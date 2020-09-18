Перепробовала много способов запекания скумбрии, но остановилась именно на этом. Рыбка получается сочной и нежной. Очень рекомендую попробовать приготовить скумбрию в духовке под соусом по этому рецепту. Уверенна, вам обязательно понравится!
- 18 сентября 2020, 15:46
- 8292
Скумбрия в духовке " Идеально нежная"
Ингредиенты для «Скумбрия в духовке " Идеально нежная"»:
- Скумбрия — 500 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Соевый соус — 3 ч. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Сыр твердый — 50 г
- Соль — 1/2 ч. л.
- Специи — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
967.2 ккал
|
белки
103.2 г
|
жиры
57.8 г
|
углеводы
8.5 г
|Порции
|ккал
241.8 ккал
|белки
25.8 г
|жиры
14.5 г
|углеводы
2.1 г
|100 г блюда
|ккал
148.8 ккал
|белки
15.9 г
|жиры
8.9 г
|углеводы
1.3 г
Рецепт «Скумбрия в духовке " Идеально нежная"»:
2. Разрезать тушку рыбы вдоль на две части
3. Посыпать с внутренней стороны смесью соли и специй для рыбы и равномерно распределить руками.
4. В отдельной миске соединить сметану, горчицу, соевый соус и сок лимона ( можно использовать сок лайма), хорошо перемешать соус.
5. Разрезать обе половинки рыбы на полоски шириной около 4 см.
6. Переместить филе скумбрии на отдельные кусочки фольги, внутренней стороной вниз.
7. Завернуть края фольги, формируя "тарелочку" и отправить на противень.
8. Сверху равномерно залить сметанным соусом.
9. Отправить в духовку на 20-25 минут при 180 градусах. ( Духовку предварительно не разогреваю, степень готовности определяю по золотистой корочке рыбки)
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
20 сентября rdidash #
20 сентября Caifa #
20 сентября ovkusahprosto # (автор рецепта)
21 сентября Caifa #
21 сентября ovkusahprosto # (автор рецепта)
20 сентября Елена Малий #
20 сентября ovkusahprosto # (автор рецепта)
20 сентября Андрей Силантьев #
20 сентября ovkusahprosto # (автор рецепта)
20 сентября Андрей Силантьев #
19 сентября Любовь Раменская #
19 сентября ovkusahprosto # (автор рецепта)
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