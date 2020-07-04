Десерт получился спонтанно, но очень вкусно и свежо. В зависимости от желе, получите разный вкус, ягоды- фрукты подбирайте любимые, я просто делюсь принципом. Пробуем?
- 4 июля 2020, 9:30
- 2313
Творожный десерт "В сиреневом"
Ингредиенты для «Творожный десерт "В сиреневом"»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
852.9 ккал
|
белки
40.6 г
|
жиры
56.3 г
|
углеводы
46.8 г
|100 г блюда
|ккал
139.8 ккал
|белки
6.7 г
|жиры
9.2 г
|углеводы
7.7 г
Рецепт «Творожный десерт "В сиреневом"»:
Приготовить желе согласно инструкции, но используя 150 мл кипятка, а не 250.
Остудить до чуть теплого.
Взбиваем миксером творог с фруктами и прямо под лопасти льем желе.
Взбиваем минуты 3-4
Вводим аккуратно взбитые сливки - получается пышная масса.
Можно разложить по креманкам.
Можно сделать в одной форме.
Выложить форму пленкой.
Вылить творожную массу но не до края
Выложить посередине оставшиеся фрукты.
Накрываем пленкой и убираем для стабилизации в холодильник.
У меня осталось немного творожной массы - я выложила в бокал присыпала орешками и тертым шоколадом.
Убрала в холодильник.
Десерт понравился и очень понравился. Больше всего понравился из бокала - с шоколадом и орешками - они идеально вписались во вкус. Буду делать порционно. Творог лучше использовать мягкий - будет сама нежность. Если сливки взбились плохо, десерт все равно получится, но будет не таким воздушным
Комментарии и отзывы
6 июля Silverina1 #
6 июля alarm clock # (автор рецепта)
6 июля wise1288 #
6 июля alarm clock # (автор рецепта)
5 июля inulia68 #
5 июля alarm clock # (автор рецепта)
5 июля Wera13 #
5 июля alarm clock # (автор рецепта)
5 июля Ирушенька #
5 июля alarm clock # (автор рецепта)
4 июля ma-ma sveta #
5 июля alarm clock # (автор рецепта)
4 июля Dama-Lorik #
4 июля alarm clock # (автор рецепта)
4 июля Himbeeren #
4 июля alarm clock # (автор рецепта)
4 июля Himbeeren #
4 июля alarm clock # (автор рецепта)
4 июля Алиева2012 #
4 июля alarm clock # (автор рецепта)
4 июля Алиева2012 #
4 июля мисс #
4 июля alarm clock # (автор рецепта)
4 июля Kapushinka #
Десерт великолепный!
А сахара в нем нет совсем? Получается только сладость фруктов?
4 июля alarm clock # (автор рецепта)
4 июля Kapushinka #
4 июля nelliundco #
4 июля alarm clock # (автор рецепта)
4 июля nelliundco #
5 июля мисс #
4 июля Лилек3011 #
4 июля alarm clock # (автор рецепта)
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