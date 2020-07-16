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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Фаршированные овощи
  • 16 июля 2020, 0:04
  • 1994

Тушёные овощи с фасолью

Рецепт: Тушёные овощи с фасолью

А ведь нафаршировать овощи можно не только мясом и рисом... Очень вкусные перцы и баклажаны с фасолью, эти овощи всегда обогащают вкус друг друга. А с консервированной фасолью - это ещё и быстро, что очень важно для многих хозяек и актуально, когда за окном +30 по Цельсию...

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Фаршированные овощи

Ингредиенты для «Тушёные овощи с фасолью»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1275.1 ккал 		белки
43.3 г 		жиры
48.7 г 		углеводы
464.1 г
Порции
ккал
425 ккал		 белки
14.4 г		 жиры
16.2 г		 углеводы
154.7 г
100 г блюда
ккал
72.9 ккал		 белки
2.5 г		 жиры
2.8 г		 углеводы
26.5 г


Рецепт «Тушёные овощи с фасолью»:

Овощи вымыть, перцы почистить,
баклажаны разрезать пополам, надсечь мякоть по середине,
вырезать полосочки мякоти, раскрыть.

Проварить при медленном кипении перцы - 2 минуты,
баклажаны - 3 минуты. Откинуть на сито.

Репчатый лук и половинку баклажана обжарить на 1 ст. л. растительного масла, смешать с фасолью, промытым пшеном. Посолить.

Нафаршировать этим перцы и баклажаны.
Разогреть 1 ст. л. масла и обжарить овощи, 5 минут, огонь средний.

Перцы перевернуть, добавить сметану, влить чуть-чуть воды,
тушить 5 минут.

Порезать помидор шайбами, разложить на овощи, посыпать сахаром.

Добавить воды, покрыв овощи, добавить ветки сельдерея, базилика.

Тушить под крышкой 15 минут, поливая соусом, посолить по вкусу.

Подать горячим, с зеленью.





ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед Конкурсные рецепты : Звезда Яндекс.Дзен На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: тушить горячее второе завтрак обед ужин детям гости быстро

Вкусы: овощной богатый фасолевый перечный баклажановый томатный

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Тушёные овощи с фасолью
Описание: А ведь нафаршировать овощи можно не только мясом и рисом... Очень вкусные перцы и баклажаны с фасолью, эти овощи всегда обогащают вкус друг друга. А с консервированной фасолью - это ещё и быстро, что очень важно для многих хозяек и актуально, когда за окном +30 по Цельсию...


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Фотографии «Тушёные овощи с фасолью» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Людочка! Лови первую ласточку! Очень вкусное, ароматное, домашнее, уютное блюдо получились!!!!
Большое спасибо, милая, за аппетитнейший рецепт и чудесную идею!
Пы. Сы. Тушила гораздо дольше и, за это время, овощи впитали почти всю подливку. В следующий раз, добавлю чуть больше водички и пшено сварю до полуготовности.
Наташенька, спасибо огромное. Я очень рада такой первой ласточке, ты меня очень порадовала.
Красиво и вкусно у тебя на тарелочке...
А что у тебя не приготовилось пшено за это время? Странно, но ничего , ты всё правильно сделала.
спасибо за идею! супер!
На доброе здоровье.
Людочка,представляю,как вкусно! Очень аппетитно. Люблю и фасольку,и баклажанчики с помидорками...
Наденька, спасибо.
Да, вкусно получилось, мои мужички просили повторять...
Вкусно, сочно, насыщенно...ммм
Всё так и есть, спасибо, Катя.
Люда! Очень аппетитное блюдо! Отличная идея! Забрала с благодарностью!
Наташа, спасибо, это очень вкусно, думаю приготовишь и понравится.
Я в этом уверенна!
спасибо.
Ответ для ирпенчанка
Наташулька! Замечательное, аппетитное, ароматное и сытное блюдо приготовила!
Спасибо, дорогая! Юлечка! Угощайся, солнышко!
Так! Хорошенькое дело! Мне двойную порцию, плиз! Натуля! Спасибо большое, милая, за щедрое угощение! Очень вкусные овощи!
Людочка! Очень интересный рецепт! Обязательно надо пробовать. С благодарностью беру рецепт в КК.
Ирина, спасибо. Знаешь, вышло очень вкусно и сытно.
Понравилось нам, фасоль вкусная весЧь!.
Обязательно попробую! спасибо за рецепт!
Вам спасибо за интерес, готовьте , это вкусно.
Только что приготовила, это бомбически вкусно! .спасибо за рецепт
Только что приготовила, это бомбически вкусно!
- Ой, как здорово!
Спасибо Вам огромное, как же мне приятно.
Людмила, какой интересный и вкусный рецепт!
Инна, спасибо большое.
Люда, хорошая идея с фасолью и действительно быстро и вкусно!
Спасибо, Валечка.
Да, это быстро и вкусно, особенно для любителей фасоли.
Какая вкусная идея!
Спасибо большое, рада что идея нравится.
Отличное блюдо!
Спасибо большое.
Люда! Прекрасное, сочное, ароматное блюдо! Восхитительные, очень аппетитные фото!
Спасибо, Юлечка.
Да, сочно и очень вкусно, ты права.
Оля, спасибо.
ярко и вкусно
Очень вкусно, Светлана, спасибо.
Люда, очень ярко и вкусно
Нелли, спасибо большое.
Мммм... какая вкуснотища!!!! Утащила в КК.
Спасибо, Ксения.
Это точно вкуснотища.
замечательная идея! Люда, я видела греческий ролик, как они подготавливают такие тонкие баклажаны для фаршировки. Они просто разминают в руках, потом отрезают плодоножку и выдавливают размятую мякоть.
Спасибо, Наташа.
... как они подготавливают такие тонкие баклажаны для фаршировки.
Они просто разминают в руках, потом отрезают плодоножку и выдавливают размятую мякоть.
-
Как интересно, надо погуглить. Но , такие баклажаны у нас вряд ли найдутся.
У нас одно время были греческие и испанские поставки овощей и фруктов, были очень вкусные.
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