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Версия для печати Рецепты Заготовки Варенье
  • 1 сентября 2020, 0:45
  • 5459

Яблочное повидло с уксусом

Рецепт: Яблочное повидло с уксусом

Очень люблю этот рецепт и пользуюсь им очень давно. Повидло получается густое, очень вкусное, ароматное с приятной кислинкой. После застывания приобретает желейную консистенцию, напоминающую мармелад! Угощайтесь!!!

Категория: Заготовки Варенье

Ингредиенты для «Яблочное повидло с уксусом»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5400.8 ккал 		белки
12 г 		жиры
12 г 		углеводы
1293.7 г
100 г блюда
ккал
132 ккал		 белки
0.3 г		 жиры
0.3 г		 углеводы
31.6 г


Рецепт «Яблочное повидло с уксусом»:

Яблоки рекомендуется брать не сильно сладкие, не рыхлые, с твёрдой структурой. Подойдёт любой сорт, смесь разных сортов. Для этого рецепта я использую плоды, которые не пригодны для хранения: слегка подпорченные; мелкие; с пигментными пятнами на кожице и т. д и т. п. Подойдут даже дикие, кислые яблочки. Очень удобно и экономно.

Яблоки моем, удаляем имеющиеся дефекты и очищаем от сердцевинок. Самый простой способ — четвертовать плод и затем вырезать центральную часть. Это самый быстрый вариант, при котором количество отходов минимально. Можно, конечно, очистить и от кожицы, но я этого не делаю. Это очень трудоёмкий процесс и отходов будет больше. Я удаляю только чёрные точки на кожице. Взвешиваем. После этого, нарезаем дольки яблок небольшими кусочками, складываем в таз, сбрызгивая уксусом. Если любите повидло послаще, то можно уменьшить количество уксуса до 60-70 мл.
Но, для меня это идеальные пропорции.

Затем засыпаем сахаром и хорошенько перемешиваем.

Накрываем таз крышкой, ставим груз. В моём случае это две бутылки с водой по 1,5 литра. Оставляем нашу конструкцию при комнатной температуре на 6 часов.

По истечении времени, убираем груз, снимаем крышку и хорошенько перемешиваем. Затем накрываем тарелкой и ставим груз поменьше. Оставляем ещё на 6 часов.

После этого, ещё раз перемешиваем, ставим на плиту, доводим до кипения и варим на маленьком огне 2,5 - 3 часа, периодически помешивая.

Снимаем с огня, быстро раскладываем в стерилизованные баночки и закатываем. Благодаря уксусу, повидло получается густым с красивым янтарным цветом. Пы. Сы. После того, как повидло сварилось, можно дать ему минут 5 остыть, пробить блендером, затем вернуть на плиту, дать закипеть, а потом закатать. Я же люблю присутствие мелких мягеньких кусочков. Кожица иногда попадается, но мне это не мешает. Так что, решать вам.

Ёмкости с повидлом ставлю под шубу до остывания. У меня получилось 5 баночек по 0,5 л, одна 0,7 л и немножко на пробу. Прекрасно хранится в квартире.



"Начинку для пряников, тортов, блинов,
Пирожных, рулетов, конфет, пирогов
Сварите из яблок и сахара дома,
Такое повидло нам с детства знакомо.
Его мы мазали на хлеб
И уминали на десерт!"
Баженов.



Приятного аппетита и вкусной вам зимы!

