BB-код для вставки:

BB-код используется на форумах

[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/165719/]Десерт"Шарики с клубникой"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/165719/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jun/18/41/2730230_14668-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Десерты -> Другие десерты -> Творожные десерты Десерт готовится легко и просто, в нем хорошо сочетается сладость печенья и кислинка клубники. Можно приготовить на праздничный стол или просто к чаепитию в кругу семьи. Ингредиенты: Печенье, Творог, Сахарная пудра, Клубника, Масло сливочное, Стружка кокосовая. Тэги: десерт.