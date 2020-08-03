Идеи позаимствовала с Ютуб каналов: "Вкусный уголок" и "Мужики на кухне", поэтому, блюдо так и назвала! Авторам большое спасибо. Последним оказался наш поварёнок Сергей Лукьянов и его рецепт, как тоже оказалось, есть на сайте. Получилась очень вкусная салака, а в тандеме с лучком - чудесная, пикантная, ароматная закуска! Угощайтесь!
- 3 августа 2020, 1:07
- 3022
Маринованная салака "Сборная"
Ингредиенты для «Маринованная салака "Сборная"»:
Маринад для рыбы
- Вода — 500 мл
- Соль (45 г.) — 1,5 ст. л.
- Сахар — 0,5 ст. л.
- Уксус (9%) — 2 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Гвоздика — 2 шт
- Перец черный — 5 шт
- Перец душистый — 2 шт
- Кориандр (в зёрнах) — 0,5 ч. л.
- Семена горчицы — 0,5 ч. л.
- Лист лавровый (1-2) — 1 шт
- Укроп (стебли; зелень-для подачи) — по вкусу
- Салака (свежемороженая) — 0,7 кг
Луковая прослойка
- Лук репчатый — по вкусу
- Уксус (желательно яблочный) — по вкусу
- Сахар — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Масло подсолнечное (ароматизированное) — по вкусу
- Перец черный (молотый) — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
93.5 ккал
|
белки
0 г
|
жиры
10 г
|
углеводы
0.9 г
|100 г блюда
|ккал
16.1 ккал
|белки
0 г
|жиры
1.7 г
|углеводы
0.2 г
Рецепт «Маринованная салака "Сборная"»:
1. Подготовим салаку. У меня она была фасованная, сухой заморозки. Вес - 700 г. Вы можете взять и килограмм. Маринада точно хватит.
2. Перекладываем рыбу в миску и даём ей разморозиться при комнатной температуре.
Готовим маринад:
1. В кастрюльку налить воду, добавить остальные ингредиенты, (кроме подсолнечного масла и уксуса).
2. Поставить на огонь и довести до кипения. Проварить пару минут. Затем добавить 1 ст. л. масла и проварить ещё пару минут.
Снять с огня и дать полностью остыть. Затем добавить 2 ст. л. уксуса.
1. Размороженную рыбку очищаем. Надрезав голову от спинки, не доходя до конца брюшка, вытащить аккуратно кишки, оставив икру, или молоки внутри. При таком способе, рыбка получится более плотненькой после маринада.
2. Затем хорошо промыть под проточной водой.
Залить подготовленную салаку остывшим маринадом, накрыть крышкой и отправить в холодильник на 24 часа. Совет!!! Начните пробовать часов через 15. У меня рыбка была не очень большая, поэтому этого времени мне хватило.
Сливаем маринад и хорошо промываем нашу салаку. На этом этапе можно остановится. Рыбка готова к употреблению...
Я же, предлагаю сделать ещё пару манипуляций и получить очень вкусную, универсальную закуску!
1. Нарезать лук не толстыми полукольцами. Пропорции произвольные. Я взяла 1 луковицу, весом 150 г.
2. Сложить в мисочку. По вкусу добавить соль, сахар, уксус и немного помять рукой. Оставить минут на 10-15.
Пы. Сы. Я взяла 1 ч. л. (без горки) сахара; 0,5 ч. л. соли и 2 ч. л. яблочного уксуса. Можно и обычный, 9%. Только количество регулируйте под свой вкус.
У салаки удаляем хребет. Он легко отходит и получаются аккуратненькие филешечки, которые, в дальнейшем, очень удобно будет класть на бутерброд.
Лук визуально делим на три части.
1. Берём судочек. Выкладываем 1 часть слегка отжатого лука, перчим по вкусу (у меня смесь перцев) и поливаем подсолнечным маслом, (лучше домашним). Я добавила 1 ст. л. Затем укладываем филешечки кожицей вверх.
2. Далее ещё один слой рыбки, но уже кожицей вниз. Затем кладём 2-ю часть лука, перчим и поливаем маслом (1 ст. л.). Простите, но я забыла сфотографировать этот момент.
Затем последний слой салаки, (из моих заявленных 700 г.) и оставшийся лук. Снова перчим и поливаем маслом. Накрываем крышкой и убираем в холодильник немножко охладиться.
Пы. Сы. Можно переслаивать луком и каждый слой рыбки, укладывая кожицей вверх. Но, мне так нравится больше.
Шматочек сала, "отмундиренной" картошки, селёдки жирненькой,
Да стопку водки. Лучок зелёненький, пучок редиски...
На кой мне гамбургер? Зачем мне виски?
Комментарии и отзывы
6 часов назад nadinhike #
Рецепт забрала, СПАСИБО
И классный рыжий кот рыбку смакует. Не будем отставать, иду за салакой.
позавчера inna_2107 #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
4 августа Т-пушка #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
4 августа ИРепка #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
4 августа ved-marina #
Великолепный стол накрыла, Натуля! Очень аппетитная салака!
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
4 августа Vishnja #
стол! Остаюсь на угощение!
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
позавчера Vishnja #
4 августа Dama-Lorik #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
4 августа МурКатеринка #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
4 августа Гали-28 #
4 августа ирпенчанка # (автор рецепта)
С нетерпением буду ждать отчёт!
4 августа Людмила НК #
4 августа ирпенчанка # (автор рецепта)
4 августа Люда-Людмила #
4 августа ирпенчанка # (автор рецепта)
4 августа Tanushechka-2017 #
Замечательное, подробное описание рецепта!
Умничка! С рецептом дня
4 августа ирпенчанка # (автор рецепта)
4 августа Tanushechka-2017 #
4 августа elena skorpion 66 #
4 августа ирпенчанка # (автор рецепта)
4 августа wise1288 #
4 августа ирпенчанка # (автор рецепта)
Запрыгивай и чувствуй себя как дома!
позавчера wise1288 #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
4 августа мисс #
4 августа ирпенчанка # (автор рецепта)
4 августа Ирушенька #
4 августа ирпенчанка # (автор рецепта)
Угощайся, дорогая!
4 августа Ирушенька #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
3 августа Сурик #
3 августа ирпенчанка # (автор рецепта)
3 августа Galiniya #
3 августа ирпенчанка # (автор рецепта)
Буду очень рада, если ты приготовишь эту закуску и она вам понравится!
Пы. Сы. Очень вкусно выложить эти филешечки с луком на хлебушек, сверху капнуть майонеза, посыпать зеленью.Если выкладывать рулетиком, то можно скрепить шпажкой. Ещё можно сделать так: хлеб-натёртая, (или тонкий кружочек), варёная свекла - салака с лучком - майонез. Если свекла натёртая, то можно сразу заправить её майонезом и добавить чуть чесночка! В общем и целом - буду ждать отчёт!
3 августа Galiniya #
3 августа ирпенчанка # (автор рецепта)
3 августа jannasimf #
3 августа ирпенчанка # (автор рецепта)
3 августа Беннито #
Как мы любим простую, русскую едуууу
Супер рецепт!
3 августа ирпенчанка # (автор рецепта)
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