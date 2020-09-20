Шоколадный пирог с творогом и яблоками на основе йогурта и растительного масла, готовится очень быстро и из доступных продуктов. Прекрасное угощение к чаепитию. Пирог сухой, воздушный, в меру сладкий. Творожная начинка не растекается, прекрасно держит форму.
- 20 сентября 2020, 8:14
- 4389
Шоколадный пирог с творогом и яблоками
Ингредиенты для «Шоколадный пирог с творогом и яблоками»:
Тесто
- Яйцо куриное — 4 шт
- Соль (щепотка)
- Сахар — 120 г
- Ванильный сахар (8г) — 1 пакет.
- Йогурт (натуральный) — 150 г
- Масло кукурузное (или любое растительное масло без запаха) — 50 мл
- Какао-порошок — 20 г
- Разрыхлитель теста (15г) — 1 пакет.
- Мука пшеничная / Мука — 290 г
Начинка
- Творог (мягкий) — 500 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Крупа манная — 20 г
- Сахарная пудра — 60 г
- Крахмал кукурузный — 30 г
- Ванильный сахар (8г) — 1 пакет.
- Яблоко (средние) — 2 шт
- Корица — 1/2 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
Дополнительно
- Сахарная пудра — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
17460.7 ккал
|
белки
171.5 г
|
жиры
1603.8 г
|
углеводы
588.2 г
|100 г блюда
|ккал
500.3 ккал
|белки
4.9 г
|жиры
46 г
|углеводы
16.9 г
Рецепт «Шоколадный пирог с творогом и яблоками»:
Для приготовления начинки смешать мягкий творог, яйца, манную крупу, сахарную пудру, кукурузный крахмал, ванильный сахар в однородную массу.
Если творог с крупинками, то блендером взбить его до пастообразного состояния, добавив сметану.
Для приготовления теста в чаше миксера взбить яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром в пышную массу.
Добавить йогурт, влить кукурузное масло, взбить.
Добавить какао-порошок (смешать массу венчиком без скорости, чтобы какао не разлетелось по сторонам), затем слегка взбить. Муку смешать с разрыхлителем теста, просеивая, ввести частями.
Готовое тесто плавно спадает с лопатки.
Разъемную форму 24х24см застелить пекарской бумагой, дно и бока смазать маслом.
Заполнить тестом, равномерно распределить по форме. Пару раз форму с тестом ударить об стол. Творожную начинку выложить аккуратно на тесто, разровнять.
Яблоки нарезать дольками. Выложить на творожную начинку, слегка вдавить, пересыпать корицей и сахаром. Выпекать в разогретой до 170С духовке 40-50 минут - до готовности (следите за своей духовкой).
Остужать на решетке.
Наполовину остывший пирог посыпать сверху сахарной пудрой. Если пирог посыпать пудрой сразу, она намокнет от пара. А если посыпать совсем остыший пирог, пудра будет осыпаться.
Комментарии и отзывы
позавчера dra-kosha #
позавчера mtata # (автор рецепта)
у нас внук предпочитает мало сахара в выпечки ,а сгущенку ты съэкономила для другого
22 сентября Silverina1 #
позавчера mtata # (автор рецепта)
21 сентября Larrissa1 #
21 сентября mtata # (автор рецепта)
спасибо большое за доверие и великолепное исполнение рецепта
мне очень приятно,что наши вкусы совпадают
21 сентября мисс #
21 сентября mtata # (автор рецепта)
20 сентября nelliundco #
21 сентября mtata # (автор рецепта)
20 сентября акчуч #
21 сентября mtata # (автор рецепта)
спасибо большое за доверие и прекраснейшие отчеты к рецептам
20 сентября Bazaza #
Конечно мы с сыном этот пирог сразу же испекли. Получили огромное удовольствие от процесса приготовления - мы любим такие рецепты, где все засыпать, отмерить, перемешать, украсить)))) результат внешне очень порадовал. Ну а пробовать будем утром
21 сентября mtata # (автор рецепта)
сыну огромный привет
20 сентября julika1108 #
21 сентября mtata # (автор рецепта)
20 сентября ma-ma sveta #
21 сентября mtata # (автор рецепта)
20 сентября mariana82 #
21 сентября mtata # (автор рецепта)
20 сентября Ирушенька #
21 сентября mtata # (автор рецепта)
20 сентября dra-kosha #
21 сентября mtata # (автор рецепта)
спасибо огромное за высокую оценку
20 сентября Любовь Раменская #
20 сентября mtata # (автор рецепта)
20 сентября Покусаева Ольга #
20 сентября mtata # (автор рецепта)
20 сентября jannasimf #
20 сентября mtata # (автор рецепта)
20 сентября virgola71 #
20 сентября mtata # (автор рецепта)
20 сентября virgola71 #
20 сентября ma-ma sveta #
20 сентября virgola71 #
20 сентября ma-ma sveta #
20 сентября virgola71 #
21 сентября mtata # (автор рецепта)
21 сентября mtata # (автор рецепта)
21 сентября mtata # (автор рецепта)
20 сентября kritikessa #
20 сентября mtata # (автор рецепта)
20 сентября kritikessa #
20 сентября mtata # (автор рецепта)
20 сентября narabote2020 #
20 сентября mtata # (автор рецепта)
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