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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 5 июля 2020, 8:06
  • 7442

Кекс сметанный

Рецепт: Кекс сметанный

Хочу предложить простой вариант выпечки кекса сметанного. Сметана - прекрасный ингредиент, который станет основой для выпечки вкусного кекса. Кекс получается очень нежным, сочным, мягким. Структура слегка плотная и влажная. Такая выпечка не оставит вас равнодушными. Этот рецепт базовый. Вы же всегда можете изменить вкус этого кекса, добавив в тесто кусочки шоколада, цитрусовые, цукаты, сухофрукты, орехи. Но первый раз сделайте без наполнителей, он прекрасен!!! Рецепт встретился на просторах инета, автору огромное спасибо.

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Кекс сметанный»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3158.3 ккал 		белки
42.4 г 		жиры
163.9 г 		углеводы
379.5 г
100 г блюда
ккал
358.9 ккал		 белки
4.8 г		 жиры
18.6 г		 углеводы
43.1 г


Рецепт «Кекс сметанный»:

Размягченное сливочное масло взбить. Добавить сахар и ванильный сахар, взбивать 3-4мин. (не спешите, а сделайте ТАК). Не переставая взбивать, добавить по одному яйцу.

Каждый раз взбивая 3-4мин. Зачищайте стенки чаши от массы, для равномерного смешивания. Добавить сметану и смешать на малой скорости 2-3мин. Муку смешать с разрыхлителем теста, просеивая добавить в массу.

Перемешивать лопаткой движениями снизу вверх до однородного состояния. Форму для кекса (24 х 11см гл. 6см) застелить пекарской бумагой.

Выложить тесто в форму. Выровнить поверхность, натягивая тесто слегка на край (торцы формы), ударить форму об стол несколько раз. Нож опустить в растительное масло, сделать разрез по всей поверхности теста, глубиной примерно 1см.

Выпекать в разогретой духовки 170 - 180С первые 7-10мин. Затем снизить нагрев до 150-160С и выпекать еще 30-40мин. Затем увеличить температуру до 180С и выпекать до сухой лучины, следите за своей духовкой. После выпечки форму с кексом ударить несколько раз об стол. Извлечь кекс из формы.

Остужать на решетке. Кекс очень нежный, я положила его на бок.
Дать полностью остыть. Можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного чаепития!!!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник На обед : На десерт На полдник

Теги: выпечка чаепитие детям духовка кекс

Вкусы: нежный ванильный сливочный

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Кекс сметанный
Описание: Хочу предложить простой вариант выпечки кекса сметанного. Сметана - прекрасный ингредиент, который станет основой для выпечки вкусного кекса. Кекс получается очень нежным, сочным, мягким. Структура слегка плотная и влажная. Такая выпечка не оставит вас равнодушными. Этот рецепт базовый. Вы же всегда можете изменить вкус этого кекса, добавив в тесто кусочки шоколада, цитрусовые, цукаты, сухофрукты, орехи. Но первый раз сделайте без наполнителей, он прекрасен!!! Рецепт встретился на просторах инета, автору огромное спасибо.


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Фотографии «Кекс сметанный» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

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Обалденный кекс!!!👍🏼👏🏼даже не знала, что столько тонкостей в приготовлении!спасибо за науку! Приготовлю обязательно, когда жара спадет!
Ирина спасибо большое за доверие,удачи
Готовила все точно по рецепту, соблюдая все тонкости. Получился замечательный, в меру влажный кекс. Даже, кажется, что здесь добавлен творог. Оооочень вкусно!!! И разрез-трещинка на кексе так аккуратно выглядит, чего раньше никогда не было. Пекла 1 час при 180 градусах. Забираю в Золотую коллекцию!!!
Оленька,дорогая,вот так ПОДАРОК ,роскошная выпечка,цвет,структура
спасибо огромное за доверие и великолепное фото к рецепту,как же мне приятно
Роскошный кекс! Воздушный, маслянистый, ароматный и невероятно вкусный! Не знала, как взяться за него, дышит под пальцами, до того он нежный! С ягодным компотом сказка! Танечка, большое спасибо!
Оленька,дорогая спасибо огромное за доверие и восхитительное исполнение рецепта
какой роскошный,пузанчик,нежный,аппетитный
ты права,в горячем виде страшно дотронуться,я танцевала перед ним
Вот и я танцевала. Резала еще теплым. Муж не мог дождаться, аромат сводил с ума. Спасибо огромное за одобрение и потрясающий кекс!
ты герой в такую жару занялась выпечкой
У нас вчера было + 13. А сегодня + 20. Немного и в квартире духота спала. Как не воспользоваться моментом?
ой,и у нас так же +17
Танечка, я к Вам с отчетом по очередной вкуснющей выпечке по Вашему рецепту! Восхитительно нежный кексик!
Галина спасибо большое за доверие и роскошное исполнение рецепта
Спасибо, очень вкусный и нежный кекс. Добавила чуть цукатов, а остальное строго по рецепту.
Лариса спасибо огромное за доверие и роскошное исполнение рецепта
очень аппетитный,нежный
Танечка, чудесный кекс!
Наташа спасибо огромное за комментарий и поддержку
Вкуснейший кекс, очень мягкий, пушистый, влажный.
Танюша, СПАСИБО за рецепт, буду повторять.
Надежда спасибо огромное за доверие и роскошное фото к рецепту
очень приятно,что рецепт не разочаровал
Соблазнительный кекс и фото
Жанна спасибо большое за внимание
Замечательный кекс, Танюша! На сметане отличная выпечка получается
Леночка спасибо огромное за визит и поддержку,согласна с тобой полностью
Танюша, очень аппетитный кекс, разрез и структура потрясающие, кексов много не бывает, забрала с благодарностью
Любаша технология приготовления отличается,с такими же продуктами делала кексы,а структура была другая
спасибо большое за внимание и комментарий
Беру в свою копилочку.
спасибо за доверие,удачной выпечки
Структура потрясающая
Светочка благодарю за поддержку
Татьяна! Какая аппетитная трещинка. Отличное тесто
Светочка спасибо большое за визит и комментарий
Танечка, кекс - красавец!
Любаша спасибо огромное за комментарий,я старалась
Хорош кекс! Это мы любим! Спасибо Танечка, за рецепт! Беру в свою копилочку.
Иришечка спасибо огромное за доверие,удачи дорогая
Танюша, просто восхитительный кекс! Шикарные фотографии!
Иришечка спасибо огромное за комментарий и поддержку
Танюша, красота непередаваемо!!! Структура потрясающая
Марьям благодарю за комментарий и высокую оценку ,кекс прекрасен
Танечка, шикарный кекс!
Марианочка спасибо большое за поддержку
Приготовила утром, как только увидела рецепт. Кекс очень понравился буквально всем членам семьи, смели весь за завтраком. Записала себе рецепт, повторять буду обязательно. Спасибо, что поделились.
спасибо огромное за доверие и положительный отклик к рецепту
вы правы удержаться очень сложно
Шикарный кекс, Танечка! Вкусный и ароматный!!!
Жанночка благодарю от души за поддержку
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