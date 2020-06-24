Клубничное суфле на сметане

Соединяю со сгущенкой.

Пюре я использую в сыром виде. Готовое суфле нужно будет скушать в этот же день, максимум- следующий. Если хотите продлить срок годности, доведите пюре до кипения и проварите пару минут. Остудите и все дальше по рецепту.