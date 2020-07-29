Это салат. Готовится быстро. Также он простой в приготовлении. На вкус остренький.
- 29 июля 2020, 19:31
- 1735
Салат из фасоли "Остренький"
Ингредиенты для «Салат из фасоли "Остренький"»:
- Фасоль консервированная (Фасоль красная в собственном соку.) — 1 бан.
- Крабовые палочки — 100 г
- Помидор — 2 шт
- Зелень (Зелень любая.) — 1 пуч.
- Чеснок — по вкусу
- Майонез — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец черный (Перец черный молотый.) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
554.8 ккал
|
белки
36.8 г
|
жиры
3 г
|
углеводы
95.8 г
|Порции
|ккал
277.4 ккал
|белки
18.4 г
|жиры
1.5 г
|углеводы
47.9 г
|100 г блюда
|ккал
68.5 ккал
|белки
4.5 г
|жиры
0.4 г
|углеводы
11.8 г
Комментарии и отзывы
30 июля Данилова Елена #
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