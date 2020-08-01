Предлагаю вам испечь очень быстрый, вкусный, нежный, мягкий пирог на сметане со сливами. Этот пирог получается пышным, с нежной хрустящей сахарной корочкой. Сливы придают кисло-сладкий вкус. Нежное и воздушное бисквитное тесто отлично сочетается с любыми ягодами и фруктами (малина, черника, яблоки, слива).
- 1 августа 2020, 8:03
- 10058
Быстрый пирог со сливой
Ингредиенты для «Быстрый пирог со сливой»:
Тесто
- Яйцо куриное (крупные,комнатной температуры) — 3 шт
- Сахар — 200 г
- Ванильный сахар (8г) — 1 пакет.
- Соль — 1/4 ч. л.
- Масло растительное (без запаха) — 100 мл
- Сметана (у меня 24% жирн,комнатной температуры) — 200 г
- Мука пшеничная / Мука — 260 г
- Разрыхлитель теста — 7 г
Начинка
- Слива (250г) — 3 шт
Дополнительно
- Сахар — 2 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3416 ккал
|
белки
52 г
|
жиры
141.8 г
|
углеводы
484.1 г
|100 г блюда
|ккал
310.5 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
12.9 г
|углеводы
44 г
Рецепт «Быстрый пирог со сливой»:
Для теста яйца взбить миксером с сахаром, ванильным сахаром, солью 3-4 мин. Масса должна стать пышной. Влить растительное масло и добавить сметану, взбить.
Муку смешать с разрыхлителем теста, просеивая вводить частями в яично-сметанную массу, взбить или перемешать лопаткой. Тесто плавно стекает с ложки. Разъемную форму 24х24 см застелить пекарской бумагой, смазать маслом. Форму заполнить тестом.
На тесто выложить сливы, слегка вдавливая их в тесто. Сливы сверху пересыпать сахаром. Выпекать пирог в разогретой до 180С духовке примерно 35мин. до готовности (следите за своей духовкой). Остужать на решетке.
Комментарии и отзывы
1 час назад selena3152 #
6 часов назад Инночка07 #
12 часов назад Wera13 #
11 часов назад mtata # (автор рецепта)
14 часов назад ирпенчанка #
11 часов назад mtata # (автор рецепта)
17 часов назад tatabilga-2015 #
Тесто суперское ,очень ароматный ,вот только есть у меня некому ... раньше я часто пекла по твоим рецептам -зять приедет заберёт ,они очень любят .
Спасибо большое ,за все твои прекрасные рецепты !!
11 часов назад mtata # (автор рецепта)
я тебя прекрасно понимаю и знаю,что руки не поднимаются что то делать ,тоска заедает....,знаю как твой муж любил сладкие пироги,вечная ему память,попьем чаек,вспомним
9 часов назад tatabilga-2015 #
9 часов назад mtata # (автор рецепта)
8 часов назад tatabilga-2015 #
8 часов назад mtata # (автор рецепта)
вчера в 22:28 Vishnja #
11 часов назад mtata # (автор рецепта)
вчера в 21:28 NadiaAl #
11 часов назад mtata # (автор рецепта)
тот кто на диете,точно сахар нужно уменьшать,вы уже отвыкли и кажется,что очень сладко ,да и персики слаще кислых слив,все на индивидуальный вкус
вчера в 20:37 Silverina1 #
11 часов назад mtata # (автор рецепта)
вчера в 16:14 lavrysha #
вчера в 17:27 mtata # (автор рецепта)
ты права здесь любые ягоды уместны
спасибо огромное за доверие и роскошное исполнение рецепта ,очень порадовала
вчера в 23:03 lavrysha #
11 часов назад mtata # (автор рецепта)
вчера в 15:03 Kleine Hase #
А вот и я! Не ждала? Прикупила " венгерку" Zwetschgen и собралась уж печь твой "Сливовый пирог" - прям настроилась на него и что я вижу? Новый твой рецепт, с моими любимыми сливами. Испекла, долго не думаючи! Пирог очень и очень! Быстрый, сочный, мягенький , очень вкусный. Так, как я люблю пироги совсем невысокие, то пекла в форме 25*30см. Слив конечно " бухнула" грамм 700 - люблю мнооого слив. Сижу, наслаждаюсь! Спасибо, моя дорогая, за очередной чудесный рецепт! Угощайся и моим кусочком!
вчера в 15:53 mtata # (автор рецепта)
я покупала темную сливу с огромной скидкой,она уменя неделю пролежала и не поспела,часть пускала на роте грютце,остальное пришлось в пирог использовать
ты знаешь,мой пирог не очень высокий,а больше положить слив побоялась,что будет мокро,сахар желированный в доме закончился
Ларисочка,милая,как же мне приятно,что такой знаток в кулинарии,воспользовался моим рецептом,так приятно и льстит одновременно ,спасибо огромное за роскошное исполнение рецепта,восхитительная у тебя выпечка
вчера в 17:31 Kleine Hase #
вчера в 20:00 mtata # (автор рецепта)
вчера в 13:27 Lizaplus #
вчера в 14:15 mtata # (автор рецепта)
в разогретой духовки до 180С,спасибо за внимание
вчера в 11:10 Sladkoejca #
вчера в 14:21 mtata # (автор рецепта)
вчера в 11:02 NataVeKa #
вчера в 14:22 mtata # (автор рецепта)
удачной выпечки
вчера в 22:12 NataVeKa #
вчера в 1:25 мисс #
вчера в 9:39 mtata # (автор рецепта)
вчера в 0:41 Ирушенька #
вчера в 9:38 mtata # (автор рецепта)
позавчера Сурик #
вчера в 9:38 mtata # (автор рецепта)
позавчера Matros7 #
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера МурКатеринка #
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера alarm clock #
позавчера mtata # (автор рецепта)
позавчера alarm clock #
позавчера mtata # (автор рецепта)
но печет очень качественно ,только следить за температурой
главное я довольна,что печь мне сменили,17 лет прежняя работала,устраивала полностью,но она не смогла вынести моих нагрузок,дважды ей меняли тэны,уже таких и в запасе нет.
позавчера alarm clock #
вчера в 14:24 mtata # (автор рецепта)
вчера поставила тесто на хачапури,а мысли задолбили,"как сама буду есть,а детям не передать...",пришлось внуков вызывать к себе и ставить вторую порцию теста
вчера в 14:42 alarm clock #
вчера в 14:48 mtata # (автор рецепта)
вчера в 15:24 alarm clock #
позавчера ИРепка #
позавчера mtata # (автор рецепта)
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