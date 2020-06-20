Очень много рецептов на сайте, смотрела, читала, знаю. Тем не менее, хочу поделиться своим рецептом. Приглашаю в гости!
- 20 июня 2020, 8:56
- 1110
Суп с масляно-чесночными клецками
Ингредиенты для «Суп с масляно-чесночными клецками»:
Суп:
- Бульон (у меня куриный, можно просто овощной) — 5 л
- Лук репчатый — 100 г
- Морковь — 100 г
- Лист лавровый — 2 шт
- Укроп — 4 ст. л.
- Масло оливковое — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный (+ немного цветного перца горошком) — по вкусу
- Картофель — 500 г
Клецки:
- Яйцо куриное — 2 шт
- Масло оливковое — 50 г
- Вода — 50 г
- Соль — 0,5 ч. л.
- Чеснок (сухой) — 0,5 ч. л.
- Перец черный — 1 щепот.
- Мука пшеничная / Мука — 150 г
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4927.6 ккал
|
белки
439.1 г
|
жиры
242.8 г
|
углеводы
242.6 г
|Порции
|ккал
821.3 ккал
|белки
73.2 г
|жиры
40.5 г
|углеводы
40.4 г
|100 г блюда
|ккал
77.5 ккал
|белки
6.9 г
|жиры
3.8 г
|углеводы
3.8 г
Рецепт «Суп с масляно-чесночными клецками»:
Постепенно ввести муку мешая вилкой по кругу. Учитывайте плотность муки, во всех регионах она разная. Тесто получается чуть гуще, чем на оладьи.
Когда картофель готов, заправить суп пассировкой, дать повариться 5 минут. Окунуть в суп чайную ложку и набрав в нее немного теста, отправить его в суп. Так же поступаем с остальным тестом - окунули ложку в бульон, набрали тесто, отправили в бульон и т. д.
Ароматный, очень аппетитный суп с нежными, но не расползающимися и не клейкими клецками, очень любим в моей семье, надеюсь, он понравится и вам.
Кстати, иногда я готовлю клецки в качестве гарнира, вкусно!
Комментарии и отзывы
14 минут назад ТанР #
4-летний сын съел две большие тарелки, 7-летняя дочь не очень оценила чеснок.
Мне вкусно!)
1 час назад inna_2107 #
1 час назад natapit # (автор рецепта)
2 часа назад mtata #
2 часа назад natapit # (автор рецепта)
1 час назад mtata #
благодарю за теплые слова и высокую оценку
49 минут назад natapit # (автор рецепта)
7 часов назад Демурия #
6 часов назад natapit # (автор рецепта)
11 часов назад мисс #
6 часов назад natapit # (автор рецепта)
вчера в 22:50 yugai ludmila65 #
вчера в 23:37 natapit # (автор рецепта)
вчера в 19:40 ИРепка #
вчера в 20:11 natapit # (автор рецепта)
вчера в 19:19 Ирушенька #
вчера в 20:11 natapit # (автор рецепта)
вчера в 18:06 julika1108 #
вчера в 20:10 natapit # (автор рецепта)
вчера в 17:48 Таня-кофеманка #
вчера в 20:10 natapit # (автор рецепта)
вчера в 16:11 mtata #
вчера в 13:39 koshevaya katya #
вчера в 15:21 natapit # (автор рецепта)
вчера в 13:34 VikkiV #
вчера в 15:18 natapit # (автор рецепта)
вчера в 13:28 TANCHITTA #
вчера в 15:18 natapit # (автор рецепта)
вчера в 13:28 МурКатеринка #
вчера в 15:17 natapit # (автор рецепта)
вчера в 12:43 Анастасия АГ #
вчера в 15:17 natapit # (автор рецепта)
вчера в 11:59 Okoolina #
вчера в 12:05 natapit # (автор рецепта)
вчера в 9:53 wowan5 #
вчера в 11:01 natapit # (автор рецепта)
вчера в 11:24 wowan5 #
вчера в 11:57 natapit # (автор рецепта)
вчера в 9:04 koshevaya katya #
вчера в 11:02 natapit # (автор рецепта)
вчера в 8:59 nadin0930 #
вчера в 11:03 natapit # (автор рецепта)
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