Сытный, ароматный овощной пирог с начинкой из баклажанов, кабачков, зелени и сыра!
- 14 сентября 2020, 7:57
- 2284
Овощной пирог с кабачками и баклажанами
Ингредиенты для «Овощной пирог с кабачками и баклажанами»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 230 г
- Масло сливочное — 150 г
- Соль — 1 щепот.
- Сметана — 100 г
Начинка
- Кабачок (3 шт. небольшого размера) — 500 г
- Баклажан (3 шт. небольшого размера) — 500 г
- Чеснок — 2 зуб.
- Масло растительное (для обжаривания овощей) — 2 ст. л.
- Укроп — 5 веточ.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сыр твердый — 130 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Базилик — 1 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3061.1 ккал
|
белки
75.8 г
|
жиры
196.8 г
|
углеводы
486.7 г
|100 г блюда
|ккал
168.2 ккал
|белки
4.2 г
|жиры
10.8 г
|углеводы
26.7 г
Рецепт «Овощной пирог с кабачками и баклажанами»:
Тесто: в миске соединить муку, щепотку соли и кусочки холодного сливочного масла. Руками перетереть в крошку.
Замесить тесто руками, собирая его в шар (если тесто продолжает липнуть к рукам - добавить чуть муки, если же продолжает рассыпаться - чуть сметаны).
Выложить овощи в сковороду и на небольшом огне обжарить, периодически перемешивая (примерно 7-8 минут). Снять овощи с огня, дать остыть.
Охлажденное тесто распределить по дну формы, сформировать бортики (форма 22 см, застелить дно пергаментом).
Выложить овощную начинку и отправить пирог выпекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 55-60 минут (ориентируемся на золотистый верх начинки и теста, особенности своей духовки). Готовый пирог вынимаем из духовки и даем ему остыть.
Всем приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
14 сентября Ирушенька #
14 сентября EvilCat #
14 сентября Татьяна Хрусталёва #
14 сентября ирпенчанка #
14 сентября Z Olga # (автор рецепта)
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