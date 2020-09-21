Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 21 сентября 2020, 23:53
  • 1408

Запеканка морковно-яблочная с творогом"Осень"

Рецепт: Запеканка морковно-яблочная с творогомОсень Рецепт: Запеканка морковно-яблочная с творогомОсень

Вкусная, нежная запеканка, которую любят и взрослые, и дети. Запеканка получается не только аппетитной, нежной, но и очень полезной! Здесь НЕТ ни грамма сахара! Ее лучше подавать в теплом виде, и на завтрак, и на ужин, и как десерт к кофе или чаю. Чтобы запеканка стала еще более вкусной и красивой я украсила ее семенами кунжута и льна. Угощайтесь!!!

Категория: Горячие блюда Запеканки Запеканка с творогом

Ингредиенты для «Запеканка морковно-яблочная с творогом"Осень"»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
854.7 ккал 		белки
78.2 г 		жиры
23.5 г 		углеводы
80.8 г
Порции
ккал
284.9 ккал		 белки
26.1 г		 жиры
7.8 г		 углеводы
26.9 г
100 г блюда
ккал
117.1 ккал		 белки
10.7 г		 жиры
3.2 г		 углеводы
11.1 г

Рецепт «Запеканка морковно-яблочная с творогом"Осень"»:

Морковь натереть на мелкой терке

Яблоко натереть на крупной терке

Яйца слегка взбить

Творог выкладываем в миску.

К творогу добавляем тертую морковь, яблоко, манную крупу, яйца. Перемешиваем. Добавляем порезанную курагу. Снова перемешиваем.

Сахар НЕ добавляем, запеканка в меру сладкая за счет моркови, яблок и кураги!
Но сладкоежки могут добавить по своему вкусу.

Форму для запекания смазываем маслом и заполняем. Сверху посыпаем кунжутом, по краям льном.

Поставим в разогретую духовку 170 гр. до зарумянивания, у меня выпекалась 40 мин.

Проверяем лучинкой. Готова? Достаем и накрываем полотенцем.

Через 15-20 мин можно подавать на стол.
Угощайтесь!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - духовка На завтрак На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: завтрак обед ужин

Вкусы: морковный яблочный творожный кунжутный льняной

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Запеканка морковно-яблочная с творогомОсень
Описание: Вкусная, нежная запеканка, которую любят и взрослые, и дети. Запеканка получается не только аппетитной, нежной, но и очень полезной! Здесь НЕТ ни грамма сахара! Ее лучше подавать в теплом виде, и на завтрак, и на ужин, и как десерт к кофе или чаю. Чтобы запеканка стала еще более вкусной и красивой я украсила ее семенами кунжута и льна. Угощайтесь!!!


Комментарии и отзывы

Светочка полезная и вкусная запеканочка ,жаль у нас на яблоки очень высокая цена
Спасибо за рецепт! Приготовила половину порции. Обязательно буду готовить еще)))
Тонечка, большое спасибо Вам за прекрасный фотоотчет и доверие к рецепту! Рада, что рецепт Вам понравился.
Спасибо и Вам!
Светочка, соблазнительная какая запеканка! Красота! Скажи, пожалуйста, в форме какого размера ты ее готовила?
Ирочка, спасибо огромное!
Форма овальная 23 х16 см, высота 4.5 см.
Спасибо огромное, Светочка, за разъяснение!
Ирочка, буду рада, если рецепт пригодится!
Обязательно пригодится, Светочка!
Солнечная и полезная запеканочка получилась. Спасибо! Нам понравилась)
Мариночка! Большое спасибо за прекрасный фотоотчет и доверие к рецепту! Рада, что рецепт Вам понравился.
Прекрасная, полезная запеканка , Светочка
Нелличка, спасибо, дорогая! Стараюсь готовить полезное!
, и я тоже
Светочка! Замечательная, солнечная, аппетитная запеканка! Прекрасные фото!
Юлечка, спасибо огромное за высокую оценку!
последнее фото
Светочка, спасибо!
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook