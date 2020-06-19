Десерт готовится легко и просто, в нем хорошо сочетается сладость печенья и кислинка клубники. Можно приготовить на праздничный стол или просто к чаепитию в кругу семьи.
- 19 июня 2020, 13:28
- 967
Десерт"Шарики с клубникой"
Ингредиенты для «Десерт"Шарики с клубникой"»:
- Печенье — 100 г
- Творог — 80 г
- Сахарная пудра — 1 ст. л.
- Клубника (мелкая) — 12 шт
- Масло сливочное (растопленное) — 45 г
- Стружка кокосовая — 5 г
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1005.7 ккал
|
белки
22.9 г
|
жиры
60.5 г
|
углеводы
95.1 г
|Порции
|ккал
251.4 ккал
|белки
5.7 г
|жиры
15.1 г
|углеводы
23.8 г
|100 г блюда
|ккал
304.8 ккал
|белки
6.9 г
|жиры
18.3 г
|углеводы
28.8 г
Рецепт «Десерт"Шарики с клубникой"»:
Смешать крошку печенья, творог, сахарную пудру и растопленное сливочное масло, все хорошо перемешать.
Комментарии и отзывы
3 часа назад martalapova #
вчера в 11:56 VikkiV #
вчера в 12:09 Ната 69 # (автор рецепта)
вчера в 1:41 мисс #
вчера в 9:51 Ната 69 # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
вчера в 9:51 Ната 69 # (автор рецепта)
позавчера Наталья Щучкина #
вчера в 9:52 Ната 69 # (автор рецепта)
позавчера Himbeeren #
вчера в 9:52 Ната 69 # (автор рецепта)
позавчера mawyxa-2018 #
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