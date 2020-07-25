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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/166606/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Торт С Днём Рождения, Анечка!" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jul/25/16/2749458_28213-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/166606/">Торт "С Днём Рождения, Анечка!"</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Этим тортом я хочу поздравить с днём Рождения Анечку-Топиарий! Готовить легко, смешать ингредиенты с мукой, раскатать и испечь в духовке. Пышки получаются нежно -рассыпчатые, ореховые, с ароматом мёда, в меру сладкие. Этот рецепт взят из кулинарной книги за 1990г. "Сто рецептов тортов " Я немного внесла некоторые изменения в рецепте для себя, в рецепте указано (стаканы и ложки )муку заменила на растущую -selfе. Заходите, угощайтесь!</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/25">Выпечка</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/26">Тесто</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/145">Песочное тесто</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2339">Мука пшеничная</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1068">Масло сливочное</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1080">Мед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601">Сахар</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562">Яйцо куриное</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1657">Сметана</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2396">Орехи грецкие</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1649">Сливки</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2223">Сахарная пудра</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3192">Ванильный сахар</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/2/">завтрак</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/123/">праздник</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/166606/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>