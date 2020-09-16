Когда хочется подать необычно и вкусно - обычный картофель! Ароматные картофелины, с чесночным, пряным маслом и жареным сыром порадуют не только своим видом, но и вкусом! Очень рекомендую, тем более, что готовить просто и быстро!
- 16 сентября 2020, 12:17
- 12220
Разломленный пряный картофель с жареным сыром
Ингредиенты для «Разломленный пряный картофель с жареным сыром»:
- Картофель — 6 шт
- Сырок плавленый (Дружба) — 1 шт
- Масло оливковое — 0.5 стак.
- Соль — по вкусу
- Чеснок — 1 зуб.
- Смесь специй (пряная с сушеными овощами) — 1 ч. л.
- Лист лавровый — 1 шт
- Перец душистый — по вкусу
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2203.5 ккал
|
белки
32.7 г
|
жиры
158.6 г
|
углеводы
160.3 г
|Порции
|ккал
1101.8 ккал
|белки
16.4 г
|жиры
79.3 г
|углеводы
80.2 г
|100 г блюда
|ккал
211.9 ккал
|белки
3.1 г
|жиры
15.3 г
|углеводы
15.4 г
Рецепт «Разломленный пряный картофель с жареным сыром»:
Картофель отварить в подсоленной воде с добавлением лавра и душистого горошка, до момента, когда картофелины не развалились в воде. Воду слить, картофелины выложить в форму для запекания (у меня порционные) и разломить вилкой посередине, не до конца.
Сверху на каждую картофелину выложить тертый плавленный сырок (при запекании он не растекается, а именно поджаривается)
Комментарии и отзывы
вчера в 12:57 красавица киса #
вчера в 13:54 Татьяна М # (автор рецепта)
18 сентября ela050p #
18 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
17 сентября elhestra #
Картошечка очень ароматная получилась, вкусная. Твердый сыр (у меня Голландский), действительно, больше плавится, чем жарится, но блюдо это не испортило. В будущем буду делать уже с плавленным сырком. Спасибо за рецепт
17 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
17 сентября АкуЛИНА2 #
Спасибо!
17 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
17 сентября elhestra #
17 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
17 сентября Sladkoejca #
17 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
17 сентября lgrant #
17 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
17 сентября Gala45 #
17 сентября Gala45 #
17 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
17 сентября мисс #
17 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
16 сентября Ирушенька #
17 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
16 сентября qwerrty121 #
17 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
16 сентября jannasimf #
16 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
16 сентября топиарий #
16 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
17 сентября Gala45 #
17 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
16 сентября ирпенчанка #
16 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
16 сентября Foshizzle #
В рецепте указано пол стакана масла, действительно так много на 3 клубня?
16 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
16 сентября lamer #
16 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
16 сентября Любовь Раменская #
16 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
16 сентября elenakrosh lenina #
16 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
16 сентября kritikessa #
16 сентября Татьяна М # (автор рецепта)
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