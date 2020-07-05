Хочу предложить простой вариант выпечки кекса сметанного. Сметана - прекрасный ингредиент, который станет основой для выпечки вкусного кекса. Кекс получается очень нежным, сочным, мягким. Структура слегка плотная и влажная. Такая выпечка не оставит вас равнодушными. Этот рецепт базовый. Вы же всегда можете изменить вкус этого кекса, добавив в тесто кусочки шоколада, цитрусовые, цукаты, сухофрукты, орехи. Но первый раз сделайте без наполнителей, он прекрасен!!! Рецепт встретился на просторах инета, автору огромное спасибо.
- 5 июля 2020, 8:06
- 7442
Кекс сметанный
Ингредиенты для «Кекс сметанный»:
- Масло сливочное (мягкое) — 120 г
- Сахар — 170 г
- Ванильный сахар (8г) — 1 пакет.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сметана (у меня 24% жирн.) — 200 г
- Мука пшеничная / Мука — 240 г
- Разрыхлитель теста — 6 г
- Масло растительное (для смазывания ножа) — 1/2 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3158.3 ккал
|
белки
42.4 г
|
жиры
163.9 г
|
углеводы
379.5 г
|100 г блюда
|ккал
358.9 ккал
|белки
4.8 г
|жиры
18.6 г
|углеводы
43.1 г
Рецепт «Кекс сметанный»:
Размягченное сливочное масло взбить. Добавить сахар и ванильный сахар, взбивать 3-4мин. (не спешите, а сделайте ТАК). Не переставая взбивать, добавить по одному яйцу.
Каждый раз взбивая 3-4мин. Зачищайте стенки чаши от массы, для равномерного смешивания. Добавить сметану и смешать на малой скорости 2-3мин. Муку смешать с разрыхлителем теста, просеивая добавить в массу.
Перемешивать лопаткой движениями снизу вверх до однородного состояния. Форму для кекса (24 х 11см гл. 6см) застелить пекарской бумагой.
Выложить тесто в форму. Выровнить поверхность, натягивая тесто слегка на край (торцы формы), ударить форму об стол несколько раз. Нож опустить в растительное масло, сделать разрез по всей поверхности теста, глубиной примерно 1см.
Выпекать в разогретой духовки 170 - 180С первые 7-10мин. Затем снизить нагрев до 150-160С и выпекать еще 30-40мин. Затем увеличить температуру до 180С и выпекать до сухой лучины, следите за своей духовкой. После выпечки форму с кексом ударить несколько раз об стол. Извлечь кекс из формы.
Остужать на решетке. Кекс очень нежный, я положила его на бок.
Дать полностью остыть. Можно посыпать сахарной пудрой.
Комментарии и отзывы
11 июля brechko irina #
11 июля mtata # (автор рецепта)
9 июля акчуч #
10 июля mtata # (автор рецепта)
спасибо огромное за доверие и великолепное фото к рецепту,как же мне приятно
10 июля акчуч #
9 июля Покусаева Ольга #
9 июля mtata # (автор рецепта)
какой роскошный,пузанчик,нежный,аппетитный
ты права,в горячем виде страшно дотронуться,я танцевала перед ним
9 июля Покусаева Ольга #
9 июля mtata # (автор рецепта)
9 июля Покусаева Ольга #
9 июля mtata # (автор рецепта)
9 июля Gala_G17 #
9 июля mtata # (автор рецепта)
7 июля Спица Лар #
8 июля mtata # (автор рецепта)
очень аппетитный,нежный
6 июля Moravanka #
7 июля mtata # (автор рецепта)
6 июля nadinhike #
Танюша, СПАСИБО за рецепт, буду повторять.
7 июля mtata # (автор рецепта)
очень приятно,что рецепт не разочаровал
6 июля Himbeeren #
6 июля mtata # (автор рецепта)
6 июля Silverina1 #
6 июля mtata # (автор рецепта)
6 июля ЛК201014 #
6 июля mtata # (автор рецепта)
спасибо большое за внимание и комментарий
6 июля garnele #
6 июля mtata # (автор рецепта)
6 июля мисс #
6 июля mtata # (автор рецепта)
6 июля wise1288 #
6 июля mtata # (автор рецепта)
5 июля Vishnja #
6 июля mtata # (автор рецепта)
5 июля ИРепка #
6 июля mtata # (автор рецепта)
5 июля Ирушенька #
6 июля mtata # (автор рецепта)
5 июля Алиева2012 #
6 июля mtata # (автор рецепта)
5 июля mariana82 #
5 июля mtata # (автор рецепта)
5 июля Adrianka-I #
5 июля mtata # (автор рецепта)
вы правы удержаться очень сложно
5 июля jannasimf #
5 июля mtata # (автор рецепта)
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