Этим тортом я хочу поздравить с днём Рождения Анечку-Топиарий! Готовить легко, смешать ингредиенты с мукой, раскатать и испечь в духовке. Пышки получаются нежно -рассыпчатые, ореховые, с ароматом мёда, в меру сладкие. Этот рецепт взят из кулинарной книги за 1990г. "Сто рецептов тортов " Я немного внесла некоторые изменения в рецепте для себя, в рецепте указано (стаканы и ложки )муку заменила на растущую -selfе. Заходите, угощайтесь!
- 25 июля 2020, 8:19
- 4801
Торт "С Днём Рождения, Анечка!"
Ингредиенты для «Торт "С Днём Рождения, Анечка!"»:
- Мука пшеничная / Мука (у меня мука растущая (по рецепту 2,5 стак.)) — 500 г
- Масло сливочное (я положила 100 гр. как указано в рецепте ,немного растопила .) — 100 г
- Мед (жидкий мёд -по рецепту) — 100 г
- Сахар (В тесто -по рецепту 1 стакан) — 125 г
- Яйцо куриное (в тесто) — 1 шт
- Сметана (по рецепту -1-2 столовые ложки) — 80 мл
- Орехи грецкие (толченых) — 20 шт
- Сливки (для крема , 33%) — 300 мл
- Сахарная пудра (в сливки) — 30 г
- Ванильный сахар (в тесто) — 15 г
Время приготовления:
Количество порций: 7
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
140838.1 ккал
|
белки
1919 г
|
жиры
13426.5 г
|
углеводы
2761.8 г
|Порции
|ккал
20119.7 ккал
|белки
274.1 г
|жиры
1918.1 г
|углеводы
394.5 г
|100 г блюда
|ккал
209.7 ккал
|белки
2.9 г
|жиры
20 г
|углеводы
4.1 г
Рецепт «Торт "С Днём Рождения, Анечка!"»:
В миску просеять муку, положить -мед, сахар, сметану, растопленное сливочное масло, ваниль, Куриное яйцо, грецкие толченые орехи.
Разрезать на три равных кусочка. Раскатать пышки на пекарской бумаге, с этой бумагой перести в форму 23d
Выпекать в духовке 180" 10-15 минут. Следите за свой техникой! У меня пеклись 13 минут, вот такая пышка из духовки.
Угощайтесь!!
Анечка, Поздравляю тебя с днём Рождения!
Ты очень добрая, внимательная, отзывчивая подружка!! Оставайся такой же на долгие годы! Здоровья и благополучия тебе и твоей семье!!
Комментарии и отзывы
позавчера светотехник #
позавчера tatabilga-2015 # (автор рецепта)
28 июля mariana82 #
29 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
28 июля Лариса Казанцева #
27 июля Lioness-70 #
28 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
27 июля Лёля15 #
27 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
27 июля Лёля15 #
27 июля lana lutseva 69 #
27 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
У нас муку ещё называют растущей -self raising
27 июля lana lutseva 69 #
28 июля IrinaSwan #
Можно я вас поправлю? Мука не растущая, такого понятия нет. Вы неправильно перевели и написали Мука называется SELF- RISING FLOUR, т.е. "самоподнимающаяся", потому что в нее уже добавлен разрыхлитель и соль ( на 125 гр муки 3 г разрыхрытеля и щепотку соли). В английском есть два глагола to RAISE B TO RISE. (ПОДНИМАТЬ И ПОДНИМАТЬСЯ).
28 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
28 июля IrinaSwan #
SELF-RISING FLOUR, А НЕ SELF-RAISING/ЭТО ДВА РАЗНЫХ ГЛАГОЛА В АНГЛИЙСКОМ.
28 июля lana lutseva 69 #
26 июля januarysmith #
27 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
26 июля Люда1205 #
26 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
26 июля Демурия #
26 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
26 июля мисс #
Анечке долгие годы счастья, здоровья, любви.
26 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
26 июля Ирушенька #
26 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
25 июля топиарий #
Танечка спасибо большое за чудесный тортик-сюрприз , в котором уместилось твое внимание, теплота души и желание порадовать мое сердце. Твой шикарный тортик мне очень понравился, ведь с его помощью тебе удалось не только поднять мне настроение , но и подарить лучик счастья и добрую улыбку. От всей души благодарю!!!!
26 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
29 июля Этоя Нетуменяфамилии #
25 июля Dama-Lorik #
26 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
25 июля Беннито #
С Днем Рождения,подружка
26 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
25 июля Tanushechka-2017 #
Классный подарок для Анны!
Танечка, молодец
С днем Рождения нашу именинницу
26 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
25 июля Valushka2003 #
25 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
25 июля garnele #
25 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
25 июля Okoolina #
25 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
25 июля ИРепка #
25 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
25 июля jannasimf #
Замечательный тортик!
25 июля tatabilga-2015 # (автор рецепта)
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