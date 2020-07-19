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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Салаты из морепродуктов
  • 19 июля 2020, 22:53
  • 2781

Салат "Морской подарок"

Рецепт: Салат Морской подарок

Рецепт этого салата был привезен мною из санатория, в котором я отдыхала более 10 лет назад. В тот период я не ела морскую капусту, но в столовой санатория всё же попробовать салат рискнула. На моё удивление, мне понравилось настолько, что запомнила ингредиенты, чтобы потом дома побаловать своих родных. Для нашей семьи, на тот момент, это было достаточно необычное сочетание, однако салат всем понравился, готовим его периодически до сих пор, чаще всего летом так, как мне нравится он именно с домашними сладкими огурчиками и молодой картошечкой... Присоединяйтесь и Вы к нашему столу!

Категория: Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Салаты из морепродуктов

Ингредиенты для «Салат "Морской подарок"»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1127.2 ккал 		белки
65 г 		жиры
29.7 г 		углеводы
147.8 г
Порции
ккал
112.7 ккал		 белки
6.5 г		 жиры
3 г		 углеводы
14.8 г
100 г блюда
ккал
74.2 ккал		 белки
4.3 г		 жиры
2 г		 углеводы
9.7 г


Рецепт «Салат "Морской подарок"»:

Подготовим необходимые ингредиенты.

Нарезаем кубиками крабовые палочки...

Огурцы и...

Картофель.

Крошим яйца.

Добавляем горошек, морскую капусту, майонез и тщательно всё перемешиваем. Вот и всё! Салат готов, можно звать домашних к столу!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На ужин : На закуску

Теги: гости салат праздничный

Вкусы: необычный оригинальный приятный

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Салат Морской подарок
Описание: Рецепт этого салата был привезен мною из санатория, в котором я отдыхала более 10 лет назад. В тот период я не ела морскую капусту, но в столовой санатория всё же попробовать салат рискнула. На моё удивление, мне понравилось настолько, что запомнила ингредиенты, чтобы потом дома побаловать своих родных. Для нашей семьи, на тот момент, это было достаточно необычное сочетание, однако салат всем понравился, готовим его периодически до сих пор, чаще всего летом так, как мне нравится он именно с домашними сладкими огурчиками и молодой картошечкой... Присоединяйтесь и Вы к нашему столу!


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Комментарии и отзывы

Я раньше относилась скептически к морской капусте, слушая отзывы знакомых. Но попробовав, совершенно изменила свое мнение. Это очень полезный и вкусный продукт, если приготовить его с любовью.Хороший рецепт!
Спасибо Полностью с Вами согласна! В чистом виде я морскую капусту так до сих пор и не ем, а вот в салатах очень ее люблю! Многое зависит от того, как и с чем подать продукт.
Ответ для Ange77
Особенно, когда она только выловлена на море.
Спасибо за рецепт. Салат вкусный, всем домашним понравился. Будем делать.
Как приятно, что Вам и Вашим родным понравился салат! Готовьте с удовольствием!
Интересный салат, с удовольствием бы попробовала
Спасибо) Обязательно попробуйте! Надеюсь, что Вам тоже придется по вкусу
вкусный салат, я готовлю похожий с плавлеными сырками вместо картошки)
Спасибо за внимание к рецепту! Интересно) У Вас получается салат с еще более необычным вкусом, нужно будет попробовать
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