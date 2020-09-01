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  • 1 сентября 2020, 17:21
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Закусочные пироги с индейкой и овощами

Рецепт: Закусочные пироги с индейкой и овощами

Нежное тесто, ароматные специи и аппетитная начинка из индейки и овощей, прекрасно дополнит ваш пикниковый стол. Легкое и низкокалорийное мясо индейки быстро усваивается, что делает его идеальным вариантом для застолий!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Закусочные пироги с индейкой и овощами»:

Для начинки

Для теста

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3661.9 ккал 		белки
128.4 г 		жиры
193.4 г 		углеводы
381.1 г
Порции
ккал
457.7 ккал		 белки
16.1 г		 жиры
24.2 г		 углеводы
47.6 г
100 г блюда
ккал
254.3 ккал		 белки
8.9 г		 жиры
13.4 г		 углеводы
26.5 г

Рецепт «Закусочные пироги с индейкой и овощами»:

1. Приготовим начинку. Филе грудки нарезаем кусочками и выкладываем в миску.

2. Добавляем к филе индейки: небольшой яичный белок, очищенные и порезанные - картофель, лук и чеснок, приправу, перец и соль, перемешиваем. Можно добавить кусочек сливочного масла, если любите фарш посочнее.

3. Измельчаем подготовленные продукты в чаше блендера. Пробуем на соль. Начинка готова!

4. Приготовим тесто для пирогов. Растапливаем сливочное масло в микроволновке.

5. Добавляем растительное масло, теплый кефир, соль и сахар, перемешиваем.

6. Просеиваем муку вместе с разрыхлителем.

7. Замешиваем мягкое тесто.

8. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и даем минут 20-30 "отдохнуть".

9. Делим тесто на 16 частей.

10. И скатываем в колобки.

11. Раскатываем колобки в круглые лепешки, размером с кофейное блюдце. На 8 лепешек кладем начинку.

12. И закрываем начинку лепешками (8 шт).

13. Формируем пирожки при помощи вот таких предметов - это круглая ручка от вилки и острый ножик. Когда формируете, т. е. разрезаете очередной лепесток, ручка ножа, направлена в середину, тогда получается круглый лепесток. Разрез небольшой. Кончик вилки, каждый раз макаете в муку.
Получилось 8 пирожков.

14. Протыкаем пирожки вилкой для выхода пара.

15. Выкладываем пирожки на смазанный маслом противень, и смазываем их жидкой сметаной. Если силиконовый коврик, маслом не смазываем.

16. Выпекаем пирожки в разогретой до 180 С духовке, ~ 35 минут. Затем смазываем взбитым желтком и дорумяниваем в духовке. И по желанию, можно посыпать сверху пирожки кунжутом.
Пирожки готовы! Даем им немного остыть под полотенцем и берем на пикник! Приятного аппетита!









Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовим с Индилайт" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: пирог выпечка закуска пикник

Вкусы: мясной овощной

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Закусочные пироги с индейкой и овощами
Описание: Нежное тесто, ароматные специи и аппетитная начинка из индейки и овощей, прекрасно дополнит ваш пикниковый стол. Легкое и низкокалорийное мясо индейки быстро усваивается, что делает его идеальным вариантом для застолий!


Комментарии и отзывы

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Прелестные пирожульки
Спасибо!
Простите, я пропустила, а фарш сырой? Он хорошо пропекается?
Добрый день! Фарш сырой, только картофель вареный, но можно и сырой. Если сырой картофель, будет сочнее фарш. За 35 минут +5 минут (дорумяниваем), фарш очень хорошо пропекается. Посмотрите на фото - пирожок в разрезе, там видна начинка.
Спасибо большое, обязательно попробую приготовить
вах,вах какие красивущие, скоро гости буду удивлять, спасибо
Спасибо, очень приятно, что вам понравился рецепт.
Не знаю как на вкус,но внешний вид просто супер!Мне немного непонятно как вы делаете такие волны сверху. Спасибо за идею.
Спасибо! Макаете кончик острого тонкого, желательно маленького ножа в муку и надрезаете от себя. Т. е. ручка ножа от вас, идет к середине пирога. Получается округлый лепесток. Надрез небольшой, чтобы не задеть начинку, иначе будет вытекать сок из начинки.
Спасибо,надо упражняться...
удачи вам!
Олечка,соблазнительно смотрятся пирожки! Не сомневаюсь,что это вкусно! Спасибо за рецепт,Олечка!
Виолетта, большое спасибо!
Олечка! Формовка очень интересная! И начинка вкусная! Нарядные пирожки! С благодарностью беру в КК
Ирочка, спасибо!
Оля,суперские пирожочки.Очень красивые и аппетитные!
Надя, спасибо!
Браво,ну очень красиво и уверенна вкусно.
Спасибо!
Очень аппетитные пирожки с необычной формовкой! Спасибо за рецепт обязательно испробуем!
И вам спасибо за доверие!
Формовка очень красивая!!! 👍
Спасибо!
необычная формовка Фото аппетитные
Спасибо!
Загляденье
Спасибо!
Оленька, красота-то какая! Золотые твои ручки!
Ирочка, спасибо!
Пирожки-заглядение
Спасибо!
Оля, какая красота Очень необычная формовка Фото аппетитные
Светлана, спасибо!
Оля восхитительные пирожки
Спасибо!
Спасибо!
Оля, прелестные пирожки Формовка класс
Спасибо!
Какая красивая формовка! Браво!
Спасибо!
Очень красиво и аппетитно!
Спасибо!
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