Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 25 сентября 2020, 4:15
  • 7009

Курица с овощами в ароматном соусе

Рецепт: Курица с овощами в ароматном соусе Рецепт: Курица с овощами в ароматном соусе

Курица, запечённая с овощами в ароматном соусе. Подобных рецептов более десятка на сайте. Рецепт универсален, его можно приготовить, как для семейного обеда, ужина, так и на праздничный стол. Рассчитан, конечно, не для гуру кулинарии, а обычных домашних хозяек, даже больше, для начинающих. Надеюсь пригодится. Вкусно, красиво, аппетитно, из простых продуктов и без всяких заморочек.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Курица с овощами в ароматном соусе»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1635.1 ккал 		белки
187.6 г 		жиры
55 г 		углеводы
100.4 г
Порции
ккал
408.8 ккал		 белки
46.9 г		 жиры
13.8 г		 углеводы
25.1 г
100 г блюда
ккал
85.6 ккал		 белки
9.8 г		 жиры
2.9 г		 углеводы
5.3 г

Рецепт «Курица с овощами в ароматном соусе»:

Для приготовления этого блюда можно брать любую часть курицы по желанию. У меня самые бюджетные окорочка. Курицу моем, по необходимости режем на куски.

Для маринада (соуса) смешиваем сметану (в оригинале - майонез), кетчуп, соль, паприку, перец чили, карри и смесь перцев. Эти специи входят в состав приправы для курицы. Обильно натираем куски курицы соусом (маринадом) и ставим на 2 часа в холодильник замариноваться.

Овощи чистим, моем. Лук режем тонкими полукольцами или четвертинками, перец полосками, чеснок слайсами, морковь тонкими кружками или половинками.

Маринованные куски курицы смешиваем с овощами и кладём в форму для запекания, у меня - сковорода.

Помидор режем толстыми кольцами и кладём сверху. Ставим сковороду (форму) в нагретую до 180-200 градусов духовку, запекаем 50-60 минут до золотистого цвета.

Подаём блюдо сразу горячим. Приятного аппетита!!!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - духовка На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: обед ужин горячее второе праздник

Вкусы: куриный овощной насыщенный томатный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Курица с овощами в ароматном соусе
Описание: Курица, запечённая с овощами в ароматном соусе. Подобных рецептов более десятка на сайте. Рецепт универсален, его можно приготовить, как для семейного обеда, ужина, так и на праздничный стол. Рассчитан, конечно, не для гуру кулинарии, а обычных домашних хозяек, даже больше, для начинающих. Надеюсь пригодится. Вкусно, красиво, аппетитно, из простых продуктов и без всяких заморочек.


Комментарии и отзывы

Мне такие рецепты нравятся Забрала.
Овощи нужно было положить под курочку, чтобы они дали сок, а верх курицы хорошо зарумянился.
Супер!!!! Я к этому великолепию добавляю антоновку, и новый рецепт получается. И ооооочень вкусно.
vkusno. mojno dobavit kartofel
у меня диабет, не ем картофель
Светочка, классный рецепт! Аппетитный очень! Фото на 5+++!!!
Вкусное ароматное блюдо!!
Вот и правда:вкусно, сытно и красиво!
Светочка, замечательное, ароматное, сытное блюдо! Красота!
Вкуснятина!!!
Выглядит безумно аппетитно!
по-домашнему вкусное и добротное блюдо.
Вкусно, ароматно, аппетитно ! Замечательное блюдо !
Безусловно вкусно, очень ароматно и сытно
Фото 📷 очень аппетитные , вот вроде бы простой, знакомый рецепт, а я почему-то так не готовила . Спасибо за идею, обязательно воспользуюсь
Мне нравится такое! Быстро, вкусно, нехлопотно!
Да, просто пишут комменты: таких рецептов ... дцать, я так делаю ...дцать лет. А что тут ещё новое можно изобрести?
Да, писать тут любят!
Да, писать тут любят!
Особенно те, у кого "0" рецептов, зато за счет писанины "поварята 4-5-6-7 уровней"
Ответ для Ал-нка 39
Да, 0 рецептов - я, например, не мастер описывать свои рецепты ( а моих личных немало) и не умею в процессе приготовления их фоткать(ситуации разные), а в комментах могу добавить - что я изменила по своему вкусу или бы добавила... или наоборот если что не понравилось. И даже читаю комменты - кто-то добавит что-то свое к рецепту... И еще - даже плюсую рецепты 0-1 уровней - человек сделал, выставил - это уже плюс , ему это труднее сделать быть может, чем на 8-9 уровне. А если Вам не нравится продвижение по уровням "за счет писанины" - не плюсуйте их... Я например без этого проживу - не для того пришла на этот сайт. Но в тоже время - очень приятно, если кто-то оценивает мою "писанину". И, кстати, - прошу извинить , если была резка .(0-й уровень, 0 рецептов!)
Есть "поварята" разных уровней, вплоть до 6-го, при этом не приложив никаких усилий называться "поварятами", не опубликовав ни одного рецепта. Это несправедливо по отношению к ПОВАРЯТАМ, зарабатывающим те же уровни своим трудом, предложившие нам от 200 и более рецептов.
Но это уже на суд администрации сайта. Все таки, мое мнение, у кого нет рецептов, тот не "поваренок", а, например, "комментатор" или "критик" n-ного уровня.
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook