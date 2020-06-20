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  • 20 июня 2020, 8:56
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Суп с масляно-чесночными клецками

Рецепт: Суп с масляно-чесночными клецками Рецепт: Суп с масляно-чесночными клецками

Очень много рецептов на сайте, смотрела, читала, знаю. Тем не менее, хочу поделиться своим рецептом. Приглашаю в гости!

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Суп с масляно-чесночными клецками»:

Суп:

Клецки:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4927.6 ккал 		белки
439.1 г 		жиры
242.8 г 		углеводы
242.6 г
Порции
ккал
821.3 ккал		 белки
73.2 г		 жиры
40.5 г		 углеводы
40.4 г
100 г блюда
ккал
77.5 ккал		 белки
6.9 г		 жиры
3.8 г		 углеводы
3.8 г

Рецепт «Суп с масляно-чесночными клецками»:

Приготовить бульон. Картофель нарезать небольшими кусочками и опустить в кипящий бульон.

Мелко нарезанный лук и натертую морковь пассировать до золотистого цвета в масле.

Поместить яйца, масло, воду, соль, чеснок и перец в удобную вам емкость. Взбить вилкой.

Постепенно ввести муку мешая вилкой по кругу. Учитывайте плотность муки, во всех регионах она разная. Тесто получается чуть гуще, чем на оладьи.

Когда картофель готов, заправить суп пассировкой, дать повариться 5 минут. Окунуть в суп чайную ложку и набрав в нее немного теста, отправить его в суп. Так же поступаем с остальным тестом - окунули ложку в бульон, набрали тесто, отправили в бульон и т. д.

Готовые клецки всплывают на поверхности.

Добавляем лавровый лист, укроп и цветной перец.

Через пару минут выключаем огонь и даем супу настояться минут 30.

Ароматный, очень аппетитный суп с нежными, но не расползающимися и не клейкими клецками, очень любим в моей семье, надеюсь, он понравится и вам.
Кстати, иногда я готовлю клецки в качестве гарнира, вкусно!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - плита На обед : На первое

Теги: первое обед

Вкусы: куриный пряный приятный

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Суп с масляно-чесночными клецками
Описание: Очень много рецептов на сайте, смотрела, читала, знаю. Тем не менее, хочу поделиться своим рецептом. Приглашаю в гости!
Тэги: первое, обед.


Комментарии и отзывы

Спасибо за новый опыт, никогда не делала клецки. Не сразу приноровилась.
4-летний сын съел две большие тарелки, 7-летняя дочь не очень оценила чеснок.
Мне вкусно!)
Очень аппетитный суп Наташа! Попробую с оливковым маслом клецки!
ага, Инуль, попробуй! жду впечатлений!
Наташа спасибо большое за рецепт,очень вкусный супчик получился,нежный,ароматный.Теперь клецки буду готовить только так,очень понравилось с оливковым маслом
как же я люблю такие красивые фотоотчеты! Таня, спасибо большое за красивое фото и добрые слова!
ой,Наташенька,не было времени заниматься ФС,внуки в гостях,пока всех обслужих ,да и погода у нас очень пасмурно
благодарю за теплые слова и высокую оценку
сытный суп! Красота!
большое спасибо, Светик!
Люблю с такими клёцками, очень вкусно!
спасибо, Люда!
Теперь я знаю, что приготовлю завтра! Чудесный суп! Наташа, с благодарностью беру рецепт в свою копилочку!
надеюсь, что суп понравится! спасибо!
Наташенька, замечательный, сытный суп! Красота!
и кушается без хлеба! спасибо, Ириша!
Классный супчик
легкий и вкусный! спасибо!
Обожаю супы-бульоны с клёцками)))
я тоже, спасибо!
конечно вкусно,ароматно ,жаль поздно увидела ,но ничего у меня на завтра остался бульон
Приготовила! Получилось вкусно! Клецки делала первый раз, поэтому не очень ровные, но не разваливается, нежные и вкусные. Спасибо за рецепт!
Клецки делала первый раз,поэтому не очень ровные....
Ничего страшного, так даже интересней! Спасибо за отличный фотоотчет!
Ой, я с клецками очень люблю!
тогда мы в одной лодке!
Замечательный суп !!! ОЧень аппетитный !
спасибо, дорогая!
Чудесный супчик С клёцками очень уважаю
мне кажется, что его все любят!
Очень аппетитный супчик!!
большое спасибо!
Вкуснючий супчик!
благодарю, Натали!
Один из любимых супчиков с детства Только его у нас всегда называли суп с галушками
Главное, что из любимых!
Мне еще нравилось когда просто колбаску докторскую с луком и морковкой обжарят и с этими галушками
Читаю Ваши рецепты и сразу хочется бежать на кухню и готовить! Браво! Просто, вкусно, доступно! Спасибо! Пару дней готов куриный бульон, все мучаюсь какой суп приготовить. А Ваши клецки! Сегодня обязательно сделаю!
спасибо, мне приятно читать такие комментарии! готовьте на здоровье!
Красивый супешник!
благодарю от души!
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