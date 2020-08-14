Очень люблю запеченные овощи. Такие овощи готовят у меня на работе в горячем цехе. Так зачем покупать, если можно приготовить самой. Решила и с вами, поварята, поделится этим рецептом. Овощи вкусны как в горячем, так и в холодном виде.
- 14 августа 2020, 16:14
- 3648
Овощи-гриль по-домашнему
Ингредиенты для «Овощи-гриль по-домашнему»:
- Кабачок (у меня вес был 740 гр.) — 3 шт
- Баклажан (вес-680 гр.) — 2 шт
- Перец болгарский — 2 шт
- Шампиньоны — 400 г
- Капуста цветная — 200 г
- Масло растительное — 65 г
- Уксус (бальзамический) — 30 г
- Соль — 1 ч. л.
- Чеснок — 3 зуб.
- Перец черный — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1342.6 ккал
|
белки
38.9 г
|
жиры
78.5 г
|
углеводы
402.9 г
|Порции
|ккал
223.8 ккал
|белки
6.5 г
|жиры
13.1 г
|углеводы
67.2 г
|100 г блюда
|ккал
52.2 ккал
|белки
1.5 г
|жиры
3.1 г
|углеводы
15.7 г
Рецепт «Овощи-гриль по-домашнему»:
Цветную купусту брать не обязательно, у меня остался небольшой велок, надо было пристроить. Целый красный болгарский перец запечь в духовке до почернения бочков, потом сразу положить в пакет на минут 30, так шкурка будет легче очищаться.
Грибы нарезать толщиной 5 мм, запечь в духовке при температуре 200-220 гр.. Цветную капусту разобрала на соцветия и тоже запекла в духовке.
Запеченные овощи складывать в глубокий противень или такую емкость, в которой будет удобно перемешивать.
Добавить заправку к овощам и хорошо перемешать. Если не хватает соли, то можно по желанию полить еще соевым соусом. На следующий день овощи еще вкуснее, они хорошо пропитались заправкой. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
15 августа ИРепка #
15 августа Okoolina #
15 августа Ната 69 # (автор рецепта)
15 августа semsvet #
15 августа Ната 69 # (автор рецепта)
15 августа wise1288 #
15 августа Ната 69 # (автор рецепта)
15 августа Nitrix #
15 августа Ната 69 # (автор рецепта)
15 августа Ирушенька #
15 августа Ната 69 # (автор рецепта)
14 августа Алиева2012 #
15 августа Ната 69 # (автор рецепта)
14 августа inna_2107 #
15 августа Ната 69 # (автор рецепта)
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