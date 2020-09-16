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  • 16 сентября 2020, 12:17
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Разломленный пряный картофель с жареным сыром

Рецепт: Разломленный пряный картофель с жареным сыром Рецепт: Разломленный пряный картофель с жареным сыром

Когда хочется подать необычно и вкусно - обычный картофель! Ароматные картофелины, с чесночным, пряным маслом и жареным сыром порадуют не только своим видом, но и вкусом! Очень рекомендую, тем более, что готовить просто и быстро!

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Разломленный пряный картофель с жареным сыром»:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2203.5 ккал 		белки
32.7 г 		жиры
158.6 г 		углеводы
160.3 г
Порции
ккал
1101.8 ккал		 белки
16.4 г		 жиры
79.3 г		 углеводы
80.2 г
100 г блюда
ккал
211.9 ккал		 белки
3.1 г		 жиры
15.3 г		 углеводы
15.4 г

Рецепт «Разломленный пряный картофель с жареным сыром»:

Картофель отварить в подсоленной воде с добавлением лавра и душистого горошка, до момента, когда картофелины не развалились в воде. Воду слить, картофелины выложить в форму для запекания (у меня порционные) и разломить вилкой посередине, не до конца.

Масло подсолить, добавить специи и чеснок через пресс, размешать.

Смазать обильно весь картофель.

Сверху на каждую картофелину выложить тертый плавленный сырок (при запекании он не растекается, а именно поджаривается)

Запекать при 200 градусах, до момента поджаривания сыра. Подавать, посыпав зеленью.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - духовка На обед : На второе / На закуску На полдник На праздничный стол На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости : На горячее Специальное питание : Для диеты

Теги: обед ужин полдник праздник гости быстро

Вкусы: овощной пряный чесночный сырный

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Разломленный пряный картофель с жареным сыром
Описание: Когда хочется подать необычно и вкусно - обычный картофель! Ароматные картофелины, с чесночным, пряным маслом и жареным сыром порадуют не только своим видом, но и вкусом! Очень рекомендую, тем более, что готовить просто и быстро!


Комментарии и отзывы

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Супер! Фото -
попробую но с моцареллой 😊
В общем, я уже с отчетом
Картошечка очень ароматная получилась, вкусная. Твердый сыр (у меня Голландский), действительно, больше плавится, чем жарится, но блюдо это не испортило. В будущем буду делать уже с плавленным сырком. Спасибо за рецепт
Спасибо за отчетик!
Аппетитная картошечка!
Спасибо!
Спасибо!)
Выглядит аппетитно) Скажите, а твердым сыром плавленный можно заменить? А то лежит в холодильнике без дела)
Думаю можно)
Я к Вам с отчетом Картошечка ароматная и вкусная - иначе и быть не могло! Готовить очень просто, а результат прекрасный! Поздравляю Вас с рецептом и Поваренком дня
Спасибо! Рада, что понравилось)
Беру в заладки, попробую обязательно. Спасибо
какая прелесть спасибо Танюша
какая прелесть спасибо Танюша
На здоровье!)
очень красиво и аппетитно!!!
Спасибо!)
Татьяна, замечательное, солнечное, ароматное блюдо! Красота!
Спасибо!)
спасибо за рецепт)
Очень ароматный картофель!
Представляю эти ароматы!!! Супер очень красиво и безумно аппетитно!!!
Спасибо!)
Танюша а в мультиварке можно такой картофель приготовить.?
В мультиварке сыр не поджаришь)
Вкусняшка! Забрала! Спасибо, Таня!
На здоровье!)
Аппетитно, как раз думала, как бы поинтереснее приготовить картофель к засоленным рыжикам. Рецепт чем то напоминает один из от Джейми Оливера, правда он готовил с курицей, но технология разламывания картофеля схожа.
В рецепте указано пол стакана масла, действительно так много на 3 клубня?
Спасибо, поправила)) клубней всего 6, по 3 у меня в каждой форме)
Очень вкусно и аппетитно.Так хочется попробовать.
knicksen:
Фотки красивые!!!😋💥👏 Аппетитно!😄
Спасибо!)
это надо попробовать
Не совсем поняла. Картофель надо разварить до состояния, что он в воде развалится или просто проварить до полуготовности?
до момента, когда картофелины не развалились в воде
картофель должен быть готов, но в целом состоянии)
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