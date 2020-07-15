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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Домашний хлеб
  • 15 июля 2020, 13:13
  • 3883

Плетенки по-итальянски

Рецепт: Плетенки по-итальянски

Красивый, вкусный хлеб с ароматами Италии. Не знаю, пекут ли такие в самой Италии, но мне захотелось сделать обед в итальянском стиле и пришла в голову идея испечь такой хлебушек. Заходите, угощайтесь!

Категория: Выпечка Изделия из теста Домашний хлеб

Кухня: Итальянская

Ингредиенты для «Плетенки по-итальянски»:

Тесто

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 20

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2706.1 ккал 		белки
55.8 г 		жиры
168.1 г 		углеводы
262.4 г
Порции
ккал
135.3 ккал		 белки
2.8 г		 жиры
8.4 г		 углеводы
13.1 г
100 г блюда
ккал
356.1 ккал		 белки
7.3 г		 жиры
22.1 г		 углеводы
34.5 г


Рецепт «Плетенки по-итальянски»:

В мисочке смешать половину теплого молока с дрожжами, сахаром и тремя ложками муки. Поставить в теплое место до образования шапочки.

В миску просеять муку, добавить соль, подошедшие дрожжи и оставшееся молоко, перемешать. Добавить оливковое масло и вымесить тесто. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте минут на 40 для подъема.

Подошедшее тесто разделить на две части.

Для получения песто нужно листья базилика и все остальные ингредиенты размельчить в миксере на пасту. Фото у меня нет, т. к. когда я его делала, то еще не знала, что мне пригодятся фотки. Можно использовать и уже готовое магазинное песто.
Итак, половину теста раскатать в прямоугольник толщиной 3 мм и выложить половину песто, распределить его по поверхности, оставляя со всех сторон свободные края примерно по 2 см. Боковые стороны загнуть вовнутрь, прижать.

Скатать по длине в рулет, шов хорошенько скрепить и выложить на противень. застеленный бумагой для выпечки. То же самое сделать со второй половиной теста. Между рулетами оставить расстояние побольше, чтобы было пространство для плетения.

Каждый рулет разрезать острым ножом пополам по всей длине. Самое начало рулета не прорезать. Потом сделать из двух половиной жгут, стараясь, чтобы песто было сверху. Хорошенько скрепить конец.

То же самое проделать со вторым рулетом. Оставить плетенки на 20 минут отдохнуть. Перед выпечкой смазать их оливковым маслом.

Выпекать плетенки в разогретой духовке при температуре 190 градусов примерно 30 минут до золотистого цвета. После выпечки достать противень из духовки, сбрызнуть плетенки водой и накрыть полотенцем на несколько минут. Так они станут мягче.

Плетенки готовы, дом наполнен ароматом базилика, можно звать домочадчев к столу. Они хороши и сами по себе, и салатом, и просто к супчику.

Приятного аппетита!

Всем хорошего солнечного настроения!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед На полдник На ужин

Теги: завтрак обед ужин

Вкусы: пряный хлебный

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Плетенки по-итальянски
Описание: Красивый, вкусный хлеб с ароматами Италии. Не знаю, пекут ли такие в самой Италии, но мне захотелось сделать обед в итальянском стиле и пришла в голову идея испечь такой хлебушек. Заходите, угощайтесь!


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Комментарии и отзывы

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Ммм, уже чувствую запах хлеба!
Надо же, как сошлись обстоятельства, вчера купила пару банок соуса песто базилико от бариллы, кто не знает как приготовить песто, очень советую его купить. Сегодня увидела ваш рецепт. Надеюсь пройдет дождь и дома станет прохладнее, чтоб завести духовку и постряпать ваш хлеб.
Спасибо за рецепт!
Очень красивый хлеб! Захотелось приготовить. Но! Лично для меня осталось непонятным, как именно разрезать и скручивать эти плетенки. Фраза "Потом сделать из двух половиной жгут..." не помогла понять технику.
вот лежит перед вами жгут, сверху, немного отступив от начала, вонзаете нож в него и режете до конца. Теперь каждую половинку чуть подкручиваете наружу, чтобы место соприкосновения с противнем было без разреза, только тесто, а разрез будет наверху. Вот таким образом перекручиваете обе половинки и закрепляете внизу
Какие симпатичные плетенки, такие румяные и ароматные!
Спасибо!
Очень красивая и вкусная плетёнка
Спасибо большое!
Какая красота!
Спасибо, Оля!
Спасибо!
Наташенька, очень аппетитные плетёнки! Ароматнооо!
Поздравляю тебя с Рецептом дня!
Спасибо, Любочка!
Симпатичные ароматные плетенки
Спасибо!
Какая отличная идея Спасибо огромное
И Вам спасибо за внимание к рецепту!
Красивые плетенки , аппетитные!
Спасибо!
Красивые плетенки получились, ну очень аппетитно!
Большое спасибо!
Очень красиво и аппетитно!
Большое спасибо!
Виолетточка, спасибо большое!
Наташенька,плетенки-восторг!
прелесть какая ароматная!
Спасибо!
изумительная плетёнка!
Спасибо, Светочка!
Люблю такие хлебушки. Наташа, отличный рецепт и красивые фото.
Спасибо, Людочка!
Наташа, изумительная плетёнка!
Спасибо, Людочка!
Наташия! Какой красивый и ароматный хлеб!
Спасибо!
Наташенька, ох, и хороши плетенки!
Спасибо, Ирочка!
Спасибо! Здорово в Италии!!!🎆 🌟
Спасибо большое! Да, в Италии здорово, только в этом году отпуск пролетает...
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