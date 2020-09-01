Закусочные пироги с индейкой и овощами

16. Выпекаем пирожки в разогретой до 180 С духовке, ~ 35 минут. Затем смазываем взбитым желтком и дорумяниваем в духовке. И по желанию, можно посыпать сверху пирожки кунжутом.

Пирожки готовы! Даем им немного остыть под полотенцем и берем на пикник! Приятного аппетита!

