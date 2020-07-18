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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 18 июля 2020, 1:28
  • 4333

Творожный пирог с абрикосами

Рецепт: Творожный пирог с абрикосами

Я очень люблю пироги с абрикосами и предлагаю вашему вниманию очередной вариант абрикосового пирога, на этот раз с творогом на шоколадном тесте.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Творожный пирог с абрикосами»:

Тесто

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3496.4 ккал 		белки
184.4 г 		жиры
95.6 г 		углеводы
492.5 г
Порции
ккал
291.4 ккал		 белки
15.4 г		 жиры
8 г		 углеводы
41 г
100 г блюда
ккал
134.5 ккал		 белки
7.1 г		 жиры
3.7 г		 углеводы
18.9 г


Рецепт «Творожный пирог с абрикосами»:

Стакан 250 мл, размер формы 20 Х 30 см.
Просеять муку, какао и разрыхлитель, перемешать.

Яйца взбить с сахаром. Я взбивала простой метелкой, блендер с этим справится лучше.

Добавить подсолнечное масло без запаха и молоко. Перемешать.

Добавить смесь муки и какао, тщательно перемешать.

Абрикосы вымыть, удалить косточки и разделить на половинки или, если абрикосы крупные, на четвертинки.

Для начинки размягченное сливочное масло растереть с ложкой сахара. Добавить яйца и остальной сахар, взбить. Добавить творог, ванильный пудинг, перемешать. Я добавляла четыре ложки сахара, а вы пробуйте и добавляйте по своему вкусу. Начинка получается довольно плотная, поэтому нужно добавить немного молока, чтобы ее консистенция была примерно такая же, как тесто. Молоко можно заменить абрикосовым йогуртом.

Форму застелить бумагой для выпечки. Вылить половину теста, разровнять. Сверху выложить творожную начинку, разровнять ложкой, смоченной в воде.

На творог разложить абрикосы.

Сверху распределить остаток теста, используя для легкости смоченную в воде ложку. Поставить пирог в разогретую духовку и выпекать при температуре 180 градусов 45 минут, проверить готовность спичкой. Если пирог еще не пропекся, снизить температуру до 170 градусов и допекать до готовности. У меня общее время выпечки составило 55 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Готовый пирог остудить в форме, потом вынуть из формы. Охлажденный пирог посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!











Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник

Теги: десерт чаепитие

Вкусы: сладкий шоколадный абрикосовый

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Творожный пирог с абрикосами
Описание: Я очень люблю пироги с абрикосами и предлагаю вашему вниманию очередной вариант абрикосового пирога, на этот раз с творогом на шоколадном тесте.


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Комментарии и отзывы

фотто просто улет, для журнала, не иначе, обязательно испеку по вашему рецепту!
Спасибо!
Подскажите, сколько крахмала добавляли вместо пудинга? Пару ложек столовых?
Да, думаю, что хватит.
Приготовила сегодня пирог. Вкусно!
Ну, конечно, до вашей эстетики ему далеко, я на скорую руку и в мультеварке. Уж очень жарко включать духовку. Ещё отклонения: без какао, сливы вместо нектаринов и крахмал вместо пудинга. В следующий раз для мульти теста сделаю на четверть меньше, творожной начинки сделаю из расчета 300 г творога и испеку открытым пирогом, на дно тесто, приподнять бортики и начинку.
Когда жара спадет обязательно попробую сделать такой же красивый, как ваш
Спасибо большое!
Это обалденно вкусный пирог! Нежный, мягкий, тающий во рту! Спасибо огромное за рецепт. Мои небольшие отклонения: вместо пудинга- ванилин и кукурузный крахмал( собственно, единственные его составляющие), и, так как абрикоски были не очень сладкие, я их притрусила чуть-чуть коричневым сахаром.
Огромное спасибо за такие приятные слова! Я очень рада, что Вам понравился пирог!
Наташенька ,он сказка!!!!!!!!! !
А ты - золото! Спасибо большое, Инночка

Наташенька ,он сказка!!!!!!!!! !
Наташенька, очень красивый, ароматный пирог!
Спасибо, Ирочка!
янтарный красавец!
Спасибо, Наташа!
Крайне притягательно-очаровательный пирог!!!
Большое спасибо!
Наташа восхитительный пирог манит...манит...,как ты сделала волны???
как исправят мне духовку,нужно сразу готовить
Спасибо, Танечка! Волны делаются сами по себе, тесто и творог имеют почти одинаковую консистенцию, поэтому так получается
прекраснейшие волны
Наташа! Красивый пирог! Вкусный и ароматный!
Жанночка, спасибо большое!
Аж слюнки потекли! Все что с творогом, делаю не задумываясь. Ваш пирог на очереди.
Спасибо, надеюсь, что пирог вам понравится!
Ах, шикарный пирог !!! А форма какая размером?
Спасибо большое! Размеры формы и стакана указаны в первом пункте - 20 Х30 см
Ох, опять просмотрела , извиняюсь
Наташа! Шикарный пирог!
Маслица нам добавь, пожалуйста!
Спасибо, Ирочка! Уже все исправила, масло в начинке
Красавец!
Спасибо!
Красота!!!
Спасибо большое!
Спасибо!
Здравствуйте,Ваш рецепт очень понравился,есть желание приготовить,не совсем понятно,Вы пишете "размягченное масло растереть с сахаром" в ингредиентах нет сливочного масла,уточните пожалуйста.
Большое спасибо, что указали на ошибку. Конечно, сливочное масло идет в начинку, а не в тесто. Я уже исправила
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