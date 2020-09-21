Вкусная, нежная запеканка, которую любят и взрослые, и дети. Запеканка получается не только аппетитной, нежной, но и очень полезной! Здесь НЕТ ни грамма сахара! Ее лучше подавать в теплом виде, и на завтрак, и на ужин, и как десерт к кофе или чаю. Чтобы запеканка стала еще более вкусной и красивой я украсила ее семенами кунжута и льна. Угощайтесь!!!
- 21 сентября 2020, 23:53
- 1408
Запеканка морковно-яблочная с творогом"Осень"
Ингредиенты для «Запеканка морковно-яблочная с творогом"Осень"»:
- Морковь (средняя) — 1 шт
- Яблоко (среднее, сладкое, мягкое по структуре) — 1 шт
- Творог (у меня 5% жирности) — 300 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Крупа манная — 2 ст. л.
- Курага — 7 шт
- Кунжут — 1 ч. л.
- Лен — 1 ч. л.
- Масло сливочное (чтобы смазать форму) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
854.7 ккал
|
белки
78.2 г
|
жиры
23.5 г
|
углеводы
80.8 г
|Порции
|ккал
284.9 ккал
|белки
26.1 г
|жиры
7.8 г
|углеводы
26.9 г
|100 г блюда
|ккал
117.1 ккал
|белки
10.7 г
|жиры
3.2 г
|углеводы
11.1 г
Рецепт «Запеканка морковно-яблочная с творогом"Осень"»:
К творогу добавляем тертую морковь, яблоко, манную крупу, яйца. Перемешиваем. Добавляем порезанную курагу. Снова перемешиваем.
Сахар НЕ добавляем, запеканка в меру сладкая за счет моркови, яблок и кураги!
Но сладкоежки могут добавить по своему вкусу.
Поставим в разогретую духовку 170 гр. до зарумянивания, у меня выпекалась 40 мин.
Проверяем лучинкой. Готова? Достаем и накрываем полотенцем.
Через 15-20 мин можно подавать на стол.
Угощайтесь!
Комментарии и отзывы
вчера в 11:32 mtata #
23 сентября antonina812017 #
23 сентября ma-ma sveta # (автор рецепта)
23 сентября antonina812017 #
22 сентября Ирушенька #
23 сентября ma-ma sveta # (автор рецепта)
Форма овальная 23 х16 см, высота 4.5 см.
25 сентября Ирушенька #
25 сентября ma-ma sveta # (автор рецепта)
25 сентября Ирушенька #
22 сентября Matros7 #
22 сентября ma-ma sveta # (автор рецепта)
22 сентября nelliundco #
22 сентября ma-ma sveta # (автор рецепта)
22 сентября nelliundco #
22 сентября virgola71 #
22 сентября ma-ma sveta # (автор рецепта)
22 сентября мисс #
22 сентября ma-ma sveta # (автор рецепта)
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