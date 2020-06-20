Суп с масляно-чесночными клецками

Когда картофель готов, заправить суп пассировкой, дать повариться 5 минут. Окунуть в суп чайную ложку и набрав в нее немного теста, отправить его в суп. Так же поступаем с остальным тестом - окунули ложку в бульон, набрали тесто, отправили в бульон и т. д.