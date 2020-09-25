Штрули – это очень аппетитное и сытное блюдо немецкой кухни, представляющее собой небольшие рулетики из пресного теста. Существует множество вариантов приготовления штрулей: это может быть просто тесто или тесто, фаршированное зеленью, овощами или мясным фаршем. Их готовят на пару или тушат в бульоне, подают как самостоятельное блюдо, либо с картофелем, овощами, мясом или курицей. Я предлагаю вариант, который нравится мне больше всех. Приготовленные по этому рецепту штрули, по вкусу напоминают пельмени или манты, но имеют более насыщенный вкус благодаря овощам и готовятся намного быстрее! Это отличный вариант полноценного ужина! Попробуйте приготовить, уверена, вкус этого блюда вас приятно удивит!
- 25 сентября 2020, 20:43
- 7473
Штрули с фаршем и овощами
Ингредиенты для «Штрули с фаршем и овощами»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 370 г
- Вода — 150 мл
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Соль — 1/2 ч. л.
Начинка
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Масло растительное (для жарки) — 2 ст. л.
- Фарш мясной — 350 г
- Зелень — по вкусу
- Специи — по вкусу
Дополнительно
- Картофель (по желанию) — 4 шт
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2817.5 ккал
|
белки
54.1 г
|
жиры
71.5 г
|
углеводы
393.7 г
|Порции
|ккал
469.6 ккал
|белки
9 г
|жиры
11.9 г
|углеводы
65.6 г
|100 г блюда
|ккал
169.7 ккал
|белки
3.3 г
|жиры
4.3 г
|углеводы
23.7 г
Рецепт «Штрули с фаршем и овощами»:
2. В несколько этапов добавить просеянную муку, сначала перемешивая тесто лопаткой, а затем руками до тех пор, пока оно не соберется в шар. Переложить на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и замесить плотное, эластичное тесто как для пельменей. Вымешивать примерно 4-5 минут;
3. Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и отложить на 20-30 минут;
4. Лук и морковь слегка обжарить на небольшом количестве растительного масла;
5. В фарш добавить соль, смесь перцев, прованские травы, 1/2 часть зажарки и перемешать;
6. Тесто раскатать в пласт толщиной 2-3 мм, на него выложить начинку, распределить по всей поверхности и плотно свернуть в рулет. Затем разрезать рулет на кусочки по 4-5 см;
7. В глубокую сковороду выложить картофель (по желанию), нарезанный небольшими кусочками, оставшуюся зажарку, посолить по вкусу и сверху разложить рулетики срезом вверх.
8. Залить водой (150-200 мл), накрыть крышкой и тушить с момента закипания 30-35 минут на среднем огне;
9. Готовые штрули посыпать мелко порезанной зеленью и можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
17 часов назад olga pallada #
вчера в 18:42 abramarina-2019 #
А я хочу сказать спасибо за замечательный, очень чёткий и красивый показ Вашего блюда. А это важно. Да.., рецепт может и известный, я тоже знала его, но как он предпонесен? 5+ !!
Спасибо, надо сделать, как только у нас похолодает.
вчера в 10:32 15natalisazhko #
вчера в 9:22 Алла #
позавчера ирпенчанка #
позавчера Himbeeren #
позавчера kaujer #
позавчера Sladkoejca #
позавчера мисс #
25 сентября nadinhike #
вчера в 9:37 ela050p #
вчера в 11:22 nadinhike #
25 сентября Щербакова Елена #
25 сентября 7Катюша77 #
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