Курица, запечённая с овощами в ароматном соусе. Подобных рецептов более десятка на сайте. Рецепт универсален, его можно приготовить, как для семейного обеда, ужина, так и на праздничный стол. Рассчитан, конечно, не для гуру кулинарии, а обычных домашних хозяек, даже больше, для начинающих. Надеюсь пригодится. Вкусно, красиво, аппетитно, из простых продуктов и без всяких заморочек.
- 25 сентября 2020, 4:15
- 7009
Курица с овощами в ароматном соусе
Ингредиенты для «Курица с овощами в ароматном соусе»:
- Курица (любая часть: голени, крылья, бёдра, окорочка) — 1000 г
- Перец сладкий красный — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Помидор — 4 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Сметана (или майонез) — 3 ст. л.
- Кетчуп — 2 ст. л.
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Перец чили (хлопья) — 1/4 ч. л.
- Карри — 1/4 ч. л.
- Смесь перцев (молотая) — 1/4 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1635.1 ккал
|
белки
187.6 г
|
жиры
55 г
|
углеводы
100.4 г
|Порции
|ккал
408.8 ккал
|белки
46.9 г
|жиры
13.8 г
|углеводы
25.1 г
|100 г блюда
|ккал
85.6 ккал
|белки
9.8 г
|жиры
2.9 г
|углеводы
5.3 г
Рецепт «Курица с овощами в ароматном соусе»:
Для приготовления этого блюда можно брать любую часть курицы по желанию. У меня самые бюджетные окорочка. Курицу моем, по необходимости режем на куски.
Для маринада (соуса) смешиваем сметану (в оригинале - майонез), кетчуп, соль, паприку, перец чили, карри и смесь перцев. Эти специи входят в состав приправы для курицы. Обильно натираем куски курицы соусом (маринадом) и ставим на 2 часа в холодильник замариноваться.
Овощи чистим, моем. Лук режем тонкими полукольцами или четвертинками, перец полосками, чеснок слайсами, морковь тонкими кружками или половинками.
Помидор режем толстыми кольцами и кладём сверху. Ставим сковороду (форму) в нагретую до 180-200 градусов духовку, запекаем 50-60 минут до золотистого цвета.
Комментарии и отзывы
9 часов назад Волкова Алла #
10 часов назад uggi #
12 часов назад technoex #
12 часов назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 10:42 15natalisazhko #
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 9:58 ma-ma sveta #
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
позавчера Анастасия АГ #
вчера в 8:54 мисс # (автор рецепта)
позавчера Демурия #
вчера в 8:54 мисс # (автор рецепта)
позавчера Himbeeren #
позавчера мисс # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
позавчера мисс # (автор рецепта)
25 сентября julika1108 #
позавчера мисс # (автор рецепта)
25 сентября Людмила НК #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
25 сентября ирпенчанка #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
25 сентября sibir77 #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
25 сентября TANCHITTA #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
25 сентября МурКатеринка #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
25 сентября nelliundco #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
25 сентября Okoolina #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
25 сентября Okoolina #
25 сентября Ал-нка 39 #
25 сентября Okoolina #
вчера в 12:07 Ludmila R-N #
вчера в 14:10 Ал-нка 39 #
Но это уже на суд администрации сайта. Все таки, мое мнение, у кого нет рецептов, тот не "поваренок", а, например, "комментатор" или "критик" n-ного уровня.
25 сентября nadin0930 #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
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