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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Мучные блюда Пельмени, манты, хинкали
  • 25 сентября 2020, 20:43
  • 7473

Штрули с фаршем и овощами

Рецепт: Штрули с фаршем и овощами

Штрули – это очень аппетитное и сытное блюдо немецкой кухни, представляющее собой небольшие рулетики из пресного теста. Существует множество вариантов приготовления штрулей: это может быть просто тесто или тесто, фаршированное зеленью, овощами или мясным фаршем. Их готовят на пару или тушат в бульоне, подают как самостоятельное блюдо, либо с картофелем, овощами, мясом или курицей. Я предлагаю вариант, который нравится мне больше всех. Приготовленные по этому рецепту штрули, по вкусу напоминают пельмени или манты, но имеют более насыщенный вкус благодаря овощам и готовятся намного быстрее! Это отличный вариант полноценного ужина! Попробуйте приготовить, уверена, вкус этого блюда вас приятно удивит!

Категория: Горячие блюда Мучные блюда Пельмени, манты, хинкали

Ингредиенты для «Штрули с фаршем и овощами»:

Тесто

Начинка

Дополнительно

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2817.5 ккал 		белки
54.1 г 		жиры
71.5 г 		углеводы
393.7 г
Порции
ккал
469.6 ккал		 белки
9 г		 жиры
11.9 г		 углеводы
65.6 г
100 г блюда
ккал
169.7 ккал		 белки
3.3 г		 жиры
4.3 г		 углеводы
23.7 г


Рецепт «Штрули с фаршем и овощами»:

1. В глубокой миске смешать яйцо, соль, воду (теплую) и растительное масло;
2. В несколько этапов добавить просеянную муку, сначала перемешивая тесто лопаткой, а затем руками до тех пор, пока оно не соберется в шар. Переложить на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и замесить плотное, эластичное тесто как для пельменей. Вымешивать примерно 4-5 минут;
3. Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и отложить на 20-30 минут;
4. Лук и морковь слегка обжарить на небольшом количестве растительного масла;
5. В фарш добавить соль, смесь перцев, прованские травы, 1/2 часть зажарки и перемешать;
6. Тесто раскатать в пласт толщиной 2-3 мм, на него выложить начинку, распределить по всей поверхности и плотно свернуть в рулет. Затем разрезать рулет на кусочки по 4-5 см;
7. В глубокую сковороду выложить картофель (по желанию), нарезанный небольшими кусочками, оставшуюся зажарку, посолить по вкусу и сверху разложить рулетики срезом вверх.
8. Залить водой (150-200 мл), накрыть крышкой и тушить с момента закипания 30-35 минут на среднем огне;
9. Готовые штрули посыпать мелко порезанной зеленью и можно подавать к столу.

Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: второе обед ужин быстро горячее полуфабрикат тушить фаршировать

Вкусы: мясной насыщенный овощной

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Штрули с фаршем и овощами
Описание: Штрули – это очень аппетитное и сытное блюдо немецкой кухни, представляющее собой небольшие рулетики из пресного теста. Существует множество вариантов приготовления штрулей: это может быть просто тесто или тесто, фаршированное зеленью, овощами или мясным фаршем. Их готовят на пару или тушат в бульоне, подают как самостоятельное блюдо, либо с картофелем, овощами, мясом или курицей. Я предлагаю вариант, который нравится мне больше всех. Приготовленные по этому рецепту штрули, по вкусу напоминают пельмени или манты, но имеют более насыщенный вкус благодаря овощам и готовятся намного быстрее! Это отличный вариант полноценного ужина! Попробуйте приготовить, уверена, вкус этого блюда вас приятно удивит!


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Комментарии и отзывы

А я такие штрульки делаю с картошкой и жареным луком и не тушу, а поджариваю на масле. Очень вкусно!
Очень "сдержанные" комментарии...
А я хочу сказать спасибо за замечательный, очень чёткий и красивый показ Вашего блюда. А это важно. Да.., рецепт может и известный, я тоже знала его, но как он предпонесен? 5+ !!
Спасибо, надо сделать, как только у нас похолодает.
Замечательное блюдо!
Очень аппетитные штучки!
Замечательные штрульки!!
Обязательно попробую, очень интересный рецепт
Очень аппетитно и красиво!
Очень вкусно!
Очень вкусно! Буду знать, что это ШТРУЛИ, визуально , как розочки. Готовлю на овощной подушке и по незнанию называла ленивыми пельменями Спасибо, для меня внесли ясность.
Я тоже встречала такие ленивые пельмени только не помню точно в фарш добавляла зажарку или сырой лук.
Я даю сырой лук, на овощах дольше и лук успевает дойти до готовности
Красиво!
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