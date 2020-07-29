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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 29 июля 2020, 19:27
  • 3415

Двухцветные кексы с кабачком

Рецепт: Двухцветные кексы с кабачком

Простые в приготовлении, но очень вкусные кексы.

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Двухцветные кексы с кабачком»:

Время приготовления:

Количество порций: 9

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1585.5 ккал 		белки
32 г 		жиры
61.3 г 		углеводы
224.3 г
Порции
ккал
176.2 ккал		 белки
3.6 г		 жиры
6.8 г		 углеводы
24.9 г
100 г блюда
ккал
259.9 ккал		 белки
5.2 г		 жиры
10 г		 углеводы
36.8 г


Рецепт «Двухцветные кексы с кабачком»:

Кабачок натереть на мелкой терке, выложить на сито и дать стечь лишнему соку.
Яйцо, сахар, ванильный сахар и растительное масло взбить миксером.

Кабачок отжать, добавить вместе со сметаной к яичной смеси и перемешать.

Смешать муку, разрыхлитель и соль.
Просеять в тесто и перемешать.

Тесто разделить на две части.
В одну добавить какао и перемешать.

Тесто выложить в формы, чередуя темное и светлое.
Выпекать при t= 180*С до готовности (ок.30 мин.)

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Звезда Яндекс.Дзен На обед : На десерт На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт выпечка

Вкусы: сладкий

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Фотографии «Двухцветные кексы с кабачком» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

А можно кабачок заменить на патиссон?
Спасибо за рецепт! Естественно, моя творческая натура решила привнести в оригинал некоторые изменения, чему моя семья была несказанно рада! Потому, что количество калорий было уменьшено за счет замены сахара в равном кол-ве инулином агавы. В качестве растительного масла использовала кокосовое нерафинированное, а какао-порошок заменила молотыми в кофемолке бобами какао. Ну и совсем для души - щедро бросила горсть кокосовой стружки. И вместо кабачка был патиссон. Мама дорогая!!! Я успела только один кадр щёлкнуть. Они исчезли. Совершенно незаметно. Лёгкие, воздушные, с тонкими вкусовыми переливами - ОБАЛДЕТЬ ПРОСТО! Вполне в духе французской кухни. Ещё раз благодарю от души за новое блюдо в моей коллекции!
Какао не нашлось, пекла белыми, в середку клала кусочек шоколадки. Мякиш понравился, ингредиенты простые, будем делать еще. Дочь видела, что я терла кабачок, но что в кекс-не догадалась)) потом была очень удивлена, в выпечке вкус не чувствуется.
Рецепт из серии просто, быстро, вкусно! Надо было ликвидировать залежавшийся кабачок. Тесто готовила точно по рецепту, но в шоколадную часть добавила немного отжатой кабачковой жидкости. Выпекала 25 минут при 180 градусах. Получились мягонькие вкуснющие кексики! Однозначно, буду повторять, но уже в двойном размере.

Красавчики-полосатики
Рада, что рецепт понравился!
Наталья! Эффектные кексы, вкусно смотрятся
Спасибо!
Какая красота , побежала готовить.
Спасибо!
Наташенька, прелестные, эффектные, интересные кексы!
Спасибо, Ириш!
Натуль! Очаровательные кексики!

Спасибо, дорогая!
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