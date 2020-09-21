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Версия для печати Рецепты Выпечка Пицца
  • 21 сентября 2020, 11:16
  • 3002

Мини пицца с воздушным тестом

Рецепт: Мини пицца с воздушным тестом

Хочу поделится рецептом мини пиццы, так как я готовлю её своим родным очень часто, мне очень нравится в ней воздушное и мягкое тесто. Когда пицца остывает - тесто не становится жестким и сухим, а наоборот всегда мягкое и воздушное. Я показала свой вариант начинки - которая нам нравится, но Вы сможете использовать любую, по своему вкусу. Всем приятного аппетита!

Категория: Выпечка Пицца

Ингредиенты для «Мини пицца с воздушным тестом»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4492.8 ккал 		белки
155.6 г 		жиры
141.7 г 		углеводы
660.8 г
100 г блюда
ккал
262.7 ккал		 белки
9.1 г		 жиры
8.3 г		 углеводы
38.6 г


Рецепт «Мини пицца с воздушным тестом»:

Для приготовления теста, выливаем в миску теплое молоко, воду, дрожжи, сахар, растительное мало и тщательно перемешиваем. Добавляем соль, размешиваем, постепенно вводим муку и замешиваем эластичное тесто, накрываем полотенцем и оставляем подходить при комнатной температуре один час.

Тем временем подготовим соус - берём кетчуп, смешиваем с сметаной. Затем нарезаем начинку: помидор черри (любой), перец красный болгарский, обжаренные шампиньоны, натертый сыр, колбаса (любая), огурцы маринованные, сушеный орегано.

Тесто подошло, немного переминаем и формируем мини пиццу, берём часть теста - выкладываем на противень и руками формируем небольшой круг, затем смазываем соусом, посыпаем орегано и выкладываем поочередно начинку, сверху посыпаем сыром и немного орегано. Отправляем в заранее разогретую духовку до 200 градусов, выпекаться 25-30 минут (до румяности). И наша очень вкусная, ароматная мини пицца готова. Всем приятного аппетита. © Светлана Железняк
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: пицца выпечка завтрак обед ужин

Вкусы: колбасный сырный огуречный грибной пряный

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Мини пицца с воздушным тестом
Описание: Хочу поделится рецептом мини пиццы, так как я готовлю её своим родным очень часто, мне очень нравится в ней воздушное и мягкое тесто. Когда пицца остывает - тесто не становится жестким и сухим, а наоборот всегда мягкое и воздушное. Я показала свой вариант начинки - которая нам нравится, но Вы сможете использовать любую, по своему вкусу. Всем приятного аппетита!
Рецепты: Выпечка -> Пицца


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