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  • 31 августа 2020, 15:55
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Шашлык из индейки в майонезе

Рецепт: Шашлык из индейки в майонезе

Этот вариант шашлыка подходит для приготовления в духовке. Ведь пикники могут быть не только на природе. Но и дома, например, на балконе или на ковре перед телевизором. Если вдруг дома захотелось шашлыка - этот простейший рецепт всегда выручит!

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Шашлык из птицы

Ингредиенты для «Шашлык из индейки в майонезе»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2282.6 ккал 		белки
220.6 г 		жиры
141 г 		углеводы
36.4 г
100 г блюда
ккал
171.6 ккал		 белки
16.6 г		 жиры
10.6 г		 углеводы
2.7 г

Рецепт «Шашлык из индейки в майонезе»:

Для приготовления такого шашлыка лучше всего использовать филе бедра индейки. Я готовила из филе ТМ "Индилайт". Нарежьте его на куски примерно 4*4 см

Тонко нашинкуйте большую луковицу кольцами или полукольцами.
Для маринада соедините майонез, горчицу, соль, уксус, перец и воду.
Лук слегка помните руками и добавьте в маринад, перемешайте

Смешайте куски индейки с маринадом и отправьте в холодильник на полчаса минимум.

Такой шашлык в сыром замаринованном виде хранится в холодильнике в закрытом контейнере до 3х дней. Так что его смело можно мариновать впрок.

Бамбуковые шпажки замочите в воде на 10 минут. Затем нанизайте на них куски шашлыка.

На противень поместите решетку от духовки, на неё выложите шашлычки. Сверху аккуратно выложите весь лук с майонезом.

Предварительно разогрейте духовку до 200°С. Готовьте шашлык в духовке около 30 минут. Если есть гриль, то в конце подрумяньте под грилем.

С овощным салатом на ужин под холодное пиво или бокал вина это просто сказка! А какой получается лук! Пикник дома тоже может быть вкусным.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовим с Индилайт" На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На горячее

Теги: пикник обед ужин

Вкусы: мясной нежный луковый

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Шашлык из индейки в майонезе
Описание: Этот вариант шашлыка подходит для приготовления в духовке. Ведь пикники могут быть не только на природе. Но и дома, например, на балконе или на ковре перед телевизором. Если вдруг дома захотелось шашлыка - этот простейший рецепт всегда выручит!


Комментарии и отзывы

Какой соблазнительный шашлык
угощайся
Шашлычок класс Очень аппетитно выглядит!!!
благодарю
Отменный шашлычок!
Одно время делала так из свинины, очень нравилось. Спасибо, напомнила.
готовь на здоровье
Тонечка ,очень аппетные шашлычки представила ... какие ароматы
Танюш, спасибо от души
Тонечка,суперский румяный шашлычок! Очень хоца.
угощаю!
Очень аппетитно!
благодарю
Румяный, аппетитный шашлык !
Нелли, большое спасибо
Да, на ковёрчике да перед теликом - самое то.
самый популярный пикник на самоизоляции, наверное - на ковре перед телевизором
Даже и не представляю, . Мы в частном доме и то ... .
Ответ для sibir77
у вас до сих пор ограничения? У нас почти и не было, сейчас вообще всё открыто.
только на прошлой неделе сняли 2х недельный карантин для приезжающих из соседних регионов. Снимают потихоньку ограничения, но ещё есть. ТЦ и рестораны то закрывают, то открывают. Короче карусель-карусель
Замечательно!
благодарю
+++
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