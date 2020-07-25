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Версия для печати Рецепты Выпечка Тесто Песочное тесто
  • 25 июля 2020, 8:19
  • 4801

Торт "С Днём Рождения, Анечка!"

Рецепт: Торт С Днём Рождения, Анечка!

Этим тортом я хочу поздравить с днём Рождения Анечку-Топиарий! Готовить легко, смешать ингредиенты с мукой, раскатать и испечь в духовке. Пышки получаются нежно -рассыпчатые, ореховые, с ароматом мёда, в меру сладкие. Этот рецепт взят из кулинарной книги за 1990г. "Сто рецептов тортов " Я немного внесла некоторые изменения в рецепте для себя, в рецепте указано (стаканы и ложки )муку заменила на растущую -selfе. Заходите, угощайтесь!

Категория: Выпечка Тесто Песочное тесто

Ингредиенты для «Торт "С Днём Рождения, Анечка!"»:

Время приготовления:

Количество порций: 7

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
140838.1 ккал 		белки
1919 г 		жиры
13426.5 г 		углеводы
2761.8 г
Порции
ккал
20119.7 ккал		 белки
274.1 г		 жиры
1918.1 г		 углеводы
394.5 г
100 г блюда
ккал
209.7 ккал		 белки
2.9 г		 жиры
20 г		 углеводы
4.1 г


Рецепт «Торт "С Днём Рождения, Анечка!"»:

В миску просеять муку, положить -мед, сахар, сметану, растопленное сливочное масло, ваниль, Куриное яйцо, грецкие толченые орехи.

Перемешать лопаткой, потом руками собрать в комок.

Разрезать на три равных кусочка. Раскатать пышки на пекарской бумаге, с этой бумагой перести в форму 23d

Выпекать в духовке 180" 10-15 минут. Следите за свой техникой! У меня пеклись 13 минут, вот такая пышка из духовки.

Всего получается три пышки.

Сливки взбить миксером до устойчивых пиков.

Намазать пышки.

Украсить по вашему желанию.
У меня киви и замороженная вишня и черника.

В разрезе.

Угощайтесь!!
Анечка, Поздравляю тебя с днём Рождения!
Ты очень добрая, внимательная, отзывчивая подружка!! Оставайся такой же на долгие годы! Здоровья и благополучия тебе и твоей семье!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На полдник На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт Неожиданные гости : На закуску

Теги: обед завтрак ужин праздник

Вкусы: медовый ореховый сладкий

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Торт С Днём Рождения, Анечка!
Описание: Этим тортом я хочу поздравить с днём Рождения Анечку-Топиарий! Готовить легко, смешать ингредиенты с мукой, раскатать и испечь в духовке. Пышки получаются нежно -рассыпчатые, ореховые, с ароматом мёда, в меру сладкие. Этот рецепт взят из кулинарной книги за 1990г. "Сто рецептов тортов " Я немного внесла некоторые изменения в рецепте для себя, в рецепте указано (стаканы и ложки )муку заменила на растущую -selfе. Заходите, угощайтесь!


