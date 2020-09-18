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  • 18 сентября 2020, 14:28
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Свёкла с брынзой и маринованным луком

Рецепт: Свёкла с брынзой и маринованным луком Рецепт: Свёкла с брынзой и маринованным луком

Сладкая свёкла с кусочками солёной брынзы, с пикантной кинзой и маринованным луком. Вкусный и красивый салат, его и гостям подать не стыдно. Рекомендую.

Категория: Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из овощей

Ингредиенты для «Свёкла с брынзой и маринованным луком»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
691.2 ккал 		белки
23.3 г 		жиры
50.1 г 		углеводы
35.6 г
Порции
ккал
345.6 ккал		 белки
11.7 г		 жиры
25.1 г		 углеводы
17.8 г
100 г блюда
ккал
147.1 ккал		 белки
5 г		 жиры
10.7 г		 углеводы
7.6 г

Рецепт «Свёкла с брынзой и маринованным луком»:

Сварить свёклу. Остудить и почистить.
Замариновать лук - почистить, нарезать перьями, добавить сахар и уксус. Перемешать, оставить на 10 - 15 минут.

Свёклу порезать удобными для еды кусочками, выложить на блюдо для подачи, полить 1 ст. л. оливкового масла.

Брынзу нарезать, разложить на свёклу.

Заправить маринованным луком, рубленой зеленью кинзы, молотым розовым перцем, посолить крупной морской солью. Полить 1 ст. л. оливкового масла.

Перемешать при подаче.







ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!





Для успешного урожая рекомендую свёклу Рокет,
насыщенный цвет, превосходный вкус, тонкая кожица, сладкая сочная мякоть.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - плита На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: варить салат закуска обед ужин гости праздник

Вкусы: свекольный сырный кисло-сладкий пикантный

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Свёкла с брынзой и маринованным луком
Описание: Сладкая свёкла с кусочками солёной брынзы, с пикантной кинзой и маринованным луком. Вкусный и красивый салат, его и гостям подать не стыдно. Рекомендую.


Комментарии и отзывы

Людмила , как вкусно!
Инна, спасибо огромное.
Вроде простые составляющие, а вышла шикарная закуска с насыщенным, пикантным вкусом!
Очень вкусно!
И так поесть и на праздник приготовить, выглядит красиво и аппетитно, очень удачный рецепт!
Людочка, спасибо большое!
Ух ты Ж , сюрприз так сюрприЗ !!!
Женечка, прелесть моя, спасибочки, ОГРОМЕННОЕ спасибо.
Такая красота , умеешь ты преподнести фото и порадовать автора.
Людочка! Великолепный салат! Очень вкусный и ароматный! У меня с петрушкой, кинзы не было. Легкий! Спасибо большое за рецепт!
Люда, милая моя, как же приятно получить фотоприветик от тебя, великолепный сюрприЗ, да ещё с такими добрыми словами. Очень, очень рада и благодарна , кушайте на доброе здоровье.
Просто, но изыскано!
Спасибо большое.
Извините, а что из себя представляет розовый перец? Знаю желтый, красный , зеленый, как специю знаю черный, белый.
Продаётся в магазине и в лавках специй , сейчас это не редкость, он именно розовый.
Спасибо. Значит это специя.
Да, да, на крупном фото видно горошины.
Сочетание очень вкусное
Катюш, спасибо огромное.
Людочка, классный салат и фотографии!
Спасибо, Света, огромное спасибо.
Добрый день! Очень аппетитный салатик, а можно рецепт маринованного лука? Заранее спасибо
Спасибо за интерес к рецепту,
лук миаринуется быстро , с уксусом и сахаром, особого рецепта нет.
Яркий, красивый и очень аппетитный салат!
Наташа, спасибочки, это действительно вкусно и полезно.
Даже не сомневаюсь, дорогая! У тебя Фсё вкусно и полезно!!!
Ну, полезно не всё и не всегда , а вкусно ???!!!, стараюсь чтоб было.
Всё вкусно, а значит и полезно!!!
Спасибо большое.
лёгкий, аппетитный салат
Спасибо, Светлана, да лёгкий и вкусный, .
Людочка, интересный какой, пикантный салат! Очень красивая подача!
Иришка, дорогая моя, сердечно благодарю.
Людочка! Великолепная закуска! Очень аппетитная и красивая!!!
Людочка, спасибо, да, вкусно получилось.
У меня в этом году такая свёколка выросла , её очень красиво нарезать кружочками.
Я обратила внимание на форму твоей свеколки в кастрюле. Мне тоже такая нравится!
Оля, спасибо огромное.
Людочка! Чудесный, лёгкий, аппетитный салат! Восхитительные фото!
Спасибо, Юлечка. Свёкла с брынзой - очень вкусно.
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