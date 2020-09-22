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  • 22 сентября 2020, 13:36
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Соус "Этожнепесто"

Рецепт: Соус Этожнепесто Рецепт: Соус Этожнепесто

Бывает, придешь в театр на постановку по классическому произведению, начинаешь смотреть спектакль, и понимаешь, что от самого произведения осталась только фабула и имена героев. А остальное - видение и фантазия режиссёра. Так и в кулинарии бывает. Есть классический соус песто из базилика, чеснока, оливкового масла, кедровых орешков и пармезана. А я вот немного срежиссировала идею, и получился у меня такой соус. Вроде принцип и идея та же, а часть продуктов другие. Ну, а поскольку в данном рецепте, от "того самого" песто почти ничего не осталось, и, по составу, это не классический песто, я соус так и назвала, соус "Этожнепесто". Рецепт подходит для веганов и для поста.

Категория: Соусы Другие соусы

Ингредиенты для «Соус "Этожнепесто"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1212.4 ккал 		белки
17.1 г 		жиры
116.4 г 		углеводы
32.4 г
100 г блюда
ккал
391.1 ккал		 белки
5.5 г		 жиры
37.5 г		 углеводы
10.5 г

Рецепт «Соус "Этожнепесто"»:

Две головки чеснока оберните фольгой и запеките в духовке при 180°С 20-25 минут. Остудите в фольге. И извлеките запеченную мякоть чеснока из зубчиков.

Третья головка чеснока остается сырой.

В чашу блендера поместите мякоть запеченного чеснока и сырой чеснок

Добавьте базилик, петрушку, кунжут и свежий острый перец.

У меня совсем маленький стручок, примерно 2 см в длину, но он очень острый. Вы можете использовать острый перец по вкусу. Также можно взять перчик зеленого цвета.

Влейте сюда же нерафинированное подсолнечное масло и добавьте соль.

Включите блендер и измельчите всё в однородную массу. Соус готов!

Переложите его в банку и уберите в холодильник. Сколько он хранится, я не знаю, у меня дольше недели эта банка не жила, съедается. Выход примерно 180-200 мл

Куда его применить? Да туда же, куда и обычный песто. В макароны, к рыбе, к курице, к овощам. Просто намазать на бутерброд с сырокопченой колбасой тоже вкусно.

В современном мире песто из чего только не готовят! Из петрушки, укропа, рукколы и даже из шпината и крапивы. Также и ореховую составляющую меняют по вкусу. Вместо кедровых орехов используют грецкие, кешью или семечки подсолнечника. И вместо пармезана тоже добавляют разные варианты сыров от чеддера до козьего.
Ну а я приготовила вот такую веганскую версию. Печеный чеснок в этом соусе играет роль эмульгатора и за счет него соус получается густой и однородный, не расслаивается. Ну и вкус у печеного чеснока чуть сладковатый, он дает свой оттенок в соусе. Пробуйте, вдруг "этожнепесто" станет вашим любимым песто











Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед / На полдник / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - духовка На завтрак На обед На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин Специальное питание : Вегетарианское питание / Для диеты / Постное питание

Теги: соус

Вкусы: травяной чесночный пикантный

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Соус Этожнепесто
Описание: Бывает, придешь в театр на постановку по классическому произведению, начинаешь смотреть спектакль, и понимаешь, что от самого произведения осталась только фабула и имена героев. А остальное - видение и фантазия режиссёра. Так и в кулинарии бывает. Есть классический соус песто из базилика, чеснока, оливкового масла, кедровых орешков и пармезана. А я вот немного срежиссировала идею, и получился у меня такой соус. Вроде принцип и идея та же, а часть продуктов другие. Ну, а поскольку в данном рецепте, от "того самого" песто почти ничего не осталось, и, по составу, это не классический песто, я соус так и назвала, соус "Этожнепесто". Рецепт подходит для веганов и для поста.
Рецепты: Соусы -> Другие соусы
Тэги: соус.


Комментарии и отзывы

У нас на базаре в основном фиолетовый базилик продают. Как вы считаете с ним получится соус, ведь листья у него не такие сочные, как у зеленого?
нет, у фиолетового базилика совсем иной аромат, на мой взгляд он не подходит в песто.
Ответ для brechko irina
Я готовила классический песто и с зеленым и с фиолетовым базиликом. Семья одобрила! Получилось два разных соуса, но оба вкуные!

Каждый сам-себе режиссер, тем более на кухне.

Забрал.
Ага, у каждой мучачи свой гаспаччо, как сказано в одном из чудесных поваренковских рецептов
Рифму искать не буду.
Сегодня достала из холодильника,вообще не потемнело песто,класс,всем советую
у меня неделю стоит, не темнеет вообще. Спасибо болльшое
Обязательно приготовим!!
Спасибо огромное
Спасибо за рецепт ,кунжут черный
большое за внимание к рецепту и за красивый фото отчет! ))) Очень приятно, что захотелось воспользоваться рецептом и результат порадовал
Отличный соус. С кунжутом я еще не пробовал. Беру.
на здоровье
Отличный соус!
Благодарю
Пикантный соус! Фотографии суупер Я тоже как-то делала соус из запечённого чеснока, но "жаба давит" в пустую духовку гонять.
"жаба давит" в пустую духовку гонять.

Так можно параллельно с чем-то запекать. Курицу в духовке делаешь, кинула туда же пару головок чеснока. Они места много не занимают. Я так и свеклу иногда "подкладываю" к чему-то. Пока блюдо какое-то готовится, и свекла параллельно запечется
Ответ для мисс
Света, я всегда так делаю, даже совет публиковала, https://www.povarenok.ru/advice/show/1841/.
У нас в веганских магазах очень много всяких мазюлек продают под названием песто и они тоженепесто
Я сама на выставке покупала песто из парики и потом здесь рецепт давала а ведь по логике оно тоженепесто
Так что нормальное песто у тебя
ну наверное песто - это уже не конкретный рецепт, а просто способ приготовления соуса. Спасибо!
Тонечка, изумительный, пикантный соус! Фотографии - чудо, как хороши!
спасибо
Очень мне понравилась тема с запеченным чесноком. Прям очень! Спасибо, Тоня. Воспользуюсь. (базилика и петрушки у нас...плантации...уже не знаю, как и куда реализовать )
Машенька, спасибо

Хочу плантацию базилика!
Супер! Ооочень понравился!
Людочка, спасибо
Чудесный соус, Тоня! И очень красиво подано, как всегда!
Лена, от души спасибо!
У Вас смотрю коричневый чеснок красивый ,это печеный возле баночки?
нет, свежий, просто сорт такой
Это что то нереально красивое,такая вкуснятина,моя подруга делает так и меня угощает.Надо сделать обязательно.Спасибо что поделились рецептом.
спасибо от души!
Тоня, шикарный соус!
А уж с печеным чесноком ммммм....супер, представляю, какой богатый вкус и аромат!!!
В самом деле, вариаций на тему "песто" сейчас мУльён. Мой брат даже умудрялся делать из джусая .... и тоже очень вкусно.
Надюш, огромное спасибо! О, из джусая наверное вкусно! Я из черемши делала весной, мне очень понравилось
Интересный соус.
спасибо
Великолепный вариант соуса , а с запечённым чесноком можно и каждый день кушать , не боясь запаха
не, ну там и свежий есть чеснок. Так что пусть едят все, тогда никто запаха не почувствует
Ой, просмотрела . У меня коллега сразу говорит " ты опять чеснок ела" , кушаю только по выходным
а я по вечерам, чтобы на утро всё выветрилось
И приготовдено вкусно и фото отличные. +++
благодарю от души
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