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  • 21 июня 2020, 9:33
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Куриный пирог-суфле

Рецепт: Куриный пирог-суфле Рецепт: Куриный пирог-суфле

И опять, вдохновляющая меня поделиться с вами, греческая кухня! Котопита сан суфле (куриный пирог как суфле) нежный, сочный, ароматный, воздушный и очень вкусный пирог из слоеного (или фило) теста! Что вам сказать... просто испеките его, и я уверена, согласитесь с каждым моим словом!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Греческая

Ингредиенты для «Куриный пирог-суфле»:

Тесто:

Начинка:

Время приготовления:

Количество порций: 16

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5014.1 ккал 		белки
212.3 г 		жиры
291.5 г 		углеводы
398.3 г
Порции
ккал
313.4 ккал		 белки
13.3 г		 жиры
18.2 г		 углеводы
24.9 г
100 г блюда
ккал
231.1 ккал		 белки
9.8 г		 жиры
13.4 г		 углеводы
18.4 г

Рецепт «Куриный пирог-суфле»:

Нарезать перец и лук мелкими кусочками.

Тушить в нагретом масле 3-4 минуты.

Добавить грибы (у меня консервированные, можно свежие) и тушить еще 5 минут. Остудить.

Филе курицы отварить с вашими любимыми специями. Остудить и нарезать маленькими кусочками.

Желтый сыр натереть на терку. У меня Гауда, вы можете использовать ваш любимый.

В просторной емкости соединить куриное филе, тушеные овощи с грибами, сыр, специи, влить сливки, в которых развести горчицу. Все хорошо перемешать. Когда будете добавлять соль, учитывайте соленость сыра.

Лист теста размером 30х37 см поместить на противень застеленный пекарской бумагой.
Выстелить начинку ровным слоем поверх теста, оставляя по 2,5-3 см от каждого края.
П. С. Если будете готовить из теста фило, то выстилаете 2 листа, смазываете маслом + 2 листа + начинка+2 листа, смазываете маслом+ 2 листа и верх смазать маслом. Всего 8 листов фило 30х37 см.

Накрыть вторым листом теста и очень хорошо закрепить края. Ножом для пиццы слегка надрезать, но не прорезать верх пирога на порции.
Т. к. у меня нет формы такого размера, я помещаю пирог в раздвижную кулинарную форму, потому что так, пирог получается более красивый и аккуратный.

Размешать желток с молоком и покрыть верх пирога. Посыпать белым и черным кунжутом (по желанию).
Выпекать в прогретой до 190"С духовке 30-35 минут до золотисто-коричневого цвета. Ориентируйтесь на вашу духовку!

Готовый пирог остудить и освободить от формы.

В разрезе.

Кусочек.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - плита На завтрак : Сытный завтрак На обед На праздничный стол На ужин Неожиданные гости

Теги: пирог завтрак обед ужин праздник

Вкусы: сливочный сырный куриный овощной бесподобный

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Куриный пирог-суфле
Описание: И опять, вдохновляющая меня поделиться с вами, греческая кухня! Котопита сан суфле (куриный пирог как суфле) нежный, сочный, ароматный, воздушный и очень вкусный пирог из слоеного (или фило) теста! Что вам сказать... просто испеките его, и я уверена, согласитесь с каждым моим словом!


Комментарии и отзывы

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Интересно, почему в названии "суфле"? За счёт чего суфле получается? Смотрела, думала яица где-то в рецепте пропустила-так вроде нет.
Суфле́ — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.?
если вы внимательно читали рецепт, вернее его анонс -
Котопита сан суфле (куриный пирог как суфле)
заверяю вас, что он действительно воздушный и нежный, как суфле, а белки здесь заменены сливками, овощами и куриным мясом. Продолжая вашу из Википедии:
Вместо желтков могут использоваться различные другие сваренные и измельчённые в пюре продукты: овощи (картофель, помидоры, кукуруза), молочные продукты (сыр, творог), мясо (курица, телятина, телячья печёнка).
Понятно, спасибо.
шикарные фото, рецепт хорош, но боюсь начинка из курицы будет суховата,не знаю сливки спасут или нет.Вот овощная или грибная начинка не сухая будет.
извините, в рецепте указано филе (не грудка) поэтому оно не будет сухим. делала примерную начинку с другим тестом, оооочень
но на фото грудка куринная, все равно попробую, ваши фотки покорили
Ответ для zljdbyf
филе, это и есть грудка куриная.
филе это не только с куриной грудки а с бедер курицу. Филе ,это мясо с любой части курицы и не только ,без кости. Даже не отговаривайте, побежала делать, РЕЦЕПТ ЗАЦЕПИЛ
Ответ для alenanat
А вы готовили по моим рецептам?! почему вы мне не верите? если я написала, что пирог сочный, то ручаюсь за каждое свое слово!
Очень красивые и аппетитные кусочки пирога!
большое спасибо!
Красиво, интересно и очень аппетитно!
спасибо на добром слове!
Очень красивый и аппетитный пирог, Наташа!
большое спасибо, Лена!
Наташа, спасибо за такой интересный рецепт! А как красиво смотрится! Ты волшебница!
большое спасибо!
Наташенька! Чудесный рецепт и вкуснейший пирог! Вне всяких сомнений! Спасибо тебе, милая моя.
Люда, спасибо большое! Ты наш ангел и твой труд и вклад в Поваренок незаменимы!!!
Наташенька, спасибо тебе от всей души. Взаимно.
Наташа ,с благодарностью и фото -отчёт прекрасного пирога !!
У меня с индюшатиной ,получилось очень Вкусно !
Спасибо огромное !
Татьяна, спасибо за замечательный отчет и доверие к моим рецептам! !
Изумительный пирог и фото
спасибо, Светик!
Наталья, какая красота!!! Отличный, вкусный , ароматный пирог!!!
Огромное спасибо!
Наташенька, просто бесподобный, очень красивый пирог!
спасибо, Ириша!
Шикарный пирог!!
спасибо, Настя!
Очень красивый пирог! Подача превосходная! Такой пирог на столе - и ничего больше не нужно! Спасибо, Наташа, за рецепт!
И вам, Ирина, большое спасибо!
Ох, Ната, ты меня до обморока доведешь, ну невозможно красивый пирог, прям смотрю на кусочек и дико хАчу. Браво, солнце!
спасибо, моя хорошая!
ОЧень вкусный и аппетитнейший пирог, особенно фото кусочков !!! Наташенька, ты искусительница !!! такую красоту, невозможно не забрать в КК
спасибо, дорогая, очень рекомендю!
Супер пирог 🥰 я вернулась 😁 как приятно видеть старожил, как будто один день прошёл, а не несколько лет. Завтра буду готовить твой пирог Наташа, спасибо за рецепт😘
Добро пожаловать! жду отчет.
Круто! Дай кусочек...
Люда, запросто, еще пару кусочков осталось!
Отлично, один мне и ещё кому-нибудь угоститься. Наташа, спасибо.
Натали! Красота божественная! Удачи, солнце!
спасибо, моя хорошая!
Ваш рецепт, ну, прямо в точку! Только утром крутила в руках пачку теста фило и думала, что из него приготовить. Теперь решено - будет такой вот аппетитный пирог!
не забудьте посмотреть совет по сборке! и сверху никакого яйца, только масло, я смешиваю для всего пирога 30 г оливкового и 30 г растопленного сливочного. Можно только оливковое.
Спасибо за совет))
Как ярко, красочно!
большое спасибо!
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