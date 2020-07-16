Творожный пирог с сухофруктами

Духовка разогрета на 180.

Выливаем наполнитель в форму.

Начинки оказалось мало - тесто на бортиках было слишком высоко.

Я обрезала тесто до наполнителя, остальвшееся тесто просто потерла на верх творожника на крупной терке.

Выпекать от 40 до 50 минут - ориентируйтесь на свою духовку.

У меня был готов через 40 минут.