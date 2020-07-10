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  • 10 июля 2020, 8:28
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Хрустящие кабачковые рулетики

Рецепт: Хрустящие кабачковые рулетики Рецепт: Хрустящие кабачковые рулетики

Простое, но очень вкусное блюдо. Для летних посиделок самое то!

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие овощные рулеты

Ингредиенты для «Хрустящие кабачковые рулетики»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1539.7 ккал 		белки
90.5 г 		жиры
64.1 г 		углеводы
142.4 г
Порции
ккал
384.9 ккал		 белки
22.6 г		 жиры
16 г		 углеводы
35.6 г
100 г блюда
ккал
124.2 ккал		 белки
7.3 г		 жиры
5.2 г		 углеводы
11.5 г

Рецепт «Хрустящие кабачковые рулетики»:

Кабачки нарезать на тонкие полоски удобным способом.

Сыр и шейку также нарезать тонкими полосками, соотвествующе ширине кабачковых слайсов.

На каждый слайс кабачка выложить по полоске мяса и сыра.

Свернуть в плотный рулетик и закалоть зубочиской или шпажкой.

Яйца взболтать с солью и перцем.
Окунуть каждый рулетик в яйцо.

Затем обвалять в панировочной смеси.

Выложить рулетики в форму для запекания.
Сбрызнуть растительным маслом и отправить в разогретую до 180*С духовку на 15 мин.

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - духовка На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: второе ужин

Вкусы: сырный кабачковый

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Комментарии и отзывы

Отличная закуска!
Надо будет попробовать сделать это на мангале.
Ооочень вкусно и, как здорово, что ещё и быстро!!! 👍👍👍
В некоторые добавила оливки, тоже чудненько на выходе!
Жаль, я без фотосъёмки, извините... 🙄
Спасибо большое автору - рецепт радует! 🤩
как ваш рецепт вовремя, назрели кабачки, заманчивый рецепт, будем пробовать
Наташенька, очаровательные рулетики!
Спасибо, Ирочка!
Очень интересный рецепт!! И как раз к первым кабачкам!! Спасибо
На здоровье!
Как вкусно!
Спасибо, Люда!
Замечательно!
Прелестно, прелестно!
Очень аппетитные и эффектные рулетики!!
Спасибо большое!
Интересный и вкусный вариант рулетиков!
То что надо для лета, быстро и вкусно
Это точно! Спасибо!
Кабачки-всегда вкусно!!!!👌
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