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Комментарии и отзывы

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Добрый день! хочу попробовать испечь такой тортик. Подскажите пожалуйста, а если нет такой муки, в обычную сколько соды или разрыхлителя?Спасибо!
Спасибо большое есть пакетик разрыхлителя для теста ,там примерно 7гр. гасить не надо ,соды -1/2 ч .л.погасите соком лимона или уксусом в эту ложку налить . Желаю удачи
Красота какая!
Простите, а теперь коржи называют пышками? Всегда знала, что пышки – маленькие булочки из дрожжевого теста.
Какое интересное тесто! Люблю всё, что разбавляет пшеничную муку - орехи, добавки другой муки типа кокосовой и пр. Взяла Ваш рецепт на заметку Ну и конечно же буду печь
Спасибо Вам большое удачи
А не суховатый получается? Сливки пропитывают коржи? Рецепт заинтересовал,но никогда не смазывала взбитыми сливками коржи.
Спасибо за внимание к рецепту ,сливки пропитывают ,не влажные ,а нежно рассыпчатые ,крем можно заменить по вашему вкусу
Спасибо,хочу попробовать
Объясните пожалуйста, что такое растущая мука. Я в первый раз такое слышу.
Растущая мука -с разрыхлителем ,в пшеничную муку многие добавляют разрыхлитель или соду гашенную уксусом или лимонным соком .
У нас муку ещё называют растущей -self raising
Спасибо за пояснение.
Ответ для tatabilga-2015
Здравствуйте!
Можно я вас поправлю? Мука не растущая, такого понятия нет. Вы неправильно перевели и написали Мука называется SELF- RISING FLOUR, т.е. "самоподнимающаяся", потому что в нее уже добавлен разрыхлитель и соль ( на 125 гр муки 3 г разрыхрытеля и щепотку соли). В английском есть два глагола to RAISE B TO RISE. (ПОДНИМАТЬ И ПОДНИМАТЬСЯ).
Спасибо огромное
Ответ для lana lutseva 69
ТАКОГО ПОНЯТИЯ НЕТ! Я ВНЕСЛА ПОПРАВКУ НИЖЕ. tatabilga-2015 НЕПРАВИЛЬНО ПЕРЕВЕЛА НАЗВАНИЕ МУКИ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ДОЛЖНО ПЕРЕВОДИТЬСЯ " САМОПОДНИМАЮЩАЯСЯ", Т.К. В НЕЕ УЖЕ ДОБАВЛЕНЫ РАЗРЫХЛИТЕЛЬ И СОЛЬ.
SELF-RISING FLOUR, А НЕ SELF-RAISING/ЭТО ДВА РАЗНЫХ ГЛАГОЛА В АНГЛИЙСКОМ.
И Вам спасибо за разьяснения! У нас и близко нет в продаже что то подобного. Очень уж узок наш "мирок"
Подобный торт я нашла в журнале то ли Принцесса, то ли Старшеклассница, подшивки которых хранились в читальном зале библиотеки. Мне было лет 10-12. Мы с сестрой навертели, как смогли. Даже есть можно было. Спасибо, что напомнили
Спасибо Вам за внимание к рецепту
Так соблазнительно рецепт написан, Всё есть! Но только печь жарко! Буду ждать прохладу...
Спасибо большое
какой чудесный торт, замечательный подарок!
Анечке долгие годы счастья, здоровья, любви.
Большое спасибо
Танюша, просто шикарный, очень красивый торт! Интересный какой рецепт! Бесподобные фотографии! Чудесный подарок для нашей любимой Анечки! За именинницу, Танюша!
Спасибо Ирочка за Анечку
Вот это даааааа!!!! Вот это сюрприз!!!! Танечка дорогая.вот это сюрприз.давненько для меня никто не готовил тортики ...это так мило ...Тортик шикарный супер ореховый супер вкусный супер сладенький и фруктики все супер любимые ммммм я кайфую!!!!!
Танечка спасибо большое за чудесный тортик-сюрприз , в котором уместилось твое внимание, теплота души и желание порадовать мое сердце. Твой шикарный тортик мне очень понравился, ведь с его помощью тебе удалось не только поднять мне настроение , но и подарить лучик счастья и добрую улыбку. От всей души благодарю!!!!
Анечка , я очень рада что тебя порадовала за тебя будь счастлива
Ответ для топиарий
Присоединяемся к поздравлениям! (лизнули бочок тортика
Танечка, замечательный торт, очень красивый и вкусный! Чудесный подарок для Анечки!
Спасибо Лорочка
Красота какая!
С Днем Рождения,подружка
Ирочка ,спасибо огромное
Чудесный тортик
Классный подарок для Анны!
Танечка, молодец
С днем Рождения нашу именинницу
Спасибо Танюша
Танечка, замечательный вкусный домашний подарок для Анечки! Девочки, за Вашу дружбу!
Спасибо Валюша за всех нас подружек
Чудесный тортик
Спасибо большое
Какой красивый тортик и подарочек!!! Душевно!
Спасибо
Танечка! Прекрасный подарок! Очень красивый и вкусный! Уверена, что Анечке очень понравится подарок! Она будет приятно удивлена и растрогана таким вниманием!
Ириночка,спасибо большое за внимание и поддержку я очень старалась
Танечка, отличный сюрприз для именинницы!
Замечательный тортик!
Спасибо огромное ЖАННОЧКА за внимание что заглянула в гости
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