ПЫ. СЫ. РЕШИЛА СДЕЛАТЬ МАЛЕНЬКУЮ ПОПРАВОЧКУ В КОНЦЕ ВТОРОГО ШАГА:
КОЛИЧЕСТВО УКСУСА ЛУЧШЕ НЕ МЕНЯТЬ!!! ОСОБОЙ РОЛИ ЭТО НЕ СЫГРАЕТ. ПРОСТО ДОБАВЬТЕ НА 200-300 г БОЛЬШЕ САХАРА. РЕЦЕПТ Я АДАПТИРОВАЛА ПОД СВОИ ВКУСОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ, ПЕРЕПРОБОВАВ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ.
В ОРИГИНАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ РЕЦЕПТА НА 5 кг ЯБЛОК БЕРЁТСЯ 3 кг САХАРА и 180 мл УКСУСА.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: варенье заготовка десерт

Вкусы: яблочный кисло-сладкий приятный

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Яблочное повидло с уксусом
Описание: Очень люблю этот рецепт и пользуюсь им очень давно. Повидло получается густое, очень вкусное, ароматное с приятной кислинкой. После застывания приобретает желейную консистенцию, напоминающую мармелад! Угощайтесь!!!
Рецепты: Заготовки -> Варенье
Ингредиенты: Яблоко, Сахар, Уксус.


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Фотографии «Яблочное повидло с уксусом» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

