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  • 19 июня 2020, 13:28
  • 967

Десерт"Шарики с клубникой"

Рецепт: ДесертШарики с клубникой

Десерт готовится легко и просто, в нем хорошо сочетается сладость печенья и кислинка клубники. Можно приготовить на праздничный стол или просто к чаепитию в кругу семьи.

Категория: Десерты Другие десерты Творожные десерты

Ингредиенты для «Десерт"Шарики с клубникой"»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1005.7 ккал 		белки
22.9 г 		жиры
60.5 г 		углеводы
95.1 г
Порции
ккал
251.4 ккал		 белки
5.7 г		 жиры
15.1 г		 углеводы
23.8 г
100 г блюда
ккал
304.8 ккал		 белки
6.9 г		 жиры
18.3 г		 углеводы
28.8 г

Рецепт «Десерт"Шарики с клубникой"»:

Печенье измельчить в крошку.

Творог протереть через сито или пробить в блендере.

Смешать крошку печенья, творог, сахарную пудру и растопленное сливочное масло, все хорошо перемешать.

Из массы накатать шариков весом 18-20 гр.

Теперь берем шарик, расплющиваем его, кладем клубничку и скатываем опять шарик, получается 12 штук.

Обваливаем наши десертные конфетки в кокосовой стружке и помещаем в холодильник.








Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Перед употреблением охладить" На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: сладкий клубничный творожный

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ДесертШарики с клубникой
Описание: Десерт готовится легко и просто, в нем хорошо сочетается сладость печенья и кислинка клубники. Можно приготовить на праздничный стол или просто к чаепитию в кругу семьи.
Тэги: десерт.


Комментарии и отзывы

Спасибо! Для детского праздника идея просто супер!!!
Наталья, классный рецепт!
Большое спасибо,Виктория!
очень аппетитный десерт!
Наташенька, прелесть, какие шарики! Очень эффектные и такие аппетитные!
Ирочка,спасибо!
Наташенька, очень аппетитный десерт!
Благодарю!
Отличный десерт!
Вкусняха какая!)))
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