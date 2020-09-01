Очень люблю этот рецепт и пользуюсь им очень давно. Повидло получается густое, очень вкусное, ароматное с приятной кислинкой. После застывания приобретает желейную консистенцию, напоминающую мармелад! Угощайтесь!!!
- 1 сентября 2020, 0:45
- 5459
Яблочное повидло с уксусом
Ингредиенты для «Яблочное повидло с уксусом»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5400.8 ккал
|
белки
12 г
|
жиры
12 г
|
углеводы
1293.7 г
|100 г блюда
|ккал
132 ккал
|белки
0.3 г
|жиры
0.3 г
|углеводы
31.6 г
Рецепт «Яблочное повидло с уксусом»:
Яблоки рекомендуется брать не сильно сладкие, не рыхлые, с твёрдой структурой. Подойдёт любой сорт, смесь разных сортов. Для этого рецепта я использую плоды, которые не пригодны для хранения: слегка подпорченные; мелкие; с пигментными пятнами на кожице и т. д и т. п. Подойдут даже дикие, кислые яблочки. Очень удобно и экономно.
Яблоки моем, удаляем имеющиеся дефекты и очищаем от сердцевинок. Самый простой способ — четвертовать плод и затем вырезать центральную часть. Это самый быстрый вариант, при котором количество отходов минимально. Можно, конечно, очистить и от кожицы, но я этого не делаю. Это очень трудоёмкий процесс и отходов будет больше. Я удаляю только чёрные точки на кожице. Взвешиваем. После этого, нарезаем дольки яблок небольшими кусочками, складываем в таз, сбрызгивая уксусом. Если любите повидло послаще, то можно уменьшить количество уксуса до 60-70 мл.
Но, для меня это идеальные пропорции.
Накрываем таз крышкой, ставим груз. В моём случае это две бутылки с водой по 1,5 литра. Оставляем нашу конструкцию при комнатной температуре на 6 часов.
По истечении времени, убираем груз, снимаем крышку и хорошенько перемешиваем. Затем накрываем тарелкой и ставим груз поменьше. Оставляем ещё на 6 часов.
После этого, ещё раз перемешиваем, ставим на плиту, доводим до кипения и варим на маленьком огне 2,5 - 3 часа, периодически помешивая.
Снимаем с огня, быстро раскладываем в стерилизованные баночки и закатываем. Благодаря уксусу, повидло получается густым с красивым янтарным цветом. Пы. Сы. После того, как повидло сварилось, можно дать ему минут 5 остыть, пробить блендером, затем вернуть на плиту, дать закипеть, а потом закатать. Я же люблю присутствие мелких мягеньких кусочков. Кожица иногда попадается, но мне это не мешает. Так что, решать вам.
Ёмкости с повидлом ставлю под шубу до остывания. У меня получилось 5 баночек по 0,5 л, одна 0,7 л и немножко на пробу. Прекрасно хранится в квартире.
"Начинку для пряников, тортов, блинов,
Пирожных, рулетов, конфет, пирогов
Сварите из яблок и сахара дома,
Такое повидло нам с детства знакомо.
Его мы мазали на хлеб
И уминали на десерт!"
Баженов.
Приятного аппетита и вкусной вам зимы!
ПЫ. СЫ. РЕШИЛА СДЕЛАТЬ МАЛЕНЬКУЮ ПОПРАВОЧКУ В КОНЦЕ ВТОРОГО ШАГА:
КОЛИЧЕСТВО УКСУСА ЛУЧШЕ НЕ МЕНЯТЬ!!! ОСОБОЙ РОЛИ ЭТО НЕ СЫГРАЕТ. ПРОСТО ДОБАВЬТЕ НА 200-300 г БОЛЬШЕ САХАРА. РЕЦЕПТ Я АДАПТИРОВАЛА ПОД СВОИ ВКУСОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ, ПЕРЕПРОБОВАВ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ.
В ОРИГИНАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ РЕЦЕПТА НА 5 кг ЯБЛОК БЕРЁТСЯ 3 кг САХАРА и 180 мл УКСУСА.
Комментарии и отзывы
2 часа назад Antonina9 #
2 часа назад ирпенчанка # (автор рецепта)
2 часа назад Antonina9 #
13 часов назад Данилова Елена #
7 часов назад ирпенчанка # (автор рецепта)
позавчера zhuklarisa1012 #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
Буду рада, если рецепт пригодится!
позавчера alenanat #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
Привереды, однако!
позавчера nadin0930 #
Ах, какое красивое повидло на тарелочке!
Жаль, нет у меня своих яблок, а покупать очень дорого...
Буду виртуально твоим лакомится!
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
позавчера tavolgas #
Как вы думаете, лимонным соком можно заменить уксус?
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
Выбор за вами!
позавчера tavolgas #
Здесь же уксус используется для консервации и дополнительной кислоты. Надо будет поискать сравнение уксуса и лимонного сока. Ведь используется не эссенция... так что, наверное, сойдет.
Уксус белый, если не указано из чего сделан, скорее всего синтетический. У меня вино забродило, образовался уксусный гриб, наподобие чайного. Жаль выбрасывать. Вот и буду и пользовать свой винный уксус, только цвет темный.
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
А свой уксус, конечно, попробуйте добавить вместо столового, но не переборщите! Удачи!
позавчера tavolgas #
вчера в 15:42 ирпенчанка # (автор рецепта)
позавчера junlar #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
позавчера Семенова1601 #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
позавчера yugai ludmila65 #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
позавчера yugai ludmila65 #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
позавчера Мариночка Михайловна #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
позавчера tavolgas #
а вот яблочная кожура как раз обладает желирующим действием. Кроме того, она является необыкновенным природным очистителем от всякой гадости в организме. Есть специальные составы для очищения (детоксификации) организма на основе яблочной кожуры.
А сахар - мы ведь не едим варенье банками, а по 1-2 ложки...
Из чего делают желфикс?
Я понимаю, почему не хочется добавлять уксус. Я попробую заменить его лимонным соком. Если не загустеет, добавлю желатин и быстро с’ем.
Насколько я понимаю, уксус даст необыкновенно кисленькое повидло. Если делать повидло из антоновки, то не надо уксуса...где ее сейчас найдёшь!
позавчера Мариночка Михайловна #
позавчера Инночка07 #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
позавчера eagleelena #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
позавчера eagleelena #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
позавчера Karamelinca #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
позавчера eagleelena #
позавчера Olenka83 #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
позавчера Алиева2012 #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
позавчера alarm clock #
позавчера ирпенчанка # (автор рецепта)
1 сентября Dama-Lorik #
1 сентября ирпенчанка # (автор рецепта)
1 сентября Ирушенька #
1 сентября ирпенчанка # (автор рецепта)
1 сентября Ирушенька #
1 сентября ирпенчанка # (автор рецепта)
1 сентября Ирушенька #
1 сентября ирпенчанка # (автор рецепта)
1 сентября акчуч #
1 сентября ирпенчанка # (автор рецепта)
Пы. Сы. Я думаю, что гнёт нужен для того, чтобы яблоки побыстрее пустили сок. Тогда верхний слой погрузится в сироп, не будет подсыхать и не образуется сахарная корочка!
1 сентября акчуч #
1 сентября ирпенчанка # (автор рецепта)
1 сентября акчуч #
1 сентября ирпенчанка # (автор рецепта)
1 сентября акчуч #
1 сентября ирпенчанка # (автор рецепта)
1 сентября Лилек3011 #
1 сентября ирпенчанка # (автор рецепта)
1 сентября Лилек3011 #
1 сентября ирпенчанка # (автор рецепта)
1 сентября jannasimf #
1 сентября ирпенчанка # (автор рецепта)
1 сентября Шкода79 #
1 сентября ирпенчанка # (автор рецепта)
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