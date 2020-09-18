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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/167416/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Куриные бедра в кофейном маринаде" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2020sep/14/19/2766271_98036-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/167416/">Куриные бедра в кофейном маринаде</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Какая же вкусная курочка получилась, просто таяла во рту. А кофейное послевкусие было просто бесподобно!</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/6">Горячие блюда</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/9">Блюда из птицы</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/63">Горячие блюда из курицы</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/5100">Бедро куриное</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2426">Масло оливковое</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/13609">Бальзамик</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1671">Соевый соус</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/786">Кетчуп</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2278">Сок лимонный</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/11631">Кофе натуральный</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/263/">горячее</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/16/">второе</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/123/">праздник</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/167416/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>