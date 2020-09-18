ovkusahprostoПоваренок 1 уровня 18 сентября 2020, 15:46

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Скумбрия в духовке " Идеально нежная"

Перепробовала много способов запекания скумбрии, но остановилась именно на этом. Рыбка получается сочной и нежной. Очень рекомендую попробовать приготовить скумбрию в духовке под соусом по этому рецепту. Уверенна, вам обязательно понравится!

Ингредиенты для «Скумбрия в духовке " Идеально нежная"»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

967.2 ккал белки

103.2 г жиры

57.8 г углеводы

8.5 г Порции ккал

241.8 ккал белки

25.8 г жиры

14.5 г углеводы

2.1 г 100 г блюда ккал

148.8 ккал белки

15.9 г жиры

8.9 г углеводы

1.3 г

Рецепт «Скумбрия в духовке " Идеально нежная"»:

1. Скумбрию помыть, очистить от плавников и головы.

2. Разрезать тушку рыбы вдоль на две части

3. Посыпать с внутренней стороны смесью соли и специй для рыбы и равномерно распределить руками.

4. В отдельной миске соединить сметану, горчицу, соевый соус и сок лимона ( можно использовать сок лайма), хорошо перемешать соус.

5. Разрезать обе половинки рыбы на полоски шириной около 4 см.

6. Переместить филе скумбрии на отдельные кусочки фольги, внутренней стороной вниз.

7. Завернуть края фольги, формируя "тарелочку" и отправить на противень.

8. Сверху равномерно залить сметанным соусом.

9. Отправить в духовку на 20-25 минут при 180 градусах. ( Духовку предварительно не разогреваю, степень готовности определяю по золотистой корочке рыбки)

Приятного аппетита!