Маринованная салака "Сборная"

Я же, предлагаю сделать ещё пару манипуляций и получить очень вкусную, универсальную закуску!

1. Нарезать лук не толстыми полукольцами. Пропорции произвольные. Я взяла 1 луковицу, весом 150 г.

2. Сложить в мисочку. По вкусу добавить соль, сахар, уксус и немного помять рукой. Оставить минут на 10-15.

Пы. Сы. Я взяла 1 ч. л. (без горки) сахара; 0,5 ч. л. соли и 2 ч. л. яблочного уксуса. Можно и обычный, 9%. Только количество регулируйте под свой вкус.