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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/167494/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Запеканка морковно-яблочная с творогомОсень" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2020sep/22/15/2769141_21329-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/167494/">Запеканка морковно-яблочная с творогом"Осень"</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Вкусная, нежная запеканка, которую любят и взрослые, и дети. Запеканка получается не только аппетитной, нежной, но и очень полезной! Здесь НЕТ ни грамма сахара! Ее лучше подавать в теплом виде, и на завтрак, и на ужин, и как десерт к кофе или чаю. Чтобы запеканка стала еще более вкусной и красивой я украсила ее семенами кунжута и льна. Угощайтесь!!!</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/6">Горячие блюда</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/68">Запеканки</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/147">Запеканка с творогом</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1131">Морковь</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2192">Яблоко</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1771">Творог</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562">Яйцо куриное</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2342">Крупа манная</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/926">Курага</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/922">Кунжут</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/22613">Лен</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1068">Масло сливочное</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/2/">завтрак</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/167494/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>