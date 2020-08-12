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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 12 августа 2020, 10:28
  • 9135

Куриные котлеты "Несвиж"

Рецепт: Куриные котлеты Несвиж

Этот рецепт мне попался в одном из уютных ресторанчиков в Беларуси, местные жители гордятся этим рецептом еще и потому, что он был изобретен во времена правления Радзивиллов, дворцовый комплекс которых находится в городе Несвиж. Изначально в рецептуре использовали в качестве мяса - свинину, получалось очень калорийно. Я же решила приготовить из мяса курицы. Получилось очень сытно, сочно и необычно.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Кухня: Белорусская

Ингредиенты для «Куриные котлеты "Несвиж"»:

Время приготовления:

Количество порций: 7

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1867.9 ккал 		белки
97.5 г 		жиры
122.8 г 		углеводы
86.9 г
Порции
ккал
266.8 ккал		 белки
13.9 г		 жиры
17.5 г		 углеводы
12.4 г
100 г блюда
ккал
233.5 ккал		 белки
12.2 г		 жиры
15.4 г		 углеводы
10.9 г


Рецепт «Куриные котлеты "Несвиж"»:

Шаг 1. Мясо птицы нарезать на крупные кусочки, кожу добавлять не надо. Затем добавить приправы, горчицу и соль, перемешать и добавить чеснок с растительным маслом. Накрыть пленкой и отправить в холодильник на 1,5 часа.
Шаг 2. Добавляем к маринованному мясу яйцо и крахмал, перемешиваем лопаточкой и формируем котлеты. На горячую сковородку добавляем растительное масло, выкладываем котлеты и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки, примерно по 2 минуты. Чтобы избавиться от излишек масла, выкладываем на бумажные полотенца.
Шаг 3. Готовим соус. У меня майонез домашний с добавлением сметаны. Сыр натираем на мелкой терке. Ставим разогреваться духовку на 180 градусов.
Шаг 4. Котлеты выкладываем на пергамент, смазываем соусом и выкладываем сверху сыр. Отправляем в духовку до расплавления сыра. Наше блюдо готово, всем приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: второе горячее обед

Вкусы: горчичный мясной сырный

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Куриные котлеты Несвиж
Описание: Этот рецепт мне попался в одном из уютных ресторанчиков в Беларуси, местные жители гордятся этим рецептом еще и потому, что он был изобретен во времена правления Радзивиллов, дворцовый комплекс которых находится в городе Несвиж. Изначально в рецептуре использовали в качестве мяса - свинину, получалось очень калорийно. Я же решила приготовить из мяса курицы. Получилось очень сытно, сочно и необычно.


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Фотографии «Куриные котлеты "Несвиж"» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Что то мне подсказывает, что и индюшка может пережить такое. Во всяком случае попробую и отчитаюсь - у меня как раз лежат в терияки 2 индюшачьи грудки.

А, и без обид... но "чтобы избавиться от ИЗЛИШКОВ масла". Излишек склоняется
Упс
Я думаю любое замаринованное мясо подойдёт, разве что время приготовление разное.
Приготовила на праздничный ужин, ели все с добавкой, спасибо за рецепт)) буду готовить ещё
супер! рада очень, что рецепт понравился
отчитываюсь. приготовила, съели-умяли с треском за ушами))) можно и без сыра заливки готовить - тоже очень вкусно!
супер! спасибо за фотоотчет
Обожаю сочетание курицы и сыра!!! Ай, да, молодцы те, кто сочинил эти котлетки!!!
Классные котлетки! Одну съел и наелся!
Да, мы на гарнир семьёй кабачки взяли и сытно
Да, мы на гарнир семьёй кабачки взяли и сытно

Добрый день, хочу сегодня приготовить эти котлетки, а как вы на гарнир кабачки готовите? Поделитесь рецептиком
Добрый день https://www.povarenok.ru/recipes/show/166798/ вот рецепт, очень простой и сытный.
Спасибо!
Ой, хочу сегодня приготовить!!!!😊
утащила. в ближайшее время реализую
очень надеюсь, что и вам понравится
отчитаюсь с приложением фотографии!
Сытно и нарядно! С курицей- хороший вариант.
спасибо большое Вот и мне нравится, котлетки лепятся легко и не так калорийно
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