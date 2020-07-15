Красивый, вкусный хлеб с ароматами Италии. Не знаю, пекут ли такие в самой Италии, но мне захотелось сделать обед в итальянском стиле и пришла в голову идея испечь такой хлебушек. Заходите, угощайтесь!
- 15 июля 2020, 13:13
- 3883
Плетенки по-итальянски
Ингредиенты для «Плетенки по-итальянски»:
Тесто
- Молоко — 160 мл
- Дрожжи — 20 г
- Сахар — 0,5 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
- Соль — 1 ч. л.
- Масло оливковое — 30 мл
Начинка
- Базилик — 50 г
- Масло оливковое — 100 мл
- Чеснок — 2 зуб.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Орехи кедровые (или другие по желанию) — 30 г
Время приготовления:
Количество порций: 20
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2706.1 ккал
|
белки
55.8 г
|
жиры
168.1 г
|
углеводы
262.4 г
|Порции
|ккал
135.3 ккал
|белки
2.8 г
|жиры
8.4 г
|углеводы
13.1 г
|100 г блюда
|ккал
356.1 ккал
|белки
7.3 г
|жиры
22.1 г
|углеводы
34.5 г
Рецепт «Плетенки по-итальянски»:
В мисочке смешать половину теплого молока с дрожжами, сахаром и тремя ложками муки. Поставить в теплое место до образования шапочки.
В миску просеять муку, добавить соль, подошедшие дрожжи и оставшееся молоко, перемешать. Добавить оливковое масло и вымесить тесто. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте минут на 40 для подъема.
Для получения песто нужно листья базилика и все остальные ингредиенты размельчить в миксере на пасту. Фото у меня нет, т. к. когда я его делала, то еще не знала, что мне пригодятся фотки. Можно использовать и уже готовое магазинное песто.
Итак, половину теста раскатать в прямоугольник толщиной 3 мм и выложить половину песто, распределить его по поверхности, оставляя со всех сторон свободные края примерно по 2 см. Боковые стороны загнуть вовнутрь, прижать.
Скатать по длине в рулет, шов хорошенько скрепить и выложить на противень. застеленный бумагой для выпечки. То же самое сделать со второй половиной теста. Между рулетами оставить расстояние побольше, чтобы было пространство для плетения.
Каждый рулет разрезать острым ножом пополам по всей длине. Самое начало рулета не прорезать. Потом сделать из двух половиной жгут, стараясь, чтобы песто было сверху. Хорошенько скрепить конец.
То же самое проделать со вторым рулетом. Оставить плетенки на 20 минут отдохнуть. Перед выпечкой смазать их оливковым маслом.
Выпекать плетенки в разогретой духовке при температуре 190 градусов примерно 30 минут до золотистого цвета. После выпечки достать противень из духовки, сбрызнуть плетенки водой и накрыть полотенцем на несколько минут. Так они станут мягче.
Плетенки готовы, дом наполнен ароматом базилика, можно звать домочадчев к столу. Они хороши и сами по себе, и салатом, и просто к супчику.
Комментарии и отзывы
16 минут назад Стейсигерл #
Надо же, как сошлись обстоятельства, вчера купила пару банок соуса песто базилико от бариллы, кто не знает как приготовить песто, очень советую его купить. Сегодня увидела ваш рецепт. Надеюсь пройдет дождь и дома станет прохладнее, чтоб завести духовку и постряпать ваш хлеб.
Спасибо за рецепт!
5 часов назад Заразза #
24 минуты назад Стейсигерл #
вчера в 11:56 Шевченко Надежда #
вчера в 18:35 Moravanka # (автор рецепта)
17 июля МурКатеринка #
17 июля Moravanka # (автор рецепта)
16 июля Демоника #
17 июля Moravanka # (автор рецепта)
16 июля mariana82 #
16 июля Moravanka # (автор рецепта)
16 июля Vishnja #
Поздравляю тебя с Рецептом дня!
16 июля Moravanka # (автор рецепта)
16 июля Sladkoejca #
16 июля Moravanka # (автор рецепта)
16 июля tkachovasveta #
16 июля Moravanka # (автор рецепта)
16 июля inna_2107 #
16 июля Moravanka # (автор рецепта)
16 июля Valushka2003 #
16 июля Moravanka # (автор рецепта)
16 июля OlgaBerdsk #
16 июля Moravanka # (автор рецепта)
16 июля Т-пушка #
16 июля Moravanka # (автор рецепта)
16 июля Т-пушка #
16 июля sibir77 #
16 июля Moravanka # (автор рецепта)
16 июля мисс #
16 июля Moravanka # (автор рецепта)
15 июля yugai ludmila65 #
15 июля Moravanka # (автор рецепта)
15 июля Людмила НК #
15 июля Moravanka # (автор рецепта)
15 июля ИРепка #
15 июля Moravanka # (автор рецепта)
15 июля Ирушенька #
15 июля Moravanka # (автор рецепта)
15 июля Любовь Раменская #
15 июля Moravanka # (автор рецепта)
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