Ароматные молодые овощи в духовке

Затем форму с овощами вынимаем из духовки, аккуратно снимаем фольгу и присыпаем верх натертым сыром. Снова отправляем в духовку на 5-7 минут до расплавления сыра и легкой золотистой корочки. Вынимаем из духовки и присыпаем измельченной зеленью.