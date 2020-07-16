А ведь нафаршировать овощи можно не только мясом и рисом... Очень вкусные перцы и баклажаны с фасолью, эти овощи всегда обогащают вкус друг друга. А с консервированной фасолью - это ещё и быстро, что очень важно для многих хозяек и актуально, когда за окном +30 по Цельсию...
- 16 июля 2020, 0:04
- 1994
Тушёные овощи с фасолью
Ингредиенты для «Тушёные овощи с фасолью»:
- Перец болгарский — 4 шт
- Баклажан — 2 шт
- Фасоль консервированная (белая фасоль в томатном соусе, 380 г.) — 1 бан.
- Лук репчатый — 1 шт
- Помидор (крупный) — 1 шт
- Пшено — 2 ст. л.
- Сметана (15-25%) — 3 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Зелень (петрушка, укроп, сельдерей, базилик) — по вкусу
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1275.1 ккал
|
белки
43.3 г
|
жиры
48.7 г
|
углеводы
464.1 г
|Порции
|ккал
425 ккал
|белки
14.4 г
|жиры
16.2 г
|углеводы
154.7 г
|100 г блюда
|ккал
72.9 ккал
|белки
2.5 г
|жиры
2.8 г
|углеводы
26.5 г
Рецепт «Тушёные овощи с фасолью»:
Овощи вымыть, перцы почистить,
баклажаны разрезать пополам, надсечь мякоть по середине,
вырезать полосочки мякоти, раскрыть.
Репчатый лук и половинку баклажана обжарить на 1 ст. л. растительного масла, смешать с фасолью, промытым пшеном. Посолить.
Нафаршировать этим перцы и баклажаны.
Разогреть 1 ст. л. масла и обжарить овощи, 5 минут, огонь средний.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
Комментарии и отзывы
вчера в 16:39 ирпенчанка #
Большое спасибо, милая, за аппетитнейший рецепт и чудесную идею!
Пы. Сы. Тушила гораздо дольше и, за это время, овощи впитали почти всю подливку. В следующий раз, добавлю чуть больше водички и пшено сварю до полуготовности.
вчера в 20:53 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Красиво и вкусно у тебя на тарелочке...
А что у тебя не приготовилось пшено за это время? Странно, но ничего , ты всё правильно сделала.
позавчера ma-ma sveta #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
17 июля красавица киса #
17 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Да, вкусно получилось, мои мужички просили повторять...
17 июля МурКатеринка #
17 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
16 июля ирпенчанка #
16 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
16 июля ирпенчанка #
16 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
вчера в 17:38 virgola71 #
вчера в 19:19 ирпенчанка #
вчера в 21:24 virgola71 #
16 июля ИРепка #
16 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Понравилось нам, фасоль вкусная весЧь!.
16 июля EvilCat #
16 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
16 июля Клорен #
16 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Спасибо Вам огромное, как же мне приятно.
16 июля inna_2107 #
16 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
16 июля Pereira #
16 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
16 июля Valushka2003 #
16 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Да, это быстро и вкусно, особенно для любителей фасоли.
16 июля markiza1971 #
16 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
16 июля OlgaBerdsk #
16 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
16 июля virgola71 #
16 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Да, сочно и очень вкусно, ты права.
16 июля Демурия #
16 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
16 июля мисс #
16 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
16 июля nelliundco #
16 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
16 июля Ксения026 #
16 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Это точно вкуснотища.
16 июля natapit #
16 июля yugai ludmila65 # (автор рецепта)
-
Как интересно, надо погуглить. Но , такие баклажаны у нас вряд ли найдутся.
У нас одно время были греческие и испанские поставки овощей и фруктов, были очень вкусные.
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