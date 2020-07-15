Плетенки по-итальянски

Для получения песто нужно листья базилика и все остальные ингредиенты размельчить в миксере на пасту. Фото у меня нет, т. к. когда я его делала, то еще не знала, что мне пригодятся фотки. Можно использовать и уже готовое магазинное песто.

Итак, половину теста раскатать в прямоугольник толщиной 3 мм и выложить половину песто, распределить его по поверхности, оставляя со всех сторон свободные края примерно по 2 см. Боковые стороны загнуть вовнутрь, прижать.