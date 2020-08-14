BB-код для вставки:

BB-код используется на форумах

[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/166871/]Овощи-гриль по-домашнему[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/166871/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jun/29/05/2735914_31242-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из овощей, грибов, бобовых -> Горячие блюда из овощей Очень люблю запеченные овощи. Такие овощи готовят у меня на работе в горячем цехе. Так зачем покупать, если можно приготовить самой. Решила и с вами, поварята, поделится этим рецептом. Овощи вкусны как в горячем, так и в холодном виде. Ингредиенты: Кабачок, Баклажан, Перец болгарский, Шампиньоны, Капуста цветная, Масло растительное, Уксус, Соль, Чеснок, Перец черный. Тэги: горячее.