Пирог молочный

Быстро смешать, очищая стенки миски, смесь должна стать однородной. Дно и бока разъемной формы диам.16см застелить бумагой для выпечки. Заполнить форму тестом. Форму с тестом несколько раз ударить об стол. После каждого удара форму повернуть по кругу. Выпекать в разогретой духовке до 170-180С 30-35 мин. до сухой лучины (следите за своей духовкой). После выпечки форму так же ударить об стол пару раз.





