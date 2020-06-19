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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 19 июня 2020, 7:48
  • 5489

Пирог молочный

Рецепт: Пирог молочный

Предлагаю рецепт простого, вкусного бисквитного пирога на горячем молоке с маслом. Готовится из простых, доступных продуктов. Благодаря вкусу и текстуре пирога, он подойдет для любого повода. Очень нежный, мягкий, воздушный, ароматный. Рецепт встретился на просторах инета, авторам огромное спасибо.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог молочный»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1399.4 ккал 		белки
26.3 г 		жиры
55 г 		углеводы
200.7 г
100 г блюда
ккал
279.9 ккал		 белки
5.3 г		 жиры
11 г		 углеводы
40.1 г


Рецепт «Пирог молочный»:

В сотейнике нагреть молоко и масло, пока не станет горячим (не кипятить), а масло не растает.

В отдельной миске смешать муку, соль и разрыхлитель теста.
В чашу для миксера вбить яйца, добавить сахар, ванильный сахар, перемешать венчиками в течении 1мин. без скорости, затем взбивать 4-5мин. на большой скорости.
Масса должна побелеть и увеличиться в объеме.

Просеивая добавлять муку частями ( в два, три приема) в яичную смесь. Перемешать лопаткой снизу вверх, аккуратно стряхивая с лопатки.
Постепенно влить молоко в тесто.

Быстро смешать, очищая стенки миски, смесь должна стать однородной. Дно и бока разъемной формы диам.16см застелить бумагой для выпечки. Заполнить форму тестом. Форму с тестом несколько раз ударить об стол. После каждого удара форму повернуть по кругу. Выпекать в разогретой духовке до 170-180С 30-35 мин. до сухой лучины (следите за своей духовкой). После выпечки форму так же ударить об стол пару раз.


Остужать на решетке.
Дождитесь полного остывания, результат вас порадует.
Я спешила и резала еще теплым.
Бисквит получился с корочкой.

Приятного чаепития!!!









Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед На полдник На природу Неожиданные гости

Теги: десерт чаепитие духовка детям полдник обед

Вкусы: нежный сливочный ванильный мягкий сладкий

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Пирог молочный
Описание: Предлагаю рецепт простого, вкусного бисквитного пирога на горячем молоке с маслом. Готовится из простых, доступных продуктов. Благодаря вкусу и текстуре пирога, он подойдет для любого повода. Очень нежный, мягкий, воздушный, ароматный. Рецепт встретился на просторах инета, авторам огромное спасибо.


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Фотографии «Пирог молочный» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Очень хочется порадовать внучку Спасибо за рецепт,достойный внимания
спасибо большое за комментарий,удачи
Таня рецепт не сложный на мой взгляд -думаю осилю его Очень хочется порадовать внучку
Ирина спасибо большое за доверие,думаю внучка оценит
Танюшка!
Ага, вот и я! Сегодня выходной и прям с утра пошла печь!Быстро, легко, доступно, вкусно - вот небольшой перечень прекрасного пирога, который можно и так кушать, можно и с кремом, можно и с повидлом- вареньем, шоколадной пастой. Формы у меня такой маленькой нет(вернее есть 18 см, но лень было идти в подвал- повыносила целый мешок форм, которыми редко пользуюсь), а пирога хотелось со страшной силой, поэтому испекла в прямоугольной форме 20*30 см. Разрезала пополам и перемазала конфитюром. Надо увеличивать пропорции, т.к. нам маловато - ну уж очень хотела сначала попробовать и пекла строго по рецепту. Танюшка! Спасибо большое за вкусняшку! Твои рецепты всегда радуют и доставляют удовольствие! Целую!
Ларисочка дорогая,вот не было у меня сомнений,что ты приготовишь пирог и именно с наполнителем ,
спасибо огромное за доверие и роскошное исполнение рецепта ,как же аппетитно и красиво у тебя
и мне муж сказал,что вариантов наполнений много и получится тортик
ты права формы много места занимают в доме
Танюша! Очаровательный пирог! С благодарностью беру в КК
Иришечка спасибо огромное за доверие,удачи
спасибо
спадет жара,обязательно испеку,я прям через монитор аромат чувствую
Леночка а у нас резко похолодало,всего +16
благодарю за доверие,удачи
И мы ждем,с минуты на минуту до +20,а так +30 и влажность,очень тяжело в Москве переносится,мы в Туркмении +45 в тени легче переживали
мы в Казахстане спокойно +35 переносили,а здесь вся одежда липнет
Я в понедельник после трех месяцев самоизоляции вышла на работу,в четверг мое руководство меня пожалело,отправили опять из дома работать,жара,плюс маска,и не во всем транспорте работают кондиционеры,на работу приезжала уже ни какая
мы пенсионеры просидели дома два месяца, сейчас в маске только 10мин.могу в магазине выдержать,а как врачи работают по 14 час.
Могу представить.... сама пока два часа до работы добиралась в маске,чуть не сдыхала,а врачи в полном обмундировании,большой им поклон,такую работу делают,мы то поноем и дома,а им каждый день спасать,Дай Бог им здоровья всем и выдержки
месяцами родных не видят,дай бог им здоровья,сил,терпения и ты права НИЗКИЙ ПОКЛОН
Да,правда заслуживают наград,как на войне собой рискуют,вот если бы и люди умнее были... у нас почти все без масок,так страшно,столько сидели дома,вопрос для чего? если ни кто не соблюдает элементарные нормы,просто обидно
к сожалению люди везде одинаковые и здесь все тоже самое,всем глубоко наплевать,больше 5 чел. не собираться,так наши соседи устраивают пикники на ступеньках,окна не открыть,у насс первый этаж,курят как "трубочисты",горланят
Танечка, чудесный, нежный пирог
С рецептом дня тебя
Танюшечка спасибо огромное за внимание и поздравление,всего тебе самого наилучшего!!!
Танечка, замечательный пирог, очень красивый и аппетитный! Чудесные фотографии!
Ларисочка благодарю от души за внимание и поддержку
Танюша, превосходный пирог, нежный, пушистый. Выпечка - это твоя визитная карточка!
ой,Наташенька засмущала,но приятно
спасибо огромное за поддержку
Надо попробовать.
удачи
Прелесть просто! Замечательный рецепт, Танюшка!
Ларисочка а я все ждала,когда откликнешься,ты такое любишь
спасибо дорогушка за внимание и поддержку
Я не только откликнулась, я ещё и испеку. Жди отчёт
то,что ты испечешь нет сомнений,я думаю ты сделаешь с кремом
Надо делать двойную норму
Галочка ты права,только двойную
Взяла себе в КК. Сегодня Ваши пирожки буду готовить, а этот пирог попробую на неделе приготовить. Спасибо за рецепт и хороших вам выходных!!!
Татьяна благодарю за доверие,удачи
Танечка, шикарный пирог! Красота и вкуснота!!!
Людочка спасибо огромное за внимание и поддержку
Танечка, пирог пышный и очень аппетитный!
Любаша благодарю за добрые слова поддержки
Восхитительный пирог
Марианочка благодарю за визит и поддержку
Танюша, до чего соблазнительный, нежный, воздушный пирог! Шикарные фотографии!
Иришечка спасибо большое за комментарий ,успела при солнышке сделать фото
Танюша, пушистый какой красавчик!!
Настя благодарю за комментарий
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