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  • 2 июля 2020, 0:08
  • 5713

Тёщины пирожки

Рецепт: Тёщины пирожки

Этим рецептом поделилась со мной тёща, уж откуда он у неё ума не приложу, раньше такими пирожками у неё не угощался - ни в какую не захотела раскрывать секрет. Да и ладно, тайна так тайна, главное что они вкусные!!! Друзья, у меня от Вас тайн нет, мой источник - тёща! Заходите в гости, всё покажу!

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Ингредиенты для «Тёщины пирожки»:

Тесто

Начинка

Другое

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5438.3 ккал 		белки
156.1 г 		жиры
290.3 г 		углеводы
562 г
100 г блюда
ккал
256.5 ккал		 белки
7.4 г		 жиры
13.7 г		 углеводы
26.5 г


Рецепт «Тёщины пирожки»:

Друзья, не пугайтесь длинного списка ингредиентов, рецепт очень простой, самое сложное в нём - это ожидание, когда пирожки немного остынут и можно будет приступить к безудержному поглощению этой вкуснятины... Если Вы решились, то приступим к тесту и подготовим необходимое...

В глубокую миску выливаем молоко, растопленное сливочное масло, добавляем пару щепоток соли, сахар и куриное яйцо, всё перемешиваем.

В просеянную муку добавляем разрыхлитель и хорошо перемешиваем. Затем начинаем ещё раз просеивать муку в миску вместе с разрыхлителем в три приёма, каждый раз хорошо перемешивая. В процессе замешивания добавляем сметану. Вымешивать долго не нужно, пяти минут вполне достаточно, тесто должно получится мягким, не липнущим к рукам.

После этого тесто заворачиваем в пищевую плёнку и отправляем в морозилку минимум на 30 минут.

Пока тесто охлаждается, приступим к начинке. Мясо нарезаем поперёк волокон, пластинами толщиной в один сантиметр. Пластины нарезаем длинными брусочками такой же толщины и потом режем на маленькие кубики. Отправляем в глубокую миску.

Картофель трём на крупной тёрке, отправляем к мясу. Репчатый лук нарезаем мелким кубиком. Измельчаем зелёный лук и укроп. Всё отправляем в миску. Затем добавляем кориандр, молотый перец, зиру растёртую между ладошек, паприку и оставшуюся соль. Всё тщательно перемешиваем.

Охлаждённое тесто делим на восемнадцать равных частей и скатываем шариками. Тесто быстро нагревается и работать с ним становится неудобно, по этому советую сложить в большую посуду и отправить в холодильник, доставая по мере надобности.

Берём шарик, раскатываем диаметром 15-16 сантиметров, делаем по четыре надреза с каждой стороны не доходя до центра.

Затем в центр кладём примерно полторы столовые ложки начинки. Я всегда пользуюсь весами, каждая порция начинки у меня весила 47 грамм.

Теперь берём одну полоску и перехлёстываем через начинку, с противоположной стороны так же перехлёстываем полоску полоской, тоже проделываем с остальными.

Теперь берём один закруглённый край, поднимаем вертикально, закрываем начинку на торце, слегка натягиваем кончики вдоль пирожка и прижимаем к бокам. Так же поступаем и со вторым.

В результате наших манипуляций получаем нечто среднее между лаптем и мумией... Выкладываем наши заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Дальше всё очень просто - все будущие пирожки смазываем яйцом и отправляем в духовку, нагретую до 200 градусов на 35-40 минут, ориентируйтесь по своей духовке.

Мои пирожки запекались 35 минут. За это время и картошка и мясо успевают приготовиться, начинка получается очень мягкая, сочная и вкуснющая! Далее переносим пирожки на решётку и пытаемся дать хоть чуть-чуть остыть...

Красивые и ароматные...



Сочные и вкусные...



Целых восемнадцать источников наслаждения...



Угощайтесь, приятного аппетита!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед На природу На ужин

Теги: выпечка духовка завтрак обед перекус ужин

Вкусы: мясной овощной

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Тёщины пирожки
Описание: Этим рецептом поделилась со мной тёща, уж откуда он у неё ума не приложу, раньше такими пирожками у неё не угощался - ни в какую не захотела раскрывать секрет. Да и ладно, тайна так тайна, главное что они вкусные!!! Друзья, у меня от Вас тайн нет, мой источник - тёща! Заходите в гости, всё покажу!


