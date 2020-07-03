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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/166072/]Запеканка "Летняя"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/166072/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jul/02/41/2738177_29160-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Запеканки -> Запеканка с овощами В такую отличную погоду совсем не хочется пропадать на кухне, а кормить домашних нужно. Отличным вариантом из серии быстро и просто являются запеканки. Предлагаю вам вкусный и не хлопотный вариант. Запеканка получается сытная, сочная, вкусная и ароматная с сырной корочкой сверху! Ингредиенты: Фарш мясной, Яйцо куриное, Хлеб, Лук репчатый, Сыр голландский, Соль, Специи, Кабачок. Тэги: запекать, духовка, ужин, обед.