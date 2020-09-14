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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 14 сентября 2020, 7:57
  • 2284

Овощной пирог с кабачками и баклажанами

Рецепт: Овощной пирог с кабачками и баклажанами

Сытный, ароматный овощной пирог с начинкой из баклажанов, кабачков, зелени и сыра!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Овощной пирог с кабачками и баклажанами»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3061.1 ккал 		белки
75.8 г 		жиры
196.8 г 		углеводы
486.7 г
100 г блюда
ккал
168.2 ккал		 белки
4.2 г		 жиры
10.8 г		 углеводы
26.7 г


Рецепт «Овощной пирог с кабачками и баклажанами»:

Тесто: в миске соединить муку, щепотку соли и кусочки холодного сливочного масла. Руками перетереть в крошку.

Добавить сметану.

Замесить тесто руками, собирая его в шар (если тесто продолжает липнуть к рукам - добавить чуть муки, если же продолжает рассыпаться - чуть сметаны).

Завернуть тесто в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30-40 минут.

Начинка: кабачки и баклажаны нарезать небольшими кубиками.

Разогреть на сковороде растительное масло, добавить зубчики чеснока.

Выложить овощи в сковороду и на небольшом огне обжарить, периодически перемешивая (примерно 7-8 минут). Снять овощи с огня, дать остыть.

Убрать из овощей чеснок, приправить овощи солью и черным перцем по вкусу, добавить базилик.

Добавить к остывшим овощам яйца, натертый сыр и мелко нарезанный укроп. Перемешать.

Охлажденное тесто распределить по дну формы, сформировать бортики (форма 22 см, застелить дно пергаментом).

Выложить овощную начинку и отправить пирог выпекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 55-60 минут (ориентируемся на золотистый верх начинки и теста, особенности своей духовки). Готовый пирог вынимаем из духовки и даем ему остыть.







Всем приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе / На закуску На ужин : На закуску

Теги: выпечка пирог завтрак обед ужин закуска

Вкусы: овощной баклажановый кабачковый сырный насыщенный

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Комментарии и отзывы

Олечка, замечательный, сытный, ароматный пирог!
супер! Я бы сюда еще грибы добавила)
Такой замечательный!
Сытный, ароматный, аппетитный и, несомненно, вкусный пирог!
благодарю!
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