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Повидло замечательное, густое как мармелад, ароматное, с приятной кислинкой Никогда бы не догадалась, что туда уксус добавлен . У меня получилось "поджаристое" - оставила без присмотра, так оно как закипело да закипело!.. но мы такое любим Загустело прям на глазах, на фото - ещё немного тёплое, а если поставить в холодильник, то наверное ножом можно будет резать Наташа, огромное спасибо!
Тоня! Вот спасибо, так спасибо! Очень порадовала меня своей первой ласточкой! Повидло получилось очень аппетитненькое! Мне очень приятно, что рецепт не разочаровал и повидло пришлось вам по вкусу. Вкусной вам зимы! Пы. Сы. Готовила по рецепту, или сахар добавляла?
Готовила по рецепту, сахар не добавляла и уксус не убавляла. На мой вкус - отлично, кислинка есть, не сильная, сахара более чем достаточно У меня нарезанных яблок получилось 1400г, сахара соответственно 700г и уксуса 40мл. Получилось две поллитровые баночки повидла и ещё около 150г на попробовать
Это так уютно: варить яблочное повидло из домашних яблок Мне кажется, даже сам процесс, а не только результат может доставить удовольствие. Представляю, как пахнет на кухне, пока варится повидло.
Лена! Большое спасибо за внимание к рецепту и душевный, приятный комментарий! Вы знаете, так оно и было. Яблоки мне привезла сестра из отчего дома. Родителей уже нет в живых, и я, когда варила повидло, мысленно вернулась в далекие времена, когда мы с мамой чистили яблочки, а она потом, своими заботливыми ручками, закатывала нам лакомство на зиму. Я даже аромат этот помню...Чувство ностальгии беззаботного, счастливого детства непередаваемы!!!
Ну от всей души роздравляю Вас ,прям первый раз вижу Вас в лидерах так держать,а повидло вкусное но я пробовала покупное сливовое,по моему,оно было темное такое,резали как мармелад.Спасибо за рецепт
Лариса! Большое спасибо за поздравление и приятный комментарий!
Буду рада, если рецепт пригодится!
раньше мама делала повидло и все баночки съедались, а сейчас ни дети , ни внуки не хотят есть ни варенье ,ни тем более повидло, даже пюре "неженку" делаю тоже не едят.Все заелись, и это хорошо
Бывает!
даже пюре "неженку" делаю тоже не едят.
Привереды, однако!
Натуля, поздравляю с чудесным Рецептом Дня!!!
Ах, какое красивое повидло на тарелочке!
Жаль, нет у меня своих яблок, а покупать очень дорого...
Буду виртуально твоим лакомится!
Надюша! Рада тебя видеть! Большое спасибо за внимание и поздравление! Угощайся на здоровье, милая!
Много лет назад, ещё при союзе, соседка угостила баночкой яблочного повидла. Оно было кисловатое и очень вкусное. Магазинское я не любила и не покупала. А вот ее повидло помню до сих пор. Она привезла его от родственников. Думаю, что повидло было приготовлено именно таким способом, только его протерли, тк структура была очень нежная и гладкая.
Как вы думаете, лимонным соком можно заменить уксус?
В этом рецепте используется только уксус. Но на сайте есть вариант приготовления повидла с использованием лимонного сока: https://www.povarenok.ru/recipes/show/146152/
Выбор за вами!
В ссылке лимон используется для поддержания цвета. Кроме того, яблоки используются кислых сортов, которых у нас нет.
Здесь же уксус используется для консервации и дополнительной кислоты. Надо будет поискать сравнение уксуса и лимонного сока. Ведь используется не эссенция... так что, наверное, сойдет.
Уксус белый, если не указано из чего сделан, скорее всего синтетический. У меня вино забродило, образовался уксусный гриб, наподобие чайного. Жаль выбрасывать. Вот и буду и пользовать свой винный уксус, только цвет темный.
Здесь же уксус используется для консервации и дополнительной кислоты.
Немножко не так!
Благодаря уксусу, повидло получается густым с красивым янтарным цветом.
А свой уксус, конечно, попробуйте добавить вместо столового, но не переборщите! Удачи!
Ответ для tavolgas
Не написала в первом сообщении. Хочу поблагодарить за достойный рецепт, а что буду использовать, уксус/ лимон неважно. Идея с замачиванием интересна. Попробую сделать. Спасибо!
Готовьте на здоровье!
Очень понравился рецепт, необычен и интересен, с удовольствием забрала в копилку!!! Спасибо ❤❤❤
Большое спасибо за внимание к рецепту! Пользуйтесь на здоровье!
Груши есть дички. Что если их смешать с яблоками и вместе сготовить?
Вы знаете, а почему бы и не попробовать сделать пол порции на пробу! Мне даже стало интересно! Но, я бы взяла только груши. В любом случае, продукты не испортите. Если приготовите, отпишитесь, пожалуйста, о результате. Удачи!
Наташа, я варю ассорти из яблок и груш, вкусное, не такое густое, но вкусное.
Оно понятно, что вкусно. Я тоже варю. Но здесь дикие грушки и интерес в том, зажелируется повидло, или нет!
Насчёт желирования согласна полностью, груши и желе - нет , вряд ли.
Вот и я так думаю!
