tatipovarПоваренок 3 уровня 19 сентября 2020, 14:09

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Французский сливочный пирог

Невероятно вкусный и очень эффектный внешне пирог. Нежнейшее тесто пропитано сливками, которые превращаются в духовке в крем, а сахарная корочка сверху остается хрустящей. Во время выпечки сливочно-ванильный аромат разливается по всей квартире. Этот пирог по вкусу даст фору любому торту. Подавать на стол его вкуснее в горячем или теплом виде.

Ингредиенты для «Французский сливочный пирог»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

3987.1 ккал белки

52.7 г жиры

231.2 г углеводы

426.1 г 100 г блюда ккал

359.2 ккал белки

4.7 г жиры

20.8 г углеводы

38.4 г

Рецепт «Французский сливочный пирог»:

В теплое молоко добавить сахар и дрожжи, перемешать и дать постоять минут 15-20. Яйца перемешать с солью и ванилью. Добавить растопленное сливочное масло. Влить молочно-дрожжевую смесь и перемешать. Добавить муку и замесить мягкое тесто. Накрыть пленкой и убрать на расстойку на 1-1.5 часа.

Приготовить крамбл. Холодное масло натереть на терке и перемешать с сахаром и ванилью. Убрать в холодильник.

Подошедшее тесто выложить в форму или сковороду, распределить по дну ровным слоем. Накрыть и оставить для расстойки на 1час. Подошедший пирог проткнуть по всей поверхности. Сверху рассыпать крамбл и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 30 минут вынуть форму из духовки и залить всю поверхность пирога сливками. Поставить в духовку еще на 10минут. Готовый пирог в горячем виде аккуратно переложить на тарелку и сразу подавать на стол. Холодный пирог можно разогреть в микроволновке.