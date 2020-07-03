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  • 3 июля 2020, 7:57
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Запеканка "Летняя"

Рецепт: Запеканка Летняя Рецепт: Запеканка Летняя

В такую отличную погоду совсем не хочется пропадать на кухне, а кормить домашних нужно. Отличным вариантом из серии быстро и просто являются запеканки. Предлагаю вам вкусный и не хлопотный вариант. Запеканка получается сытная, сочная, вкусная и ароматная с сырной корочкой сверху!

Категория: Горячие блюда Запеканки Запеканка с овощами

Ингредиенты для «Запеканка "Летняя"»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2088.9 ккал 		белки
98.1 г 		жиры
84.9 г 		углеводы
73.8 г
Порции
ккал
348.2 ккал		 белки
16.4 г		 жиры
14.2 г		 углеводы
12.3 г
100 г блюда
ккал
122.9 ккал		 белки
5.8 г		 жиры
5 г		 углеводы
4.3 г

Рецепт «Запеканка "Летняя"»:

Хлеб вымачиваем в холодной воде.
Луковицу и хлеб измельчаем в блендере.
Добавляем к фаршу хлеб и лук, яйцо.

Сыр трем на терке. Примерно треть сыра добавляем в фарш.
Солим и приправляем по вкусу.
Тщательно перемешиваем.

В емкость для запекания выкладываем тонко нарезанные полоски кабачка.
Сверху - мясной слой.

Следом слой кабачков, затем мясной и сверху снова кабачки.
Кабачки я немного солила, но это дело вкуса.
У меня получилось три слоя кабачков и два мясных слоя.
Сверху выкладываем оставшийся сыр.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-45 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Подаем горячей!

Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - духовка На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: запекать духовка ужин обед

Вкусы: мясной сырный пикантный острый соленый нежный

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Запеканка Летняя
Описание: В такую отличную погоду совсем не хочется пропадать на кухне, а кормить домашних нужно. Отличным вариантом из серии быстро и просто являются запеканки. Предлагаю вам вкусный и не хлопотный вариант. Запеканка получается сытная, сочная, вкусная и ароматная с сырной корочкой сверху!


Комментарии и отзывы

Приготовила из куриного фарша...филе перемолола...не понравилось...не вкусно...ни то ни се...какое-то водянистое месиво. Может из говядины вкуснее. А так лучше бы пожарила
Ну водянистое месиво могло получится в том случае, если вы либо не положили специй, либо нарушили пропорции. Блюдо вкусное будет и с говяжьим и с куриным фаршем.
Спасибо за рецепт. Вкусная, большая котлета
Спасибо большое и вам! Рада, что блюдо понравилось!
Очень вкусная запеканка, спасибо за рецепт!
Спасибо большое!
Анастасия! Запеканка такая нежная и сочная
Спасибо большое!!
Спасибо
Чудная запеканка! А какой размер формы?
Спасибо! Форма 26*17 см
Спасибо
вкусное сочетание!
Благодарю
Настенька, замечательная, сытная,красивая запеканка!
Ириша, спасибо большое за поддержку
и сытно и вкусно!
Спасибо большое
Замечательно!
Спасибо
Да... запеканки выручают Настюш, очень аппетитная
Спасибо, Юлечка
Отличная запеканка, Настюша, забрала, спасибо !
Спасибо, моя хорошая! На здоровье!
Настенька, чудесная запеканка, очень аппетитная!
Спасибо, Танюша!
интересная идея с хлебом!
Да, я в запеканки не добавляла хлеб никогда, но бог отлично вписался. Начинка лёгкой и воздушной получилась
Сырно, нежно, вкусно и очень аппетитно!!!!
Спасибо большое, моя хорошая!
Спасибо
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