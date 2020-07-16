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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 16 июля 2020, 10:39
  • 2678

Творожный пирог с сухофруктами

Рецепт: Творожный пирог с сухофруктами

Очередной творожник- на этот раз с вяленой клюквой, изюмом и на шоколадной основе. Очень прост в приготовлении и вкуснен. Есть замечания - о них обязательно расскажу. Вкус замечательный - сливочный наполнитель и шоколадная основа. Пробуем?

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Творожный пирог с сухофруктами»:

Основа

Наполнитель

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2435.9 ккал 		белки
139.3 г 		жиры
96.6 г 		углеводы
280.8 г
100 г блюда
ккал
215.6 ккал		 белки
12.3 г		 жиры
8.5 г		 углеводы
24.8 г


Рецепт «Творожный пирог с сухофруктами»:

В блендер сложить все для основы и порубить насадкой ножи или взять все ингредиенты, кроме желтка, очень быстро сделать крошку руками, добавить желток и замесить тесто.
Сформовать тесто - оно получается мягкое и поддатливое, мне пришлось добавить немного муки.

Берем разъемную форму на 23.
Руками распределяем тесто по дну и бокам - у меня дно керамика, бока силикон - ничем не смазывала. Если не силикон - смазать.
Убираем форму в холодильник.

Для начинки все, кроме сухофруктов, складываем в чашу.

Венчиком перемешиваем.
Не миксером, просто перемешиваем.

Готовим сухофрукты.
Добавляем в творожную начинку, перемешиваем.

Духовка разогрета на 180.
Выливаем наполнитель в форму.
Начинки оказалось мало - тесто на бортиках было слишком высоко.
Я обрезала тесто до наполнителя, остальвшееся тесто просто потерла на верх творожника на крупной терке.
Выпекать от 40 до 50 минут - ориентируйтесь на свою духовку.
У меня был готов через 40 минут.

Выключаем духовку. Оставляем в ней творожник на 30 минут.
Вынимаем, остужаем не вынимая из формы и ставим в холодильник.

Достаем.
Снимаем бортики.
Подаем.



Мои замечания- тесто отличное, но начинки получается мало - надо ее увеличить, но количество сухофруктов я бы не увеличивала. Пирог не просел, но творог совсем не порадовал - мягкий, однородный, но водянистый - или отвесить слегка или взять другой. Возможно, и без основы будет хорошо, но основа делает вкус богаче, я бы не стала ее убирать. И немного уменьшить количество сахара - ну это на мой вкус.




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт детям выпечка чаепитие гости

Вкусы: творожный сливочный сладкий шоколадный

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Творожный пирог с сухофруктами
Описание: Очередной творожник- на этот раз с вяленой клюквой, изюмом и на шоколадной основе. Очень прост в приготовлении и вкуснен. Есть замечания - о них обязательно расскажу. Вкус замечательный - сливочный наполнитель и шоколадная основа. Пробуем?


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Комментарии и отзывы

Роскошный пирог! Люблю всё, что приготовлено с творогом! Спасибо за вкусный рцеепт!
На здоровье!
Аллуся, прекрасный, нежный десерт! Люблю такое!
Аллочка у меня сегодня КАТАСТРОФА случилась при выпечки этого пирога
подвела духовка
прекрасно зарумянился верх,простоял в печи 60мин.,выдержала еще 30мин.,знаю,что уже готово,вынимаю,а там низ течет ,"сдох"нижний эл.тэн...
Пирог не просел, но творог совсем не порадовал - мягкий, однородный, но водянистый - или отвесить слегка или взять другой.
я в такие пироги добавляю манную крупу,творог у нас только мягкий
Ай,как обидно!!!!!!!!Танюш,я у дочери часто пеку с кварком,консистенция немного похожа,но не хотела ни крахмал ни манку добавлять,с кварком шикарно получалось,наверное,все-таки состав разный.Лучше буду пробивать блендером.Ну как жалко,что техника подвела
я смотрела нем.рецепты с мягким творогом,там всегда присутствует пудинг,я тоже с ним часто делаю,а дочь не очень его любит
печка меня предупреждала,еще пару дней назад ,я приготовила все для пирога с ревенем,а духовка молчит,прошло 30мин,а она и не думает нагреваться ,пока муж проверил щиток,я отнесла форму с тестом к дочери,она сама выпекала.Вот я и понадеялась,что все в порядке,даже мыслей не возникло проверить "низ".Сегодня можно было бы отнести к дочери допекать ,но она на работе,а с ее умной печкой мне не справиться .
Вызвали электриков,когда теперь исправят не знаю ,а мне без духовки ой как скучно
Ой,не говори,выпечка всегда меня манит,думаю,ну ведь не выдержу-попробую,а руки делают муж счастлив-ему не в коня корм,сластена и очень любит печёное,но при этом ничего не набирает,вот ведь несправедливость какая
счастлив-ему не в коня корм
вот везет же людям
мы только пробу снимаем,остальное детям,но и им выпечка вредна ,а как без нее ,скучно
Да без выпечки вообще не жизнь,а серость!!!
ты права ,день без выпечки прошел зря
хороший вариант творожника
Аллочка, прелестный пирог!
Ирочка ,спасибо!
Аппетитный пирог Алла!
Спасибо, Инна!
Прочитала Вашу переписку и стало любопытно: Вы все блюда готовите с сахарозаменителем? Можно узнать, почувствовали Вы какие-то изменения в организме, по состоянию кожи, не употребляя сахар?

Эта тема мучает многих людей, я так думаю. Но чтобы полностью отказаться - нужна титаническая выдержка

Пирог чудный. Творог + сухофрукты - интересное сочетание
У меня никогда не было проблем с кожей-ни прыщей ,вообще ничего,поэтому с отказом от сахара ничего у меня лично не изменилось-кожа была и есть чистая.Появилась свобода от желания съесть сладкое.Готовлю с сахзамом для себя не часто,для семьи с сахаром готовлю
Ох, представляю как Вам сложно устоять, когда близкие дегустируют...
Алла, хороший вариант творожника , но мои все в один голос сказали, с пудингом самый лучший, печь только его
Нелличка,у меня любят разные пробовать а потом уже сравнивать.С пудингом хорош, но мужу и этот очень понравился, но попросил изюм убрать - он его не любит
Я люблю изюм, но мне нельзя никакие сухофрукты и орехи , иногда всё равно ем, а потом себя ругаю
сладенькое оно такое Мне можно, но сахар не ем второй год,мужа не уговорить бросить - сластена
Здорово, что с замечаниями!!!!😀спасибо!!!👏
Буду рада,если пригодится!
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