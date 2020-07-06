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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/166136/]Курица ала крем по-гречески[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/166136/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jul/05/51/2739656_17563-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из птицы -> Горячие блюда из курицы На сайте есть похожий рецепт у поваренка Нина-супербабушка, но поскольку, у греческого шефа он значительно отличается и составом и способом приготовления, решила поделиться им с вами. Блюдо очень вкусное, ароматное и нежное, хотя и с пикантной ноткой. Готовится очень быстро, что очень важно для многих хозяюшек. Ингредиенты: Филе куриное, Масло сливочное, Масло оливковое, Коньяк, Лук репчатый, Шампиньоны, Чеснок, Перец болгарский, Вино белое сухое, Вода, Сливки, Соль, Перец черный, Базилик, Перец красный жгучий, Рис, Бульон. Тэги: второе, обед, ужин, соус, быстрый.