Рецепт этого салата был привезен мною из санатория, в котором я отдыхала более 10 лет назад. В тот период я не ела морскую капусту, но в столовой санатория всё же попробовать салат рискнула. На моё удивление, мне понравилось настолько, что запомнила ингредиенты, чтобы потом дома побаловать своих родных. Для нашей семьи, на тот момент, это было достаточно необычное сочетание, однако салат всем понравился, готовим его периодически до сих пор, чаще всего летом так, как мне нравится он именно с домашними сладкими огурчиками и молодой картошечкой... Присоединяйтесь и Вы к нашему столу!
- 19 июля 2020, 22:53
- 2781
Салат "Морской подарок"
Ингредиенты для «Салат "Морской подарок"»:
- Капуста морская — 200 г
- Картофель (отварной) — 2 шт
- Крабовые палочки — 200 г
- Огурец (свежий) — 2 шт
- Горошек зеленый — 1 бан.
- Яйцо куриное (отварное) — 3 шт
- Майонез — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1127.2 ккал
|
белки
65 г
|
жиры
29.7 г
|
углеводы
147.8 г
|Порции
|ккал
112.7 ккал
|белки
6.5 г
|жиры
3 г
|углеводы
14.8 г
|100 г блюда
|ккал
74.2 ккал
|белки
4.3 г
|жиры
2 г
|углеводы
9.7 г
Рецепт «Салат "Морской подарок"»:
Добавляем горошек, морскую капусту, майонез и тщательно всё перемешиваем. Вот и всё! Салат готов, можно звать домашних к столу!
Комментарии и отзывы
22 июля Ange77 #
22 июля KarinaGans # (автор рецепта)
7 часов назад nadin ace #
21 июля ольга алексеевна 2 #
21 июля KarinaGans # (автор рецепта)
19 июля Dalek #
19 июля KarinaGans # (автор рецепта)
19 июля qwerrty121 #
19 июля KarinaGans # (автор рецепта)
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