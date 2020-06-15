Просто завтрак

После того как низ подзолотился, аккуратно лопаткой переворачиваем лепешку на другую сторону, накрываем крышкой и доводим до готовности, следя, чтобы не подгорело.

Сразу хочу дать небольшой совет: с первого раза не у всех может аккуратно получиться перевернуть такую нежную лепёшку, поэтому лучше один раз потренироваться, чтобы утро не было испорчено неудавшимся завтраком. Я это уже прошёл - первая моя лепёшка напрочь не хотела переворачиваться, рвалась и разваливалась, чтобы скрыть следы позора от жены, пришлось быстренько горячую заталкивать в рот, пока не увидала...