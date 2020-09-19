Невероятно вкусный и очень эффектный внешне пирог. Нежнейшее тесто пропитано сливками, которые превращаются в духовке в крем, а сахарная корочка сверху остается хрустящей. Во время выпечки сливочно-ванильный аромат разливается по всей квартире. Этот пирог по вкусу даст фору любому торту. Подавать на стол его вкуснее в горячем или теплом виде.
- 19 сентября 2020, 14:09
- 10284
Французский сливочный пирог
Ингредиенты для «Французский сливочный пирог»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Молоко топленое — 125 мл
- Масло сливочное — 100 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 1 ст. л.
- Дрожжи (сухие) — 2 ч. л.
- Соль — 0.5 ч. л.
- Ванилин — 1 пакет.
Крамбл
- Сахар — 200 г
- Масло сливочное — 50 г
- Ваниль — по вкусу
Заливка
- Сливки (33%) — 250 мл
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3987.1 ккал
|
белки
52.7 г
|
жиры
231.2 г
|
углеводы
426.1 г
|100 г блюда
|ккал
359.2 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
20.8 г
|углеводы
38.4 г
Рецепт «Французский сливочный пирог»:
Приготовить крамбл. Холодное масло натереть на терке и перемешать с сахаром и ванилью. Убрать в холодильник.
Подошедшее тесто выложить в форму или сковороду, распределить по дну ровным слоем. Накрыть и оставить для расстойки на 1час. Подошедший пирог проткнуть по всей поверхности. Сверху рассыпать крамбл и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 30 минут вынуть форму из духовки и залить всю поверхность пирога сливками. Поставить в духовку еще на 10минут. Готовый пирог в горячем виде аккуратно переложить на тарелку и сразу подавать на стол. Холодный пирог можно разогреть в микроволновке.
Комментарии и отзывы
22 сентября brundul2008natkir #
22 сентября tatipovar # (автор рецепта)
21 сентября кошка пума #
21 сентября winter888 #
21 сентября tatipovar # (автор рецепта)
Как вы умудрились в масле дрожжи развести?
21 сентября кошка пума #
21 сентября tavolgas #
Талию только жалко! Хотя где она теперь?
Жалеть уже нечего. Так что будем печь!
Спасибо За рецепт!
Кстати, ваш крамбол совсем без суки. Ее не надо? Я обычно смешиваю масло с сахаром и ложкой муки...
21 сентября tatipovar # (автор рецепта)
20 сентября Татьяна Хрусталёва #
20 сентября tatipovar # (автор рецепта)
19 сентября inna_2107 #
20 сентября tatipovar # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: