Кефтедес из кабачков

Кабачки очистить от кожицы, натереть на крупную терку. Слегка посолить, дать немного постоять и хорошо отжать от выделившегося сока.

Добавить манную крупу, натертый и отжатый лук, чеснок, яйцо и желток, поперчить и хорошо перемешать.

П. С. Совет - на каждые 100 г кабачка добавляйте 1 ст. л. манной крупы, это идеальная пропорция для колокифокефтедес. Добавление манки, делает кефтедес более воздушными и сочными, они хорошо держат форму.

