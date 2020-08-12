Этот рецепт мне попался в одном из уютных ресторанчиков в Беларуси, местные жители гордятся этим рецептом еще и потому, что он был изобретен во времена правления Радзивиллов, дворцовый комплекс которых находится в городе Несвиж. Изначально в рецептуре использовали в качестве мяса - свинину, получалось очень калорийно. Я же решила приготовить из мяса курицы. Получилось очень сытно, сочно и необычно.
- 12 августа 2020, 10:28
- 9135
Куриные котлеты "Несвиж"
Ингредиенты для «Куриные котлеты "Несвиж"»:
- Курица (филе и мясо с голени) — 400 г
- Сыр твердый — 50 г
- Крахмал — 2 ст. л.
- Яйцо куриное (мелкое или 1 крупное) — 2 шт
- Майонез — 3 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Приправа (сумах, пожитник, карри, красный перец) — 2 ч. л.
- Масло растительное (для обжарки) — 5 ст. л.
- Горчица — 0,5 ч. л.
- Чеснок — 2 зуб.
Время приготовления:
Количество порций: 7
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1867.9 ккал
|
белки
97.5 г
|
жиры
122.8 г
|
углеводы
86.9 г
|Порции
|ккал
266.8 ккал
|белки
13.9 г
|жиры
17.5 г
|углеводы
12.4 г
|100 г блюда
|ккал
233.5 ккал
|белки
12.2 г
|жиры
15.4 г
|углеводы
10.9 г
Рецепт «Куриные котлеты "Несвиж"»:
Шаг 2. Добавляем к маринованному мясу яйцо и крахмал, перемешиваем лопаточкой и формируем котлеты. На горячую сковородку добавляем растительное масло, выкладываем котлеты и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки, примерно по 2 минуты. Чтобы избавиться от излишек масла, выкладываем на бумажные полотенца.
Шаг 3. Готовим соус. У меня майонез домашний с добавлением сметаны. Сыр натираем на мелкой терке. Ставим разогреваться духовку на 180 градусов.
Шаг 4. Котлеты выкладываем на пергамент, смазываем соусом и выкладываем сверху сыр. Отправляем в духовку до расплавления сыра. Наше блюдо готово, всем приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 18:47 lwp #
А, и без обид... но "чтобы избавиться от ИЗЛИШКОВ масла". Излишек склоняется
вчера в 19:04 ignoriya ivanova #
Я думаю любое замаринованное мясо подойдёт, разве что время приготовление разное.
позавчера kama_volga #
позавчера ignoriya_ivanovna # (автор рецепта)
позавчера облаковнебе #
позавчера ignoriya_ivanovna # (автор рецепта)
12 августа Алиева2012 #
12 августа ирпенчанка #
12 августа ignoriya ivanova #
5 часов назад tatiana simbirceva #
Добрый день, хочу сегодня приготовить эти котлетки, а как вы на гарнир кабачки готовите? Поделитесь рецептиком
3 часа назад ignoriya ivanova #
3 часа назад tatiana simbirceva #
12 августа Любовь Раменская #
12 августа ignoriya_ivanovna # (автор рецепта)
12 августа облаковнебе #
12 августа ignoriya ivanova #
12 августа облаковнебе #
12 августа semsvet #
12 августа ignoriya_ivanovna # (автор рецепта)
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