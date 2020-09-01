Яблочное повидло с уксусом

Яблоки моем, удаляем имеющиеся дефекты и очищаем от сердцевинок. Самый простой способ — четвертовать плод и затем вырезать центральную часть. Это самый быстрый вариант, при котором количество отходов минимально. Можно, конечно, очистить и от кожицы, но я этого не делаю. Это очень трудоёмкий процесс и отходов будет больше. Я удаляю только чёрные точки на кожице. Взвешиваем. После этого, нарезаем дольки яблок небольшими кусочками, складываем в таз, сбрызгивая уксусом. Если любите повидло послаще, то можно уменьшить количество уксуса до 60-70 мл.

Но, для меня это идеальные пропорции.