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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Роберт, шикарные пирожки! Очень аппетитные и красивые!!!
Со свининкой это наверное тёща специально для тебя пекла когда рецептом делилась, вряд ли на девичник Хорошая у тебя теща С рецептом дня! Сейчас расстегаи свои слопаю и за твои пирожки возьмусь
Роберт, вкусные пирожки! Тесто это очеь хорошее
Роберт, конечно, рецептом заинтересовал и развеселил!
Спасибо за то и другое! С Рецептом дня тебя!
Ух, какие лапоточки аппетитные!
Роберт! Мясо и картофель сырые?
Опять вкуснота! Забрала с удовольствием!
ах, какие же аппетитные!!!
Пирожочки СУПЕР!!! Поздравляю с Поваренком дня!!! Это один из обещаных шедевров?
Пирожочки СУПЕР!!! Поздравляю с Поваренком дня!!! Это один из обещаных шедевров?
Роберт, чудесные пирожки, вкусные и красивые! Поздравляю с Рецептом дня!
Роберт, интересные пирожки! Забираю себе в КК.
Виктория, спасибо!!! Забирайте на здоровье, надеюсь понравятся!!!
Ой, ностальгия пробрала- из такого теста пекла пирожки моя мама, царство небесное, только начинкой была капуста, причем рубленая тяпкой в корытце, специально для этого оно в доме имелось, другая нарезка напрочь отвергалась , аромат при выпечке стоял такой, что Димка, заходя домой с прогулки (3-4 года тогда ему было), на пороге спрашивал: "ВЪЙоде панет паягами?" ! Я пробовала их печь, получались вкусные, конечно, но другие, хоть ты лопни! Спасибо за душевные воспоминания! С Рецептом Дня!
Ой, Танечка, как я рад что навеял приятные воспоминания!!! Спасибо за поздравление!!!
Ответ для korztat
Танюш! И моя бабушка только в корытце и тяпочкой.....какие были пирожкииии
Ой, я ей духовку-то купила, так чуть меня не выкинула из дома вместе с ней, а потом так привыкла, что все твердила: как я раньше из-за трех пирогов печь топила! Это уже одна когда жила! Всем в деревне раззвонила о той духовке ( вся панель управления- вилка в розетку ), все баушки их помчались покупать!
Баушки....и мои так говорили....эх....
Было все это или приснилось???
Бабушка моя и тетя всю жизнь прожили в Костроме в Зборной, этот дом еще помещик построил. А тут нашим девочкам из Костромы пишу, а они и не знают о таком доме.....
Куда все делось????
Если они не знают, это ещё ни о чем не говорит! Я в Питер ездила последний раз, как сейчас помню, в одном купе оказалась с коренной ленинградкой, так она не знала даже, есть ли там зоопарк, то есть раньше был, а есть ли сейчас- не знает! Я в первый же вечер туда сходила, а она 20 лет не была!
да....молодым времени не хватает
Вариация на тему татарских кубэтэ, только там картофель кубиками и формовка другая. В любой подаче и формовке это очень вкусно.
Спасибо!!! Кубики в пирожках у меня уже были, пора менять "пластинку"...
Вариация на тему татарских кубэтэ, только там картофель кубиками и формовка другая. В любой подаче и формовке это очень вкусно.
Самсу еще так делают.
Роби! Шикарные лапти получились! Нямка! Хотя мне, больше лукошки без ручки напоминают! С рецептом дня вас с тёщей! Кудесница она у тебя! Дай ей Бог здоровья и долгих лет жизни!!!!
Натуля, спасибо!!! Обязательно передам тёще твои пожелания!!! А вот на счёт лукошек как-то не подумал, в голову лезли одни мумии...
в голову лезли одни мумии...
Ты, как всегда, в своём репертуаре!
Если бы репертуар был чужой, то это уже был бы не я...
Однозначно!
Роберт, чудесные пирожки! Забираю в копилочку!
Олечка, спасибо!!! Надеюсь пирожки понравятся, на здоровье!!!
Роберт, в твоих рецептах даже не сомневаюсь!
повезло вам с тещей!Аещё больше повезло вашей жене с вами.Редко встретиться мужчина умеющий хорошо готовить,тем более пирожки👍👍👍☺☺☺
Спасибо-спасибо-спасибо!!!
Поздравляю с рецептом дня.
Владимир, спасибо!!!
очень интересный рецепт!
Света, спасибочки!!!
Роберт, отличные пирожки! С мясом мои любимые! Интересная, необычная формовка! Браво!!!
Света, спасибо!!! Пирожки выглядят прикольно, а какой вкус, аромат... - сказка!!!
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