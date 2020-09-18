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  • 18 сентября 2020, 0:22
  • 5721

Куриные бедра в кофейном маринаде

Рецепт: Куриные бедра в кофейном маринаде

Какая же вкусная курочка получилась, просто таяла во рту. А кофейное послевкусие было просто бесподобно!

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриные бедра в кофейном маринаде»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
547.1 ккал 		белки
25.7 г 		жиры
42.3 г 		углеводы
16.4 г
100 г блюда
ккал
218.8 ккал		 белки
10.3 г		 жиры
16.9 г		 углеводы
6.6 г


Рецепт «Куриные бедра в кофейном маринаде»:

Подготовить продукты.
Сварить крепкий кофе, вылить в мисочку. Добавить остальные ингредиенты для маринада, кроме масла. Все слегка взбить.

Бедра или голени обмыть, обсушить. Посолить и поперчить по вкусу. Выложить в миску и залить маринадом. Выдержать 30 минут. Затем слегка обжарить на оливковом масле с двух сторон.

Выложить бедра на противень,

Полить маринадом и отправить в горячую духовку.

Запекать при 180-200*С до готовности, периодически поливая маринадом.


Подавать можно с любым гарниром: рисом, капустой, овощами.


Но, нам больше всего нравится с картофельным пюре.


Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: горячее второе обед ужин праздник

Вкусы: мясной кофейный куриный

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Куриные бедра в кофейном маринаде
Описание: Какая же вкусная курочка получилась, просто таяла во рту. А кофейное послевкусие было просто бесподобно!


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Комментарии и отзывы

Да !вот это супер бабушка дает,но я думаю что Вы современный человек,а курица что то новое для меня,попробуем,спасибо за рецепт
Буду очень рада, если блюдо вам понравится.
Очень заинтересовал рецепт! только бальзамика нет- это уксус, как я понимаю?можно ли его чем-то заменить? спасибо!
Это не совсем уксус, скорее соус. Он такой... черный и густоватый. Я даже и не знаю, чем его можно заменить. Может, винным уксусом. Но, тогда надо брать его поменьше, десертную ложку. Винный уксус крепче бальзамика.
Ого,что-то новенькое! В чае мариновали,во всяких соусах мариновали,но до кофе -не додумалась!
Классный экспериментатор,Вы Ниночка!
Люблю новые вкусы Буду пробовать Ваш рецепт!Спасибо.(Всегда восхищают новые ,смелые решения )
Спасибо большое! Очень надеюсь, что вам понравится!
И мне рецепт понравился! И мужу понравился, и сыну понравился. Курочка получилась изысканной, кофе на вкус не угадывается. Кофе пахло только, когда готовила маринад. Нисколечко не горько. Я, правда, не обжаривала (некогда было после работы). Наверное девушка, у которой горько получилось, использовала растворимый кофе. Мою семью вкус порадовал. Спасибо за рецепт.
Юлечка, очень рада, что курочка пришлась вам по вкусу. Спасибо большое за чудесный отзыв!
Ниночка, интересная какая идея! Чудесная курочка!
Спасибо, Ирочка, а вот предыдущему автору не понравилось. Я очень расстроилась.
Милая Ниночка, у каждого свой вкус, безусловно. Не расстраивайся, пожалуйста! Береги свое здоровье!
Ирочка, да все нормально.
Сегодня приготовила на ужин. Не мужу, не детям почему то не понравилось. Сказали что сильно горько и очень чувствуется вкус кофе.
Сама не пробовала тк не ем мясо.
Не знаю почему так получилось.
Делала всё точно как в рецепте.
Ну, печально. Очень жалко, что вас постигла неудача. Я очень сожалею Честно, не понимаю, почему такая реакция.
Ответ для sima12320
Нормальная реакция. Соус экзотический, на любителя. Мужчины и дети обычно консерваторы в еде Это мы женщины любим экспериментировать.
Да, скорее всего это именно так. Мой тоже жуткий консерватор. Разбуди его среди ночи и спроси, что приготовить завтра на ужин, ответ всегда будет один: "Котлету с картошкой и соленым огурцом!"
Спасибо большое!
Ответ для 7Катюша77
Заинтриговали!!! Оригинальный и очень аппетитный рецепт! Забрала. Спасибо, Нина!
На здоровье, Наташа! Пользуйся! Это, действительно, вкусно!
Нинуль! Попробую обязательно!
Буду очень рада, если вам понравится.
Как аппетитно! Замечательные фото.
Благодарю вас!
Только подумала что нужно найти рецепт курочки с применением кофе ... И вот пожалуйста ваш рецепт. Выглядит ой как аппетитно, впрочем как и все ваши рецепты. Сколько я уже ваших блюд наготовила, не пересчитать. Фотограф из меня от слова худо... Поэтому даже не пытаюсь фотографировать после приготовления. А вам Спасибо огромное за ваши рецепты. Забираю в кк.
Спасибо большое за теплые слова. Надо же, как я подгадала со своим рецептом. Рада, что вам пригодилось.
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