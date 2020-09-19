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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 19 сентября 2020, 14:09
  • 10284

Французский сливочный пирог

Рецепт: Французский сливочный пирог

Невероятно вкусный и очень эффектный внешне пирог. Нежнейшее тесто пропитано сливками, которые превращаются в духовке в крем, а сахарная корочка сверху остается хрустящей. Во время выпечки сливочно-ванильный аромат разливается по всей квартире. Этот пирог по вкусу даст фору любому торту. Подавать на стол его вкуснее в горячем или теплом виде.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Французская

Ингредиенты для «Французский сливочный пирог»:

Тесто

Крамбл

Заливка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3987.1 ккал 		белки
52.7 г 		жиры
231.2 г 		углеводы
426.1 г
100 г блюда
ккал
359.2 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
20.8 г		 углеводы
38.4 г


Рецепт «Французский сливочный пирог»:

В теплое молоко добавить сахар и дрожжи, перемешать и дать постоять минут 15-20. Яйца перемешать с солью и ванилью. Добавить растопленное сливочное масло. Влить молочно-дрожжевую смесь и перемешать. Добавить муку и замесить мягкое тесто. Накрыть пленкой и убрать на расстойку на 1-1.5 часа.
Приготовить крамбл. Холодное масло натереть на терке и перемешать с сахаром и ванилью. Убрать в холодильник.
Подошедшее тесто выложить в форму или сковороду, распределить по дну ровным слоем. Накрыть и оставить для расстойки на 1час. Подошедший пирог проткнуть по всей поверхности. Сверху рассыпать крамбл и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 30 минут вынуть форму из духовки и залить всю поверхность пирога сливками. Поставить в духовку еще на 10минут. Готовый пирог в горячем виде аккуратно переложить на тарелку и сразу подавать на стол. Холодный пирог можно разогреть в микроволновке.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: пирог

Вкусы: сладкий сливочный

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Французский сливочный пирог
Описание: Невероятно вкусный и очень эффектный внешне пирог. Нежнейшее тесто пропитано сливками, которые превращаются в духовке в крем, а сахарная корочка сверху остается хрустящей. Во время выпечки сливочно-ванильный аромат разливается по всей квартире. Этот пирог по вкусу даст фору любому торту. Подавать на стол его вкуснее в горячем или теплом виде.
Тэги: пирог.


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Комментарии и отзывы

Скажите, пожалуйста, сливки сколько процентов жирности?
33%, в рецепте же написано.
Ай! Вместо молока топленого проситала -масло топленое! Жесть! Будем есть теперь!😂💦
Так еще вкуснее,я обожаю аромат топленого масла,часто вместо простого масла кладу топленое!
Ответ для кошка пума
Ну как, получилось масло маслянное?
Как вы умудрились в масле дрожжи развести?
275 граммов масла. В общей сложности. Печется сейчас. Но маслу прямо впитываться некуда! Аж кипит сверху. Еще сливки! Сплошной холистиринище! Но, думаю будет вкусно. Сейчас достаю уже
Такой пирог к праздникам хорош!
Талию только жалко! Хотя где она теперь?
Жалеть уже нечего. Так что будем печь!
Спасибо За рецепт!
Кстати, ваш крамбол совсем без суки. Ее не надо? Я обычно смешиваю масло с сахаром и ложкой муки...
нет, здесь мука в крамбле не нужна
Какой чудесный!
Попробуйте.
Аппетитный пирог!
Очень вкусный.
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