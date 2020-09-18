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  • 18 сентября 2020, 15:46
  • 8292

Скумбрия в духовке " Идеально нежная"

Рецепт: Скумбрия в духовке Идеально нежная

Перепробовала много способов запекания скумбрии, но остановилась именно на этом. Рыбка получается сочной и нежной. Очень рекомендую попробовать приготовить скумбрию в духовке под соусом по этому рецепту. Уверенна, вам обязательно понравится!

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Скумбрия в духовке " Идеально нежная"»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
967.2 ккал 		белки
103.2 г 		жиры
57.8 г 		углеводы
8.5 г
Порции
ккал
241.8 ккал		 белки
25.8 г		 жиры
14.5 г		 углеводы
2.1 г
100 г блюда
ккал
148.8 ккал		 белки
15.9 г		 жиры
8.9 г		 углеводы
1.3 г


Рецепт «Скумбрия в духовке " Идеально нежная"»:

1. Скумбрию помыть, очистить от плавников и головы.
2. Разрезать тушку рыбы вдоль на две части
3. Посыпать с внутренней стороны смесью соли и специй для рыбы и равномерно распределить руками.
4. В отдельной миске соединить сметану, горчицу, соевый соус и сок лимона ( можно использовать сок лайма), хорошо перемешать соус.
5. Разрезать обе половинки рыбы на полоски шириной около 4 см.
6. Переместить филе скумбрии на отдельные кусочки фольги, внутренней стороной вниз.
7. Завернуть края фольги, формируя "тарелочку" и отправить на противень.
8. Сверху равномерно залить сметанным соусом.
9. Отправить в духовку на 20-25 минут при 180 градусах. ( Духовку предварительно не разогреваю, степень готовности определяю по золотистой корочке рыбки)
Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед На праздничный стол : День рождения / Новый год На ужин Неожиданные гости : На горячее

Теги: горячее быстрый второе обед

Вкусы: нежный рыбный

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Скумбрия в духовке Идеально нежная
Описание: Перепробовала много способов запекания скумбрии, но остановилась именно на этом. Рыбка получается сочной и нежной. Очень рекомендую попробовать приготовить скумбрию в духовке под соусом по этому рецепту. Уверенна, вам обязательно понравится!


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Комментарии и отзывы

Рыбка замечательная, очень аппетитная на вид!Только вот сыр, на мой взгляд, совершенно лишний....
Какие именно специи для рыбы в вашей смеси? От этих специй ОЧЕНЬ меняется вкус блюда. Потому интересно, какие именно использовались у вас. Спасибо.
Я всегда использую готовые приправы для рыбы. Они так и называются " Приправа для рыбы" (Состав указанный на упаковке: чеснок сушеный, перец чёрный молотый, куркума молотая, кориандр, паприка, лимон сушеный молотый, базилик, имбирь, перец красный острый, орегано)
Спасибо! Глянула на свою приправу - там совсем другой набор)))совпали только черный перец и цедра лимона
думаю любая приправа для рыбы дополнит и без того изумительный вкус такой скумбрии
А где же сыр в ингредиентах? Если не смотреть видео, так ничего не получится
Сыром присыпать по желанию ( многие не любят сочетание сыра и рыбы)
Надо готовить!!!💥💞😋
Очень рекомендую
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