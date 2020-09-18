Сладкая свёкла с кусочками солёной брынзы, с пикантной кинзой и маринованным луком. Вкусный и красивый салат, его и гостям подать не стыдно. Рекомендую.
- 18 сентября 2020, 14:28
- 3412
Свёкла с брынзой и маринованным луком
Ингредиенты для «Свёкла с брынзой и маринованным луком»:
- Свекла — 250 г
- Брынза — 100 г
- Лук белый — 1 шт
- Кинза — по вкусу
- Перец белый (розовый) — по вкусу
- Уксус (6%) — 1 ст. л.
- Сахар (1/3 ч.л.) — по вкусу
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Соль (крупная , морская) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
691.2 ккал
|
белки
23.3 г
|
жиры
50.1 г
|
углеводы
35.6 г
|Порции
|ккал
345.6 ккал
|белки
11.7 г
|жиры
25.1 г
|углеводы
17.8 г
|100 г блюда
|ккал
147.1 ккал
|белки
5 г
|жиры
10.7 г
|углеводы
7.6 г
Рецепт «Свёкла с брынзой и маринованным луком»:
Сварить свёклу. Остудить и почистить.
Замариновать лук - почистить, нарезать перьями, добавить сахар и уксус. Перемешать, оставить на 10 - 15 минут.
Свёклу порезать удобными для еды кусочками, выложить на блюдо для подачи, полить 1 ст. л. оливкового масла.
Заправить маринованным луком, рубленой зеленью кинзы, молотым розовым перцем, посолить крупной морской солью. Полить 1 ст. л. оливкового масла.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
Для успешного урожая рекомендую свёклу Рокет,
насыщенный цвет, превосходный вкус, тонкая кожица, сладкая сочная мякоть.
Комментарии и отзывы
вчера в 7:47 inna_2107 #
вчера в 16:16 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
позавчера Евгения 1976 #
Очень вкусно!
И так поесть и на праздник приготовить, выглядит красиво и аппетитно, очень удачный рецепт!
Людочка, спасибо большое!
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Женечка, прелесть моя, спасибочки, ОГРОМЕННОЕ спасибо.
Такая красота , умеешь ты преподнести фото и порадовать автора.
позавчера Евгения 1976 #
позавчера Сурик #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
22 сентября Алина Осень #
22 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 сентября siga #
20 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
20 сентября siga #
20 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 сентября МурКатеринка #
19 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 сентября ma-ma sveta #
19 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 сентября канович #
19 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
лук миаринуется быстро , с уксусом и сахаром, особого рецепта нет.
19 сентября ирпенчанка #
19 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 сентября ирпенчанка #
19 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 сентября ирпенчанка #
19 сентября флайз #
19 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
19 сентября мисс #
19 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
18 сентября Ирушенька #
18 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
18 сентября Сурик #
18 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
У меня в этом году такая свёколка выросла , её очень красиво нарезать кружочками.
19 сентября Сурик #
18 сентября Демурия #
18 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
18 сентября virgola71 #
18 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
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