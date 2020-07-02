Этим рецептом поделилась со мной тёща, уж откуда он у неё ума не приложу, раньше такими пирожками у неё не угощался - ни в какую не захотела раскрывать секрет. Да и ладно, тайна так тайна, главное что они вкусные!!! Друзья, у меня от Вас тайн нет, мой источник - тёща! Заходите в гости, всё покажу!
- 2 июля 2020, 0:08
- 5713
Тёщины пирожки
Ингредиенты для «Тёщины пирожки»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 650 г
- Молоко — 250 мл
- Сметана (20 процентов) — 3 ст. л.
- Масло сливочное — 200 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Разрыхлитель теста — 12 г
- Соль (пару щепоток от общего количества) — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
Начинка
- Свинина (любое любимое) — 400 г
- Картофель (крупный) — 1 шт
- Лук репчатый — 2 шт
- Лук зеленый (большой) — 1 пуч.
- Укроп (небольшой) — 1 пуч.
- Кориандр — 0,5 ч. л.
- Перец черный — 0,5 ч. л.
- Зира — по вкусу
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Соль (добавляем оставшуюся) — по вкусу
Другое
- Яйцо куриное (для смазки пирожков) — 1 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5438.3 ккал
|
белки
156.1 г
|
жиры
290.3 г
|
углеводы
562 г
|100 г блюда
|ккал
256.5 ккал
|белки
7.4 г
|жиры
13.7 г
|углеводы
26.5 г
Рецепт «Тёщины пирожки»:
Друзья, не пугайтесь длинного списка ингредиентов, рецепт очень простой, самое сложное в нём - это ожидание, когда пирожки немного остынут и можно будет приступить к безудержному поглощению этой вкуснятины... Если Вы решились, то приступим к тесту и подготовим необходимое...
В глубокую миску выливаем молоко, растопленное сливочное масло, добавляем пару щепоток соли, сахар и куриное яйцо, всё перемешиваем.
В просеянную муку добавляем разрыхлитель и хорошо перемешиваем. Затем начинаем ещё раз просеивать муку в миску вместе с разрыхлителем в три приёма, каждый раз хорошо перемешивая. В процессе замешивания добавляем сметану. Вымешивать долго не нужно, пяти минут вполне достаточно, тесто должно получится мягким, не липнущим к рукам.
Пока тесто охлаждается, приступим к начинке. Мясо нарезаем поперёк волокон, пластинами толщиной в один сантиметр. Пластины нарезаем длинными брусочками такой же толщины и потом режем на маленькие кубики. Отправляем в глубокую миску.
Картофель трём на крупной тёрке, отправляем к мясу. Репчатый лук нарезаем мелким кубиком. Измельчаем зелёный лук и укроп. Всё отправляем в миску. Затем добавляем кориандр, молотый перец, зиру растёртую между ладошек, паприку и оставшуюся соль. Всё тщательно перемешиваем.
Охлаждённое тесто делим на восемнадцать равных частей и скатываем шариками. Тесто быстро нагревается и работать с ним становится неудобно, по этому советую сложить в большую посуду и отправить в холодильник, доставая по мере надобности.
Берём шарик, раскатываем диаметром 15-16 сантиметров, делаем по четыре надреза с каждой стороны не доходя до центра.
Затем в центр кладём примерно полторы столовые ложки начинки. Я всегда пользуюсь весами, каждая порция начинки у меня весила 47 грамм.
Теперь берём одну полоску и перехлёстываем через начинку, с противоположной стороны так же перехлёстываем полоску полоской, тоже проделываем с остальными.
Теперь берём один закруглённый край, поднимаем вертикально, закрываем начинку на торце, слегка натягиваем кончики вдоль пирожка и прижимаем к бокам. Так же поступаем и со вторым.
В результате наших манипуляций получаем нечто среднее между лаптем и мумией... Выкладываем наши заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Дальше всё очень просто - все будущие пирожки смазываем яйцом и отправляем в духовку, нагретую до 200 градусов на 35-40 минут, ориентируйтесь по своей духовке.
Мои пирожки запекались 35 минут. За это время и картошка и мясо успевают приготовиться, начинка получается очень мягкая, сочная и вкуснющая! Далее переносим пирожки на решётку и пытаемся дать хоть чуть-чуть остыть...
Сочные и вкусные...
Целых восемнадцать источников наслаждения...
Угощайтесь, приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
8 часов назад Сурик #
16 часов назад Antonina9 #
вчера в 19:54 inna_2107 #
вчера в 18:03 Vishnja #
Спасибо за то и другое! С Рецептом дня тебя!
вчера в 17:05 Helliana #
вчера в 13:20 Ал-нка 39 #
вчера в 12:13 Беннито #
вчера в 11:57 Okoolina #
вчера в 11:54 канович #
вчера в 11:54 канович #
вчера в 9:55 Tatanj #
вчера в 9:16 VikkiV #
вчера в 9:40 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 8:29 korztat #
вчера в 9:37 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 12:15 Беннито #
вчера в 14:22 korztat #
вчера в 16:54 Беннито #
Было все это или приснилось???
Бабушка моя и тетя всю жизнь прожили в Костроме в Зборной, этот дом еще помещик построил. А тут нашим девочкам из Костромы пишу, а они и не знают о таком доме.....
Куда все делось????
вчера в 17:01 korztat #
вчера в 17:28 Беннито #
вчера в 8:21 lustochka #
вчера в 9:34 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 17:07 Helliana #
1 час назад lustochka #
вчера в 7:36 ирпенчанка #
вчера в 8:00 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 8:07 ирпенчанка #
вчера в 9:31 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 9:35 ирпенчанка #
вчера в 7:29 Edem-ka #
вчера в 7:56 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 22:09 Edem-ka #
вчера в 7:28 Лена Деревенская #
вчера в 7:55 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 6:36 balgyr1967 #
вчера в 7:14 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 1:09 мисс #
вчера в 7:13 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 0:58 ma-ma sveta #
вчера в 7:11 Robert1 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: