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Версия для печати Рецепты Десерты Фруктовые десерты
  • 24 июня 2020, 11:58
  • 4512

Клубничное суфле на сметане

Рецепт: Клубничное суфле на сметане

В сезон клубники предлагаю приготовить вкусное, легкое, нежное, ароматное клубничное суфле. В меру сладкое, не резиновое. Рецепт без жирных сливок. Очень просто, быстро и вкусно! А ягоды можно использовать абсолютно любые. Такое суфле прекрасно подойдет для муссовых десертов и для прослойки тортов. Присоединяйтесь!

Категория: Десерты Фруктовые десерты

Ингредиенты для «Клубничное суфле на сметане»:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1295 ккал 		белки
39.4 г 		жиры
75.1 г 		углеводы
123.8 г
Порции
ккал
259 ккал		 белки
7.9 г		 жиры
15 г		 углеводы
24.8 г
100 г блюда
ккал
143.9 ккал		 белки
4.4 г		 жиры
8.3 г		 углеводы
13.8 г


Рецепт «Клубничное суфле на сметане»:

Ингредиенты, которые понадобятся:
Ягоды могут быть абсолютно любые.
Сгущенкой регулируйте сладость суфле. У меня оно не приторное.
Сметана жирностью 30 %. С жирностью менее 20 % не взобьется.
Желатин и вода для его замачивания.

Желатин соединяю с водой, перемешиваю и оставляю для набухания.

Клубнику мою, просушиваю, чищу, пробиваю погружным блендером в пюре.
Протираю через сито, чтобы избавиться от косточек.

Соединяю со сгущенкой.
Пюре я использую в сыром виде. Готовое суфле нужно будет скушать в этот же день, максимум- следующий. Если хотите продлить срок годности, доведите пюре до кипения и проварите пару минут. Остудите и все дальше по рецепту.

Перемешиваю.

Холодную сметану взбиваю около 5 минут, до пышного, воздушного, кремообразного состояния.

Соединяю с клубникой со сгущенкой.

В набухший, растопленный желатин добавляю пару ложек сметано-клубничного крема, перемешиваю и выливаю в основную массу.

Выливаю в форму объемом чуть больше литра. Накрываю пленкой, убираю в холодильник до полной стабилизации.

Все зависит от желатина, но в среднем это около 3-4 часов.

И суфле готово.
По желанию украшаю.
Нежное, легкое, воздушное, в меру сладкое, с легкой сметанной кислинкой и ароматной клубникой. Не резиновое! Пронизано все пузырьками воздуха.
Надеюсь, рецепт вам понравится и будет полезным.
Всем прекрасных, летних дней!










Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Специальное питание : Безглютеновые рецепты / Вегетарианское питание

Теги: быстро вегетарианство десерт гости детям сладкое чаепитие

Вкусы: бесподобный жирный кисло-сладкий кисломолочный молочный нежный свежий сладкий сливочный яркий ягодный клубничный

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Клубничное суфле на сметане
Описание: В сезон клубники предлагаю приготовить вкусное, легкое, нежное, ароматное клубничное суфле. В меру сладкое, не резиновое. Рецепт без жирных сливок. Очень просто, быстро и вкусно! А ягоды можно использовать абсолютно любые. Такое суфле прекрасно подойдет для муссовых десертов и для прослойки тортов. Присоединяйтесь!


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Комментарии и отзывы

А замороженную клубнику можно использовать?
Отличный десерт!!!
Светочка, невероятно нежное, ароматное суфле! Красота!
Очень красиво и аппетитно!!!
Светочка! Уверена, что это очень вкусно! Так элегантно украшен!
Это шедевр кулинарного искусства! Роскошная презентация!
Очень красиво!
Как же оно аппетитно выглядит! Просто фантастика Обязательно приготовлю на этих выходных, и сама душу отведу и домашних побалую
Большое спасибо за рецепт!
Светуля! Как всегда, бесподобно!
Очень красиво и аппетитно смотрится! Минимум ингредиентов, отличный результат!
Добрый день, Светлана) Очень красивые фотографии, чудесная подача. Уверена, что и вкусно очень. Обязательно приготовлю такую вкусность!
Красивое суфле и просто готовится!
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