Простые в приготовлении, но очень вкусные кексы.
- 29 июля 2020, 19:27
- 3415
Двухцветные кексы с кабачком
Ингредиенты для «Двухцветные кексы с кабачком»:
- Кабачок — 150 г
- Мука пшеничная / Мука — 145 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Масло растительное — 40 мл
- Сахар — 80...100 г
- Сметана — 90 г
- Ванильный сахар — 1 пакет.
- Какао-порошок — 1 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Соль
Время приготовления:
Количество порций: 9
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1585.5 ккал
|
белки
32 г
|
жиры
61.3 г
|
углеводы
224.3 г
|Порции
|ккал
176.2 ккал
|белки
3.6 г
|жиры
6.8 г
|углеводы
24.9 г
|100 г блюда
|ккал
259.9 ккал
|белки
5.2 г
|жиры
10 г
|углеводы
36.8 г
Рецепт «Двухцветные кексы с кабачком»:
Кабачок натереть на мелкой терке, выложить на сито и дать стечь лишнему соку.
Яйцо, сахар, ванильный сахар и растительное масло взбить миксером.
Комментарии и отзывы
3 часа назад Anni68 #
вчера в 1:33 Вер Мишель #
позавчера Наталья Истлентьева #
30 июля акчуч #
30 июля Наталья Шилова # (автор рецепта)
Красавчики-полосатики
Рада, что рецепт понравился!
30 июля wise1288 #
30 июля Наталья Шилова # (автор рецепта)
30 июля Ольга 070783 #
30 июля Наталья Шилова # (автор рецепта)
29 июля Ирушенька #
30 июля Наталья Шилова # (автор рецепта)
29 июля ирпенчанка #
29 июля Наталья Шилова # (автор рецепта)
Спасибо, дорогая!
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