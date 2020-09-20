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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт
  • 20 сентября 2020, 8:14
  • 4389

Шоколадный пирог с творогом и яблоками

Рецепт: Шоколадный пирог с творогом и яблоками

Шоколадный пирог с творогом и яблоками на основе йогурта и растительного масла, готовится очень быстро и из доступных продуктов. Прекрасное угощение к чаепитию. Пирог сухой, воздушный, в меру сладкий. Творожная начинка не растекается, прекрасно держит форму.

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Шоколадный пирог с творогом и яблоками»:

Тесто

Начинка

Дополнительно

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
17460.7 ккал 		белки
171.5 г 		жиры
1603.8 г 		углеводы
588.2 г
100 г блюда
ккал
500.3 ккал		 белки
4.9 г		 жиры
46 г		 углеводы
16.9 г


Рецепт «Шоколадный пирог с творогом и яблоками»:

Для приготовления начинки смешать мягкий творог, яйца, манную крупу, сахарную пудру, кукурузный крахмал, ванильный сахар в однородную массу.
Если творог с крупинками, то блендером взбить его до пастообразного состояния, добавив сметану.

Для приготовления теста в чаше миксера взбить яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром в пышную массу.
Добавить йогурт, влить кукурузное масло, взбить.
Добавить какао-порошок (смешать массу венчиком без скорости, чтобы какао не разлетелось по сторонам), затем слегка взбить. Муку смешать с разрыхлителем теста, просеивая, ввести частями.

Готовое тесто плавно спадает с лопатки.
Разъемную форму 24х24см застелить пекарской бумагой, дно и бока смазать маслом.
Заполнить тестом, равномерно распределить по форме. Пару раз форму с тестом ударить об стол. Творожную начинку выложить аккуратно на тесто, разровнять.

Яблоки нарезать дольками. Выложить на творожную начинку, слегка вдавить, пересыпать корицей и сахаром. Выпекать в разогретой до 170С духовке 40-50 минут - до готовности (следите за своей духовкой).
Остужать на решетке.

Наполовину остывший пирог посыпать сверху сахарной пудрой. Если пирог посыпать пудрой сразу, она намокнет от пара. А если посыпать совсем остыший пирог, пудра будет осыпаться.

Приятного чаепития!!!









Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник На обед : На десерт На полдник На природу На ужин : На десерт

Теги: десерт чаепитие детям обед полдник

Вкусы: нежный шоколадный ванильный яблочный

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Шоколадный пирог с творогом и яблоками
Описание: Шоколадный пирог с творогом и яблоками на основе йогурта и растительного масла, готовится очень быстро и из доступных продуктов. Прекрасное угощение к чаепитию. Пирог сухой, воздушный, в меру сладкий. Творожная начинка не растекается, прекрасно держит форму.


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Фотографии «Шоколадный пирог с творогом и яблоками» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Танечка, вот и я со своим отчетом. Пирог вкусный, моим понравился, готовится недолго и довольно просто. Только в творожную начинку сахара добавила больше, а то мой сладкоежка, чуть недослащенное, - поливает все подряд сгущенкой Таня, спасибо за рецепт Всегда с удовольствием жду твои новые идеи
Танюша ,дорогая Катя спасибо огромное за доверие и великолепное фото к рецепту
у нас внук предпочитает мало сахара в выпечки ,а сгущенку ты съэкономила для другого
Чудесный пирог, Танечка!
Светочка спасибо большое за поддержку
Танечка, замечательный пирог у меня получился, как раз хотела что-то с творогом испечь, а тут, кстати, твой рецепт!!!! Получился, как большая ватрушка!!! Вкусно!!!! Мы такие пироги очень любим!!!! Спасибо!!!!
Ларисочка,дорогая ,восхитительный пирог,как же красиво
спасибо большое за доверие и великолепное исполнение рецепта
мне очень приятно,что наши вкусы совпадают
ароматный, нежный пирог! Бесподобные фотографии!
Светочка спасибо большое за внимание
Таня, как всегда великолепный пирог
Нелли благодарю за внимание и высокую оценку
Танюша, красивый такой пирожок, яркий! Мимо точно не пройдешь! Забрала в КК! Медленно, но все же исполняю свои обещания по приготовлению!
Оленька все приготовить нет возможности,только выборочно с толком и расстановкой
спасибо большое за доверие и прекраснейшие отчеты к рецептам
Впервые такое - решила пристроить творог и яблоки - сразу увидела свежий рецепт
Конечно мы с сыном этот пирог сразу же испекли. Получили огромное удовольствие от процесса приготовления - мы любим такие рецепты, где все засыпать, отмерить, перемешать, украсить)))) результат внешне очень порадовал. Ну а пробовать будем утром
спасибо огромное за доверие и восхитительное фото к рецепту
сыну огромный привет
Танюша, очень соблазнительный пирог!
Юлия благодарю за комментарий и поддержку
Танечка, супер пирог!
Светочка благодарю за комментарий
Шикарная выпечка
Марианочка спасибо большое за визит и комментарий
Танюша, о, какой шикарный, высокий, ароматный, нежный пирог! Бесподобные фотографии!
Иришечка спасибо огромное за добрые слова поддержки и высокую оценку
Ой, Танечка , снова шедевр! Слюнки текут, невозможно спокойно смотреть на такую красоту!
Танюша до шедевров не доросли ,нам что попроще,сытнее и без заморочек
спасибо огромное за высокую оценку
Красота!!!!👏🎆💥🌟💞
спасибо большое
Танечка, шикарнейший пирог! очень соблазнительный! Вкуснотища!
Оленька благодарю за визит и поддержку
Танечка, яркий и красивый пирог! Очень аппетитные фото!!!
Жанночка спасибо большое за комментарий,угощайся дорогая
Танюша! Как всегда Шикарная выпечка у тебя! Какой аппетитный, нежный, шоколадный, ароматный пирог!
Юленька спасибо огромное за внимание и высокую оценку,жду на чай
Танюша! Я уже бегу! До чего же вкусный и нежный пирог! Спасибо большое, милая, за прекрасное угощение!
И я бегу! Танечка, супер пирог!
Хорошо чаёвничаем!
Юлечка, отлично даже! А я еще и ассорти свое отведала, приходи- угощу!
Ответ для virgola71
с огромным удовольствием
Ответ для ma-ma sveta
Светочка как же приятно,что не прошла мимо
Ответ для virgola71
я старалась дорогая
Таня, а как думаешь, вместо творога можно маскарпоне использовать? У меня опять в холодильнике банка маскарпоне с истекающим сроком нашлась
Светочка сделай кексы https://www.povarenok.ru/recipes/show/148688/
Этот твой рецепт у меня открыт. Но я хотела не размениваться на два рецепта, а сделать один, использовав сразу все полкило того маскарпоне
я думала у тебя небольшой запас ,делай будет вкусно,возьми немного больше манной крупы,т.к. маскарпоне нежнее творожка
красивый очень у вас пирог. Похож на брауни-чизкейк, но с яблоками
спасибо большое
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