Простое, но очень вкусное блюдо. Для летних посиделок самое то!
- 10 июля 2020, 8:28
- 10088
Хрустящие кабачковые рулетики
Ингредиенты для «Хрустящие кабачковые рулетики»:
- Кабачок (небольших) — 2 шт
- Сыр твердый — 200 г
- Шейка свиная (копчено-вареная) — 120 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сухари панировочные / Панировка (50/50 сухари и панировка для темпуры) — 6 ст. л.
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Масло растительное — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1539.7 ккал
|
белки
90.5 г
|
жиры
64.1 г
|
углеводы
142.4 г
|Порции
|ккал
384.9 ккал
|белки
22.6 г
|жиры
16 г
|углеводы
35.6 г
|100 г блюда
|ккал
124.2 ккал
|белки
7.3 г
|жиры
5.2 г
|углеводы
11.5 г
Рецепт «Хрустящие кабачковые рулетики»:
Выложить рулетики в форму для запекания.
Сбрызнуть растительным маслом и отправить в разогретую до 180*С духовку на 15 мин.
Комментарии и отзывы
2 часа назад Silverina1 #
2 часа назад Сэр-жик1 #
8 часов назад AneleRu #
9 часов назад o bryzgalina66 #
В некоторые добавила оливки, тоже чудненько на выходе!
Жаль, я без фотосъёмки, извините... 🙄
Спасибо большое автору - рецепт радует! 🤩
вчера в 22:32 alenanat #
позавчера Ирушенька #
позавчера Наталья Шилова # (автор рецепта)
10 июля Tattie #
позавчера Наталья Шилова # (автор рецепта)
10 июля yugai ludmila65 #
позавчера Наталья Шилова # (автор рецепта)
10 июля Ange77 #
позавчера Наталья Шилова # (автор рецепта)
10 июля Dalek #
позавчера Наталья Шилова # (автор рецепта)
10 июля Анастасия АГ #
позавчера Наталья Шилова # (автор рецепта)
10 июля Valushka2003 #
позавчера Наталья Шилова # (автор рецепта)
10 июля nelliundco #
позавчера Наталья Шилова # (автор рецепта)
10 июля Любовь Раменская #
позавчера Наталья Шилова # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: