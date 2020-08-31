Этот вариант шашлыка подходит для приготовления в духовке. Ведь пикники могут быть не только на природе. Но и дома, например, на балконе или на ковре перед телевизором. Если вдруг дома захотелось шашлыка - этот простейший рецепт всегда выручит!
- 31 августа 2020, 15:55
- 5247
Шашлык из индейки в майонезе
Ингредиенты для «Шашлык из индейки в майонезе»:
- Индейка (филе бедра) — 1 кг
- Лук репчатый (большая головка) — 200 г
- Майонез — 2 ст. л.
- Горчица (дижонская) — 1 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Перец черный — 2 щепот.
- Уксус (яблочный или белый винный) — 2 ст. л.
- Вода — 50 мл
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2282.6 ккал
|
белки
220.6 г
|
жиры
141 г
|
углеводы
36.4 г
|100 г блюда
|ккал
171.6 ккал
|белки
16.6 г
|жиры
10.6 г
|углеводы
2.7 г
Рецепт «Шашлык из индейки в майонезе»:
Для приготовления такого шашлыка лучше всего использовать филе бедра индейки. Я готовила из филе ТМ "Индилайт". Нарежьте его на куски примерно 4*4 см
Тонко нашинкуйте большую луковицу кольцами или полукольцами.
Для маринада соедините майонез, горчицу, соль, уксус, перец и воду.
Лук слегка помните руками и добавьте в маринад, перемешайте
Смешайте куски индейки с маринадом и отправьте в холодильник на полчаса минимум.
Такой шашлык в сыром замаринованном виде хранится в холодильнике в закрытом контейнере до 3х дней. Так что его смело можно мариновать впрок.
Бамбуковые шпажки замочите в воде на 10 минут. Затем нанизайте на них куски шашлыка.
На противень поместите решетку от духовки, на неё выложите шашлычки. Сверху аккуратно выложите весь лук с майонезом.
Предварительно разогрейте духовку до 200°С. Готовьте шашлык в духовке около 30 минут. Если есть гриль, то в конце подрумяньте под грилем.
С овощным салатом на ужин под холодное пиво или бокал вина это просто сказка! А какой получается лук! Пикник дома тоже может быть вкусным.
Комментарии и отзывы
7 сентября Людмила НК #
8 сентября sibir77 # (автор рецепта)
6 сентября mega lana1981 #
7 сентября sibir77 # (автор рецепта)
1 сентября ирпенчанка #
1 сентября мисс #
1 сентября sibir77 # (автор рецепта)
1 сентября tatabilga-2015 #
1 сентября sibir77 # (автор рецепта)
31 августа красавица киса #
1 сентября sibir77 # (автор рецепта)
31 августа jannasimf #
1 сентября sibir77 # (автор рецепта)
31 августа nelliundco #
1 сентября sibir77 # (автор рецепта)
31 августа yugai ludmila65 #
31 августа sibir77 # (автор рецепта)
31 августа yugai ludmila65 #
1 сентября мисс #
1 сентября sibir77 # (автор рецепта)
31 августа Okoolina #
31 августа sibir77 # (автор рецепта)
31 августа klenovairina14 #
31 августа sibir77 # (автор рецепта)
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