Можно делать без уксуса, если добавить "Желфикс". Все пропорции те же, но без уксуса.
Как говорит Каневский: "Это уже совсем другая история"! И совершенно другой рецепт!
Ответ для Мариночка Михайловна
Неизвестно сколько на этом желфиксе будет стоять повидло, скорее всего не больше пары недель..
а вот яблочная кожура как раз обладает желирующим действием. Кроме того, она является необыкновенным природным очистителем от всякой гадости в организме. Есть специальные составы для очищения (детоксификации) организма на основе яблочной кожуры.
А сахар - мы ведь не едим варенье банками, а по 1-2 ложки...
Из чего делают желфикс?
Я понимаю, почему не хочется добавлять уксус. Я попробую заменить его лимонным соком. Если не загустеет, добавлю желатин и быстро с’ем.
Насколько я понимаю, уксус даст необыкновенно кисленькое повидло. Если делать повидло из антоновки, то не надо уксуса...где ее сейчас найдёшь!
В составе Желфикса пектин. У меня банки с использованием Желфикса стоят по 1,5-2 года. При комнатной температуре. В холодильнике просто нет места. Варенье/джемы/повидло прекрасно сохраняется, и что радует особенно, не жидкое. И варится в общей сложности полчаса.
Спасибо ,забрала в КК
На здоровье, Инна! Готовь с удовольствием!
Интересно, будет ли стоять такое повидло, если сделать его без сахара?
Без сахара, повидла, как и варенья, не готовят!
Я покупаю без сахара варенье, сваренное на пектине ,
Если с добавлением загустителя, то можно и без сахара. Но, для данного рецепта, сахар обязательный ингредиент!
Ответ для eagleelena
Без сахара можно сварить пастилу. Яблочное пюре выложить тонким пластом на пергамент или силиконовый коврик и высушить(завялить). Если хочется послаще, можно добавить морковь к яблокам. Зимой вместо конфет.
Ответ для Karamelinca
Спасибо
Отличный рецепт, но в этом году ни одного яблочка на даче нет 😕.
Алёна! Не переживайте, на следующий год рецепт останется! Спасибо за внимание!
Наташенька, отличное повидло!!! Забрала!!! Яблок много ...уже не знаю что с ними делать!!!! Очень вовремя твой рецепт!!!! с рецептом дня, дорогая!!!
Марьямушка! Очень рада, что рецепт оказался своевременным! Готовь на здоровье! Спасибо за внимание, поддержку и поздравление! Хорошего дня!
Очень интересный рецепт!Яблок на даче море,надо попробовать
Спасибо, Аллочка! Готовь на здоровье!
Наташенька, замечательное повидло, очень красивое и вкусное!
Ларочка! Спасибо огромное!
Наташенька, просто шикарный мастер-класс! Интересная какая технология! Повидло до того соблазнительное! Красота!
Ириша! Спасибо, дорогая! Угощайся на здоровьеце!
Ох,с удовольствием, Наташенька! Огромное спасибо! Как раз чаек пью.
Приятного аппетита! Всегда рада тебя угостить, моя хорошая!
Спасибо огромное, Наташенька, за радушие!
Ничего себе - уксус в повидле! Никогда о таком даже и не слышала. Уже руки чешутся поскорее приготовить, но с яблоками напряженка. Рецепт забираю в КК, будет возможность обязательно воспользуюсь. Наташенька, ты молодец, интересно придумала. Я так поняла, что яблоки не должны давать много сока. А что дает выдерживание их под гнетом?
Олечка! Сиропа получается прилично! Глянь на фото, где яблоки под тарелкой. Насчёт гнёта затрудняюсь ответить! Так делает моя тётушка, которая поделилась со мной этим рецептом! Я у неё спрошу! Спасибо милая, что заглянула!
Пы. Сы. Я думаю, что гнёт нужен для того, чтобы яблоки побыстрее пустили сок. Тогда верхний слой погрузится в сироп, не будет подсыхать и не образуется сахарная корочка!
Но сироп не сливать, варить все вместе, я правильно понимаю? Я люблю в выпечку добавлять повидло, оно должно быть густым, чтобы не вытекало. Не очень люблю добавлять всякие загустители.
Оленька! Конечно ничего не выливать! Всё уварится! То, повидло, что у меня на блюдце простояло сутки в холодильнике. Потом его можно было откалывать ложкой, или резать ножом! Ты повидло послаще предпочиташь?
Да, люблю сладкое, поняла, что тогда меньше надо уксуса добавлять.
Лучше уксус оставь как есть, а добавь 200-300г. сахара. Я рецепт адаптировала под себя! В оригинале на 5 кг яблок идёт 3 кг сахара и 180 мл. уксуса.
Ок, спасибо за подробные советы!
Всегда пожалуйста!
Наташенька, замечательное повидло! Мне как и многим захотелось его попробовать. Если не забуду, приготовлю
Спасибо, Лилечка! Готовь на здоровье! А пока угощайся у меня!
Спасибо за угощение Очень вкусно
Всегда рада тебя угостить!
Наташенька, шикарное повидло! Густое, а цвет какой красивый!
Жанночка! Огромное спасибо, милая!
Очень интересно попробовать сделать густое повидло! Уксус - просто удивили, насколько разнообразны рецепты, никогда не слышала и не встречала подобного. А привкус уксуса, думаю, от долгой варки не остаётся. Супер идея! Жалко неурожай яблок! в копилку рецептов забрала! Спасибо!
Уксус, конечно, не ощущается! Спасибо за внимание к рецепту!
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