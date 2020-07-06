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  • 6 июля 2020, 0:14
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Курица ала крем по-гречески

Рецепт: Курица ала крем по-гречески Рецепт: Курица ала крем по-гречески

На сайте есть похожий рецепт у поваренка Нина-супербабушка, но поскольку, у греческого шефа он значительно отличается и составом и способом приготовления, решила поделиться им с вами. Блюдо очень вкусное, ароматное и нежное, хотя и с пикантной ноткой. Готовится очень быстро, что очень важно для многих хозяюшек.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Курица ала крем по-гречески»:

Курица:

Соус:

Гарнир:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3498.5 ккал 		белки
229.2 г 		жиры
188.7 г 		углеводы
188.4 г
Порции
ккал
874.6 ккал		 белки
57.3 г		 жиры
47.2 г		 углеводы
47.1 г
100 г блюда
ккал
134 ккал		 белки
8.8 г		 жиры
7.2 г		 углеводы
7.2 г

Рецепт «Курица ала крем по-гречески»:

Грибы очистить и нарезать
Лук порезать маленькими кусочками.
Зубки чеснока расплющить.

Нагреть на сковороде 1 ст. л. оливкового с 1 ст. л. сливочного масла, тушить лук и чеснок 2 минуты до прозрачности, постоянно перемешивая. Добавить нарезанный соломкой перец и тушить еще 2-3 минуты.

Добавить грибы, тушить 3-4 минуты, влить вино...

... и тушить овощи до его полного испарения. Откинуть овощи на тарелку.

Не моя сковороду, нагреть в ней оливковое и сливочное масло, обжарить в нем курицу нарезанную небольшими кусочками. Влить коньяк, поджечь его, т. е. фламбировать. К сожалению, фото с фламбированием не получилось.

Добавить к курице овощи, посолить и поперчить, перемешать и влить воду, тушить 2 минуты. Затем влить сливки, перемешать и тушить до готовности.

Готовность определить проведя лопаткой по дну сковороды, если соус не собирается очень быстро, блюдо готово.

Гарнир:
Рис обжарить в масле 2-3 мин.

Влить в него бульон, довести до кипения, убрать огонь на самый минимум и готовить до полного испарения бульона.

Вот такой получается рис. Очень вкусно это блюдо и с рисом Басматик.

Сервировать с пылу с жару, посыпав мелко нарезанной петрушкой и свежим базиликом. (если используете сухой, добавьте его вместе со специями в процессе приготовления)

Мммм...





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - плита На обед На ужин Неожиданные гости

Теги: второе обед ужин соус быстрый

Вкусы: сливочный куриный грибной овощной пикантный

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Курица ала крем по-гречески
Описание: На сайте есть похожий рецепт у поваренка Нина-супербабушка, но поскольку, у греческого шефа он значительно отличается и составом и способом приготовления, решила поделиться им с вами. Блюдо очень вкусное, ароматное и нежное, хотя и с пикантной ноткой. Готовится очень быстро, что очень важно для многих хозяюшек.


Комментарии и отзывы

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очень, очень 😋 вкусно получилось Спасибо за рецепт
и вам, спасибо!
Прошу извинить, но "ала крем" или "а-ля крем"?
это одно и тоже.
Нет, не одно и тоже. У слова "ала" несколько значений. И среди них нет значения «как», «подобно».
Как хорошо ,ваш рецепт прямо в тему, думаю с утра ,что бы сготовить,а тут Ваш рецептик. Простой и вкусный рецепт, на обед самое то. Только без перца, не любим его ни в каком виде, даже фаршированный.
Фотографии красивые и аппетитные.
готовьте на здоровье!
Приготовила курицу по этому замечательному рецепту, но без перца. В моем восприятии перец и грибы не очень стыкуются. В гостях был профессиональный шеф повар из английского ресторана. Все гости и я сама благодарим автора за прекрасно сбалансированный рецепт и соответственно за отличный нежный вкус! Гарнир у меня было такое овощное рагу: тушеные картошка, кабачок и молодая капуста. Диет питание! Спасибо! Фото сделать не успела, все быстро исчезло с тарелок.
спасибо, что поделились! ну если шефу понравилось....тогда все в порядке!
И описание приготовления, и фото очень вкусные, обязательно попробую, в семье любят греческую кухню. Спасибо за рецепт!
спасибо! кухня это французская, просто на греческий лад, но все равно очень вкусно!
Стесняюсь спросить - а что это за "ала крем"?
сливочный соус и все его компоненты.
Извините, но или вы меня не поняла, или я неправильно озвучила свой вопрос. Напишу проще: что означает "ала крем"? Это название соуса по-гречески?
Нет, это не название соуса по-гречески! для этого существует интернет и википедия, но я вам объясню, хоть это не вопрос по-приготовлению рецепта.
Курица ала крем - это блюдо французской кухни. Слово а-ля или а-ла или ала(каждый пишет на свой лад) - заменяет во французском слово «как» в значении сравнения. Его синонимы — «подобно чему-либо», «как будто», «наподобие».
Значит переводится курица наподобие крема, так как для его приготовления используются сливки или сметана и за его нежный вкус. Рецепт от греческого шефа, я и назвала блюдо Курица ала крем по-гречески.
Ответ для duduka05
и совсем вы не стесняетесь.
Прекрасный рецепт! 👌👏Забрала в кк.
отовьте на здоровье!
Прекрасный рецепт, все так гармонично! А фото!!!! В такой подаче очень похоже на куриный вариант салата и торта "шапка Мономаха"!!! Забрала в кк, буду готовить. А можно без поджигания? Я жутко боюсь огня?)))
А
можно без поджигания? Я жутко боюсь огня?)))
Можно! спасибо большое!
Интересный рецепт курицы!
быстро и вкусно! спасибо, Наташа!
Наташа, очень аппетитнооо! С Рецептом дня!
спасибо, моя хорошая!
Вкусненько!!!!!!
благодарю, Любовь!
Наталья, очень аппетитное блюдо, и безусловно, очень вкусное! С благодарностью беру рецепт в свою копилочку.
Ирина, спасибо за внимание и доверие!
Какая красотища!!! Так сочно!! Так ярко!!! С рецептом дня, дорогая!!!
Марьям, спасибо, на добром слове!
Обязательно приготовлю такую вкуснятина , но без перца (дети его не любят , а мы с мужем обожаем перец .или пусть дети его в сторонку откидывают . Спасибо за рецепт!
перец придает блюду не только вкус, но и красивый цвет! спасибо!
О-о-очень вкусно!!!
это точно, спасибо!
Наталья, очень вкусно и красиво!!!
Эльза, спасибо, солнце!
Наташенька, шикарное, ароматное блюдо! Красота!
спасибо, дорогая!
Очень аппетитное блюдо!
Спасибо, Лена!
Наташа, какая классная, шикарная курочка! м-ммм!
спасибо, Светлана!
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