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  • 19 июня 2020, 8:40
  • 1059

Сочная творожная запеканка с черешней

Рецепт: Сочная творожная запеканка с черешней

Нереально вкусная, сочная, запеканка с черешней. Готовится очень просто, единственное - надо обязательно поставить запеканку на ночь в холодильник, при этом завернув форму с запеканкой в пленку - так она будет сочной. Я отнесла ее к десертам и это не горячее блюдо. Пробуем? За рецепт благодарю Инну.

Категория: Десерты

Ингредиенты для «Сочная творожная запеканка с черешней»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1792.8 ккал 		белки
138.5 г 		жиры
52.2 г 		углеводы
194.1 г
100 г блюда
ккал
126.3 ккал		 белки
9.8 г		 жиры
3.7 г		 углеводы
13.7 г

Рецепт «Сочная творожная запеканка с черешней»:

Разъемную форму - я использовалана 20, смазать сливочным маслом, обсыпать мукой (я рисовой) и излишки стряхнуть. Или смазать маслом форму и проложить дно и бока пергаментом.

В чашу выложить творог, яйца, сахар, щепотку соли.

Сверху высыпать 30 гр крахмала.

Пробить до однородности блендером.

В черешню добавить 5 гр крахмала и перемешать.
В форму выкладываем половину творожной смеси.
На нее выкладываем половину черешни, утапливая ягоды, опять творожный слой и остатки черешни.

Верхний слой - сметана.

Духовка разогрета на 180.
Я выпекала 45 минут - ориентируйтесь на свою духовку!

Остудить.
Завернуть вместе с формой в пленку и убрать в холодильник на ночь!
Не игнорируйте этот пункт - запеканка обязательно должна постоять в таком виде в холодильнике!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Перед употреблением охладить" На завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: десерт выпечка запекать детям завтрак полдник

Вкусы: нежный сливочный творожный фруктовый сладкий

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Сочная творожная запеканка с черешней
Описание: Нереально вкусная, сочная, запеканка с черешней. Готовится очень просто, единственное - надо обязательно поставить запеканку на ночь в холодильник, при этом завернув форму с запеканкой в пленку - так она будет сочной. Я отнесла ее к десертам и это не горячее блюдо. Пробуем? За рецепт благодарю Инну.
Рецепты: Десерты


Комментарии и отзывы

Алла, получилась нежнейшая творожная запеканка!!! Да еще с черешней, очень вкусно!!! Огромное спасибо за рецепт!!! У нас был прекрасный летний завтрак!!!
Какое красивое летнее фото!!!!Лилечка, тебе спасибо за доверие к рецепту и чудесное фото!!!Очень рада,что рецепт пригодился!
Ах, какая красота! Шикарная запеканка, Аллочка!!!
Такая вкусная получилась ,Людочка!
ВКУСНЯХА!
Точно, спорить не буду
Аллочка, просто чудесная,такая аппетитная, красивая запеканка!
Спасибо, Ирочка, на добром слове!
Творожное чудо!
Спасибо!
Очень вкусная и нежная запеканка!
Замечательная запеканка!!! Обязательно попробую
Лилечка ,буду рада, если понравится!
Уже готова, стоит охлаждается
Супер!!!Буду ждать вердикт!
Ответ для Лилек3011
Вот шустрая! Уже приготовила!
Уж очень мы любим творожные запеканки
Очень люблю творожные запеканки!!! Вкусно и красиво!!!
Все творожное моя слабость
беспроигрышное сочетание!
Точно!
Отличная запеканка обязательно попробую. Спасибо за рецепт !
Буду рада,если понравится!
делала многократно с вишней, обожаююююю
У меня их целый арсенал-моя слабость
Я первая на угощение , шикарная запеканка , Алла!
Спасибо,Нелличка!
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