Я очень люблю пироги с абрикосами и предлагаю вашему вниманию очередной вариант абрикосового пирога, на этот раз с творогом на шоколадном тесте.
- 18 июля 2020, 1:28
- 4333
Творожный пирог с абрикосами
Ингредиенты для «Творожный пирог с абрикосами»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 2 стак.
- Сахар — 0,5 стак.
- Масло подсолнечное — 0,5 стак.
- Молоко — 1 стак.
- Разрыхлитель теста (12 г) — 1 пач.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Какао-порошок — 2 ст. л.
Начинка
- Абрикос (примерно) — 1 кг
- Творог — 500 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Масло сливочное — 50 г
- Пудинг ванильный (38 г) — 1 пач.
- Сахар — 4 ст. л.
- Молоко
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3496.4 ккал
|
белки
184.4 г
|
жиры
95.6 г
|
углеводы
492.5 г
|Порции
|ккал
291.4 ккал
|белки
15.4 г
|жиры
8 г
|углеводы
41 г
|100 г блюда
|ккал
134.5 ккал
|белки
7.1 г
|жиры
3.7 г
|углеводы
18.9 г
Рецепт «Творожный пирог с абрикосами»:
Абрикосы вымыть, удалить косточки и разделить на половинки или, если абрикосы крупные, на четвертинки.
Для начинки размягченное сливочное масло растереть с ложкой сахара. Добавить яйца и остальной сахар, взбить. Добавить творог, ванильный пудинг, перемешать. Я добавляла четыре ложки сахара, а вы пробуйте и добавляйте по своему вкусу. Начинка получается довольно плотная, поэтому нужно добавить немного молока, чтобы ее консистенция была примерно такая же, как тесто. Молоко можно заменить абрикосовым йогуртом.
Форму застелить бумагой для выпечки. Вылить половину теста, разровнять. Сверху выложить творожную начинку, разровнять ложкой, смоченной в воде.
Сверху распределить остаток теста, используя для легкости смоченную в воде ложку. Поставить пирог в разогретую духовку и выпекать при температуре 180 градусов 45 минут, проверить готовность спичкой. Если пирог еще не пропекся, снизить температуру до 170 градусов и допекать до готовности. У меня общее время выпечки составило 55 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Комментарии и отзывы
вчера в 15:43 Стейсигерл #
вчера в 22:31 Moravanka # (автор рецепта)
вчера в 10:00 Орлова69 #
вчера в 22:30 Moravanka # (автор рецепта)
позавчера Jean-V #
Ну, конечно, до вашей эстетики ему далеко, я на скорую руку и в мультеварке. Уж очень жарко включать духовку. Ещё отклонения: без какао, сливы вместо нектаринов и крахмал вместо пудинга. В следующий раз для мульти теста сделаю на четверть меньше, творожной начинки сделаю из расчета 300 г творога и испеку открытым пирогом, на дно тесто, приподнять бортики и начинку.
Когда жара спадет обязательно попробую сделать такой же красивый, как ваш
вчера в 22:28 Moravanka # (автор рецепта)
позавчера ahdpeu44 #
позавчера Moravanka # (автор рецепта)
19 июля inulia68 #
19 июля Moravanka # (автор рецепта)
позавчера inulia68 #
19 июля inulia68 #
18 июля Ирушенька #
18 июля Moravanka # (автор рецепта)
18 июля natapit #
18 июля Moravanka # (автор рецепта)
18 июля ivkis1999 #
18 июля Moravanka # (автор рецепта)
18 июля mtata #
как исправят мне духовку,нужно сразу готовить
18 июля Moravanka # (автор рецепта)
19 июля mtata #
18 июля jannasimf #
18 июля Moravanka # (автор рецепта)
18 июля svitlana75 #
18 июля Moravanka # (автор рецепта)
18 июля nelliundco #
18 июля Moravanka # (автор рецепта)
18 июля nelliundco #
18 июля Беннито #
Маслица нам добавь, пожалуйста!
18 июля Moravanka # (автор рецепта)
18 июля yugai ludmila65 #
18 июля Moravanka # (автор рецепта)
18 июля lubashka55 #
18 июля Moravanka # (автор рецепта)
18 июля мисс #
18 июля Moravanka # (автор рецепта)
18 июля elena koshkarova 77 #
18 июля Moravanka # (автор рецепта)
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