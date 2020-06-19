Нереально вкусная, сочная, запеканка с черешней. Готовится очень просто, единственное - надо обязательно поставить запеканку на ночь в холодильник, при этом завернув форму с запеканкой в пленку - так она будет сочной. Я отнесла ее к десертам и это не горячее блюдо. Пробуем? За рецепт благодарю Инну.
- 19 июня 2020, 8:40
- 1059
Сочная творожная запеканка с черешней
Ингредиенты для «Сочная творожная запеканка с черешней»:
- Творог (брала Савушкин продукт 1%) — 600 г
- Яйцо куриное — 180 г
- Сахар — 90 г
- Соль (щепотка)
- Сметана (брала жирную) — 100 г
- Крахмал кукурузный — 35 г
- Черешня (вес без косточек) — 400 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1792.8 ккал
|
белки
138.5 г
|
жиры
52.2 г
|
углеводы
194.1 г
|100 г блюда
|ккал
126.3 ккал
|белки
9.8 г
|жиры
3.7 г
|углеводы
13.7 г
Рецепт «Сочная творожная запеканка с черешней»:
Разъемную форму - я использовалана 20, смазать сливочным маслом, обсыпать мукой (я рисовой) и излишки стряхнуть. Или смазать маслом форму и проложить дно и бока пергаментом.
В черешню добавить 5 гр крахмала и перемешать.
В форму выкладываем половину творожной смеси.
На нее выкладываем половину черешни, утапливая ягоды, опять творожный слой и остатки черешни.
Остудить.
Завернуть вместе с формой в пленку и убрать в холодильник на ночь!
Не игнорируйте этот пункт - запеканка обязательно должна постоять в таком виде в холодильнике!!!
Комментарии и отзывы
вчера в 10:28 Лилек3011 #
вчера в 10:57 alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Сурик #
вчера в 10:59 alarm clock # (автор рецепта)
позавчера yugai ludmila65 #
вчера в 10:59 alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Himbeeren #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера jannasimf #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера tfurman8888 #
позавчера Лилек3011 #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Лилек3011 #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Сурик #
вчера в 10:24 Лилек3011 #
позавчера solnce 0606 #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера natapit #
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позавчера artusinamarina #
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позавчера мисс #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
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