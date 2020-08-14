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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 14 августа 2020, 16:14
  • 3648

Овощи-гриль по-домашнему

Рецепт: Овощи-гриль по-домашнему

Очень люблю запеченные овощи. Такие овощи готовят у меня на работе в горячем цехе. Так зачем покупать, если можно приготовить самой. Решила и с вами, поварята, поделится этим рецептом. Овощи вкусны как в горячем, так и в холодном виде.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Овощи-гриль по-домашнему»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1342.6 ккал 		белки
38.9 г 		жиры
78.5 г 		углеводы
402.9 г
Порции
ккал
223.8 ккал		 белки
6.5 г		 жиры
13.1 г		 углеводы
67.2 г
100 г блюда
ккал
52.2 ккал		 белки
1.5 г		 жиры
3.1 г		 углеводы
15.7 г


Рецепт «Овощи-гриль по-домашнему»:

Цветную купусту брать не обязательно, у меня остался небольшой велок, надо было пристроить. Целый красный болгарский перец запечь в духовке до почернения бочков, потом сразу положить в пакет на минут 30, так шкурка будет легче очищаться.

Кабачки нарезать на кружочки толщиной примерно 1 см. Запечь в духовке при t=200-220 гр.

Баклажаны тоже нарезать кружочками толщиной 1 см, запечь в духовке.

Грибы нарезать толщиной 5 мм, запечь в духовке при температуре 200-220 гр.. Цветную капусту разобрала на соцветия и тоже запекла в духовке.

Запеченные овощи складывать в глубокий противень или такую емкость, в которой будет удобно перемешивать.

Приготовим соус. Смешать в чашке масло растительное, бальзамический уксус, чеснок, соль.

Добавить заправку к овощам и хорошо перемешать. Если не хватает соли, то можно по желанию полить еще соевым соусом. На следующий день овощи еще вкуснее, они хорошо пропитались заправкой. Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Звезда Яндекс.Дзен На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее Специальное питание : Вегетарианское питание

Теги: горячее

Вкусы: овощной грибной

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Овощи-гриль по-домашнему
Описание: Очень люблю запеченные овощи. Такие овощи готовят у меня на работе в горячем цехе. Так зачем покупать, если можно приготовить самой. Решила и с вами, поварята, поделится этим рецептом. Овощи вкусны как в горячем, так и в холодном виде.
Тэги: горячее.


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Комментарии и отзывы

Здорово!
Я люблю такое!
Овощи-гриль без гриля -то, что нужно!
Наталья! Овощи - гриль все нужно летом
Света,спасибо!
Прекрасные овощи.
Спасибо!
Наташенька, замечательное, ароматное блюдо!
Ирочка,благодарю!
Аппетитные овощи получились!
Спасибо!
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