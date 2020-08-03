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Версия для печати Рецепты Маринад, панировка Маринад для рыбы
  • 3 августа 2020, 1:07
  • 3022

Маринованная салака "Сборная"

Рецепт: Маринованная салака Сборная

Идеи позаимствовала с Ютуб каналов: "Вкусный уголок" и "Мужики на кухне", поэтому, блюдо так и назвала! Авторам большое спасибо. Последним оказался наш поварёнок Сергей Лукьянов и его рецепт, как тоже оказалось, есть на сайте. Получилась очень вкусная салака, а в тандеме с лучком - чудесная, пикантная, ароматная закуска! Угощайтесь!

Категория: Маринад, панировка Маринад для рыбы

Ингредиенты для «Маринованная салака "Сборная"»:

Маринад для рыбы

Луковая прослойка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
93.5 ккал 		белки
0 г 		жиры
10 г 		углеводы
0.9 г
100 г блюда
ккал
16.1 ккал		 белки
0 г		 жиры
1.7 г		 углеводы
0.2 г


Рецепт «Маринованная салака "Сборная"»:

1. Подготовим салаку. У меня она была фасованная, сухой заморозки. Вес - 700 г. Вы можете взять и килограмм. Маринада точно хватит.
2. Перекладываем рыбу в миску и даём ей разморозиться при комнатной температуре.

Готовим маринад:
1. В кастрюльку налить воду, добавить остальные ингредиенты, (кроме подсолнечного масла и уксуса).
2. Поставить на огонь и довести до кипения. Проварить пару минут. Затем добавить 1 ст. л. масла и проварить ещё пару минут.
Снять с огня и дать полностью остыть. Затем добавить 2 ст. л. уксуса.

1. Размороженную рыбку очищаем. Надрезав голову от спинки, не доходя до конца брюшка, вытащить аккуратно кишки, оставив икру, или молоки внутри. При таком способе, рыбка получится более плотненькой после маринада.
2. Затем хорошо промыть под проточной водой.

Залить подготовленную салаку остывшим маринадом, накрыть крышкой и отправить в холодильник на 24 часа. Совет!!! Начните пробовать часов через 15. У меня рыбка была не очень большая, поэтому этого времени мне хватило.

Сливаем маринад и хорошо промываем нашу салаку. На этом этапе можно остановится. Рыбка готова к употреблению...

Я же, предлагаю сделать ещё пару манипуляций и получить очень вкусную, универсальную закуску!
1. Нарезать лук не толстыми полукольцами. Пропорции произвольные. Я взяла 1 луковицу, весом 150 г.
2. Сложить в мисочку. По вкусу добавить соль, сахар, уксус и немного помять рукой. Оставить минут на 10-15.
Пы. Сы. Я взяла 1 ч. л. (без горки) сахара; 0,5 ч. л. соли и 2 ч. л. яблочного уксуса. Можно и обычный, 9%. Только количество регулируйте под свой вкус.

У салаки удаляем хребет. Он легко отходит и получаются аккуратненькие филешечки, которые, в дальнейшем, очень удобно будет класть на бутерброд.

Лук визуально делим на три части.
1. Берём судочек. Выкладываем 1 часть слегка отжатого лука, перчим по вкусу (у меня смесь перцев) и поливаем подсолнечным маслом, (лучше домашним). Я добавила 1 ст. л. Затем укладываем филешечки кожицей вверх.
2. Далее ещё один слой рыбки, но уже кожицей вниз. Затем кладём 2-ю часть лука, перчим и поливаем маслом (1 ст. л.). Простите, но я забыла сфотографировать этот момент.

Затем последний слой салаки, (из моих заявленных 700 г.) и оставшийся лук. Снова перчим и поливаем маслом. Накрываем крышкой и убираем в холодильник немножко охладиться.
Пы. Сы. Можно переслаивать луком и каждый слой рыбки, укладывая кожицей вверх. Но, мне так нравится больше.

Зовём гостей... Накрываем на стол... Достаём нашу вкусную, ароматную закусочку, посыпаем свежим укропчиком, наливаем рюмочки охлаждённой водочки, садимся за стол и наслаждаемся!!! Приятного аппетита!





Шматочек сала, "отмундиренной" картошки, селёдки жирненькой,
Да стопку водки. Лучок зелёненький, пучок редиски...
На кой мне гамбургер? Зачем мне виски?



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол

Теги: закуска

Вкусы: рыбный луковый пикантный соленый приятный

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Маринованная салака Сборная
Описание: Идеи позаимствовала с Ютуб каналов: "Вкусный уголок" и "Мужики на кухне", поэтому, блюдо так и назвала! Авторам большое спасибо. Последним оказался наш поварёнок Сергей Лукьянов и его рецепт, как тоже оказалось, есть на сайте. Получилась очень вкусная салака, а в тандеме с лучком - чудесная, пикантная, ароматная закуска! Угощайтесь!
Тэги: закуска.


