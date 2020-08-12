ignoriya_ivanovnaПоваренок 2 уровня 12 августа 2020, 10:28

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Куриные котлеты "Несвиж"

Этот рецепт мне попался в одном из уютных ресторанчиков в Беларуси, местные жители гордятся этим рецептом еще и потому, что он был изобретен во времена правления Радзивиллов, дворцовый комплекс которых находится в городе Несвиж. Изначально в рецептуре использовали в качестве мяса - свинину, получалось очень калорийно. Я же решила приготовить из мяса курицы. Получилось очень сытно, сочно и необычно.

Ингредиенты для «Куриные котлеты "Несвиж"»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

1867.9 ккал белки

97.5 г жиры

122.8 г углеводы

86.9 г Порции ккал

266.8 ккал белки

13.9 г жиры

17.5 г углеводы

12.4 г 100 г блюда ккал

233.5 ккал белки

12.2 г жиры

15.4 г углеводы

10.9 г

Рецепт «Куриные котлеты "Несвиж"»:

Шаг 1. Мясо птицы нарезать на крупные кусочки, кожу добавлять не надо. Затем добавить приправы, горчицу и соль, перемешать и добавить чеснок с растительным маслом. Накрыть пленкой и отправить в холодильник на 1,5 часа.

Шаг 2. Добавляем к маринованному мясу яйцо и крахмал, перемешиваем лопаточкой и формируем котлеты. На горячую сковородку добавляем растительное масло, выкладываем котлеты и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки, примерно по 2 минуты. Чтобы избавиться от излишек масла, выкладываем на бумажные полотенца.

Шаг 3. Готовим соус. У меня майонез домашний с добавлением сметаны. Сыр натираем на мелкой терке. Ставим разогреваться духовку на 180 градусов.

Шаг 4. Котлеты выкладываем на пергамент, смазываем соусом и выкладываем сверху сыр. Отправляем в духовку до расплавления сыра. Наше блюдо готово, всем приятного аппетита!