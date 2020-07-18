Творожный пирог с абрикосами

Для начинки размягченное сливочное масло растереть с ложкой сахара. Добавить яйца и остальной сахар, взбить. Добавить творог, ванильный пудинг, перемешать. Я добавляла четыре ложки сахара, а вы пробуйте и добавляйте по своему вкусу. Начинка получается довольно плотная, поэтому нужно добавить немного молока, чтобы ее консистенция была примерно такая же, как тесто. Молоко можно заменить абрикосовым йогуртом.