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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Наташ, мы прям монитор облизываем. Очень аппетитная рыбка.
Рецепт забрала, СПАСИБО
И классный рыжий кот рыбку смакует. Не будем отставать, иду за салакой.
Наташа, замечательно приготовила рыбу!
Инна! Спасибо за внимание и поддержку!
Наташенька,картинка-натюрМОРД салаки хотя и безголовой салаки-ЗАШИБИСЬ!К такому закусону...одного стаканА недостаточно будет! Бегу за дополнительным *горючим* и к тебе,дорогая! Сплошной восторг от накрытого стола и приятное благодушие от закусона! Спасибо,Наташенька ,за приглашение,посиделки и суперРр мастер -класс!
Веточка! Наконец-то ты зашла ко мне на огонёк! Сердечно благодарю за комплеманы и душевный комментарий! Мне очень приятно! Ты для каждого найдёшь доброе словечко! Всегда рада тебя видеть у себя в гостях!
Наташа! Очаровательная рыбка! Работа была проведена большая - сколько ее почистила!
Ириночка! Большое спасибо за внимание и поддержку!
Ах, какой натюрморт!
Великолепный стол накрыла, Натуля! Очень аппетитная салака!
Мариша! Спасибо, дорогая! Угощайся на здоровье!
Наташенька, с Рецептом дня! Очень интересная рыбка и аппетитно накрытый
стол! Остаюсь на угощение!
Остаюсь на угощение!
Любочка! Буду только рада!!!! Угощайся, милая, и чувствуй себя как дома! Спасибо, что заглянула!
Наташенька, замечательная рыбка, очень вкусная! Поздравляю с Рецептом дня!
Ларочка! Спасибо за внимание, поздравление и поддержку! Мне очень приятно!
Ммм...чудесная рыбка
Катюша! Спасибо большое!
Чудеснейшая рыбка Натуль, обязательно попробую попозжА
Галочка! Спасибо большое, что заглянула!
обязательно попробую попозжА
С нетерпением буду ждать отчёт!
Наташа, с рыбкой я дружу и салака мне оч оч понравилась!
Спасибки, Люда! Буду рада, если рецепт пригодится!
Вот это закусочки, вот это красота!!! Наташенька, от твоего шикарного стола глаз не оторвать, такой вкуснятинкой его заставила!
Людочка! Большое спасибо за внимание и приятный комментарий!
Натали, ах какая рыбка соблазнительная!
Замечательное, подробное описание рецепта!
Умничка! С рецептом дня
Танюша! Сердечно благодарю за внимание, поддержку, похвалу и поздравление! Мне очень приятно!
Мне кажется,на мойву похожа рыбка....Но выглядит очень аппетитно 👍
Лена! Спасибо за внимание! Может и похожа на фото, но это салака. Мойва жирнее и относится к семейству корюшек, а салака к подвиду сельди!
Наташенька! Какая оригинальная рыбка получилась . Выглядит очень вкусно. Стол накрыт душевно, так и хочется за него прыгнуть
Светочка! Спасибо за внимание и поддержку!
Стол накрыт душевно, так и хочется за него прыгнуть
Запрыгивай и чувствуй себя как дома!
шикарная рыбка!
Света! Спасибо большое!
Наташенька, ох, и хороша рыба! Шикарный мастер-класс! Красота!
Ириша! Большое спасибо за внимание, поддержку и похвалу!
Угощайся, дорогая!
С удовольствием угощусь, Наташенька! Огромное спасибо! Золотые твои ручки!
Всегда рада тебя угостить!
Ох, Наташенька, шикарная рыбка! Какой стол!
Людочка! Спасибо огромное! Угощайся, чем Бог послал!
Наташенька, какой же классный закусон ! Сегодня и стопочки были, и картошечка, и сало, а такой классной закуски не было ! Сегодня отмечали день рождения наших мальчишек-близнецов ! Но, правда, пока без них - на дачу они приедут дня через три, вот к этому времени и постараемся приготовить эту обалденную закуску ! Вот спасибо, дорогая
Галочка! С Днём рождения твоих любимых, дорогих красавцев-внучат! Заочно поднимаю за них стопочку! Будьмо! Благодарю сердечно, что нашла время и заглянула ко мне на огонёк!
вот к этому времени и постараемся приготовить эту обалденную закуску
Буду очень рада, если ты приготовишь эту закуску и она вам понравится!
Пы. Сы. Очень вкусно выложить эти филешечки с луком на хлебушек, сверху капнуть майонеза, посыпать зеленью.Если выкладывать рулетиком, то можно скрепить шпажкой. Ещё можно сделать так: хлеб-натёртая, (или тонкий кружочек), варёная свекла - салака с лучком - майонез. Если свекла натёртая, то можно сразу заправить её майонезом и добавить чуть чесночка! В общем и целом - буду ждать отчёт!
Спасибо, Натуль, уже облизываюсь и предвкушаю
На здоровье!
Наташенька, как же вкусненько! Аппетитные фото!!!
Жанночка! Огромное спасибо за внимание и поддержку!
Наташа!забрала сразу,как поднялась с пола....свалилась с табуретки,когда фоток твоих насмотрелась и рецепт дочитала
Как мы любим простую, русскую едуууу
Супер рецепт!
Ириша! Мне очень приятно, что рецепт вызвал такие эмоции! Забирай и готовь на доброе здоровье! Спасибо за внимание и позитивный комментарий!
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