятнадцать сантиметров, тогда лепёшки получатся толстенькие и пышные, но
чем больше диаметр, тем получатся более тонкие лепешки, но тоже вкусные.
Моя сковорода 18 см, толщина лепешки получается около 1 см.

После того как низ подзолотился, аккуратно лопаткой переворачиваем лепешку на другую сторону, накрываем крышкой и доводим до готовности, следя, чтобы не подгорело.
Сразу хочу дать небольшой совет: с первого раза не у всех может аккуратно получиться перевернуть такую нежную лепёшку, поэтому лучше один раз потренироваться, чтобы утро не было испорчено неудавшимся завтраком. Я это уже прошёл - первая моя лепёшка напрочь не хотела переворачиваться, рвалась и разваливалась, чтобы скрыть следы позора от жены, пришлось быстренько горячую заталкивать в рот, пока не увидала...

Готовые лепёшки складываем в тарелку стопкой, чтобы не остыли.
Из этого количества теста у меня получается пять штук. На фотке одна до фотосессии уже не дожила - была бессовестно украдена проголодавшейся женой...
Накрываем стол, ставим уцелевшие лепёшки, завариваем чай, кофе или наливаем домашнее парное молочко, созываем домочадцев и приступаем к самому главному приёму пищи за день - завтраку!

Ароматные, вкусные лепёшечки прекрасно сочетаются с парным молоком...



... очень мягкие и нежные внутри, с лёгким ароматом трав - объедение!!!



Всем приятного аппетита и прекрасного начала нового дня!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : Легкий

Теги: быстро завтрак обед перекус жарить

Вкусы: жареный творожный блинный

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Просто завтрак
Описание: Друзья, хочу поделиться с вами очередным быстрым, вкусным завтраком. Это скорее даже не рецепт, а способ избавиться от залежалых остатков роскоши в вашем холодильнике и получить от этого море удовольствия! У кого таковые остатки имеются, то заходите в гости - всё расскажу...


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Фотографии «Просто завтрак» от приготовивших (10)

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Комментарии и отзывы

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Здравствуйте! Приготовила...., конечно не так красиво как у Вас,Роберт, но так же вкусно, самая нижняя лепешка жарилась на большой сковороде с высокими бортиками и ... конечно же трудно переворачивались, перешла на блинную сковороду все пошло веселее. Лепешки очень нежные, вкусные, буду готовить ещё и экспериментировать с начинками, надеюсь будут получаться красивее😁 Спасибо Вам за рецепт!
А вот и моя стопочка.. Вкусно, нежно, сытно, бюджетно, просто!!!! Спасибо огромное за Ваши замечательны рецепты.
Галина, обалденная стопочка!!! Выглядит вкусно и аппетитно, класс!!! Мне очень приятно, что рецепт Вам понравился, готовьте на здоровье!!!
Отличный завтрак. И продукты не пропали. У меня только без зелени, уж есть в семье кадры капризные.
Оксана, Ваш завтрак и без зелени прекрасно выглядит, очень вкусно!!! Спасибо за фотку, готовьте на здоровье!!!
не знаю как насчёт творога но вот остатки вареной колбасы или ветчины я бы конечно добавила спасибо за идею 🙂
Добавляйте всё, что хотите, подстраивайте под свой вкус, но... всё же советую добавить творог - его не чувствуется, но он добавляет нежности. Надеюсь эта идея Вам понравится!!!
Делала 1/2 нормы. Но яйцо добавила целое, самое маленькое какое было (вес 50 грамм).
Муки было 156 грамм, мне кажется, что это много, достаточно было бы грамм 100-120. По текстуре тесто довольно плотное, ни о каком половинке речи не шло. Разделила тесто на 2 части ложкой, следовало, наверно, на три.

Лепешка получилась плотная, и очень хорошо поднялась , такая толстая, аппетитная, но на вкус мне как-то не очень приглянулась, чего-то мне в ней не хватает....
Вторую часть теста убрала в холодильник, подумаю, что можно добавить, хочется бекона или шкварок....

Фото моей лепешки прилагается.

