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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/166475/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Тушёные овощи с фасолью" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jul/15/05/2746703_27721-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/166475/">Тушёные овощи с фасолью</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> А ведь нафаршировать овощи можно не только мясом и рисом... Очень вкусные перцы и баклажаны с фасолью, эти овощи всегда обогащают вкус друг друга. А с консервированной фасолью - это ещё и быстро, что очень важно для многих хозяек и актуально, когда за окном +30 по Цельсию...</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/6">Горячие блюда</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/33">Блюда из овощей, грибов, бобовых</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/215">Фаршированные овощи</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2314">Перец болгарский</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/124">Баклажан</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2299">Фасоль консервированная</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1011">Лук репчатый</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1443">Помидор</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/4109">Пшено</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1657">Сметана</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601">Сахар</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1067">Масло растительное</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2213">Зелень</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681">Соль</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/106/">тушить</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/263/">горячее</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/16/">второе</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/2/">завтрак</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/778/">детям</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/1208/">гости</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/48/">быстро</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/166475/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>