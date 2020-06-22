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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 22 июня 2020, 7:49
  • 9880

Ароматные молодые овощи в духовке

Рецепт: Ароматные молодые овощи в духовке

Благодатная пора свежих, молодых овощей! Предлагаю попробовать запеченные в духовке молодой картофель, морковь и кабачки в ароматной заправке с французской горчицей и чесноком!

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Ароматные молодые овощи в духовке»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1898.7 ккал 		белки
57.3 г 		жиры
92 г 		углеводы
192.5 г
100 г блюда
ккал
89.6 ккал		 белки
2.7 г		 жиры
4.3 г		 углеводы
9.1 г


Рецепт «Ароматные молодые овощи в духовке»:

Молодые овощи очистить, вымыть. Нарезать кружочками и сложить в глубокую миску.

Для ароматной заправки смешать в мисочке растительное масло, черный перец, базилик, орегано, паприку, добавить французскую горчицу и измельченный чеснок.

Приправить овощи в миске солью, перемешать. Залить ароматной заправкой, аккуратно и тщательно перемещать. Оставить настояться на 30-40 минут.

Выложить овощи в форму для запекания, полить остатками заправки.

Накрыть форму фольгой (размер моей формы 18 см х 25 см) и отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут (аккуратно проверяем готовность овощей в процессе).

Затем форму с овощами вынимаем из духовки, аккуратно снимаем фольгу и присыпаем верх натертым сыром. Снова отправляем в духовку на 5-7 минут до расплавления сыра и легкой золотистой корочки. Вынимаем из духовки и присыпаем измельченной зеленью.







Всем приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: обед ужин горячее второе духовка запекать

Вкусы: овощной насыщенный картофельный кабачковый морковный чесночный сырный

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Ароматные молодые овощи в духовке
Описание: Благодатная пора свежих, молодых овощей! Предлагаю попробовать запеченные в духовке молодой картофель, морковь и кабачки в ароматной заправке с французской горчицей и чесноком!


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Комментарии и отзывы

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Аппетитные овощи. Надо брать. Пока все молодое, приготовится быстро.
спасибо! буду рада!
я люблю такое
Пробовал этот и рецепт, а также аналогичный ( рататуй). Картошка получается сырой ((, а если готовить дальше, то остальное подгорает.
приготовленное под фольгой? овощи с заправкой с растительным маслом в составе подгорают? очень странно...
Ниже были коменты о предварительной отварки картошки.
молодой картофель не нужно предварительно отваривать. нарезанный не толстыми кружочками он прекрасно приготовится в духовке под фольгой за указанное время.
прошу дать поправку на мой опыт= у меня только 4-я неделя самоизоляции )
Ответ для artroof
Прям первое, что подумала "а приготовит я ли картошка"
Все-таки кабачку и картошке разное время требуется.
приготовится картофель. обращаю Ваше внимание, что в рецепте речь идет о молодых овощах, которые готовятся быстрее.
прошу дать поправку на мой опыт= у меня только 4-я неделя самоизоляции )
Ответ для artroof
Все мои подруги готовят 40 минут, а моей духовке достаточно 25 минут, плюс потом с сыром 5 минут, сырая не бывает никогда. Зависит конечно от сорта картошки, но под фольгой, тем более молодая точно не будет сырой за 45 минут. Добавьте температуру в начале, а минут через 20 чуть убавьте.
прошу дать поправку на мой опыт= у меня только 4-я неделя самоизоляции ). А подруги симпатичные? ))))
ну овощи и овощи, что уж ,их никто запекать не умеет, можно и грибы добавить и фарш и тефтельки и даже рыбу, поинтереснее будет. Картошка и морковь надо дольше приготавливать, а кабачок поменьше
может кто-то и не умеет молодая картошка и морковь приготовились за указанное в рецепте время и время в рецепте - это то, что всегда можно и нужно регулировать индивидуально, учитывая особенности используемой техники
благодарю, Марианночка!
Олечка! Вкусно, ароматно и не хлопотно!
Ирочка, спасибо!
Блииин, как вкуууснооо (хотя я никогда не ела французскую горчицу); а тарелка какая КРУТАЯ!!!
благодарю!
Очень аппетитные овощи! Любим такое!
Олечка, с Рецептом дня!
спасибо большое, Любочка!
К сожалению, нам не понравилось... Очень долго пеклась картошка по сравнению с кабачком, хоть и молодая, и у блюда есть какой то сладкий привкус, что , по моему мнению, не очень идет к овощам... Жалко продукты☹️
дело вкуса а сладкий привкус...возможно Ваша морковь была очень уж сладкой, но она всегда прекрасно вписывается в компанию к другим овощам... ничего больше дающего сладость в рецепте нет
Вкусно, но я предварительно буквально 5 минут отварила картофель клубнями и потом нарезала на шайбы, они так больше впитывают маринад, уходит лишний крахмал и точно пропекается.
в молодом картофеле мало крахмала) и всё точно пропечется под фольгой)
Еще раз убеждаюсь как же развита дедовщина на этом сайте)) таких рецептов тут полно, было бы столько аваций если бы это новичек выложил)))
Я на сайте немного дольше Вас и смею Вас заверить, что рецепты новичков тоже частенько срывают овации, если рецепт интересный, своевременный и сделанный, на сколько это возможно, качественно. Спасибо за внимание к рецепту
Что может быть лучше молодых овощей! А в запеченном виде, так и подавно! Отличный рецепт, Олюшка! И не обращай внимания на всякую ересь.
Людочка, спасибо большое!
Оленька! Очень рада тебя видеть! Замечательное, ароматное и очень аппетитное блюдо!
благодарю, Наташенька!
С Рецептом дня!!!!!
спасибо) неожиданно это для меня
спасибо!
вкусное блюдо!
благодарю!
Безусловно вкусно
спасибо большое!
спасибо, Оленька!
Олечка, ароматное какое, красивое, безусловно, вкусное блюдо!
Ирочка, благодарю!
Спасибо, забрала в КК
спасибо!
Пошла такое делать! Спасибо за идею! а то голову ломаю чего такого приготовить))). Люблю такое!
надеюсь, овощи придутся по вкусу!
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