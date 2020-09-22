Бывает, придешь в театр на постановку по классическому произведению, начинаешь смотреть спектакль, и понимаешь, что от самого произведения осталась только фабула и имена героев. А остальное - видение и фантазия режиссёра. Так и в кулинарии бывает. Есть классический соус песто из базилика, чеснока, оливкового масла, кедровых орешков и пармезана. А я вот немного срежиссировала идею, и получился у меня такой соус. Вроде принцип и идея та же, а часть продуктов другие. Ну, а поскольку в данном рецепте, от "того самого" песто почти ничего не осталось, и, по составу, это не классический песто, я соус так и назвала, соус "Этожнепесто". Рецепт подходит для веганов и для поста.
- 22 сентября 2020, 13:36
- 4448
Соус "Этожнепесто"
Ингредиенты для «Соус "Этожнепесто"»:
- Чеснок (целые головки) — 3 шт
- Базилик — 30 г
- Петрушка — 70 г
- Перец красный жгучий (свежий стручок) — 1 шт
- Соль (по вкусу) — 1/2 ч. л.
- Кунжут (светлый необжаренный) — 1 ст. л.
- Масло подсолнечное (нерафинированное) — 100 мл
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1212.4 ккал
|
белки
17.1 г
|
жиры
116.4 г
|
углеводы
32.4 г
|100 г блюда
|ккал
391.1 ккал
|белки
5.5 г
|жиры
37.5 г
|углеводы
10.5 г
Рецепт «Соус "Этожнепесто"»:
Две головки чеснока оберните фольгой и запеките в духовке при 180°С 20-25 минут. Остудите в фольге. И извлеките запеченную мякоть чеснока из зубчиков.
Третья головка чеснока остается сырой.
Добавьте базилик, петрушку, кунжут и свежий острый перец.
У меня совсем маленький стручок, примерно 2 см в длину, но он очень острый. Вы можете использовать острый перец по вкусу. Также можно взять перчик зеленого цвета.
Влейте сюда же нерафинированное подсолнечное масло и добавьте соль.
Переложите его в банку и уберите в холодильник. Сколько он хранится, я не знаю, у меня дольше недели эта банка не жила, съедается. Выход примерно 180-200 мл
Куда его применить? Да туда же, куда и обычный песто. В макароны, к рыбе, к курице, к овощам. Просто намазать на бутерброд с сырокопченой колбасой тоже вкусно.
Ну а я приготовила вот такую веганскую версию. Печеный чеснок в этом соусе играет роль эмульгатора и за счет него соус получается густой и однородный, не расслаивается. Ну и вкус у печеного чеснока чуть сладковатый, он дает свой оттенок в соусе. Пробуйте, вдруг "этожнепесто" станет вашим любимым песто
Комментарии и отзывы
9 часов назад brechko irina #
8 часов назад sibir77 # (автор рецепта)
7 часов назад Katsm1 #
вчера в 18:03 balgur #
Каждый сам-себе режиссер, тем более на кухне.
Забрал.
вчера в 18:16 sibir77 # (автор рецепта)
вчера в 18:24 balgur #
вчера в 12:18 zhuklarisa1012 #
вчера в 14:06 sibir77 # (автор рецепта)
позавчера Ветер Степной #
вчера в 6:27 sibir77 # (автор рецепта)
позавчера zhuklarisa1012 #
вчера в 6:26 sibir77 # (автор рецепта)
позавчера chigics #
позавчера sibir77 # (автор рецепта)
позавчера Wera13 #
позавчера sibir77 # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера sibir77 # (автор рецепта)
Так можно параллельно с чем-то запекать. Курицу в духовке делаешь, кинула туда же пару головок чеснока. Они места много не занимают. Я так и свеклу иногда "подкладываю" к чему-то. Пока блюдо какое-то готовится, и свекла параллельно запечется
вчера в 20:33 yugai ludmila65 #
позавчера wowan5 #
Я сама на выставке покупала песто из парики и потом здесь рецепт давала а ведь по логике оно тоженепесто
Так что нормальное песто у тебя
позавчера sibir77 # (автор рецепта)
22 сентября Ирушенька #
позавчера sibir77 # (автор рецепта)
22 сентября Mary Stone #
позавчера sibir77 # (автор рецепта)
Хочу плантацию базилика!
22 сентября Людмила НК #
позавчера sibir77 # (автор рецепта)
22 сентября Silverina1 #
позавчера sibir77 # (автор рецепта)
22 сентября zhuklarisa1012 #
позавчера sibir77 # (автор рецепта)
22 сентября zhuklarisa1012 #
позавчера sibir77 # (автор рецепта)
22 сентября nadin0930 #
А уж с печеным чесноком ммммм....супер, представляю, какой богатый вкус и аромат!!!
В самом деле, вариаций на тему "песто" сейчас мУльён. Мой брат даже умудрялся делать из джусая .... и тоже очень вкусно.
22 сентября sibir77 # (автор рецепта)
22 сентября yugai ludmila65 #
22 сентября sibir77 # (автор рецепта)
22 сентября nelliundco #
22 сентября sibir77 # (автор рецепта)
22 сентября nelliundco #
22 сентября sibir77 # (автор рецепта)
22 сентября nelliundco #
22 сентября klenovairina14 #
22 сентября sibir77 # (автор рецепта)
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