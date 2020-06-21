И опять, вдохновляющая меня поделиться с вами, греческая кухня! Котопита сан суфле (куриный пирог как суфле) нежный, сочный, ароматный, воздушный и очень вкусный пирог из слоеного (или фило) теста! Что вам сказать... просто испеките его, и я уверена, согласитесь с каждым моим словом!
- 21 июня 2020, 9:33
- 6649
Куриный пирог-суфле
Ингредиенты для «Куриный пирог-суфле»:
Тесто:
- Тесто слоеное бездрожжевое — 750 г
- Желток яичный — 1 шт
- Молоко — 1 ст. л.
Начинка:
- Филе куриное (вес готового мяса) — 400 г
- Перец болгарский (цветной) — 300 г
- Шампиньоны (у меня готовые) — 250 г
- Лук репчатый — 100 г
- Сыр голландский (у меня Гауда) — 150 г
- Горчица — 20 г
- Сливки (любой жирности) — 150 г
- Орегано — 0,5 ч. л.
- Перец черный — по вкусу
- Перец красный жгучий — 1 щепот.
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 16
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5014.1 ккал
|
белки
212.3 г
|
жиры
291.5 г
|
углеводы
398.3 г
|Порции
|ккал
313.4 ккал
|белки
13.3 г
|жиры
18.2 г
|углеводы
24.9 г
|100 г блюда
|ккал
231.1 ккал
|белки
9.8 г
|жиры
13.4 г
|углеводы
18.4 г
Рецепт «Куриный пирог-суфле»:
В просторной емкости соединить куриное филе, тушеные овощи с грибами, сыр, специи, влить сливки, в которых развести горчицу. Все хорошо перемешать. Когда будете добавлять соль, учитывайте соленость сыра.
Лист теста размером 30х37 см поместить на противень застеленный пекарской бумагой.
Выстелить начинку ровным слоем поверх теста, оставляя по 2,5-3 см от каждого края.
П. С. Если будете готовить из теста фило, то выстилаете 2 листа, смазываете маслом + 2 листа + начинка+2 листа, смазываете маслом+ 2 листа и верх смазать маслом. Всего 8 листов фило 30х37 см.
Накрыть вторым листом теста и очень хорошо закрепить края. Ножом для пиццы слегка надрезать, но не прорезать верх пирога на порции.
Т. к. у меня нет формы такого размера, я помещаю пирог в раздвижную кулинарную форму, потому что так, пирог получается более красивый и аккуратный.
Размешать желток с молоком и покрыть верх пирога. Посыпать белым и черным кунжутом (по желанию).
Выпекать в прогретой до 190"С духовке 30-35 минут до золотисто-коричневого цвета. Ориентируйтесь на вашу духовку!
Комментарии и отзывы
позавчера Таня2018 #
Суфле́ — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.?
позавчера natapit # (автор рецепта)
заверяю вас, что он действительно воздушный и нежный, как суфле, а белки здесь заменены сливками, овощами и куриным мясом. Продолжая вашу из Википедии:
позавчера Таня2018 #
позавчера alenanat #
позавчера zljdbyf #
позавчера alenanat #
позавчера natapit # (автор рецепта)
позавчера alenanat #
позавчера natapit # (автор рецепта)
22 июня golubga #
22 июня natapit # (автор рецепта)
22 июня Vishnja #
22 июня natapit # (автор рецепта)
22 июня Silverina1 #
22 июня natapit # (автор рецепта)
22 июня Елена Бутькова #
22 июня natapit # (автор рецепта)
22 июня beautiful woman #
22 июня natapit # (автор рецепта)
22 июня beautiful woman #
22 июня tatabilga-2015 #
У меня с индюшатиной ,получилось очень Вкусно !
Спасибо огромное !
22 июня natapit # (автор рецепта)
22 июня мисс #
22 июня natapit # (автор рецепта)
22 июня solnce 0606 #
22 июня natapit # (автор рецепта)
21 июня Ирушенька #
21 июня natapit # (автор рецепта)
21 июня Анастасия АГ #
21 июня natapit # (автор рецепта)
21 июня ИРепка #
21 июня natapit # (автор рецепта)
21 июня Людмила НК #
21 июня natapit # (автор рецепта)
21 июня TANCHITTA #
21 июня natapit # (автор рецепта)
21 июня Ninale30 #
21 июня natapit # (автор рецепта)
21 июня yugai ludmila65 #
21 июня natapit # (автор рецепта)
21 июня yugai ludmila65 #
21 июня ирпенчанка #
21 июня natapit # (автор рецепта)
21 июня JOULLS #
21 июня natapit # (автор рецепта)
21 июня JOULLS #
21 июня natapit # (автор рецепта)
21 июня VikkiV #
21 июня natapit # (автор рецепта)
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