Какая же вкусная курочка получилась, просто таяла во рту. А кофейное послевкусие было просто бесподобно!
- 18 сентября 2020, 0:22
- 5721
Куриные бедра в кофейном маринаде
Ингредиенты для «Куриные бедра в кофейном маринаде»:
- Бедро куриное (6-8 шт.)
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Бальзамик — 1 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Кетчуп — 1 ст. л.
- Сок лимонный (или 1 лайм) — 1/2 шт
- Кофе натуральный (крепкий) — 50 мл
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
547.1 ккал
|
белки
25.7 г
|
жиры
42.3 г
|
углеводы
16.4 г
|100 г блюда
|ккал
218.8 ккал
|белки
10.3 г
|жиры
16.9 г
|углеводы
6.6 г
Рецепт «Куриные бедра в кофейном маринаде»:
Подготовить продукты.
Сварить крепкий кофе, вылить в мисочку. Добавить остальные ингредиенты для маринада, кроме масла. Все слегка взбить.
Бедра или голени обмыть, обсушить. Посолить и поперчить по вкусу. Выложить в миску и залить маринадом. Выдержать 30 минут. Затем слегка обжарить на оливковом масле с двух сторон.
Подавать можно с любым гарниром: рисом, капустой, овощами.
Но, нам больше всего нравится с картофельным пюре.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера zhuklarisa1012 #
вчера в 10:12 Нина-супербабушка # (автор рецепта)
позавчера Zelenoglazaya #
позавчера Нина-супербабушка # (автор рецепта)
позавчера vlada ta #
Классный экспериментатор,Вы Ниночка!
Люблю новые вкусы Буду пробовать Ваш рецепт!Спасибо.(Всегда восхищают новые ,смелые решения )
позавчера Нина-супербабушка # (автор рецепта)
22 сентября U-Julya #
позавчера Нина-супербабушка # (автор рецепта)
18 сентября Ирушенька #
19 сентября Нина-супербабушка # (автор рецепта)
19 сентября Ирушенька #
19 сентября Нина-супербабушка # (автор рецепта)
18 сентября sima12320 #
Сама не пробовала тк не ем мясо.
Не знаю почему так получилось.
Делала всё точно как в рецепте.
19 сентября Нина-супербабушка # (автор рецепта)
21 сентября Айренетта #
позавчера Нина-супербабушка # (автор рецепта)
18 сентября 7Катюша77 #
18 сентября Нина-супербабушка # (автор рецепта)
19 сентября Нина-супербабушка # (автор рецепта)
18 сентября ирпенчанка #
18 сентября Нина-супербабушка # (автор рецепта)
18 сентября ирпенчанка #
19 сентября Нина-супербабушка # (автор рецепта)
18 сентября gorschkovaov #
18 сентября Нина-супербабушка # (автор рецепта)
18 сентября glozmae #
18 сентября Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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