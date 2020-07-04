Вкусный теплый салат для торжества или просто для семейного ужина. Молотый перец чили добавляет пикантность и выразительность. Попробуйте! Угощаю!
- 4 июля 2020, 0:04
- 855
Салат из запеченных овощей и креветок
Ингредиенты для «Салат из запеченных овощей и креветок»:
Салат
- Перец сладкий желтый — 2 шт
- Перец сладкий красный — 2 шт
- Морковь (средние) — 2 шт
- Лук красный (средние) — 2 шт
- Цуккини — 1 шт
- Помидоры черри — 250 г
- Креветки (у меня замороженные) — 400 г
- Орегано — 2 ч. л.
- Перец черный — по вкусу
- Листья салата / Салат — 1 пуч.
Заправка для салата
- Сок лимонный — 5 ст. л.
- Мед — 1 ст. л.
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Перец чили (молотый) — 1/2 ч. л.
- Соль — по вкусу
Заправка для креветок
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Соль — 2 щепот.
- Перец чили — 2 щепот.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1412.4 ккал
|
белки
98.9 г
|
жиры
62.8 г
|
углеводы
109 г
|100 г блюда
|ккал
60.1 ккал
|белки
4.2 г
|жиры
2.7 г
|углеводы
4.6 г
Рецепт «Салат из запеченных овощей и креветок»:
Овощи помыть, обсушить.
Нарезать перец, морковь, цуккини брусочками.
Лук полукольцами.
Помидоры пополам.
Противень для запекания простелить бумагой для выпечки и выложить нарезанные овощи рядами.
Помидоры, цуккини, перец желтый, морковь, лук красный, перец красный
Посыпать орегано и черный перец.
Уже красиво получается!
Запекать в разогретой духовке при 200гр 10 минут.
Через 10 минут вынуть противень из духовки.
Раздвинуть ряд моркови и ряд желтого перца.
Выложить креветки.
Вернуть противень в духовку и допекать еще 10 минут при 200гр.
Овощи не должны быть полностью мягкими.
Перед самой подачей залить салат заливкой и аккуратно перемешать. Я это делаю уже на обеденном столе.
Угощайтесь!
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 23:03 brechko irina #
вчера в 23:02 emmageorge #
вчера в 18:23 evshamilova2015 #
6 июля wise1288 #
7 июля Беннито # (автор рецепта)
5 июля Ирушенька #
7 июля Беннито # (автор рецепта)
4 июля Mary Stone #
7 июля Беннито # (автор рецепта)
4 июля Himbeeren #
7 июля Беннито # (автор рецепта)
4 июля Демурия #
4 июля Беннито # (автор рецепта)
4 июля Наталья Щучкина #
4 июля Беннито # (автор рецепта)
4 июля Алиева2012 #
4 июля Беннито # (автор рецепта)
4 июля мисс #
4 июля мисс #
4 июля Беннито # (автор рецепта)
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