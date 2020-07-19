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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/166534/]Салат "Морской подарок"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/166534/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jul/19/49/2748049_38204-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Салаты -> Салаты из рыбы и морепродуктов -> Салаты из морепродуктов Рецепт этого салата был привезен мною из санатория, в котором я отдыхала более 10 лет назад. В тот период я не ела морскую капусту, но в столовой санатория всё же попробовать салат рискнула. На моё удивление, мне понравилось настолько, что запомнила ингредиенты, чтобы потом дома побаловать своих родных. Для нашей семьи, на тот момент, это было достаточно необычное сочетание, однако салат всем понравился, готовим его периодически до сих пор, чаще всего летом так, как мне нравится он именно с домашними сладкими огурчиками и молодой картошечкой... Присоединяйтесь и Вы к нашему столу! Ингредиенты: Капуста морская, Картофель, Крабовые палочки, Огурец, Горошек зеленый, Яйцо куриное, Майонез. Тэги: гости, салат, праздничный.