Нежное тесто, ароматные специи и аппетитная начинка из индейки и овощей, прекрасно дополнит ваш пикниковый стол. Легкое и низкокалорийное мясо индейки быстро усваивается, что делает его идеальным вариантом для застолий!
- 1 сентября 2020, 17:21
- 4332
Закусочные пироги с индейкой и овощами
Ингредиенты для «Закусочные пироги с индейкой и овощами»:
Для начинки
- Индейка (филе грудки индейки от ТМ Индилайт) — 300 г
- Картофель (вареный в шкурке) — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Приправа (для птицы) — 0,5 ч. л.
- Масло сливочное — 40 г
- Белок яичный — 1 шт
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
Для теста
- Масло сливочное — 80 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Кефир (теплый) — 200 мл
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука (+1-2 ст.л. на подпыл) — 390 г
- Желток яичный (для смазки пирогов) — 1 шт
- Кунжут (по желанию) — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Сметана (10%) — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3661.9 ккал
|
белки
128.4 г
|
жиры
193.4 г
|
углеводы
381.1 г
|Порции
|ккал
457.7 ккал
|белки
16.1 г
|жиры
24.2 г
|углеводы
47.6 г
|100 г блюда
|ккал
254.3 ккал
|белки
8.9 г
|жиры
13.4 г
|углеводы
26.5 г
Рецепт «Закусочные пироги с индейкой и овощами»:
2. Добавляем к филе индейки: небольшой яичный белок, очищенные и порезанные - картофель, лук и чеснок, приправу, перец и соль, перемешиваем. Можно добавить кусочек сливочного масла, если любите фарш посочнее.
13. Формируем пирожки при помощи вот таких предметов - это круглая ручка от вилки и острый ножик. Когда формируете, т. е. разрезаете очередной лепесток, ручка ножа, направлена в середину, тогда получается круглый лепесток. Разрез небольшой. Кончик вилки, каждый раз макаете в муку.
Получилось 8 пирожков.
15. Выкладываем пирожки на смазанный маслом противень, и смазываем их жидкой сметаной. Если силиконовый коврик, маслом не смазываем.
16. Выпекаем пирожки в разогретой до 180 С духовке, ~ 35 минут. Затем смазываем взбитым желтком и дорумяниваем в духовке. И по желанию, можно посыпать сверху пирожки кунжутом.
Пирожки готовы! Даем им немного остыть под полотенцем и берем на пикник! Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера gapcalova #
позавчера golubga # (автор рецепта)
7 сентября Вир #
7 сентября golubga # (автор рецепта)
7 сентября Вир #
7 сентября golubga # (автор рецепта)
7 сентября alenanat #
7 сентября golubga # (автор рецепта)
6 сентября Opjana #
6 сентября golubga # (автор рецепта)
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2 сентября zhuklarisa1012 #
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