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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/167509/]Соус "Этожнепесто"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/167509/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020sep/22/25/2769402_47815-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Соусы -> Другие соусы Бывает, придешь в театр на постановку по классическому произведению, начинаешь смотреть спектакль, и понимаешь, что от самого произведения осталась только фабула и имена героев. А остальное - видение и фантазия режиссёра. Так и в кулинарии бывает. Есть классический соус песто из базилика, чеснока, оливкового масла, кедровых орешков и пармезана. А я вот немного срежиссировала идею, и получился у меня такой соус. Вроде принцип и идея та же, а часть продуктов другие. Ну, а поскольку в данном рецепте, от "того самого" песто почти ничего не осталось, и, по составу, это не классический песто, я соус так и назвала, соус "Этожнепесто". Рецепт подходит для веганов и для поста. Ингредиенты: Чеснок, Базилик, Петрушка, Перец красный жгучий, Соль, Кунжут, Масло подсолнечное. Тэги: соус.