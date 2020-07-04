Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 4 июля 2020, 0:04
  • 855

Салат из запеченных овощей и креветок

Рецепт: Салат из запеченных овощей и креветок Рецепт: Салат из запеченных овощей и креветок

Вкусный теплый салат для торжества или просто для семейного ужина. Молотый перец чили добавляет пикантность и выразительность. Попробуйте! Угощаю!

Категория: Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из овощей

Ингредиенты для «Салат из запеченных овощей и креветок»:

Салат

Заправка для салата

Заправка для креветок

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1412.4 ккал 		белки
98.9 г 		жиры
62.8 г 		углеводы
109 г
100 г блюда
ккал
60.1 ккал		 белки
4.2 г		 жиры
2.7 г		 углеводы
4.6 г

Рецепт «Салат из запеченных овощей и креветок»:

Овощи помыть, обсушить.
Нарезать перец, морковь, цуккини брусочками.
Лук полукольцами.
Помидоры пополам.

Смешать сок лимона, соль и перец чили.
Залить размороженные креветки.

Противень для запекания простелить бумагой для выпечки и выложить нарезанные овощи рядами.
Помидоры, цуккини, перец желтый, морковь, лук красный, перец красный

Посыпать орегано и черный перец.
Уже красиво получается!
Запекать в разогретой духовке при 200гр 10 минут.

Через 10 минут вынуть противень из духовки.
Раздвинуть ряд моркови и ряд желтого перца.
Выложить креветки.
Вернуть противень в духовку и допекать еще 10 минут при 200гр.
Овощи не должны быть полностью мягкими.

На дно миски для сервировки выложить листья любого салата.

На листья салата выложить еще горячие овощи и креветки, не смешивая их.

В отдельной миске смешать все ингредиенты для заливки салата.

Перед самой подачей залить салат заливкой и аккуратно перемешать. Я это делаю уже на обеденном столе.

Приглашаю к столу!



Угощайтесь!



Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - духовка На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска салат праздник

Вкусы: пикантный овощной насыщенный креветочный перечный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Салат из запеченных овощей и креветок
Описание: Вкусный теплый салат для торжества или просто для семейного ужина. Молотый перец чили добавляет пикантность и выразительность. Попробуйте! Угощаю!


Комментарии и отзывы

Шикарный салат!!! Красивый, яркий, полезный, быстрый, не сложный-одни достоинства! Забрала с благодарностью! Куплю креветки и приготовлю на свой День рождения через пару недель. !
zamechatel’nii salat
Интересный салат, обязательно попробую
Ирина! Изысканный салат. Великолепное, эстетичное приготовление
Большое спасибо
Ириша, изысканный какой салат! Очень интересный рецепт! Шикарные фотографии!
Большое спасибо
Ну красота какая! Мне очень понравился рецепт.
Машенька! Мне так приятно
Чудесный салат! Яркий и вкусный!
Большое спасибо
большое спасибо
Отличный салат!!!
большое спасибо
Чудесный салатик!!!!
большое спасибо
Отличный салат
Отличный салат
Большое спасибо
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook