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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 1 августа 2020, 8:03
  • 10058

Быстрый пирог со сливой

Рецепт: Быстрый пирог со сливой

Предлагаю вам испечь очень быстрый, вкусный, нежный, мягкий пирог на сметане со сливами. Этот пирог получается пышным, с нежной хрустящей сахарной корочкой. Сливы придают кисло-сладкий вкус. Нежное и воздушное бисквитное тесто отлично сочетается с любыми ягодами и фруктами (малина, черника, яблоки, слива).

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Быстрый пирог со сливой»:

Тесто

Начинка

Дополнительно

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3416 ккал 		белки
52 г 		жиры
141.8 г 		углеводы
484.1 г
100 г блюда
ккал
310.5 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
12.9 г		 углеводы
44 г


Рецепт «Быстрый пирог со сливой»:

Сливы промыть, разрезать на половинки и удалить косточки, нарезать платинами (не очень тонкими).

Для теста яйца взбить миксером с сахаром, ванильным сахаром, солью 3-4 мин. Масса должна стать пышной. Влить растительное масло и добавить сметану, взбить.

Муку смешать с разрыхлителем теста, просеивая вводить частями в яично-сметанную массу, взбить или перемешать лопаткой. Тесто плавно стекает с ложки. Разъемную форму 24х24 см застелить пекарской бумагой, смазать маслом. Форму заполнить тестом.


На тесто выложить сливы, слегка вдавливая их в тесто. Сливы сверху пересыпать сахаром. Выпекать пирог в разогретой до 180С духовке примерно 35мин. до готовности (следите за своей духовкой). Остужать на решетке.

Приятного чаепития!!!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: обед полдник ужин детям пирог духовка чаепитие

Вкусы: нежный ванильный сливовый

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Быстрый пирог со сливой
Описание: Предлагаю вам испечь очень быстрый, вкусный, нежный, мягкий пирог на сметане со сливами. Этот пирог получается пышным, с нежной хрустящей сахарной корочкой. Сливы придают кисло-сладкий вкус. Нежное и воздушное бисквитное тесто отлично сочетается с любыми ягодами и фруктами (малина, черника, яблоки, слива).


Другие варианты рецепта

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Фотографии «Быстрый пирог со сливой» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Рецепт несложный, а выглядит пирог шикарно! Я со сливами ещё не пекла. Спасибо
Спасибо, забрала в КК
Танюша! Замечательный, аппетитный пирог!
Верочка спасибо огромное за поддержку,очень рада тебя видеть
Танюша! Пирог просто красавец! От души поздравляю с прошедшим рецептом и Поварёнком дня!
Наташенька спасибо огромное за внимание, поздравление и поддержку, всего самого наилучшего!!!
Танюша ,вот и мой пирог по твоему рецепту,даже не поленилась поехать за сливой ,у нас сейчас не сезон -купила очень дорогие ,уж очень хотелось испечь ,духовку тоже заменила и решила испробовать .
Тесто суперское ,очень ароматный ,вот только есть у меня некому ... раньше я часто пекла по твоим рецептам -зять приедет заберёт ,они очень любят .
Спасибо большое ,за все твои прекрасные рецепты !!
Танюшечка спасибо огромное за доверие и восхитительное исполнение рецепта
я тебя прекрасно понимаю и знаю,что руки не поднимаются что то делать ,тоска заедает....,знаю как твой муж любил сладкие пироги,вечная ему память,попьем чаек,вспомним
Спасибо Танюша , пирог очень вкусный
я сейчас новый испекла,духовка зверь,уже температуру убавила на 170С,очень здорово румянит
Поздравляю с новой техникой я тоже испытала сегодня новую на температуре 160 ,твой пирог выставила в дневнике
вот и я думаю,что 160С должно хватить,пойду смотреть
Танечка, пирог очень аппетитный! Кусочки соблазнительные, сливы для начинки- отличный вариант! Мои поздравления!
Любаша благодарю от души за внимание и поздравление
Рецепт - супер! Испекла за час и уже половины нет. Сделала с персиками вместо слив (5 штук). Мы стараемся уменьшить жир в нашей диете поэтому вместо 100 гр масла положила 50 гр + ложку йогурта. И ещё лимонную цедру. Сахар - 3/4 порции и думаю надо ещё уменьшить, на мой вкус сладковато но домашним очень понравилось. Спасибо!
спасибо огромное за доверие и восхитительное исполнение рецепта
тот кто на диете,точно сахар нужно уменьшать,вы уже отвыкли и кажется,что очень сладко ,да и персики слаще кислых слив,все на индивидуальный вкус
Отличный пирог, Танюша! На сметане очень вкусное тесто получается
Леночка благодарю за высокую оценку
Татьяна, спасибо огромное за очередной чудесный рецепт!!! Тесто просто изумительное-нежное и вкусное! Единственное отступление, у меня пирог с абрикосами.. сливы, к сожалению, ещё не поспели На мой взгляд он будет прекрасен с любыми фруктами!!! В общем, рекомендую приготовить всем к семейному чаепитию Огромное спасибо за Ваш труд!
Оля,дорогая,какая прелесть твой пирог,волшебный вкус,восхитительная начинка ,у нас абрикосы 3ев.1кг,не очень разбежишься на пироги ,живьем еще не пробовали
ты права здесь любые ягоды уместны
спасибо огромное за доверие и роскошное исполнение рецепта ,очень порадовала
А у нас 3 руб за кг. : Можно есть постоянно, но они у нас не всегда спелые и вкусные
про спелость мы уже и забыли,везут зеленые,чтобы сохранить ,клубнику за сезон покупали один раз 1кг,поели и забыли
Танюшка!
А вот и я! Не ждала? Прикупила " венгерку" Zwetschgen и собралась уж печь твой "Сливовый пирог" - прям настроилась на него и что я вижу? Новый твой рецепт, с моими любимыми сливами. Испекла, долго не думаючи! Пирог очень и очень! Быстрый, сочный, мягенький , очень вкусный. Так, как я люблю пироги совсем невысокие, то пекла в форме 25*30см. Слив конечно " бухнула" грамм 700 - люблю мнооого слив. Сижу, наслаждаюсь! Спасибо, моя дорогая, за очередной чудесный рецепт! Угощайся и моим кусочком!
Ларисочка,солнышко,конечно же не ждала,увидела в почте собщение в ОК,твой комент,подумала,наверное она что то уже сварганила
я покупала темную сливу с огромной скидкой,она уменя неделю пролежала и не поспела,часть пускала на роте грютце,остальное пришлось в пирог использовать
ты знаешь,мой пирог не очень высокий,а больше положить слив побоялась,что будет мокро,сахар желированный в доме закончился
Ларисочка,милая,как же мне приятно,что такой знаток в кулинарии,воспользовался моим рецептом,так приятно и льстит одновременно ,спасибо огромное за роскошное исполнение рецепта,восхитительная у тебя выпечка
Танюша! Очень рада, что тебе понравилось моё исполнение! Сейчас как раз начался сезон слив! Жаль только, что едим пироги я и муж - сын с фруктами и ягодами не ест. Я- то вообще очень люблю сливы, но именно венгерку - могу просто пересыпать сахаром и в кастрюльку немного потушить и так просто есть. А я купила вчера на маркте по 1 евро за килограмм. Часть просто так сьела, остальное на пирог. Твои рецепты чудесны! Жаль только, что нет времени много печь, да и жара достала. Вроде с 5 августа обещают опять 2 недели жары...пока...Прям кошмар какой- то...
у нас было прохладно,ночи +10-11,родственники приезжали из Баварии,там пекло,а со среды к нам приходит жара,наверное осилим,нам хорошо первый этаж.Завтра рвану на разведку за сливами,мне очень понравилось готовить роте грютце,быстро и вкусно,съели партию,новую готовлю.Ларисочка еще раз огромное СПАСИБО за доставленную радость и общение,всего самог наилучшего милая!!!!
Подскажите, а при какой температуре выпекать пирог?
упустила ,
в разогретой духовки до 180С,спасибо за внимание
Симпатичный пирожок и рецепт вовремя: у нас сливы созревают Поздравляю с Поваренком и Рецептом дня!
спасибо огромное за внимание и поздравление,отличного дня м прекрасного настроения!!!!
Спасибо за рецепт, пекла такой пирог, но на сливочном масле, очень вкусно. Но не всегда бывает сливочное дома, будем печь, уверенна что будет супер👍
с маслом бывают иногда заминки,то не вынула из морозилки,то нет в наличии
удачной выпечки
Спасибо
обожаю твою выпечку! Разрез - изумительный! в КК.
Светочка спасибо огромное за добрые слова поддержки
Танюша, красивый какой, воздушный, ароматный пирог! Великолепный рецепт!
Иришечка спасибо огромное за поддержку и комментарий
Танюша! Как всегда твои пироги восхитительны! Шикарный пирог! Со сливой очень люблю!
Людочка благодарю за внимание,высокую оценку и поддержку ,я тоже люблю сливовые
Ароматный, чудесный пирог. Спасибо за рецепт)
Марина спасибо большое за доверие и великолепное исполнение рецепта
Чудесный пирог
Катюша спасибо огромное за поддержку
Танюш,к тебе хоть не заходи-сооблазнительница!Пирог шик!
Аллочка спасибо огромное за комментарий и поддержку ,мне заменили печь,пришлось срочно ее осваивать,работает как "зверь" термоядерный ,не могу уловить температуру,с прежней духовкой день и ночь
ООО,понимаю как я тебя понимаю!!Проходила через это Судя по пирогу наговариваешь на духовку-вот какой красавец получился
верх пирога (сахар) почти задымился,как от гриля
но печет очень качественно ,только следить за температурой
главное я довольна,что печь мне сменили,17 лет прежняя работала,устраивала полностью,но она не смогла вынести моих нагрузок,дважды ей меняли тэны,уже таких и в запасе нет.
Да ты просто кулинарная стахановка!!!!Прям бальзам,а то думала,что со мной что-то не то,постоянно пеку и пеку А сама только нюхаю))))
нам иногда удается снять пробу
вчера поставила тесто на хачапури,а мысли задолбили,"как сама буду есть,а детям не передать...",пришлось внуков вызывать к себе и ставить вторую порцию теста
Эх,наши внуки так далеко((((Внук ни сладкое ни выпечку не ест,зато внучка за двоих готова!!!!Так ждём,когда границу откроют
наши два месяца сидели на карантине,но мы бегали передавали угощение,дочь выставляла стул перед дверью ,далеко детки тоже плохо,скучно
Стул перед дверью это мощно! Скучаем да,но лишь бы у них все было хорошо!!!!
Какой пирог! Танюша, обожаю твою выпечку! Разрез - изумительный! С благодарностью беру в КК.
Иришечка спасибо огромное за комментарий и доброе отношение,удачи дорогая
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