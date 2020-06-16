Колокифокефтедес - замечательное блюдо греческой кухни, довольно популярное в этой стране. Поэтому их вариаций очень много, как у нас говорят - в каждой деревне свой рецепт. Хочу познакомить вас со своим, "выстраданным" и вымеренным годами.
- 16 июня 2020, 0:19
- 7865
Кефтедес из кабачков
Ингредиенты для «Кефтедес из кабачков»:
- Кабачок (вес без кожицы и отжатого сока) — 500 г
- Лук репчатый — 100
- Чеснок — 1 зуб.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Желток яичный — 1 шт
- Крупа манная — 5 ст. л.
- Фета — 70 г
- Сыр голландский (у меня Гауда) — 30 г
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Петрушка — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 18
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
953.7 ккал
|
белки
48.8 г
|
жиры
35.7 г
|
углеводы
120 г
|Порции
|ккал
53 ккал
|белки
2.7 г
|жиры
2 г
|углеводы
6.7 г
|100 г блюда
|ккал
110.9 ккал
|белки
5.7 г
|жиры
4.2 г
|углеводы
14 г
Рецепт «Кефтедес из кабачков»:
Кабачки очистить от кожицы, натереть на крупную терку. Слегка посолить, дать немного постоять и хорошо отжать от выделившегося сока.
Добавить манную крупу, натертый и отжатый лук, чеснок, яйцо и желток, поперчить и хорошо перемешать.
П. С. Совет - на каждые 100 г кабачка добавляйте 1 ст. л. манной крупы, это идеальная пропорция для колокифокефтедес. Добавление манки, делает кефтедес более воздушными и сочными, они хорошо держат форму.
К кабачковой массе добавить тертый голландский сыр, размятый руками сыр фета и петрушку, перемешать и попробовать, при необходимости посолить.
П. С. Совет - Количество добавляемых сыров не должно превышать 5-й части количества кабачков. Солим всегда в самом конце, учитывая соль, добавленную в кабачки в самом начале и соленость добавленных сыров.
Формуем небольшие кефтедес (1 полная ст. л. массы) слегка прижимая руками и панируем в муке.
П. С. Большие кефтедес хуже держат форму и плохо прожариваются.
Это очень вкусно!
Надеюсь, что вам пригодятся мои советы, и вы в полной мере насладитесь этим замечательным блюдом!
Комментарии и отзывы
18 июня lidiaukr #
18 июня natapit # (автор рецепта)
18 июня Катерина32 #
В общем Ваш рецепт просто БОМБА, это ЛУЧШИЙ на мой взгляд из рецептов приготовленных мною за последние время....
Все пропорции соблюдены, замена только репчатого лука на перьевой зеленый, добавив немного "лишнего " кабачка для соблюдения пропорций.
Единственное, жарить нужно очень быстро, лучше на 2 сковородках, чтобы "тесто" не успело пустить сок....
Рецепт на мой взгляд заслуживает 100500 баллов !!!!!
Фото прилагается
18 июня natapit # (автор рецепта)
18 июня alla martynova #
18 июня natapit # (автор рецепта)
18 июня golub1901 #
18 июня natapit # (автор рецепта)
17 июня volkoffa #
Сами колокифокефтедес (скопировала), то есть кабачковые оладки весьма интересные на вкус. Кабачки чувствуются, сыр, творог(вместо феты) не угадываются, но дают свой привкус.
Мне больше понравились в холодном виде.
Наташа, спасибо за новый кабачковые рецепт!!!
17 июня natapit # (автор рецепта)
18 июня volkoffa #
18 июня natapit # (автор рецепта)
17 июня ирпенчанка #
17 июня natapit # (автор рецепта)
16 июня Foshizzle #
16 июня natapit # (автор рецепта)
16 июня Ирушенька #
16 июня natapit # (автор рецепта)
16 июня solnce 0606 #
16 июня natapit # (автор рецепта)
16 июня yugai ludmila65 #
16 июня natapit # (автор рецепта)
16 июня Silverina1 #
16 июня natapit # (автор рецепта)
16 июня Наталья Щучкина #
16 июня natapit # (автор рецепта)
16 июня Демурия #
16 июня natapit # (автор рецепта)
16 июня mawyxa-2018 #
16 июня natapit # (автор рецепта)
16 июня ЛК201014 #
16 июня natapit # (автор рецепта)
16 июня nelliundco #
16 июня natapit # (автор рецепта)
16 июня МурКатеринка #
16 июня natapit # (автор рецепта)
16 июня tfurman8888 #
16 июня natapit # (автор рецепта)
16 июня lavrysha #
16 июня natapit # (автор рецепта)
16 июня Okoolina #
16 июня natapit # (автор рецепта)
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