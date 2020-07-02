Тёщины пирожки

Этим рецептом поделилась со мной тёща, уж откуда он у неё ума не приложу, раньше такими пирожками у неё не угощался - ни в какую не захотела раскрывать секрет. Да и ладно, тайна так тайна, главное что они вкусные!!! Друзья, у меня от Вас тайн нет, мой источник - тёща! Заходите в гости, всё покажу!