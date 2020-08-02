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  • 2 августа 2020, 8:04
  • 4060

Закусочный баклажанный торт с плавленым сыром

Рецепт: Закусочный баклажанный торт с плавленым сыром

Нежный, ароматный закусочный торт с баклажанными блинчиками и начинкой из овощей и плавленого сыра!

Категория: Закуски Закусочные торты Овощные закусочные торты

Ингредиенты для «Закусочный баклажанный торт с плавленым сыром»:

Баклажанные блины

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2796.8 ккал 		белки
110 г 		жиры
183.4 г 		углеводы
622.3 г
100 г блюда
ккал
128.3 ккал		 белки
5 г		 жиры
8.4 г		 углеводы
28.5 г


Рецепт «Закусочный баклажанный торт с плавленым сыром»:

Блинчики:
баклажаны вымыть, обсушить, срезать кожицу.

Натереть на крупной стороне терки.

Добавить яйца, муку, приправить солью и черным перцем по вкусу.

Добавить сметану, растительное масло и соду. Тщательно перемешать до однородности.

Смазать сковороду для блинов растительным маслом, выложить тесто (на сковороду диаметром 20 см - примерно 3 ст. л.), разровнять.

Выпекать блинчик до золотистого цвета на среднем огне с двух сторон. Получилось 4 блинчика.

Для начинки:
лук нарезать мелким кубиком, натереть морковь. Обжарить на небольшом количестве растительного масла. Дать остыть.

К остывшим овощам добавить измельченный чеснок, майонез, приправить солью и черным перцем по вкусу. Перемешать.

Собираем торт:
на баклажанный блинчик выкладываем 1/4 часть морковной начинки.

Сверху - 1/3 часть натертого плавленного сыра равномерно распределить по всей поверхности.

Присыпать любимой зеленью (у меня укроп и зеленый лук).
Также собираем второй и третий слой - блинчик, 1/4 часть морковной начинки, 1/3 часть плавленого сыра, зелень.

На завершающий слой - распределяем оставшуюся 1/4 часть морковной начинки, присыпаем зеленью и украшаем по желанию (у меня кружочки симпатичных помидоров черри). Отправляем в холодильник на 5-6 часов настояться, пропитаться и охладиться.







Всем приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска завтрак обед ужин праздник торт

Вкусы: овощной насыщенный баклажановый морковный сырный пикантный

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Фотографии «Закусочный баклажанный торт с плавленым сыром» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

А не лучше баклажаны запечь и после использовать для "блинчиков". Кто делал -поделитесть вкусовыми впечатлениями. Долго ли жарился блин и дошел ли до готовности и как на вкус: не жесткий.
Смотрится как печеночный торт, если не читать состав.
Олечка! Спасибо за рецепт забрала в КК
Олечка, какой интересный,красивый закусочный торт!
Нравится! Забираю!Спасибо!
спасибо большое!
Спасибо за рецепт ,Олечка ! Это тааак Вкусно !! У меня получилось 4 блинчика , один я съела с начинкой ммммм !! Потому в торте 3 блинчика ,помидорами не стала украшать ,зелень- кинза .
Рекомендую приготовить !!
ох, Танечка! красота какая! спасибо большое за такой скорый фото-отчет к рецепту! мне очень приятно, что рецепт пришелся по вкусу!
Интересный рецепт
спасибо!
Очень оригинально!
благодарю!
Отличная идея!
спасибо большое!
Очень интересно. Из баклажанов никогда не пробовала.
буду рада, если рецепт придется по вкусу!
из какбачков готовила подобный) а вот из баклажан - это идея
утаскиваю
благодарю!
Чудесный тортик! Забрала! Спасибо, Оля!
спасибо большое!
Очень мне понравился этот тортик забираю в КК ,спасибо Олечка
мне очень приятно! надеюсь, рецепт не разочарует!
спасибо!
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