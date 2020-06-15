Друзья, хочу поделиться с вами очередным быстрым, вкусным завтраком. Это скорее даже не рецепт, а способ избавиться от залежалых остатков роскоши в вашем холодильнике и получить от этого море удовольствия! У кого таковые остатки имеются, то заходите в гости - всё расскажу...
- 15 июня 2020, 8:41
- 8376
Просто завтрак
Ингредиенты для «Просто завтрак»:
- Кефир (простокваша и др.) — 500 мл
- Яйцо куриное — 1 шт
- Творог (если нет творога - пропустите шаг) — 150 г
- Сыр твердый (если нет сыра - не добавляйте) — 50 г
- Мука пшеничная / Мука (плюс-минус) — 300 г
- Разрыхлитель теста (или 2/3 ч.л без верха соды) — 2 ч. л.
- Петрушка (или любимая зелень) — 1 пуч.
- Соль (или по вкусу) — 1/2 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Масло топленое (или любое, для жарки) — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1639.3 ккал
|
белки
96.5 г
|
жиры
16.2 г
|
углеводы
277.6 г
|100 г блюда
|ккал
145.1 ккал
|белки
8.5 г
|жиры
1.4 г
|углеводы
24.6 г
Рецепт «Просто завтрак»:
Этот рецепт я подсмотрел пару лет назад в сети (уж не помню у кого), он понравился и периодически под заказ жены готовлю на завтрак. После очередного заказа решил поделиться с вами, может кому и понравится... Несмотря на длинный список ингредиентов, рецепт очень простой и готовится довольно-таки быстро, все продукты (кроме муки и яйца) чисто условны, вы можете смело заменять без потери качества - главное принцип. Итак, приступим...
Потом добавляем остатки творога, натёртый на мелкой тёрке кусочек сыра - перемешиваем.
Если у вас нет сыра, то добавьте больше творога, а если нет и творога, то вообще пропустите этот шаг...
Затем добавляем муку и разрыхлитель,
всё хорошо перемешиваем.
Тесто должно получиться чуть жиже чем на оладьи, но немного гуще чем на блины.
Если используете вместо разрыхлителя соду, то гасить не нужно, кисломолочный продукт прекрасно с этим справится сам.
В тесто добавляем большой пучок мелко нарезанной петрушки и опять тщательно перемешиваем.
Зелень добавляйте по своему усмотрению, можно сделать микс, главное, чтобы она вам нравилась и её было много.
Затем прогреваем небольшую сковороду, желательно с антипригарным покрытием, на среднем огне, добавляем масло,
половником наливаем тесто, накрываем крышкой и жарим примерно три-пять минут, всё зависит от плиты и сковородки.
Сковорода желательно должна быть диаметром примерно пятнадцать сантиметров, тогда лепёшки получатся толстенькие и пышные, но
чем больше диаметр, тем получатся более тонкие лепешки, но тоже вкусные.
Моя сковорода 18 см, толщина лепешки получается около 1 см.
После того как низ подзолотился, аккуратно лопаткой переворачиваем лепешку на другую сторону, накрываем крышкой и доводим до готовности, следя, чтобы не подгорело.
Сразу хочу дать небольшой совет: с первого раза не у всех может аккуратно получиться перевернуть такую нежную лепёшку, поэтому лучше один раз потренироваться, чтобы утро не было испорчено неудавшимся завтраком. Я это уже прошёл - первая моя лепёшка напрочь не хотела переворачиваться, рвалась и разваливалась, чтобы скрыть следы позора от жены, пришлось быстренько горячую заталкивать в рот, пока не увидала...
Готовые лепёшки складываем в тарелку стопкой, чтобы не остыли.
Из этого количества теста у меня получается пять штук. На фотке одна до фотосессии уже не дожила - была бессовестно украдена проголодавшейся женой...
Накрываем стол, ставим уцелевшие лепёшки, завариваем чай, кофе или наливаем домашнее парное молочко, созываем домочадцев и приступаем к самому главному приёму пищи за день - завтраку!
... очень мягкие и нежные внутри, с лёгким ароматом трав - объедение!!!
Всем приятного аппетита и прекрасного начала нового дня!!!
Комментарии и отзывы
1 час назад kameliya oz #
1 час назад 0-galinka #
1 час назад Robert1 # (автор рецепта)
7 часов назад Akira Shinrei #
6 часов назад Robert1 # (автор рецепта)
9 часов назад ela050p #
8 часов назад Robert1 # (автор рецепта)
11 часов назад Катерина32 #
Муки было 156 грамм, мне кажется, что это много, достаточно было бы грамм 100-120. По текстуре тесто довольно плотное, ни о каком половинке речи не шло. Разделила тесто на 2 части ложкой, следовало, наверно, на три.
Лепешка получилась плотная, и очень хорошо поднялась , такая толстая, аппетитная, но на вкус мне как-то не очень приглянулась, чего-то мне в ней не хватает....
Вторую часть теста убрала в холодильник, подумаю, что можно добавить, хочется бекона или шкварок....
Фото моей лепешки прилагается.
Ах, да, перевернулась у меня она прекрасно, немного край подмялся, а так все отлично
10 часов назад Robert1 # (автор рецепта)
12 часов назад ирпенчанка #
12 часов назад Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 22:07 Лилек3011 #
вчера в 23:05 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 21:59 baclanova olg #
вчера в 22:52 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 23:19 nelliundco #
9 часов назад korztat #
вчера в 18:31 Vishnja #
вчера в 19:34 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 13:23 Сурик #
вчера в 13:45 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 13:54 Сурик #
вчера в 13:57 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 11:23 Наталья Щучкина #
вчера в 11:33 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 12:16 Наталья Щучкина #
вчера в 12:23 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 10:45 tatabilga-2015 #
вчера в 11:27 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 10:17 nelliundco #
вчера в 10:26 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 10:47 nelliundco #
вчера в 11:14 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 17:38 nelliundco #
вчера в 9:25 Helliana #
вчера в 9:32 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 7:50 balgyr #
Вот это завтрак так завтрак.
Утром съел - и весь день свободен.
вчера в 8:14 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 8:55 balgyr #
вчера в 5:37 Демоника #
вчера в 8:04 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 2:09 Т-пушка #
вчера в 8:03 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 1:20 мисс #
вчера в 7:59 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 0:03 Dama-Lorik #
вчера в 0:06 Robert1 # (автор рецепта)
позавчера wowan5 #
Так бы кусочек переслал и порядок
вчера в 0:03 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 0:24 wowan5 #
вчера в 0:28 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 7:52 balgyr #
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