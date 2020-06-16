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  • 16 июня 2020, 0:19
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Кефтедес из кабачков

Рецепт: Кефтедес из кабачков Рецепт: Кефтедес из кабачков

Колокифокефтедес - замечательное блюдо греческой кухни, довольно популярное в этой стране. Поэтому их вариаций очень много, как у нас говорят - в каждой деревне свой рецепт. Хочу познакомить вас со своим, "выстраданным" и вымеренным годами.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Кухня: Греческая

Ингредиенты для «Кефтедес из кабачков»:

Время приготовления:

Количество порций: 18

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
953.7 ккал 		белки
48.8 г 		жиры
35.7 г 		углеводы
120 г
Порции
ккал
53 ккал		 белки
2.7 г		 жиры
2 г		 углеводы
6.7 г
100 г блюда
ккал
110.9 ккал		 белки
5.7 г		 жиры
4.2 г		 углеводы
14 г

Рецепт «Кефтедес из кабачков»:

Кабачки очистить от кожицы, натереть на крупную терку. Слегка посолить, дать немного постоять и хорошо отжать от выделившегося сока.
Добавить манную крупу, натертый и отжатый лук, чеснок, яйцо и желток, поперчить и хорошо перемешать.
П. С. Совет - на каждые 100 г кабачка добавляйте 1 ст. л. манной крупы, это идеальная пропорция для колокифокефтедес. Добавление манки, делает кефтедес более воздушными и сочными, они хорошо держат форму.

К кабачковой массе добавить тертый голландский сыр, размятый руками сыр фета и петрушку, перемешать и попробовать, при необходимости посолить.
П. С. Совет - Количество добавляемых сыров не должно превышать 5-й части количества кабачков. Солим всегда в самом конце, учитывая соль, добавленную в кабачки в самом начале и соленость добавленных сыров.

Формуем небольшие кефтедес (1 полная ст. л. массы) слегка прижимая руками и панируем в муке.
П. С. Большие кефтедес хуже держат форму и плохо прожариваются.

Жарить в хорошо нагретом растительном масле, на среднем огне, до золотисто коричневой корочки.

Сервировать с йогуртом, помидорами или просто так!

Это очень вкусно!
Надеюсь, что вам пригодятся мои советы, и вы в полной мере насладитесь этим замечательным блюдом!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - плита На завтрак На обед На ужин Неожиданные гости

Теги: завтрак обед ужин

Вкусы: нежный кабачковый сырный

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Кефтедес из кабачков
Описание: Колокифокефтедес - замечательное блюдо греческой кухни, довольно популярное в этой стране. Поэтому их вариаций очень много, как у нас говорят - в каждой деревне свой рецепт. Хочу познакомить вас со своим, "выстраданным" и вымеренным годами.


Комментарии и отзывы

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Спасибо Наташа,всегда хорошие рецепты.И на выпечке тоже всегда читала.Мы с одного города , может когда то когда жили в Черновцах где-то пересекались.
Спасибо, Лидия! мне приятны ваши слова! Я и сейчас в Черновцах частый гость, там живет моя дочь с семьей, там мой отчий дом!
Я очень люблю кабачки и в сезон ем оооочень много, отслеживая новые рецепты, всегда пробую и готовлю.
В общем Ваш рецепт просто БОМБА, это ЛУЧШИЙ на мой взгляд из рецептов приготовленных мною за последние время....
Все пропорции соблюдены, замена только репчатого лука на перьевой зеленый, добавив немного "лишнего " кабачка для соблюдения пропорций.

Единственное, жарить нужно очень быстро, лучше на 2 сковородках, чтобы "тесто" не успело пустить сок....

Рецепт на мой взгляд заслуживает 100500 баллов !!!!!

Фото прилагается
огромное спасибо за аппетитный фотоотчет и похвалюшки ! рада, что мой рецепт понравился!
Выглядит очень аппетитно Даже и не сомневаюсь, что вкусно. Забрала. Обязательно приготовлю, но пока нет кабачков. Спасибо за рецепт
готовьте на здоровье!
На следующей неделе по цдет печка, буду жарить. Думаю вкусненькие оладушки будут, сыр+кабачок= вкусняшка. А пока в закладки, старая печь отказывается жарить на отрез, тушит, томит но не жарит зараза. А так хочется кабачклек.
удачи!
Содержание рецепта с обоснованными советами на высоте, думаю и у начинающих поварят вопросов не вызовут.
Сами колокифокефтедес (скопировала), то есть кабачковые оладки весьма интересные на вкус. Кабачки чувствуются, сыр, творог(вместо феты) не угадываются, но дают свой привкус.
Мне больше понравились в холодном виде.
Наташа, спасибо за новый кабачковые рецепт!!!
красивые получились, большое спасибо за подробный фотоотчет! нет. нельзя менять сыр фета на творог, можно на брынзу, в крайнем случае.
Обещаю исправиться, брынза у меня частый гость, фету тоже приветствую.
Красота!
спасибо!
Вот, что я завтра приготовлю. Уверена, что вкусно. В йогурт добавлю чеснок и зелень.
В йогурт добавлю чеснок и зелень.
а еще лимонный сок и немного оливкового масла! ох вкусно вам будет!
Наташенька, интересное какое, очень аппетитное блюдо! Красота!
спасибо, дорогая!
Очень люблю такое из овощей!!! Очень вкусно и красиво!
большое спасибо!
Вкусно!
да, Люда, очень!
Какие румяные и аппетитные
спасибо, Лена!
Наташенька, идеальное сезонное блюдо! Рецепт восхитительный и вовремя! Спасибо!!!
на здоровье, тезка!
Обожаю такие штучки из овощей! Очень и очень!
и я, обожаю!
Конечно же забираю , такая вкуснятина
Готовь на зоровье!
Очень вкусно
согласна на все 100%!
Выглядят очень аппетитно, думаю, что и вкус не хуже)
это вкусно!
Очень аппетитное блюдо!!! Обязательно приготовлю в сезон кабачков!!! Огромное спасибо за Ваши прекрасные рецепты!
он на пороге! спасибо!
Замечательно!
спасибо, тезка!
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