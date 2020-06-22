Благодатная пора свежих, молодых овощей! Предлагаю попробовать запеченные в духовке молодой картофель, морковь и кабачки в ароматной заправке с французской горчицей и чесноком!
- 22 июня 2020, 7:49
- 9880
Ароматные молодые овощи в духовке
Ингредиенты для «Ароматные молодые овощи в духовке»:
- Кабачок (3 шт. среднего размера) — 950 г
- Картофель (молодой, 5 шт. среднего размера) — 650 г
- Морковь (молодая, 1 шт., крупная) — 190 г
- Масло растительное — 6 ст. л.
- Перец черный — по вкусу
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Базилик — 1 ч. л.
- Орегано — 1 ч. л.
- Горчица (французская, с зернами) — 3 ч. л.
- Чеснок — 2 зуб.
- Соль — по вкусу
- Сыр твердый — 150 г
- Зелень — 5 веточ.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1898.7 ккал
|
белки
57.3 г
|
жиры
92 г
|
углеводы
192.5 г
|100 г блюда
|ккал
89.6 ккал
|белки
2.7 г
|жиры
4.3 г
|углеводы
9.1 г
Рецепт «Ароматные молодые овощи в духовке»:
Для ароматной заправки смешать в мисочке растительное масло, черный перец, базилик, орегано, паприку, добавить французскую горчицу и измельченный чеснок.
Приправить овощи в миске солью, перемешать. Залить ароматной заправкой, аккуратно и тщательно перемещать. Оставить настояться на 30-40 минут.
Накрыть форму фольгой (размер моей формы 18 см х 25 см) и отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут (аккуратно проверяем готовность овощей в процессе).
Затем форму с овощами вынимаем из духовки, аккуратно снимаем фольгу и присыпаем верх натертым сыром. Снова отправляем в духовку на 5-7 минут до расплавления сыра и легкой золотистой корочки. Вынимаем из духовки и присыпаем измельченной зеленью.
Всем приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
25 июня nadinhike #
позавчера Z Olga # (автор рецепта)
25 июня AneleRu #
25 июня Z Olga # (автор рецепта)
25 июня artroof #
25 июня Z Olga # (автор рецепта)
25 июня artroof #
25 июня Z Olga # (автор рецепта)
25 июня artroof #
25 июня Annushka_Zh #
Все-таки кабачку и картошке разное время требуется.
25 июня Z Olga # (автор рецепта)
25 июня artroof #
25 июня Z Olga # (автор рецепта)
25 июня AneleRu #
25 июня artroof #
25 июня AneleRu #
25 июня alenanat #
25 июня Z Olga # (автор рецепта)
23 июня mariana82 #
25 июня Z Olga # (автор рецепта)
23 июня ИРепка #
25 июня Z Olga # (автор рецепта)
23 июня chernicova yuliya5 #
25 июня Z Olga # (автор рецепта)
23 июня Vishnja #
Олечка, с Рецептом дня!
25 июня Z Olga # (автор рецепта)
23 июня guzel gimadeeva #
25 июня Z Olga # (автор рецепта)
23 июня Foshizzle #
23 июня Z Olga # (автор рецепта)
23 июня yulya_k38 #
23 июня Z Olga # (автор рецепта)
23 июня beautiful woman #
23 июня Z Olga # (автор рецепта)
23 июня ирпенчанка #
23 июня Z Olga # (автор рецепта)
23 июня ирпенчанка #
23 июня Z Olga # (автор рецепта)
23 июня lubashka55 #
23 июня Z Olga # (автор рецепта)
23 июня мисс #
23 июня Z Olga # (автор рецепта)
22 июня МурКатеринка #
23 июня Z Olga # (автор рецепта)
22 июня Демурия #
23 июня Z Olga # (автор рецепта)
22 июня Ирушенька #
23 июня Z Olga # (автор рецепта)
22 июня Инночка07 #
23 июня Z Olga # (автор рецепта)
22 июня mawyxa-2018 #
23 июня Z Olga # (автор рецепта)
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