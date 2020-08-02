Нежный, ароматный закусочный торт с баклажанными блинчиками и начинкой из овощей и плавленого сыра!
- 2 августа 2020, 8:04
- 4060
Закусочный баклажанный торт с плавленым сыром
Ингредиенты для «Закусочный баклажанный торт с плавленым сыром»:
Баклажанные блины
- Баклажан (600 г) — 3 шт
- Яйцо куриное — 3 шт
- Мука пшеничная / Мука — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Сода — 0.5 ч. л.
Начинка
- Морковь (350 г) — 2 шт
- Лук репчатый (250 г) — 3 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Майонез — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Сырок плавленый (по 90 г) — 4 шт
- Зелень (укроп, зеленый лук) — 0.5 пуч.
- Масло растительное (для обжаривания) — 2 ст. л.
- Помидоры черри (для украшения) — 4 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2796.8 ккал
|
белки
110 г
|
жиры
183.4 г
|
углеводы
622.3 г
|100 г блюда
|ккал
128.3 ккал
|белки
5 г
|жиры
8.4 г
|углеводы
28.5 г
Рецепт «Закусочный баклажанный торт с плавленым сыром»:
Смазать сковороду для блинов растительным маслом, выложить тесто (на сковороду диаметром 20 см - примерно 3 ст. л.), разровнять.
Для начинки:
лук нарезать мелким кубиком, натереть морковь. Обжарить на небольшом количестве растительного масла. Дать остыть.
К остывшим овощам добавить измельченный чеснок, майонез, приправить солью и черным перцем по вкусу. Перемешать.
Присыпать любимой зеленью (у меня укроп и зеленый лук).
Также собираем второй и третий слой - блинчик, 1/4 часть морковной начинки, 1/3 часть плавленого сыра, зелень.
На завершающий слой - распределяем оставшуюся 1/4 часть морковной начинки, присыпаем зеленью и украшаем по желанию (у меня кружочки симпатичных помидоров черри). Отправляем в холодильник на 5-6 часов настояться, пропитаться и охладиться.
Всем приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 18:38 Людмила Идрисова #
вчера в 11:22 helenkay #
4 августа wise1288 #
4 августа Ирушенька #
3 августа Wera13 #
3 августа Z Olga # (автор рецепта)
3 августа tatabilga-2015 #
Рекомендую приготовить !!
3 августа Z Olga # (автор рецепта)
3 августа lubashka55 #
3 августа Z Olga # (автор рецепта)
2 августа lana12061971 #
3 августа Z Olga # (автор рецепта)
2 августа Ange77 #
3 августа Z Olga # (автор рецепта)
2 августа vava36 #
2 августа Z Olga # (автор рецепта)
2 августа наташа лучко #
утаскиваю
2 августа Z Olga # (автор рецепта)
2 августа ирпенчанка #
2 августа Z Olga # (автор рецепта)
2 августа tatabilga-2015 #
2 августа Z Olga # (автор рецепта)
2 августа Демурия #
2 августа Z Olga # (автор рецепта)
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