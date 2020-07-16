Очередной творожник- на этот раз с вяленой клюквой, изюмом и на шоколадной основе. Очень прост в приготовлении и вкуснен. Есть замечания - о них обязательно расскажу. Вкус замечательный - сливочный наполнитель и шоколадная основа. Пробуем?
- 16 июля 2020, 10:39
- 2678
Творожный пирог с сухофруктами
Ингредиенты для «Творожный пирог с сухофруктами»:
Основа
- Мука пшеничная / Мука (может понадобиться чуть больше) — 140 г
- Масло сливочное — 75 г
- Какао-порошок (с горкой, у меня алкализованный) — 1 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Соль (щепотка)
- Сахарная пудра — 60 г
- Желток яичный — 1 шт
Наполнитель
- Творог (брала 5% Данон мягкий) — 550 г
- Яйцо куриное (С1) — 1 шт
- Белок яичный — 2 шт
- Сахар — 40 г
- Сухофрукты (я брала вяленую клюкву, темный и светлый изюм) — 60 г
- Ванильный сахар — 1 пакет.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2435.9 ккал
|
белки
139.3 г
|
жиры
96.6 г
|
углеводы
280.8 г
|100 г блюда
|ккал
215.6 ккал
|белки
12.3 г
|жиры
8.5 г
|углеводы
24.8 г
Рецепт «Творожный пирог с сухофруктами»:
В блендер сложить все для основы и порубить насадкой ножи или взять все ингредиенты, кроме желтка, очень быстро сделать крошку руками, добавить желток и замесить тесто.
Сформовать тесто - оно получается мягкое и поддатливое, мне пришлось добавить немного муки.
Берем разъемную форму на 23.
Руками распределяем тесто по дну и бокам - у меня дно керамика, бока силикон - ничем не смазывала. Если не силикон - смазать.
Убираем форму в холодильник.
Духовка разогрета на 180.
Выливаем наполнитель в форму.
Начинки оказалось мало - тесто на бортиках было слишком высоко.
Я обрезала тесто до наполнителя, остальвшееся тесто просто потерла на верх творожника на крупной терке.
Выпекать от 40 до 50 минут - ориентируйтесь на свою духовку.
У меня был готов через 40 минут.
Выключаем духовку. Оставляем в ней творожник на 30 минут.
Вынимаем, остужаем не вынимая из формы и ставим в холодильник.
Комментарии и отзывы
3 часа назад alla martynova #
3 часа назад alarm clock # (автор рецепта)
20 июля Шевченко Надежда #
20 июля alarm clock # (автор рецепта)
19 июля ma-ma sveta #
19 июля alarm clock # (автор рецепта)
17 июля mtata #
подвела духовка
прекрасно зарумянился верх,простоял в печи 60мин.,выдержала еще 30мин.,знаю,что уже готово,вынимаю,а там низ течет ,"сдох"нижний эл.тэн...
я в такие пироги добавляю манную крупу,творог у нас только мягкий
17 июля alarm clock # (автор рецепта)
17 июля mtata #
печка меня предупреждала,еще пару дней назад ,я приготовила все для пирога с ревенем,а духовка молчит,прошло 30мин,а она и не думает нагреваться ,пока муж проверил щиток,я отнесла форму с тестом к дочери,она сама выпекала.Вот я и понадеялась,что все в порядке,даже мыслей не возникло проверить "низ".Сегодня можно было бы отнести к дочери допекать ,но она на работе,а с ее умной печкой мне не справиться .
Вызвали электриков,когда теперь исправят не знаю ,а мне без духовки ой как скучно
17 июля alarm clock # (автор рецепта)
17 июля mtata #
мы только пробу снимаем,остальное детям,но и им выпечка вредна ,а как без нее ,скучно
17 июля alarm clock # (автор рецепта)
17 июля mtata #
17 июля alarm clock # (автор рецепта)
17 июля мисс #
17 июля alarm clock # (автор рецепта)
16 июля Ирушенька #
16 июля alarm clock # (автор рецепта)
16 июля inna_2107 #
16 июля alarm clock # (автор рецепта)
16 июля markiza1971 #
Эта тема мучает многих людей, я так думаю. Но чтобы полностью отказаться - нужна титаническая выдержка
Пирог чудный. Творог + сухофрукты - интересное сочетание
16 июля alarm clock # (автор рецепта)
17 июля markiza1971 #
16 июля nelliundco #
16 июля alarm clock # (автор рецепта)
16 июля nelliundco #
16 июля alarm clock # (автор рецепта)
16 июля nelliundco #
16 июля Любовь Раменская #
16 июля alarm clock # (автор рецепта)
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