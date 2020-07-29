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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Салаты из морепродуктов
  • 29 июля 2020, 19:31
  • 1735

Салат из фасоли "Остренький"

Рецепт: Салат из фасоли Остренький

Это салат. Готовится быстро. Также он простой в приготовлении. На вкус остренький.

Категория: Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Салаты из морепродуктов

Ингредиенты для «Салат из фасоли "Остренький"»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
554.8 ккал 		белки
36.8 г 		жиры
3 г 		углеводы
95.8 г
Порции
ккал
277.4 ккал		 белки
18.4 г		 жиры
1.5 г		 углеводы
47.9 г
100 г блюда
ккал
68.5 ккал		 белки
4.5 г		 жиры
0.4 г		 углеводы
11.8 г


Рецепт «Салат из фасоли "Остренький"»:

Порезать мелко крабовые палочки. С фасоли слить жидкость. Порезать небольшими кусочками помидоры. Зелень порезать, чеснок выдавить. Все смешать, посолить, поперчить, заправить майонезом. Можно добавить сухарики. Будет еще вкуснее.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол : День рождения / Новый год На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: салат обед ужин праздничный

Вкусы: острый

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Комментарии и отзывы

Летом раньше часто делала такой салат, только с кукурузой. А сейчас у меня всегда есть в наличии фасоль (варю сразу пачку в скороварке и часть замораживаю), надо будет сделать и с фасолью. Спасибо за идею
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