Хочу поделится рецептом мини пиццы, так как я готовлю её своим родным очень часто, мне очень нравится в ней воздушное и мягкое тесто. Когда пицца остывает - тесто не становится жестким и сухим, а наоборот всегда мягкое и воздушное. Я показала свой вариант начинки - которая нам нравится, но Вы сможете использовать любую, по своему вкусу. Всем приятного аппетита!
- 21 сентября 2020, 11:16
- 3002
Мини пицца с воздушным тестом
Ингредиенты для «Мини пицца с воздушным тестом»:
- Молоко (тесто) — 250 мл
- Вода (тесто) — 120 мл
- Масло растительное (тесто) — 120 мл
- Сахар (тесто) — 2 ст. л.
- Соль (тесто) — 0,5 ст. л.
- Дрожжи (тесто, прессованных, или 15 грамм сухих) — 30 г
- Мука пшеничная / Мука (тесто) — 750 г
- Помидор (начинка) — по вкусу
- Шампиньоны (начинка, обжаренные) — по вкусу
- Колбаса (начинка, любая) — по вкусу
- Орегано (начинка, сушеный орегано) — по вкусу
- Сыр твердый (начинка) — 300 г
- Огурец маринованный (начинка) — по вкусу
- Кетчуп (соус) — 3 ст. л.
- Сметана (соус, любой %) — 3 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4492.8 ккал
|
белки
155.6 г
|
жиры
141.7 г
|
углеводы
660.8 г
|100 г блюда
|ккал
262.7 ккал
|белки
9.1 г
|жиры
8.3 г
|углеводы
38.6 г
Рецепт «Мини пицца с воздушным тестом»:
Тем временем подготовим соус - берём кетчуп, смешиваем с сметаной. Затем нарезаем начинку: помидор черри (любой), перец красный болгарский, обжаренные шампиньоны, натертый сыр, колбаса (любая), огурцы маринованные, сушеный орегано.
Тесто подошло, немного переминаем и формируем мини пиццу, берём часть теста - выкладываем на противень и руками формируем небольшой круг, затем смазываем соусом, посыпаем орегано и выкладываем поочередно начинку, сверху посыпаем сыром и немного орегано. Отправляем в заранее разогретую духовку до 200 градусов, выпекаться 25-30 минут (до румяности). И наша очень вкусная, ароматная мини пицца готова. Всем приятного аппетита. © Светлана Железняк
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21 сентября semsvet #
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