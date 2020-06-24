В сезон клубники предлагаю приготовить вкусное, легкое, нежное, ароматное клубничное суфле. В меру сладкое, не резиновое. Рецепт без жирных сливок. Очень просто, быстро и вкусно! А ягоды можно использовать абсолютно любые. Такое суфле прекрасно подойдет для муссовых десертов и для прослойки тортов. Присоединяйтесь!
- 24 июня 2020, 11:58
- 4512
Клубничное суфле на сметане
Ингредиенты для «Клубничное суфле на сметане»:
- Клубника — 350 г
- Молоко сгущенное — 160 г
- Сметана — 300 г
- Желатин — 15 г
- Вода — 75 г
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1295 ккал
|
белки
39.4 г
|
жиры
75.1 г
|
углеводы
123.8 г
|Порции
|ккал
259 ккал
|белки
7.9 г
|жиры
15 г
|углеводы
24.8 г
|100 г блюда
|ккал
143.9 ккал
|белки
4.4 г
|жиры
8.3 г
|углеводы
13.8 г
Рецепт «Клубничное суфле на сметане»:
Ингредиенты, которые понадобятся:
Ягоды могут быть абсолютно любые.
Сгущенкой регулируйте сладость суфле. У меня оно не приторное.
Сметана жирностью 30 %. С жирностью менее 20 % не взобьется.
Желатин и вода для его замачивания.
Клубнику мою, просушиваю, чищу, пробиваю погружным блендером в пюре.
Протираю через сито, чтобы избавиться от косточек.
Соединяю со сгущенкой.
Пюре я использую в сыром виде. Готовое суфле нужно будет скушать в этот же день, максимум- следующий. Если хотите продлить срок годности, доведите пюре до кипения и проварите пару минут. Остудите и все дальше по рецепту.
В набухший, растопленный желатин добавляю пару ложек сметано-клубничного крема, перемешиваю и выливаю в основную массу.
Выливаю в форму объемом чуть больше литра. Накрываю пленкой, убираю в холодильник до полной стабилизации.
И суфле готово.
По желанию украшаю.
Нежное, легкое, воздушное, в меру сладкое, с легкой сметанной кислинкой и ароматной клубникой. Не резиновое! Пронизано все пузырьками воздуха.
Надеюсь, рецепт вам понравится и будет полезным.
Всем прекрасных, летних дней!
Комментарии и отзывы
7 минут назад arinayudkina #
позавчера a-medveda #
25 июня savalina2010 #
25 июня Ирушенька #
24 июня solnce 0606 #
24 июня ИРепка #
24 июня Наталья Щучкина #
24 июня alarm clock #
24 июня Nadya Kulik #
Большое спасибо за рецепт!
24 июня ирпенчанка #
24 июня Valushka2003 #
24 июня liyatana #
24 июня Людмила НК #
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