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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/166119/]Кекс сметанный[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/166119/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jul/04/30/2739068_86441-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Кексы Хочу предложить простой вариант выпечки кекса сметанного. Сметана - прекрасный ингредиент, который станет основой для выпечки вкусного кекса. Кекс получается очень нежным, сочным, мягким. Структура слегка плотная и влажная. Такая выпечка не оставит вас равнодушными. Этот рецепт базовый. Вы же всегда можете изменить вкус этого кекса, добавив в тесто кусочки шоколада, цитрусовые, цукаты, сухофрукты, орехи. Но первый раз сделайте без наполнителей, он прекрасен!!! Рецепт встретился на просторах инета, автору огромное спасибо. Ингредиенты: Масло сливочное, Сахар, Ванильный сахар, Яйцо куриное, Сметана, Мука пшеничная, Разрыхлитель теста, Масло растительное. Тэги: выпечка, чаепитие, детям, духовка, кекс.