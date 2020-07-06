На сайте есть похожий рецепт у поваренка Нина-супербабушка, но поскольку, у греческого шефа он значительно отличается и составом и способом приготовления, решила поделиться им с вами. Блюдо очень вкусное, ароматное и нежное, хотя и с пикантной ноткой. Готовится очень быстро, что очень важно для многих хозяюшек.
- 6 июля 2020, 0:14
- 9928
Курица ала крем по-гречески
Ингредиенты для «Курица ала крем по-гречески»:
Курица:
- Филе куриное (грудка, бедро) — 600 г
- Масло сливочное — 1 ст. л.
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Коньяк — 25 г
Соус:
- Лук репчатый — 200 г
- Шампиньоны — 300 г
- Чеснок — 2 зуб.
- Перец болгарский — 150 г
- Вино белое сухое — 75 г
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Масло сливочное — 1 ст. л.
- Вода — 100 г
- Сливки (любой жирности) — 150 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Базилик (или щепотка сухого.) — 1 веточ.
- Перец красный жгучий — по вкусу
Гарнир:
- Рис (у меня Жасмин, стак.-250 мл) — 1 стак.
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Бульон (у меня овощной) — 600 мл
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3498.5 ккал
|
белки
229.2 г
|
жиры
188.7 г
|
углеводы
188.4 г
|Порции
|ккал
874.6 ккал
|белки
57.3 г
|жиры
47.2 г
|углеводы
47.1 г
|100 г блюда
|ккал
134 ккал
|белки
8.8 г
|жиры
7.2 г
|углеводы
7.2 г
Рецепт «Курица ала крем по-гречески»:
Нагреть на сковороде 1 ст. л. оливкового с 1 ст. л. сливочного масла, тушить лук и чеснок 2 минуты до прозрачности, постоянно перемешивая. Добавить нарезанный соломкой перец и тушить еще 2-3 минуты.
Не моя сковороду, нагреть в ней оливковое и сливочное масло, обжарить в нем курицу нарезанную небольшими кусочками. Влить коньяк, поджечь его, т. е. фламбировать. К сожалению, фото с фламбированием не получилось.
Добавить к курице овощи, посолить и поперчить, перемешать и влить воду, тушить 2 минуты. Затем влить сливки, перемешать и тушить до готовности.
Готовность определить проведя лопаткой по дну сковороды, если соус не собирается очень быстро, блюдо готово.
Влить в него бульон, довести до кипения, убрать огонь на самый минимум и готовить до полного испарения бульона.
Сервировать с пылу с жару, посыпав мелко нарезанной петрушкой и свежим базиликом. (если используете сухой, добавьте его вместе со специями в процессе приготовления)
Комментарии и отзывы
вчера в 2:36 dasha troshkina2012 #
вчера в 7:43 natapit # (автор рецепта)
13 июля chigics #
13 июля natapit # (автор рецепта)
позавчера chigics #
13 июля alla martynova #
13 июля natapit # (автор рецепта)
13 июля alenanat #
Фотографии красивые и аппетитные.
13 июля natapit # (автор рецепта)
13 июля fireinice #
13 июля natapit # (автор рецепта)
13 июля lariska-2017 #
13 июля natapit # (автор рецепта)
12 июля duduka05 #
12 июля natapit # (автор рецепта)
13 июля duduka05 #
13 июля natapit # (автор рецепта)
Курица ала крем - это блюдо французской кухни. Слово а-ля или а-ла или ала(каждый пишет на свой лад) - заменяет во французском слово «как» в значении сравнения. Его синонимы — «подобно чему-либо», «как будто», «наподобие».
Значит переводится курица наподобие крема, так как для его приготовления используются сливки или сметана и за его нежный вкус. Рецепт от греческого шефа, я и назвала блюдо Курица ала крем по-гречески.
13 июля natapit # (автор рецепта)
12 июля elensaraf #
12 июля natapit # (автор рецепта)
12 июля brechko irina #
12 июля natapit # (автор рецепта)
9 июля mizuko #
10 июля natapit # (автор рецепта)
7 июля Vishnja #
7 июля natapit # (автор рецепта)
7 июля Любовь Раменская #
7 июля natapit # (автор рецепта)
7 июля ИРепка #
7 июля natapit # (автор рецепта)
7 июля Алиева2012 #
7 июля natapit # (автор рецепта)
7 июля Золотто #
7 июля natapit # (автор рецепта)
7 июля lubashka55 #
7 июля natapit # (автор рецепта)
6 июля solnce 0606 #
6 июля natapit # (автор рецепта)
6 июля Ирушенька #
6 июля natapit # (автор рецепта)
6 июля Silverina1 #
6 июля natapit # (автор рецепта)
6 июля ma-ma sveta #
6 июля natapit # (автор рецепта)
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