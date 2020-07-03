В такую отличную погоду совсем не хочется пропадать на кухне, а кормить домашних нужно. Отличным вариантом из серии быстро и просто являются запеканки. Предлагаю вам вкусный и не хлопотный вариант. Запеканка получается сытная, сочная, вкусная и ароматная с сырной корочкой сверху!
- 3 июля 2020, 7:57
- 14946
Запеканка "Летняя"
Ингредиенты для «Запеканка "Летняя"»:
- Фарш мясной — 500 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Хлеб — 3 ломт.
- Лук репчатый — 1 шт
- Сыр голландский — 300 г
- Соль (по вкусу)
- Специи (по вкусу)
- Кабачок — 2 шт
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2088.9 ккал
|
белки
98.1 г
|
жиры
84.9 г
|
углеводы
73.8 г
|Порции
|ккал
348.2 ккал
|белки
16.4 г
|жиры
14.2 г
|углеводы
12.3 г
|100 г блюда
|ккал
122.9 ккал
|белки
5.8 г
|жиры
5 г
|углеводы
4.3 г
Рецепт «Запеканка "Летняя"»:
Хлеб вымачиваем в холодной воде.
Луковицу и хлеб измельчаем в блендере.
Добавляем к фаршу хлеб и лук, яйцо.
Сыр трем на терке. Примерно треть сыра добавляем в фарш.
Солим и приправляем по вкусу.
Тщательно перемешиваем.
Следом слой кабачков, затем мясной и сверху снова кабачки.
Кабачки я немного солила, но это дело вкуса.
У меня получилось три слоя кабачков и два мясных слоя.
Сверху выкладываем оставшийся сыр.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-45 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Подаем горячей!
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
11 июля Byti #
позавчера Анастасия АГ # (автор рецепта)
9 июля Ya-Kristina #
10 июля Анастасия АГ # (автор рецепта)
9 июля YanaM78 #
10 июля Анастасия АГ # (автор рецепта)
6 июля wise1288 #
7 июля Анастасия АГ # (автор рецепта)
5 июля AneleRu #
5 июля Анастасия АГ # (автор рецепта)
4 июля Himbeeren #
5 июля Анастасия АГ # (автор рецепта)
6 июля Himbeeren #
4 июля Андрей Силантьев #
4 июля Анастасия АГ # (автор рецепта)
4 июля Андрей Силантьев #
4 июля мисс #
4 июля Анастасия АГ # (автор рецепта)
3 июля Ирушенька #
4 июля Анастасия АГ # (автор рецепта)
3 июля natapit #
4 июля Анастасия АГ # (автор рецепта)
3 июля Okoolina #
4 июля Анастасия АГ # (автор рецепта)
3 июля julika1108 #
4 июля Анастасия АГ # (автор рецепта)
3 июля Кир Рояль #
3 июля Анастасия АГ # (автор рецепта)
3 июля Tatanj #
3 июля Анастасия АГ # (автор рецепта)
3 июля MarinaS16 #
3 июля Анастасия АГ # (автор рецепта)
3 июля ирпенчанка #
3 июля Анастасия АГ # (автор рецепта)
3 июля Демурия #
3 июля Анастасия АГ # (автор рецепта)
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