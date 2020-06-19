Предлагаю рецепт простого, вкусного бисквитного пирога на горячем молоке с маслом. Готовится из простых, доступных продуктов. Благодаря вкусу и текстуре пирога, он подойдет для любого повода. Очень нежный, мягкий, воздушный, ароматный. Рецепт встретился на просторах инета, авторам огромное спасибо.
- 19 июня 2020, 7:48
- 5489
Пирог молочный
Ингредиенты для «Пирог молочный»:
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 90 г
- Молоко — 100 г
- Масло сливочное — 50 г
- Мука пшеничная / Мука — 100 г
- Соль (щепотка)
- Ванильный сахар (8г) — 1 пакет.
- Разрыхлитель теста — 3 г
- Сахарная пудра (по желанию) — 1 ст. л.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1399.4 ккал
|
белки
26.3 г
|
жиры
55 г
|
углеводы
200.7 г
|100 г блюда
|ккал
279.9 ккал
|белки
5.3 г
|жиры
11 г
|углеводы
40.1 г
Рецепт «Пирог молочный»:
В отдельной миске смешать муку, соль и разрыхлитель теста.
В чашу для миксера вбить яйца, добавить сахар, ванильный сахар, перемешать венчиками в течении 1мин. без скорости, затем взбивать 4-5мин. на большой скорости.
Масса должна побелеть и увеличиться в объеме.
Просеивая добавлять муку частями ( в два, три приема) в яичную смесь. Перемешать лопаткой снизу вверх, аккуратно стряхивая с лопатки.
Постепенно влить молоко в тесто.
Быстро смешать, очищая стенки миски, смесь должна стать однородной. Дно и бока разъемной формы диам.16см застелить бумагой для выпечки. Заполнить форму тестом. Форму с тестом несколько раз ударить об стол. После каждого удара форму повернуть по кругу. Выпекать в разогретой духовке до 170-180С 30-35 мин. до сухой лучины (следите за своей духовкой). После выпечки форму так же ударить об стол пару раз.
Остужать на решетке.
Дождитесь полного остывания, результат вас порадует.
Я спешила и резала еще теплым.
Бисквит получился с корочкой.
Комментарии и отзывы
6 часов назад iren sab #
6 часов назад iren sab #
6 часов назад iren sab #
6 часов назад iren sab #
5 часов назад mtata # (автор рецепта)
6 часов назад iren sab #
5 часов назад mtata # (автор рецепта)
9 часов назад Kleine Hase #
Ага, вот и я! Сегодня выходной и прям с утра пошла печь!Быстро, легко, доступно, вкусно - вот небольшой перечень прекрасного пирога, который можно и так кушать, можно и с кремом, можно и с повидлом- вареньем, шоколадной пастой. Формы у меня такой маленькой нет(вернее есть 18 см, но лень было идти в подвал- повыносила целый мешок форм, которыми редко пользуюсь), а пирога хотелось со страшной силой, поэтому испекла в прямоугольной форме 20*30 см. Разрезала пополам и перемазала конфитюром. Надо увеличивать пропорции, т.к. нам маловато - ну уж очень хотела сначала попробовать и пекла строго по рецепту. Танюшка! Спасибо большое за вкусняшку! Твои рецепты всегда радуют и доставляют удовольствие! Целую!
8 часов назад mtata # (автор рецепта)
спасибо огромное за доверие и роскошное исполнение рецепта ,как же аппетитно и красиво у тебя
и мне муж сказал,что вариантов наполнений много и получится тортик
ты права формы много места занимают в доме
вчера в 21:33 ИРепка #
13 часов назад mtata # (автор рецепта)
вчера в 13:30 Михеева76 #
вчера в 13:39 mtata # (автор рецепта)
вчера в 13:50 Михеева76 #
вчера в 16:01 mtata # (автор рецепта)
благодарю за доверие,удачи
вчера в 17:30 Михеева76 #
вчера в 17:35 mtata # (автор рецепта)
вчера в 17:53 Михеева76 #
вчера в 17:58 mtata # (автор рецепта)
вчера в 18:02 Михеева76 #
вчера в 18:14 mtata # (автор рецепта)
вчера в 18:19 Михеева76 #
вчера в 19:14 mtata # (автор рецепта)
вчера в 11:49 Tanushechka-2017 #
С рецептом дня тебя
вчера в 11:56 mtata # (автор рецепта)
вчера в 11:49 Dama-Lorik #
вчера в 11:55 mtata # (автор рецепта)
вчера в 10:29 Наталья Щучкина #
вчера в 10:59 mtata # (автор рецепта)
спасибо огромное за поддержку
вчера в 9:17 susloff slavick #
вчера в 10:58 mtata # (автор рецепта)
вчера в 8:32 Kleine Hase #
вчера в 10:58 mtata # (автор рецепта)
спасибо дорогушка за внимание и поддержку
вчера в 13:49 Kleine Hase #
вчера в 16:00 mtata # (автор рецепта)
вчера в 6:54 galina27 1967 #
вчера в 8:03 mtata # (автор рецепта)
11 часов назад galina27 1967 #
вчера в 6:47 tfurman8888 #
вчера в 8:04 mtata # (автор рецепта)
позавчера Сурик #
вчера в 0:16 mtata # (автор рецепта)
позавчера Vishnja #
вчера в 0:16 mtata # (автор рецепта)
позавчера mariana82 #
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера Анастасия АГ #
позавчера mtata # (автор рецепта)
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