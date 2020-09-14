Овощной пирог с кабачками и баклажанами

Выложить овощную начинку и отправить пирог выпекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 55-60 минут (ориентируемся на золотистый верх начинки и теста, особенности своей духовки). Готовый пирог вынимаем из духовки и даем ему остыть.