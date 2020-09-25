natalyfalconПоваренок 4 уровня 25 сентября 2020, 20:43

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Штрули с фаршем и овощами

Штрули – это очень аппетитное и сытное блюдо немецкой кухни, представляющее собой небольшие рулетики из пресного теста. Существует множество вариантов приготовления штрулей: это может быть просто тесто или тесто, фаршированное зеленью, овощами или мясным фаршем. Их готовят на пару или тушат в бульоне, подают как самостоятельное блюдо, либо с картофелем, овощами, мясом или курицей. Я предлагаю вариант, который нравится мне больше всех. Приготовленные по этому рецепту штрули, по вкусу напоминают пельмени или манты, но имеют более насыщенный вкус благодаря овощам и готовятся намного быстрее! Это отличный вариант полноценного ужина! Попробуйте приготовить, уверена, вкус этого блюда вас приятно удивит!

Ингредиенты для «Штрули с фаршем и овощами»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

2817.5 ккал белки

54.1 г жиры

71.5 г углеводы

393.7 г Порции ккал

469.6 ккал белки

9 г жиры

11.9 г углеводы

65.6 г 100 г блюда ккал

169.7 ккал белки

3.3 г жиры

4.3 г углеводы

23.7 г

Рецепт «Штрули с фаршем и овощами»:

1. В глубокой миске смешать яйцо, соль, воду (теплую) и растительное масло;

2. В несколько этапов добавить просеянную муку, сначала перемешивая тесто лопаткой, а затем руками до тех пор, пока оно не соберется в шар. Переложить на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и замесить плотное, эластичное тесто как для пельменей. Вымешивать примерно 4-5 минут;

3. Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и отложить на 20-30 минут;

4. Лук и морковь слегка обжарить на небольшом количестве растительного масла;

5. В фарш добавить соль, смесь перцев, прованские травы, 1/2 часть зажарки и перемешать;

6. Тесто раскатать в пласт толщиной 2-3 мм, на него выложить начинку, распределить по всей поверхности и плотно свернуть в рулет. Затем разрезать рулет на кусочки по 4-5 см;

7. В глубокую сковороду выложить картофель (по желанию), нарезанный небольшими кусочками, оставшуюся зажарку, посолить по вкусу и сверху разложить рулетики срезом вверх.

8. Залить водой (150-200 мл), накрыть крышкой и тушить с момента закипания 30-35 минут на среднем огне;

9. Готовые штрули посыпать мелко порезанной зеленью и можно подавать к столу.



Приятного аппетита!