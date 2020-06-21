Куриный пирог-суфле

Накрыть вторым листом теста и очень хорошо закрепить края. Ножом для пиццы слегка надрезать, но не прорезать верх пирога на порции.

Т. к. у меня нет формы такого размера, я помещаю пирог в раздвижную кулинарную форму, потому что так, пирог получается более красивый и аккуратный.