Ах, да, перевернулась у меня она прекрасно, немного край подмялся, а так все отлично
Красивая, аппетитная лепёшка и совершенно не скажешь что плотная!!! Катя, 300грамм муки - количество приблизительное, вся мука разная и ведёт себя по разному, по этому муку вводим частями и следим за консистенцией. Ну, а на вкус каждый подстраивает сам под себя, нам нравится так, как рассказывал... Я уверен, что Вы подберёте для себя самый оптимальный вариант и Вас больше не будут огорчать мелкие нюансы!!! Спасибо за отзыв, готовьте на здоровье!!!
Роб! Отличный у тебя был завтрак! С прошедшим рецептом дня!
Натуля, большое спасибо!!!
Роб, восхитительные лепешки!!! У нас был прекрасный завтрак!!! Лепешки готовятся быстро и просто. Огромное спасибо за рецепт!!!
Лилечка, лепёшки просто шикарные!!! Ну просто загляденье, выглядят очень вкусно!!! Мне приятно слышать, что этот рецепт понравился твоей семье, готовь на здоровье и радуй родных!!!
Не получилось. Может три стакана муки, а не 300 гр??? По Вашим пропорциям вышло очень густое тесто. Пришлось добавлять весь кефир (около литра), чтоб образовалось тесто по консистенции, хотя бы как на оладьи. Далее все лепешки во время жарки не переворачивались , текли вместе с этим сыром. В итоге все тесто-в мусорное ведро.
Нет-нет, не три стакана, а именно 300 г и то как правило этого количества много, уходит меньше... В таких случаях как правило виновата мука, в последнее время хорошую найти становится трудней и трудней... Я тоже иногда попадаю впросак с незнакомой или не проверенной мукой и тоже получаю подобный Вашего результат... Конечно жаль переведённый продукт, потраченное время, мне знакомо чувство досады и огорчения от неудавшегося блюда и единственное, что могу посоветовать - попробуйте сменить марку муки, мне помогает!!!
Ответ для baclanova olg
Я сегодня тоже готовила эти лепёшки, на 300 мл кефира ушло всего 100 граммов муки, а ещё и творог был очень сухой. Никогда нельзя добавлять всю муку сразу. Попробуйте ещё раз приготовить небольшую порцию. Лепёшки очень вкусные
Ответ для baclanova olg
Вы уверены в точности Ваших весов ! ? 300гр муки- это около 2-х стаканов по 250мл, под нож причем, о каких 3-х идет речь, совершенно непонятно! На ЛИТР кефира ( плюс яйцо) добавили ДВА стакана муки и получили густое тесто- НЕ реально!
Роберт, что-то я вчера пропустила твой рецепт! Зато сегодня уже в теме, и в новенькие отчёты заглянула! Аппетитность на высоте! Надо обязательно попробовать! И принимай поздравления с Рецептом дня!
Любочка, спасибо за похвалу и поздравление!!! Рецепт хороший, вкусный и в арсенале сгодится! Но я сегодня ночью выложил ещё один интересный рецепт, загляни, может понравится и пригодится!!!
Тааак! Ну что, по кофейку! Роберт! Шикарные лепешки получились! Очень вкусные, нежные! Отличный у нас был сегодня завтрак! Как раз всё было в холодильнике. Муки у меня ушло меньше, простокваша (своя) была очень густая. Из зелени - лук зеленый, укроп и петрушка. Отлично всё переворачивалось! Вкуснотища!!! А аромат! Слов нет! Муж сказал, что очень на вкус похожи на кутабы. Спасибо большое за рецепт, Роберт! Нам очень понравились лепешки!
Ух-ты как красиво и вкусно - супер!!! Людочка, отличнейшая тарелочка, но... вот только как-то странно ты назвала коньяк...!!! Начинка классная, цвет лепёшек просто идеальный - сразу видно руку мастера!!! Мне очень приятно слышать, что рецепт понравился тебе и твоей семье, готовь на здоровье, спасибо за такой вкуснючий отчёт!!!
отличнейшая тарелочка, но... вот только как-то странно ты назвала коньяк...!!!
Класс!!! Ну тогда по коньячку!!!
Совсем другой "компот"!!! По коньячку!!!
Роберт, от души поздравляю с Рецептом дня! От этого рецепта можно улететь далеко и на долго! Вкуснотень однозначно! Завтрак, да и ужин - улёт!Практически всё всегда есть, а если нет, то не так страшно. Очень понравился рецепт. Забираю однохначно себе в КК с огромной благодарностью.
Наташа, спасибо за поздравление и тёплые слова в адрес рецепта!!! Рецепт в самом деле классный и универсальный, надеюсь понравится, буду ждать впечатлений!!!
Отчёт не заставит долго ждать. Вкусно будет однозначно. Роберт, жду ещё рецептов таких лёгких и сытных завтраков-перекусов. Как бы мой заказ!
Договорились!!!
Роберт ,спасибо за рецепт !!Очень вкусные лепешки готовила половину порции, для себя был мой ужин ,цукини,сыр,творог,петрушка,болгарский перец ,мука . Осталось на завтрак .Супер , спасибо ещё раз !!
Таня, отличные лепёшки!!! Здорово когда приготовишь вкусняшку, останется на следующий раз и никто не сметёт в один миг... Я рад, что этот рецепт понравился, спасибо за отзыв, на здоровье!!!
Ну разве я могла пройти мимо , быстро, просто и оооочень очень вкусно ! Кефира было всего 300 мл, муки положила кукурузной, из приправ, петрушку, кориандр и зиру. Запах зашкаливал, еле удержалась, чтобы не съесть на ходу ! Спасибочки Роберт за вкуснейший завтрак , поздравляю с рецептом дня !
Вау..., как красиво и вкусно - супер!!! Нелли, ты чудо, сотворила такую вкуснятину, что после своего завтрака захотелось съесть весь твой завтрак!!! Спасибо тебе большое за поздравление, за такой отчёт, готовь на здоровье!!!
Ой, Роберт, а уже ничего не осталось , извини
Да ладно, я не сильно и надеялся - пока дошёл бы всё равно ничего не осталось бы...
Очень вкусный рецептик! Готовлю почти так, пропорции другие.
Спасибо , рецептик отличный с любыми пропорциями!!!

Вот это завтрак так завтрак.
Утром съел - и весь день свободен.
Владимир, спасибо!!! Завтрак отличный, но лично я навряд ли дотяну на нём до вечера, максимум до обеда...
Осторожнее.
Обожаю лепешки любые!
Олечка, тогда этот рецепт сто процентов твой!!!
Роберт ,лепёшки-полный восторг,сопровождаемый слюнками! Невозможно устоять перед таким завтраком! Дык,я к тебе... Конечно,рецепт утащила,за который тебе,дорогой, огромаднейшее СПАСИБО!
Виолетточка, спасибочки!!! Конечно забирай и пользуйся на здоровье!!!
вкусный завтрак! лепёшки аппетитные
Света, большое спасибо!!!
Роберт, замечательный завтрак, очень аппетитно и вкусно!
Ларисочка, спасибо!!! Тебе понравится!!!
Вот всегда спрашиваю,и чего в экране нет дырочки для передачи?
Так бы кусочек переслал и порядок
Дырочки маловато, на экране нужно устанавливать лючок, чтобы можно было и передать и заглянуть и за руку поздороваться!!!
Я и на дырочку согласна
Ответ для wowan5
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