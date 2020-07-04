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  • 4 июля 2020, 9:30
  • 2313

Творожный десерт "В сиреневом"

Рецепт: Творожный десерт В сиреневом

Десерт получился спонтанно, но очень вкусно и свежо. В зависимости от желе, получите разный вкус, ягоды- фрукты подбирайте любимые, я просто делюсь принципом. Пробуем?

Категория: Десерты Другие десерты Творожные десерты

Ингредиенты для «Творожный десерт "В сиреневом"»:

  • Творог (у меня очень сухой 9%) — 200 г
  • Йогурт (с горкой натуральный или сметана) — 1 ст. л.
  • Желе (пачка рассчитана на 500 мл жидкости,у меня со вкусом портвейна - именно так!) — 1 пач.
  • Сливки (не менее 33% и холодные) — 150 мл
  • Черешня по вкусу
  • Нектарин 0.5 шт

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
852.9 ккал 		белки
40.6 г 		жиры
56.3 г 		углеводы
46.8 г
100 г блюда
ккал
139.8 ккал		 белки
6.7 г		 жиры
9.2 г		 углеводы
7.7 г

Рецепт «Творожный десерт "В сиреневом"»:

Творог пробить со сметаной или йогуртом блендером.
У меня был сухой творог.

Взбить сливки.
У меня взбились не очень хорошо.

Добавить в творог часть черешни с нектарином.

Приготовить желе согласно инструкции, но используя 150 мл кипятка, а не 250.
Остудить до чуть теплого.

Взбиваем миксером творог с фруктами и прямо под лопасти льем желе.
Взбиваем минуты 3-4
Вводим аккуратно взбитые сливки - получается пышная масса.

Можно разложить по креманкам.
Можно сделать в одной форме.
Выложить форму пленкой.
Вылить творожную массу но не до края
Выложить посередине оставшиеся фрукты.

Вдавить фрукты.
Выложить творожную массу до края формы.

Я присыпала крошкой печенья, немного прижав к массе - получила основание.

Накрываем пленкой и убираем для стабилизации в холодильник.
У меня осталось немного творожной массы - я выложила в бокал присыпала орешками и тертым шоколадом.
Убрала в холодильник.

Переворачиваем форму на блюдо, снимаем форму, пленку, украшаем и подаем.

Десерт понравился и очень понравился. Больше всего понравился из бокала - с шоколадом и орешками - они идеально вписались во вкус. Буду делать порционно. Творог лучше использовать мягкий - будет сама нежность. Если сливки взбились плохо, десерт все равно получится, но будет не таким воздушным




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Перед употреблением охладить" На обед : На десерт На ужин : На закуску

Теги: десерт

Вкусы: творожный сливочный фруктовый винный

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Творожный десерт В сиреневом
Описание: Десерт получился спонтанно, но очень вкусно и свежо. В зависимости от желе, получите разный вкус, ягоды- фрукты подбирайте любимые, я просто делюсь принципом. Пробуем?
Тэги: десерт.


Комментарии и отзывы

Прелестный десерт! Очень красивый цвет получился
Спасибо!
Алла! Нежнейший десерт с летним вкусом черешни и нектарин
Спасибо!
Бомбезный десертик!!!!!!!!!!!!!
Очень нежный и красивый десерт!
Спасибо!
Аллочка, просто изумительный десерт! Браво!
Ирочка,спасибо!
Аллуся, шикарный красавец твой творожный десерт!!!
Светик,спасибо!
Аллочка, замечательный десерт, очень красивый и вкусный!
Ларочка,
Симпатичненько!
и вкусненько
Естественно
красотееень!!!! а желе только со вкусом портвейна или с эффектом тоже??
без эффекта,к сожалению
ваууууууууууу
Свет,если бы ты на вкус попробовала-шик,мне Таня прислала деле без сахара со вкусом портвейна-это бомба,а не вкус!
Простите, что вмешиваюсь в диалог
Десерт великолепный!
А сахара в нем нет совсем? Получается только сладость фруктов?
Я не добавляла,в порошковом желе есть сахар.Если любите сильно сладкое,добавьте по вкусу в творог сахарную пудру.Желе без сахара это с сахзамом
Большое спасибо
Ответ для alarm clock
А можно и капельку алкоголя добавить, сто бы вкус оправдать
Нель, я как-то добавила, но мне не очень понравилось сочетание творога с алкоголем, может ,творог не тот был?
Я не знаю , это просто идея была
Ответ для alarm clock
Хочууууууу
Алла, шикарный творожный десерт!!!
Спасибо!
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